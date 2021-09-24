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Балтийское море
Финский залив



24.09.2021 Клиенты Skylink могут подключить новый безлимит на даче 1
17.02.2021 «Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи до Калининграда 2
09.06.2020 Tele2 подключил ледокол «Невская Застава» к сети LТE-450 4
18.06.2019 При изоляции России от интернета Калининграду разрешат пользоваться зарубежным трафиком 1
01.11.2018 Сбербанк сохранит редкие языки народов России с помощью искусственного интеллекта 1
10.10.2018 В России отвели участок под ИТ-деревню у моря 2
23.10.2017 В Калининградскую область проложат интернет-канал за 2 миллиарда, которые не окупятся 1
02.06.2017 «Объединённая судостроительная корпорация» и «1С» расширили сотрудничество в области ИТ 1
13.12.2016 «Транзас» приступил к реализации проектов в рамках программы НТИ 2
25.02.2016 МТС проложила подводную ВОЛС между Санкт-Петербургом и Кронштадтом 2
10.06.2015 Решения «Инфинет» используются для создания современной технологической сети радиосвязи в акватории Финского залива 1
04.09.2014 В обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «300 лет г. Сестрорецку» 2
26.08.2014 Анонс продукции на сентябрь 2014 г. 3
25.08.2014 В обращение выходят две почтовые марки серии «Морской флот России» 2
03.04.2012 «Ростерминалуголь» автоматизировал управленческий учет с помощью БИТ 1
01.02.2012 «Сканэкс» получил высокодетальные космические снимки российского сектора Балтийского моря и прибрежных районов Калининградской области 2
05.12.2011 «Билайн» расширил сеть в Ленинградской области в 1,5 раза 1
27.10.2011 «НИС ГЛОНАСС» оснастит навигационными терминалами транспортные средства «Башкирнефтепродукта» 1
02.09.2011 «Билайн Бизнес» построит телеком-инфраструктуру для ТРК Piterland 1
29.08.2011 «Тетрасвязь» создала систему профессиональной радиосвязи для комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений 1
15.07.2011 «НИС ГЛОНАСС» создаст систему мониторинга транспорта для «Транснефти» 1
19.05.2011 «Обит» расширила WiFi-сеть в Петергофе 1
27.02.2010 Финны не хотят отдавать контроль за российским интернетом 1
14.07.2008 «Ростелеком» завершил организацию кольцевого резервирования Балтийской кабельной системы 1
19.03.2008 МЧС сообщит о непогоде с помощью SMS 1
23.10.2007 Нефтяные терминалы будут охранять с помощью звука 1
16.07.2007 «Транзас» поставит СУДС в Кению 1
09.06.2007 Digital Design автоматизирует продажу квартир в «Балтийской жемчужине» 1
01.06.2007 Samsung проведет масштабный тур региональных выставок 1
30.05.2007 «Импакт-Софт» внедрит Dynamics Nav в Nord Stream AG 1
30.05.2007 Nord Stream AG внедряет Microsoft Dynamics Nav: «Финансы и Бухгалтерия» 1
25.04.2007 Россия: на пути наводнений встанет голландское ПО 2
23.04.2007 О наводнениях в Петербурге предупредит автоматизированная система 1
02.04.2007 «Билайн» обеспечит связь в море 1
06.06.2006 В Петербурге прошла конференция "Интернет и реклама" 1
26.05.2006 Погранзаставы подключат к телевидению 1
17.04.2006 На затопленную Германию спасатели смотрят с орбиты 1

Публикаций - 37, упоминаний - 50

Балтийское море упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5906 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7021 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6944 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2017 1
Скай Линк - Skylink 676 1
GS Group - General Satellite 155 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 205 1
Инфинет - InfiNet Wireless 43 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1641 1
Transas - Транзас ГК 101 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 617 1
Samsung Electronics 6356 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5023 1
4266 1
МТС Северо-Запад 47 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4401 2
Балтика - Пивоваренная компания 117 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6098 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1725 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 61 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 922 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3991 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 478 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7919 2
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 137 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
3G - Стандарт мобильной связи 3998 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3346 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1582 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 53 1
Курилов Дмитрий 10 1
Жаров Александр 165 1
Цуканов Николай 7 1
Алиханов Антон 8 1
Осеевский Михаил 234 1
Иванов Сергей 206 1
Рахманов Алексей 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 62886 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8412 14
Россия - СФО - Ленинградская область 1350 8
Россия - СЗФО - Калининградская область 618 6
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 757 5
Россия - СФО - Ленинградская область - Выборг 93 4
Германия - Федеративная Республика 4221 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19448 4
Европа 4272 3
Россия - Сибирь 983 2
Азия - Азиатский регион 1723 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1427 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1270 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 16555 2
Россия - ЦФО - Тверская область 265 1
Северная Америка 1560 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 701 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 492 1
Россия - ЮФО - Севастополь 424 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 155 1
Россия - СФО - Красноярский край 734 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 215 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 218 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 326 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 304 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 229 1
Польша - Республика 935 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 920 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8864 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 453 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2688 1
Беларусь - Белоруссия 2287 1
Япония 3432 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6445 1
Литва - Литовская Республика 371 1
Эстония - Эстонская Республика 483 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 256 1
Россия - Таймырский автономный округ - Таймыр 17 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусев 60 1
Россия - Светлогорск 16 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 92 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1646 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 148 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3500 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4309 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 540 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 847612, в очереди разбора - 750803.
Создано именных указателей - 46727.
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