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WSS Consulting Docs5



19.12.2024 Геннадий Попов -

Геннадий Попов, WSS-Consulting: ИИ в электронном документообороте требует дообучения

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29.08.2024 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг систем кадрового электронного документооборота 2024 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

WSS Consulting и организации, системы, технологии, персоны:

8213 1
Directum - Директум 1090 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Pyrus - Пайрус 22 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 808 1
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SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 146 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2902 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 430 1
Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа 188 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1588 1
Artsofte - SafeTech - Nopaper Office 17 1
VK HR Tek 31 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 121 1
Ensol EnDocs 4 1
Тензор - СБИС ЭДО SABY 16 1
Linux OS 9937 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 557 1
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 45 1
ELMA 365 Low-code BPM 109 1
Попов Геннадий 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 165 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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