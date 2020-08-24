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ФНС РФ МИФНС
Межрегиональная инспекция ФНС России



24.08.20 У властей впервые за 5 лет проснулся интерес к электронному документообороту. Грядут большие перемены 1
03.03.20 «Роскосмос» пострадал из-за скандала вокруг «Мастерхоста» 1
27.11.19 МТС, «Билайн» и «Мегафон» обвинили власти России в нарушении конституционных прав своих абонентов 1
02.04.19 Опубликована схема обмана информсистемы, которая контролирует уплату НДС 1
07.03.19 Суд обязал «Эр-Телеком» перечислить в бюджет 49,2 млн рублей налогов 3
15.11.17 «Ростелеком» без боя получил полтора миллиарда на сеть для ЗАГСов 1
27.11.14 На сайте armd.ru размещена справка ФНС об отсутствии задолженности ОАО «Армада» по налогам 1
20.09.13 ФНС выбрала ИТ-подрядчика для модернизации машины баз данных аналитического сегмента АИС «Налог-3» 1
14.08.13 ФНС потратит свыше 204 млн руб. на модернизацию машины баз данных аналитического сегмента АИС «Налог-3» 1
07.08.13 Определен разработчик, который займется безопасностью ИТ-системы ФНС 1
12.07.13 ФНС по второму разу разыгрывает аукцион на защиту главной ИТ-системы 1
02.04.13 «АйТи» автоматизировала учет и инвентаризацию имущества в Межрегиональной инспекции ФНС России 1
27.02.13 ФНС запустила интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для юридических лиц» 1
25.02.13 Рынок СХД: Как сохранить данные современно, недорого, надежно 1
10.01.13 Сервис «Узнать о жалобе» заработал на сайтах управлений ФНС России по субъектам РФ 1
18.09.12 Новое в ИКТ-законодательстве: август 2012 года 1
05.07.12 На сайте ФНС России запущен новый интернет-сервис «Узнать о жалобе» 1
01.06.12 Подать документы для регистрации компании или ИП через интернет теперь можно во всех субъектах РФ 1
07.02.12 Новое в ИКТ-законодательстве: январь 2012 года 2
25.01.12 В налоговой инспекции Ангарска заработала электронная система управления очередью 1
28.12.11 Омские налоговики представили новые электронные сервисы 1
01.02.11 «ЦентрТелеком» будет оспаривать в суде налоговые претензии на 38,9 млн руб. 1
10.06.10 «Ростелеком» успешно обжаловал налоговые претензии на сумму 1,8 млрд руб. 1
15.03.10 Конференция «ИКТ в госсекторе: актуальные потребности» 1
26.02.10 Конференция CNews: «Актуальные потребности госсектора в ИКТ» 1
17.02.10 Круглый стол CNews: «Защита персональных данных» 1
02.02.10 Круглый стол "Системы хранения данных" 1
26.01.10 Круглый стол "Системы хранения данных" 1
19.01.10 Круглый стол CNews: «SaaS: расширение сервиса» 1
23.09.08 Суд не удовлетворил жалобу МИ ФНС к ЮТК 5
14.07.08 Арбитраж удовлетворил иск «Ростелекома» к МИФНС 1
09.07.08 Суд отложил слушание дела по иску ЮТК к ИФНС 3
06.06.08 Апелляция не удовлетворила жалобу ФНС к «ЦентрТелекому» о налоговых претензиях 3
02.06.08 «Уралсвязьинформ» успешно оспорил налоговые претензии 2
30.05.08 France Telecom отбилась от российской налоговой 1
23.04.08 Налоговые претензии к «Ростелекому» признаны неправомерными 3
27.03.08 Суд признал налоговые претензии к «Центртелекому» необоснованными 2
13.03.08 СЗТ оспорил налоговые претензии за 2003-2004 гг. 4
29.02.08 Российская налоговая хочет денег от France Telecom 1
12.02.08 «Ростелеком»: миллиардные претензии налоговиков 1

