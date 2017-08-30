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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ISO 1600
ISO 400
Светочувствительность цифровых камер



30.08.2017 Обзор смартфона Motorola Moto Z2 Play Dual. Смартфон — дело тонкое 1
02.02.2016 Первый взгляд на фотоаппараты Fujifilm X70 и X-Pro2: между Sony и Leica 2
06.10.2015 Обзор фотокамеры Sony DSC-RX10 II: универсал класса люкс 1
08.04.2015 В поисках идеального ультразума: выбор ZOOM 3
29.01.2015 Обзор беззеркальной камеры Nikon J4: долой мобилографию 2
24.06.2014 Обзор Samsung Galaxy K Zoom: фотоаппараты уже не нужны? 2
02.06.2014 Цифровые фотоаппараты: хиты продаж апреля 2014 года 1
20.05.2014 Камера мечты. Обзор самой необычный "зеркалки" года Nikon Df 1
13.05.2014 Обзор беззеркальной ретрокамеры Fujifilm X-T1: слишком дорогие воспоминания? 2
24.04.2014 Обзор беззеркальной камеры-флагмана Samsung NX30: это не Спарта 2
03.04.2014 Olympus OM-D EM-1 против Nikon D600: флагман беззеркалок против полного кадра 1
26.03.2014 Лучшие бюджетные фотокамеры начального уровня. Выбор ZOOM 3
04.02.2014 Лучшие «компактные» фотокамеры невзирая на класс. Выбор ZOOM 1
21.01.2014 Смертельная фотобитва: Apple iPhone 5s против Apple iPhone 5 1
14.01.2014 Тест беззеркальной камеры Sony A3000: волшебство рождественского Лондона 1
18.12.2013 Что умеет камера за 250 тысяч рублей? Тестируем Hasselblad Lunar 2
13.11.2013 Обзор беззеркального фотоаппарата Samsung NX2000: камера для никого 3
01.11.2013 Fujifilm Instax Mini 90 Neo Classic: обзор лучшего в истории "моментального" фотоаппарата 1
14.10.2013 Обзор фотокамер для смартфонов Sony QX10 и QX100: революция, о которой так долго говорили 3
12.08.2013 Обзор полнокадровой зеркальной камеры Canon EOS 6D 3
06.08.2013 Обзор компактной "ретрокамеры" Fujifilm X20: забытая привычка делать хорошие вещи? 1
15.07.2013 Первый взгляд на фотоаппарат Samsung Galaxy NX: беззеркалка для профи на Android 1
13.06.2013 Обзор Samsung WB250F: недорогая камера с Wi-Fi и управлением со смартфона 1
29.05.2013 ТОП системных камер: сравниваем Olympus PEN E-P5 и Panasonic Lumix DMC-G6 1
15.05.2013 Что взять на орбиту? Лучшие фотоаппараты для экстремального отдыха и туризма. Выбор ZOOM 1
14.05.2013 Фототест лучших смартфонов: iPhone 5 против трех сильнейших конкурентов 1
11.02.2013 Тест системной камеры Fujifilm X-E1: полупрофессионал за работой 3
21.01.2013 Тест зеркальной камеры Nikon D600: полный кадр для кухарки 1
21.12.2012 Обзор новинок в трёх семействах компактных камер Leica 2
08.11.2012 Обзор фотокамеры Leica Х2: без конкурентов, без компромиссов 3
06.11.2012 Тест гиперзумов Canon PowerShot SX50 HS и Panasonic Lumix DMC-FZ200: что взять в разведку? 9
28.06.2012 Топим защищенный компакт Canon D20: экстремалам на заметку 1
29.05.2012 Цифрокомпакт-навигатор Samsung WB850F: обзор первой камеры с картами и Wi-Fi 1
23.05.2012 Компакт со сменной оптикой Sony NEX-5n: идеал "отпускника" 1
11.04.2012 Камера года Nikon D800: первый тест в России 2
02.04.2012 Легенда дальномерок: обзор камер Leica M9 и X1 1
13.03.2012 Камера со встроенным проектором: обзор Nikon Coolpix S1200pj 3
21.02.2012 Фотоаппараты: хиты продаж второго полугодия 2011 1
24.01.2012 Первый взгляд на Canon PowerShot G1 X: «незеркалка» против «беззеркалок» 1
17.01.2012 Навигация и компактные фотоаппараты: лучшие модели со встроенным GPS 5

Публикаций - 226, упоминаний - 368

ISO 1600 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Canon 1149 82
Sony 5126 69
Nikon 464 62
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2259 42
Olympus 381 41
Samsung Electronics 8405 28
Leica Camera 203 26
Fujifilm 223 23
Ricoh Pentax 174 20
Zoom Int - Zoom Video Communications 876 20
Casio 266 18
Eastman Kodak 431 14
Konica Minolta 300 13
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 8
Fujitsu 1525 8
Apple Inc - Эппл Рус 9559 7
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 199 5
LG Electronics 2885 4
Панорама КБ 49 4
Ростех - Концерн Автоматика 407 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1727 2
Nokia Corporation 5012 2
Meta - Facebook 3969 2
Sanyo Electric 304 2
Google LLC 8947 2
NeXus 213 1
F5 Networks 101 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 397 1
NTT DoCoMo 1002 1
Polaroid 51 1
Adobe Systems 1267 1
Шахты 46 1
Navteq 120 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 102 1
Western Digital Corporation - WDC 423 1
Qisda BenQ 356 1
JVC Kenwood 331 1
Белый Ветер Цифровой 132 1
Snap Inc 40 1
Seiko Epson Corporation 754 1
Carl Zeiss 253 15
Dixis - Диксис 339 10
Белый Ветер 200 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1493 4
Связной ГК 1047 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 71 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 540 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 71 1
eBay Inc 1516 1
Банк Зенит 162 1
Лента - Сеть розничной торговли 198 1
Евросеть 1310 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 184 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 100 1
Vimeo - Видеохостинг 57 1
OMD OM Group 15 1
Helix - Хеликс - Лабораторная служба 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 141 49
CIPA - Camera & Imaging Products Association 40 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1739 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3257 114
RAW - Формат цифровых файлов изображения 446 86
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4323 86
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8366 47
APS-C - Advanced Photo System type-C - Формат сенсора цифровых фотоаппаратов 161 36
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2712 29
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3185 25
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9222 25
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 530 16
LiveView - Live View - live preview - Электронный сквозной визир - Технология сквозного беспараллаксного визирования в цифровых фотоаппаратах, основанная на электронном видоискателе, заменяющем оптический визир 64 15
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 465 15
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 246 13
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 883 12
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1462 12
AVCHD - Advanced Video Codec High Definition - улучшенный видеокодек высокого разрешения 99 9
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 194 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1166 8
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2956 8
AVI - Audio Video Interleave 365 7
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1159 7
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 212 7
CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 75 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5603 7
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1897 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1941 6
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель 249 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1241 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 5
Pictbridge - Индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB. 243 5
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 707 4
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 475 4
Li-Ion - Литий-ионный электрический аккумулятор 157 4
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 499 3
DivX - видеокодек 335 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1768 3
MOV Apple QuickTime 260 3
3G - Стандарт мобильной связи 4903 3
OIS - Optical Image Stabilizer - Оптический стабилизатор изображения 40 3
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1146 3
sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 193 3
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 126 24
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 467 20
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 428 16
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 103 14
VK - Mail.ru Одноклассники 944 13
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 965 11
Olympus xD-Picture Card 69 11
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1170 10
Adobe Photoshop 586 8
Samsung Galaxy NX - гибридная беззеркальная камера со сменными объективами 37 8
Google Android 10807 7
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 54 7
Nikon 1 - серия цифровых беззеркальных камер 35 6
Adobe Lightroom 85 6
Apple iOS 5791 5
Canon EF - серия объективов 38 5
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 49 5
Apple iPhone - серия смартфонов 5368 4
Nikon Coolpix - серия компактных камер 11 3
Apple iPhone 5 710 3
Google YouTube - Видеохостинг 2061 3
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 3
Sony SteadyShot - Технология стабилизации изображения 17 3
Sony Electronics Alpha - Серия цифровых фотоаппаратов 50 3
Fujifilm X - беззеркальный цифровой фотоаппарат 10 3
Samsung Galaxy 352 3
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 94 3
Samsung WB - цифровая компактная камера 3 2
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 88 2
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 37 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 364 2
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 572 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1464 2
Apple iPod 1197 2
Google Earth - Google Планета Земля 167 1
Lenovo Motorola Moto Experiences 12 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2404 1
Google Picasa Web Albums 145 1
Google Street View 38 1
Sony E-mount байонет 18 1
Газаров Артур 77 27
Виноградов Александр 41 4
Лаптева Марина 90 4
Демидов Михаил 132 2
Филатов Андрей 103 1
Ive Jonathan - Айв Джонатан 62 1
Савельев Михаил 37 1
Россия - Российская федерация - РФ 76278 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 12
Япония 6703 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8092 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10550 4
Нидерланды 1708 2
Азия - Азиатский регион 2863 1
США - Северная Каролина 163 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 220 1
Португалия - Португальская Республика 575 1
Европа Западная 1190 1
Испания - Королевство 2234 1
Турция - Турецкая республика 1305 1
Германия - Федеративная Республика 6766 1
Швеция - Королевство 1526 1
Америка 906 1
Южная Корея - Республика 2839 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 712 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 69 1
Латвия - Латвийская Республика 607 1
Австрия - Вена 106 1
Нидерланды - Амстердам 452 1
Русский язык 1408 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 150 3
Дед Мороз 131 1
КПД - Коэффициент полезного действия 80 1
POI - points of interest 61 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 213 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 88 1
CNews - ZOOM.CNews 1263 11
Engadget - Блог о технологиях 395 2
Gizmodo 111 1
IDC - International Data Corporation 4388 1
GfK Rus - ГФК-Русь 168 1
Photokina 50 2
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 140 1
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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