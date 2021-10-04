Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Астрософт


04.10.2021 «Магнит» нанял директора по цифровым технологиям. Им стал выходец из Microsoft и Amazon 1
02.04.2018 «Миландр» представит российскую среду разработки ПО CM-LYNX 2
12.03.2018 «Астрософт» и СПбГУ подписали долгосрочный договор о сотрудничестве 4
22.09.2017 Круглый стол CNews. «Видеонаблюдение: облака, аналитика, оптимизация хранения» 1
04.07.2017 Компилятор UCC от «АстроСофт» включен в Единый реестр российского ПО 1
09.06.2017 Интернет вещей подорвет мировую экономику 3
23.05.2017 «АстроСофт» выпустила демо-версию ОСРВ МАКС с открытым исходным кодом 4
19.04.2017 ОС реального времени МАКС от «АстроСофт» включена в Реестр отечественного ПО 3
24.03.2017 Приложение «АстроСофт» для Skype for Business позволяет сохранять историю переписки 1
01.03.2017 «Астрософт» вошел в Некоммерческое Партнерство «Руссофт» 3
26.01.2017 Компания экс-замгубернатора Петербурга выпустила отечественную ОС. Не Linux 1
26.01.2017 «Астрософт» создал собственную ОС реального времени 3
02.12.2016 «АстроСофт» автоматизировал бизнес-процессы «ЛОЭСК» 1
07.10.2016 «Астрософт» разработал систему слежения за исполнением документов 1
22.07.2016 «Астрософт» автоматизировал управление присоединением потребителей к электрическим сетям в «Янтарьэнерго» 1
20.05.2016 Android-приложение 2Touch от «АстроСофт» упростит использование смартфона 1
29.01.2016 «АстроСофт» выводит на рынок корпоративный коммуникатор на основе Skype для бизнеса 2
28.08.2014 Одна из крупнейших в Европе ритейл-сетей мигрирует с XP 1
31.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 24-31 октября 2011 г. 1
15.08.2011 Microsoft примет участие в «Infobez-Expo/ИнфоБезопасность-2011» 1
28.10.2010 «Слата» оптимизировала работу с данными в системах SAP с помощью решения «АстроСофт» 4
26.03.2010 «АстроСофт» построил ИТ-инфраструктуру для STIHL в России 4
21.10.2009 В «T-Systems Россия» назначен директор Российского оффшорного подразделения 1
28.07.2009 Microsoft опробует благотворительность на России 1
28.07.2009 Microsoft поддержит российских разработчиков ПО 1
22.04.2009 Eset NOD32 обеспечивает ИБ «Норильского индустриального института» 1
19.11.2008 В Россию пришли финские аутсорсеры 2
10.07.2008 «АстроСофт: Учет договоров» включен в «1С: Машиностроение 8» 2
25.06.2008 «АстроСофт» разработал GrIDsure Logon 1
04.04.2008 В Москве прошел Russian CSO Summit 1
26.02.2008 «Астрософт» заключил соглашение с International Business Systems 2
21.02.2008 «Астрософт» будет внедрять решения на базе Citrix Presentation Server 1
08.02.2008 «Астрософт» заключил договор о сотрудничестве с Jydacom 2
05.02.2008 «Лаборатория Касперского» защитила Радиочастотный центр СЗФО 1

Публикаций - 34, упоминаний - 60

Астрософт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11226 6
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 788 1
Акадо Телеком - Комкор 614 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 1
Google LLC 7198 1
Ростелеком ЦентрТелеком 195 1
BioLink Solutions - Биолинк Солюшенс 1 1
Миландр ПКК 26 1
Global CIO 28 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 131 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 290 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
OpenMP - Open Multi-Processing - открытый стандарт распараллеливания программ на языках Си, Си++ и Фортран 11 1
Microsoft Lync 272 2
Linux OS 4288 2
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 86 1
Microsoft Exchange 685 1
Google Android 10752 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Microsoft Windows 7 1662 1
ЭОС Дело СЭД 626 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
Миландр ПКК - CM-LYNX - российская интегрированная среда разработки ПО 1 1
LLVM - Low Level Virtual Machine - компилятор - проект программной инфраструктуры для создания компиляторов и сопутствующих им утилит 13 1
General Electric Predix - IIoT-платформа 7 1
Kaspersky Work Space Security 35 1
Ревяшко Андрей 18 1
Фрадков Александр 1 1
Цивин Константин 4 1
Мякочин Юрий 1 1
Базлов Сергей 1 1
Бойко Павел 6 1
Каменский Владислав 4 1
Долмацкий Яков 4 1
Нестеренко Алексей 2 1
Спирков Алексей 1 1
Рыльцов Александр 1 1
Приданцев Сергей 82 1
Кореш Виктор 71 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 4
Германия - Федеративная Республика 3693 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 2
Россия - Калининградская область 544 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Восточная Европа 1698 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 203 1
ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 9 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770897, в очереди разбора - 674579.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще