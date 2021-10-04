Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Астрософт
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 34, упоминаний - 60
Астрософт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 2
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 2
|Ревяшко Андрей 18 1
|Фрадков Александр 1 1
|Цивин Константин 4 1
|Мякочин Юрий 1 1
|Базлов Сергей 1 1
|Бойко Павел 6 1
|Каменский Владислав 4 1
|Долмацкий Яков 4 1
|Нестеренко Алексей 2 1
|Спирков Алексей 1 1
|Рыльцов Александр 1 1
|Приданцев Сергей 82 1
|Кореш Виктор 71 1
|ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770897, в очереди разбора - 674579.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770897, в очереди разбора - 674579.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru