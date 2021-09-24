Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Балтийское море
Финский залив
Публикаций - 37, упоминаний - 50
Балтийское море упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4401 2
|Балтика - Пивоваренная компания 117 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 922 1
|Курилов Дмитрий 10 1
|Жаров Александр 165 1
|Цуканов Николай 7 1
|Алиханов Антон 8 1
|Осеевский Михаил 234 1
|Иванов Сергей 206 1
|Рахманов Алексей 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 847612, в очереди разбора - 750803.
Создано именных указателей - 46727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 847612, в очереди разбора - 750803.
Создано именных указателей - 46727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru