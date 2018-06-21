Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МТС Индия
MTS India
Mobile TeleSystems India
SSTL
Sistema Shyam Teleservices
Shyam Telelink
Публикаций - 177, упоминаний - 424
МТС Индия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Розанов Всеволод 40 23
|Евтушенков Владимир 186 13
|Морошкин Александр 118 7
|Ambani Anil - Амбани Анил 7 7
|Шамолин Михаил 116 7
|Брюквин Юрий 280 6
|Меламед Леонид 149 5
|Абугов Антон 34 5
|Гончарук Александр 88 5
|Асланян Сергей 96 4
|Черемин Сергей 15 4
|Семенов Кирилл 8 4
|Полуэктов Андрей 8 4
|Лузин Александр 7 3
|Путин Владимир 2442 3
|Ambani Mukesh - Амбани Мукеш 6 3
|Савельев Виталий 48 3
|Савченко Сергей 3 2
|Новицкий Евгений 32 2
|Иванов Сергей 359 2
|Красников Геннадий 66 2
|Кочарян Роберт 10 2
|Медведев Дмитрий 1590 2
|Копытов Сергей 6 2
|Меламед Александр 43 2
|Боев Сергей 24 2
|Дубовсков Андрей 83 2
|Синчуков Алексей 11 2
|Зубов Дмитрий 11 2
|Буянов Алексей 27 2
|Павловский Павел 16 1
|Ильин Николай 17 1
|Андронов Алексей 25 1
|Щебетов Сергей 30 1
|Дергунова Ольга 115 1
|Зобнина Маргарита 54 1
|Потапов Андрей 4 1
|Kenyon Shaun - Кеньон Шон 1 1
|Семенцов Всеволод 20 1
|Рябов Игорь 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170738, в очереди разбора - 1032105.
Создано именных указателей - 60556.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170738, в очереди разбора - 1032105.
Создано именных указателей - 60556.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru