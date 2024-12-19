WSS Consulting Docs5
|19.12.2024
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Геннадий Попов -
Геннадий Попов, WSS-Consulting: ИИ в электронном документообороте требует дообучения1
|29.08.2024
|Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг систем кадрового электронного документооборота 2024 1
WSS Consulting и организации, системы, технологии, персоны:
|Попов Геннадий 19 1
|Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
|ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 165 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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