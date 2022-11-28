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Фотокамеры Цифровой зум ультразум



28.11.2022 Лучшие смартфоны 2022 года: выбор ZOOM 1
25.08.2022 Oppo представила смартфон A96 с большим аккумулятором и быстрой зарядкой 1
12.08.2022 Бьют рекорды: смартфоны с большим объемом оперативной памяти 1
20.07.2022 Свет увидел мощный Android-смартфон с почти моментальной 200-ваттной зарядкой 1
10.06.2022 Технологии для дачников: лучшие IP-камеры видеонаблюдения 1
21.04.2022 «АРМО-системы» анонсировала цилиндрические уличные IP-видеокамеры Smartec c 8 МП 1
30.03.2022 Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google 1
28.02.2022 Honor представила флагманскую серию смартфонов Magic4 1
27.01.2022 Обзор видеобаров линейки Poly Studio X: профессиональное решение для ВКС 1
25.01.2022 Как делать крутые фотографии на смартфон: основные правила мобильной съемки 1
18.01.2022 В России появился супердешевый смартфон Samsung на продвинутом «железе». Цена, видео 1
13.01.2022 Лучшие веб-камеры с разрешением 4K: выбор ZOOM 1
20.12.2021 Как прокачать переговорную комнату: обзор новинок 1
26.11.2021 Как выбрать веб-камеру для дома и офиса: советы ZOOM 1
21.09.2021 Acer представила новый домашний проектор H5385BDi в России 1
13.09.2021 Главный конкурент Xiaomi привез в Россию дешевый смартфон с монструозной батареей. Цена, видео 1
08.09.2021 Главный конкурент Xiaomi привез в Россию ультрадешевый смартфон с NFC. Цена, видео 1
18.03.2021 Лучшие камерофоны 2021 года: выбор ZOOM 1
26.01.2021 Нужен ли смартфону суперзум больше 50х? 1
25.12.2020 Что делать, если обычного ноутбука не хватает для дистанционных коммуникаций 1
03.11.2020 Смартфон Huawei Mate 40 Pro выходит на российский рынок 1
21.08.2020 В России начались продажи суперфлагманских смартфонов и премиальных планшетов Samsung. Видео 1
06.08.2020 У кого больше: лучшие смартфоны с камерами 64 Мп и 108 Мп 1
30.07.2020 Бюджетный смартфон Oppo A12 с батареей 4230 мАч представлен в России 1
08.06.2020 Huawei представила в России смартфон P40 Pro в новом цвете. Цена. Фото 1
15.05.2020 Обзор камеры наружного видеонаблюдения IMOU Bullet Lite 2MP 1
07.05.2020 Лучшие смартфоны 2020 года: выбор ZOOM 1
29.04.2020 В России появился дешевый смартфон Xiaomi с большим аккумулятором и пятью камерами. Видео 1
27.03.2020 Выпущены флагманские смартфоны Huawei с камерами лучше, чем у iPhone 11 Pro. Цены. Видео 1
23.03.2020 Huawei выпускает в России смартфон ценой в пол-автомобиля, но без сервисов Google 1
13.03.2020 Xiaomi выпустила два дешевых флагмана с огромной батареей и отличной камерой. Цена 1
06.03.2020 Oppo выпустила смартфоны с самой большой оперативкой в мире и с экраном лучше, чем у iPhone. Цена. Видео 1
03.03.2020 Стоит ли покупать видеоняню: 9 хороших моделей 1
20.02.2020 Смартфоны, которые мы не увидим на MWC 2020 1
13.02.2020 Xiaomi выпустила сверхдешевого конкурента новых флагманов Samsung. Цена, видео 1
30.01.2020 Розничная сеть DNS стала официальным партнером бренда OPPO 1
25.12.2019 Смартфоны Oppo поступили в продажу в розничные сети «Мегафона» 1
11.12.2019 Лучшие смартфоны с камерой 48 Мп: выбор ZOOM 1
05.12.2019 Huawei выпустил дешевый смартфон с 5G и топовой начинкой. Видео 1
22.11.2019 Xiaomi представила в России Mi Note 10 и Redmi Note 8T. Цены 1

Публикаций - 225, упоминаний - 225
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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