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Индексная книга CNews*
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Фотокамеры Макросъёмка Макрорежим



15.02.2023 Tecno объявляет старт продаж флагманского смартфона Phantom X2 Pro 1
01.12.2022 Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона 1
11.07.2022 Смартфоны TECNO Mobile: премиальные среди бюджетных 1
24.04.2022 Обзор смартфона HONOR X8: бестселлер сезона весна-лето 2022 1
16.03.2022 Лучшие камерофоны начала 2022 года: выбор ZOOM 2
18.02.2022 Huawei объявляет о старте продаж Huawei P50 Pro и Huawei P50 Pocket в России 1
08.02.2022 Компания Huawei представляет Huawei P50 Pro в России 1
25.01.2022 Как делать крутые фотографии на смартфон: основные правила мобильной съемки 1
28.12.2021 Xiaomi первой в мире выпустила смартфоны на суперсовременном 4-нанометровом процессоре. Цена. Видео 1
28.07.2021 Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия 1
31.05.2021 Обзор флагманского смартфона realme 8: цена и качество без компромиссов 1
14.05.2021 Xiaomi начинает продавать в России кучу мощных флагманских смартфонов и один полезный гаджет 1
30.03.2021 Xiaomi начала продавать в России дешевый смартфон Redmi 9T с большим аккумулятором. Видео 1
05.03.2021 Выпущен первый с мире смартфон с памятью больше, чем у ноутбуков. Цена, видео 1
24.02.2021 Большинство актуальных моделей vivo обновится до Android 11 1
19.02.2021 Обзор смартфона Infinix Note 8: баланс работы и развлечений 1
03.02.2021 Владимир Определенов, CDTO Пушкинского музея в интервью CNews: Технологии должны быть только там, где они уместны 1
01.02.2021 Россияне выпустили дешевый смартфон с квадрокамерой. Фото 1
31.12.2020 ZTE начала российские продажи игрового смартфона RedMagic 5s. Цена 1
22.10.2020 Стартовали российские продажи vivo V20 на Android 11. Цена. Фото 1
26.08.2020 Макрообъектив в камере смартфона — бесполезная вещь? 1
06.08.2020 У кого больше: лучшие смартфоны с камерами 64 Мп и 108 Мп 1
13.07.2020 ZTE представила в России смартфон ZTE Blade V2020. Цена 1
11.06.2020 Смартфон vivo Y30 выходит на российский рынок. Цена 1
04.06.2020 Лучшие камерофоны 2020 года: выбор ZOOM 1
08.05.2020 Meizu создала дешевый ответ смартфонам-флагманам Samsung. Видео 1
16.03.2020 Huawei выпускает флагманские смартфоны без сервисов Google. Цены зашкаливают 1
13.03.2020 Xiaomi выпустила два дешевых флагмана с огромной батареей и отличной камерой. Цена 1
14.01.2020 Обзор смартфона Huawei Nova 5T: пять камер и мощный процессор 1
11.12.2019 Лучшие смартфоны с камерой 48 Мп: выбор ZOOM 1
27.09.2019 OnePlus выпустила радикально нового «убийцу флагманов». Цена 1
27.08.2019 Характеристики и цена дешевого смартфона Xiaomi рассекречены за два дня до анонса 1
21.05.2019 Обзор смартфона Huawei P30 Pro: фотографируй как профессионал 1
14.05.2019 Обзор смартфона Huawei P30: снимает не хуже P30 Pro 1
08.04.2019 Youscan запустила подробный анализ контекста изображений в социальных медиа 1
13.03.2019 Как выбрать смартфон в 2019 году: советы ZOOM 1
04.07.2018 Лучшие защищенные компактные фотоаппараты. Выбор ZOOM 2
25.06.2018 Обзор смартфона Huawei P20 Pro: камер много не бывает 1
27.07.2017 Обзор смартфона BQ-5201 Space 1
02.09.2016 Lenovo создала модульный смартфон. Видео 1

Публикаций - 205, упоминаний - 228

Фотокамеры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Автоматика Концерн 1515 48
Canon 1381 35
Sony 6491 33
Olympus 467 32
Nikon 612 31
Samsung Electronics 9806 29
Zoom Int - Zoom Video Communications 1345 19
ДОК 772 16
Google LLC 11076 15
Apple Inc 11330 15
Huawei 3562 13
Konica Minolta 388 13
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 12
Casio 333 11
Fujifilm - Fuji Photo Film 325 10
Xiaomi 1356 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5614 9
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6367 9
5nine Software 1817 8
Панорама КБ - Конструкторское бюро 138 8
Ricoh Pentax 218 8
Leica Camera 251 7
Eastman Kodak - Кодак 493 7
LG Electronics 3548 6
Alion - Алион - Дистрибуторская компания 85 6
4A Games 758 6
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1037 6
HP Inc. 5579 5
Цифра ГК 2175 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1265 5
Asahi Pentax 122 5
HTC Corporation 1493 5
Utinet - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 52 5
Ракурс НПФ 151 5
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 546 4
Meta Platforms - Facebook 4350 4
Yandex - Яндекс 5884 4
Seiko Epson Corporation 890 4
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 240 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1961 3
Carl Zeiss AG 299 8
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 8
Dixis - Диксис 360 8
Россети Ленэнерго 2378 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6684 6
Белый Ветер 353 6
Связной ГК 1347 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6278 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 614 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 942 2
Геометрия НПО 127 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1887 2
CARL - Автомобильный маркетплейс 78 2
Совкомбанк Совесть 269 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 164 1
101Hotels.com 713 1
Имидж Хаус 1 1
Имидж.ру 12 1
Резонанс НПП 347 1
Беталинк 103 1
Верный - торговая сеть 261 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 235 1
UMA - United Music Agency 39 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2539 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 301 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 209 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 168 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 73 1
BMW Group 414 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 392 1
LinkedIn 591 1
Bayer AG - Байер 82 1
Евросеть 1401 1
Лента - Сеть розничной торговли 1763 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2462 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 141 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3817 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2473 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 278 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18348 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1195 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 191 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 50 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2859 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1373 70
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 8
4CIO 725 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 3
CIPA - Camera & Imaging Products Association 48 3
8K Association - Ассоциация 8K 164 3
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 22 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2745 117
Фотокамеры - Фотоаппараты - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4467 116
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8783 101
Автофокус - Автофокусировка 2239 101
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1754 100
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12748 93
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40208 92
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9936 91
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11966 90
Объектив - Lens 1337 85
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6175 79
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5772 75
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12896 71
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19403 67
Карты памяти - Запоминающее устройство 2203 62
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 726 59
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21746 52
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9401 50
Фотокамеры - Баланс белого - White Balance 411 47
Контрастность 2677 45
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11676 38
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1507 37
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1066 36
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5563 35
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26522 35
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17589 34
RAW - Формат цифровых файлов изображения 549 34
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8545 33
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 521 32
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 885 32
Фотокамеры - Ночная съемка 207 32
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5693 31
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6789 31
Светочувствительность - Photosensitivity 231 31
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 1835 31
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 383 29
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5722 28
Аксессуары 3530 27
ISO 1600 - ISO 400 - Светочувствительность цифровых камер 232 25
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2017 23
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 26
Google Android 12779 23
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 22
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4379 20
Canon Digital IXUS 86 19
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 564 18
VK - Mail.ru Одноклассники 1499 17
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 257 16
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 596 16
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 274 15
Casio Exilim 107 14
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 229 13
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 254 13
Apple iPhone - серия смартфонов 6704 13
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1444 13
Nikon D-Lighting 38 12
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 565 11
Fujifilm FinePix 107 11
Adobe Photoshop 697 11
Microsoft Windows 2000 12783 11
Canon DIGIC - серия процессоров 199 11
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 771 10
Konica Minolta DiMAGE - фотоаппарат 42 10
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 474 9
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 203 9
Olympus xD-Picture Card 110 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2525 8
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 219 8
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 408 8
Huawei Mate - серия смартфонов 301 8
Asahi Pentax Optio 37 7
Samsung SVR-диктофон 447 7
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 233 7
Hitachi MicroDrive - IBM MicroDrive 98 6
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 653 6
Apple iPhone 6 6265 6
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 337 6
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 390 6
Google Play - Google Store - Android Market 3007 6
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 370 6
Лаптева Марина 115 31
Газаров Артур 77 20
Принцевская Людмила 34 9
Гордеева Анна 36 7
Абрамович Игорь 4 4
Музалев Дмитрий 13 3
Бушуева Светлана 8 3
Ерофеева Мария 31 2
Евстигнеев Денис 10 1
Баева Светлана 3 1
Миронов Андрей 12 1
Жарков Сергей 6 1
Марьин Евгений 2 1
Груздев Максим 1 1
Черкасов Василий 3 1
Громова Анна 2 1
Ермолаев Евгений 3 1
Набоков Сергей 28 1
Рожковский Кирилл 14 1
Громаков Алексей 8 1
Милехин Сергей 4 1
Токаренко Сергей 5 1
Харчиков Иван 3 1
Мамонтова Евгения 6 1
Адров Дмитрий 34 1
Москалева Татьяна 73 1
Степанов Антон 58 1
Ларин Алексей 2 1
Jun Lei - Цзунь Лей 44 1
Рыжкова Екатерина 4 1
Александровна Ирина 4 1
Faraday Michael - Фарадей Майкл 24 1
Определенов Владимир 20 1
Антонова Ирина 4 1
Пешков Алексей 3 1
Демидов Михаил 133 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 374 1
Медведев Дмитрий 1635 1
Попова Мария 140 1
Россия - РФ - Российская федерация 125371 51
Солнце - звезда Солнечной системы 4929 48
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15332 13
Солнечная система - Solar system 2459 11
Япония 13018 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50516 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17224 8
Европа 21469 8
Германия - Федеративная Республика 12146 6
Земля - планета Солнечной системы 9842 6
Индия - Республика 5124 5
Швеция - Королевство 3544 5
Франция - Французская Республика 7110 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39941 4
Южная Корея - Республика 6326 3
Финляндия - Финляндская Республика 3487 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13047 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15401 2
Китай - Тайвань 3795 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 309 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 661 2
Испания - Канарские острова 32 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа 267 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 40 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1280 1
Европа Западная 1418 1
Европа Восточная 3008 1
Луна - спутник Земли 1425 1
Сатурн - Титан (спутник) 430 1
Америка Северная 3118 1
Индийский океан 154 1
Китай - Пекин - Beijing 924 1
Канада 4729 1
Азия - Азиатский регион 5090 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1002 1
США - Вашингтон - Редмонд 221 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2398 1
Испания - Королевство 3618 1
Нидерланды 3332 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1307 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4386 48
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4934 35
Ergonomics - Эргономика 1504 28
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4653 28
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21084 21
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 299 20
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10145 19
Дневной свет - Дневное освещение 134 16
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 906 15
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1269 12
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1632 12
Фотокамеры - эффект красных глаз 112 9
Английский язык 6213 9
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1161 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4274 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4780 8
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2485 8
Зоология - наука о животных 2328 8
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 1184 8
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 836 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3539 7
Зоология - Животные домашние - Pets 484 6
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1430 5
Зоология - Животные - Птицы - Birds 662 5
Здравоохранение - Офтальмология 340 5
Зоология - Энтомология - Насекомые - Insects 227 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10810 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5337 5
Увлечения и хобби - Hobbies 321 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3081 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2211 4
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 190 4
Ботаника - Растения - Plantae 873 3
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 830 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6228 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4349 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2194 3
Литий - Lithium - химический элемент 472 3
Почта - Услуги почтовой связи - Почтовые услуги 1311 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 5067 3
CNews - ZOOM.CNews 1761 27
91Mobiles 1723 3
Optics 141 2
ITHome 23 1
GSM Arena 67 1
Xiaomishka 4 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7522 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2365 1
Counterpoint Research 76 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11783 6
День молодёжи - 27 июня 699 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 1
Photokina 61 1
Фотофорум 48 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1231999, в очереди разбора - 863273.
Создано именных указателей - 117893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Техника

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