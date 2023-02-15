Индексная книга CNews*
Фотокамеры Макросъёмка Макрорежим
Публикаций - 205, упоминаний - 228
Фотокамеры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лаптева Марина 115 31
|Газаров Артур 77 20
|Принцевская Людмила 34 9
|Гордеева Анна 36 7
|Абрамович Игорь 4 4
|Музалев Дмитрий 13 3
|Бушуева Светлана 8 3
|Ерофеева Мария 31 2
|Евстигнеев Денис 10 1
|Баева Светлана 3 1
|Миронов Андрей 12 1
|Жарков Сергей 6 1
|Марьин Евгений 2 1
|Груздев Максим 1 1
|Черкасов Василий 3 1
|Громова Анна 2 1
|Ермолаев Евгений 3 1
|Набоков Сергей 28 1
|Рожковский Кирилл 14 1
|Громаков Алексей 8 1
|Милехин Сергей 4 1
|Токаренко Сергей 5 1
|Харчиков Иван 3 1
|Мамонтова Евгения 6 1
|Адров Дмитрий 34 1
|Москалева Татьяна 73 1
|Степанов Антон 58 1
|Ларин Алексей 2 1
|Jun Lei - Цзунь Лей 44 1
|Рыжкова Екатерина 4 1
|Александровна Ирина 4 1
|Faraday Michael - Фарадей Майкл 24 1
|Определенов Владимир 20 1
|Антонова Ирина 4 1
|Пешков Алексей 3 1
|Демидов Михаил 133 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 374 1
|Медведев Дмитрий 1635 1
|Попова Мария 140 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7522 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2365 1
|Counterpoint Research 76 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1231999, в очереди разбора - 863273.
Создано именных указателей - 117893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1231999, в очереди разбора - 863273.
Создано именных указателей - 117893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.