Публикаций - 71, упоминаний - 109

ФНС РФ МИФНС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7643 19
Ростелеком - Связьинвест 1652 11
Ростелеком ЦентрТелеком 502 11
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 455 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6140 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7406 6
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8410 5
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 392 4
IBM 8304 4
Ростелеком Уралсвязьинформ 538 3
СМАРТС Компания 491 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1451 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1221 2
Крипто-ПРО 261 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1189 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 509 2
Trend Micro 552 2
Teradata 193 2
Avanpost - Аванпост 95 2
Элвис-Плюс 91 2
Orange France Télécom 634 2
InfoWatch - Инфовотч 808 2
Microsoft Corporation 20421 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1837 2
VMware 1948 2
HP Inc. 4865 2
Netgear 227 1
Комстар ОТС - Телмос 99 1
Software AG & IDS Scheer 165 1
Twitter 2221 1
Masterhost - Мастерхост 47 1
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 697 1
ИнтерКом 11 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 222 1
Армада - РБК софт 649 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2201 1
Компьюлинк УСП 143 1
Docsvision - ДоксВижн 939 1
Акадо Телеком - Комкор 774 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 84 4
Лукойл-Информ 86 3
ГПБ - Газпромбанк 780 3
РОСНО СК 162 3
ТНК-ВР Холдинг 228 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 17 2
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 68 2
Русский стандарт Банк 340 2
Информационный центр АО 1 1
IPOC 121 1
Синтез 6 1
International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 33 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
Кировский завод 28 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 400 1
ВТБ24 618 1
ЮКОС НК 100 1
РТС - Фондовая биржа 316 1
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 21 1
Citibank - Ситибанк 248 1
УЭК - Универсальная электронная карта 521 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 188 1
ВТБ Банк Москвы 430 1
АльфаСтрахование СГ 228 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 827 1
Связной ГК 1058 1
Инвитро - Invitro 37 1
Газпром нефть 390 1
РЖД - Российские железные дороги 1281 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1827 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1991 34
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 459 15
ФНС РФ ИФНС - Межрайонная инспекция инспекция 58 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7215 5
ФНС РФ - ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 70 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 598 3
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 106 3
Правительство РФ 2488 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 696 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 699 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1439 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 180 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 419 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 456 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 445 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 99 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 10 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 378 1
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 44 1
Администрация Липецкой области 12 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 792 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 187 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
Федеральное собрание Российской Федерации 87 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 268 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1270 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 263 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2186 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 642 1
Счётная палата РФ 548 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1916 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ - Минсвязи Татарстана 63 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 215 1
Президент Российской Федерации 1603 1
Верховный суд Российской Федерации 284 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 473 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 539 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 199 1
АРБ - Ассоциация российских банков 146 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11937 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11757 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1419 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2456 2
3G - Стандарт мобильной связи 4928 2
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 231 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2378 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3865 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 196 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1889 1
СЗИ - Средства защиты информации 159 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 941 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 109 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1769 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 23 4
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 368 2
HPE ArcSight 54 2
ФНС РФ ЦОД 24 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 717 1
АСК НДС - Автоматизированная система контроля за возмещением НДС из бюджета 6 1
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 19 1
Айвазов Армен 450 6
Четвернин Алексей 658 5
Серова Елена 299 5
Ананьин Алексей 73 2
Трояновский Владимир 40 2
Иванников Дмитрий 40 2
Потапов Сергей 29 2
Штогрин Сергей 1 1
Артамонова Мария 5 1
Крупнов Александр 24 1
Сабанов Алексей 19 1
Семеняк Алексей 9 1
Ларин Михаил 6 1
Комлев Николай 50 1
Осадчая Екатерина 47 1
Баласанян Владимир 39 1
Афанасьев Сергей 14 1
Дмитриев Алексей 25 1
Харламов Дмитрий 7 1
Алексеев Дмитрий 3 1
Окулесский Василий 23 1
Плетнев Артем 9 1
Литвинов Павел 18 1
Вайнштейн Виктор 22 1
Сивидов Алексей 33 1
Парфенчиков Артур 8 1
Храмцовская Наталья 40 1
Гирев Андрей 69 1
Пак Олег 90 1
Дарбинян Саркис 35 1
Шмиляк Станислав 1 1
Давиденко Виталий 1 1
Беневоленский Евгений 3 1
Шмиляк Наталья 1 1
Тимотина Светлана 1 1
Айбашева Анна 91 1
Филатов Леонид 7 1
Залманов Андрей 29 1
Мирошников Борис 42 1
Мишустин Михаил 315 1
Россия - Российская федерация - РФ 77047 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25316 22
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1955 6
Россия - СФО - Омская область 464 3
Россия - СФО - Иркутская область 699 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 945 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 491 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1044 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 790 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 383 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 456 2
Россия - ЦФО - Калужская область 701 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 774 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 568 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11144 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1769 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11762 2
Россия - СФО - Новосибирская область 1023 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3604 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 838 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 213 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 538 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 220 1
Россия - ЦФО - Брянская область 111 1
Россия - ДФО - Магаданская область 295 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 293 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 369 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 48 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 962 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 520 1
Россия - ЦФО - Московская область - Коломна 60 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 492 1
Россия - ДФО - Амурская область 407 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 531 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 248 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 226 1
Россия - ЦФО - Владимирская область 491 1
Россия - СФО - Красноярский край 866 1
Россия - ПФО - Оренбургская область 399 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 360 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 841 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 608 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 388 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1438 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 196 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 394 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1041 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 417 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2583 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 529 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 119 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 179 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 730 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3564 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 189 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4889 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 507 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 8061 19
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 545 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 324 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 692 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2507 1
Gartner 3096 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 62 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1176 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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