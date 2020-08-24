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ФНС РФ МИФНС
Межрегиональная инспекция ФНС России
ФНС РФ МИФНС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 199 1
|АРБ - Ассоциация российских банков 146 1
|Айвазов Армен 450 6
|Четвернин Алексей 658 5
|Серова Елена 299 5
|Ананьин Алексей 73 2
|Трояновский Владимир 40 2
|Иванников Дмитрий 40 2
|Потапов Сергей 29 2
|Штогрин Сергей 1 1
|Артамонова Мария 5 1
|Крупнов Александр 24 1
|Сабанов Алексей 19 1
|Семеняк Алексей 9 1
|Ларин Михаил 6 1
|Комлев Николай 50 1
|Осадчая Екатерина 47 1
|Баласанян Владимир 39 1
|Афанасьев Сергей 14 1
|Дмитриев Алексей 25 1
|Харламов Дмитрий 7 1
|Алексеев Дмитрий 3 1
|Окулесский Василий 23 1
|Плетнев Артем 9 1
|Литвинов Павел 18 1
|Вайнштейн Виктор 22 1
|Сивидов Алексей 33 1
|Парфенчиков Артур 8 1
|Храмцовская Наталья 40 1
|Гирев Андрей 69 1
|Пак Олег 90 1
|Дарбинян Саркис 35 1
|Шмиляк Станислав 1 1
|Давиденко Виталий 1 1
|Беневоленский Евгений 3 1
|Шмиляк Наталья 1 1
|Тимотина Светлана 1 1
|Айбашева Анна 91 1
|Филатов Леонид 7 1
|Залманов Андрей 29 1
|Мирошников Борис 42 1
|Мишустин Михаил 315 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2507 1
|Gartner 3096 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 1
|Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 62 1
Ключевых фраз выявлено - 1090188, в очереди разбора - 985258.
Создано именных указателей - 49598.
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