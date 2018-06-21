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МТС Индия
MTS India
Mobile TeleSystems India
SSTL
Sistema Shyam Teleservices
Shyam Telelink



21.06.2018 Владельцы МТС ушли из Индии, потеряв $4,5 млрд инвестиций
01.11.2017 «Индийская МТС» поглощена конкурентом
24.12.2015 Индийскую МТС поделят на троих
15.06.2015 АФК «Система» прощается с «индийской МТС»
08.06.2015 «Индийская МТС» принесла $290 млн убытков АФК «Система»
18.05.2015 MTS India может быть поглощена конкурентом
20.01.2015 MTS-India не пойдет на IPO
26.12.2014 АФК «Система» не по карману переход с CDMA на LTE
22.09.2014 «Системе» не разрешают увеличить долю в MTS India
27.06.2014 АФК «Система» размывает долю Росимущества в MTS-India
17.01.2014 GSM-лобби не пускает «дочку» АФК «Система» в LTE
14.10.2013 MTS могут оштрафовать на $98 млн
30.09.2013 MTS может поглотить индийских конкурентов
11.03.2013 АФК «Система» получила частоты в 9 округах Индии
11.03.2013 SSTL выиграла лицензии на предоставление услуг в 8 округах Индии
22.02.2013 АФК «Система» простилась с пол-Индией
15.02.2013 Индусы принуждают АФК «Система» заплатить $1,7 млрд
27.04.2012 Хозяева МТС просят индусов о пощаде
09.04.2012 Топ-менеджер Telenor топит АФК «Система»
05.04.2012 Медведев не помог «Системе» защититься от индусов
30.03.2012 Sistema Shyam TeleServices увеличит свой уставный капитал
05.03.2012 Sistema Shyam TeleServices подала прошение о пересмотре решения Верховного суда Индии
28.02.2012 АФК «Система» предложила правительству Индии урегулировать ситуацию с отзывом лицензий «дружественным путем»
03.02.2012 Индусы выгоняют АФК «Систему»
16.01.2012 MTS отсудила $1 млн у коррумпированных индийских властей
12.01.2012 Sistema Shyam TeleServices привлекла кредит на $250 млн
02.01.2012 Индусы обделили МТС
29.09.2011 Sistema Shyam TeleServices привлекла кредит на $200 млн
08.09.2011 Выручка Sistema Shyam TeleServices во втором квартале выросла на 164%
01.08.2011 Sistema Shyam TeleServices расширила контракт с Ericsson на обслуживание сети связи
19.07.2011 Абонентская база Sistema Shyam TeleServices превысила 12 млн пользователей
21.04.2011 Консолидированная выручка Sistema Shyam TeleServices в 2010 г. увеличилась на 198%
01.04.2011 Завершена сделка по вхождению правительства РФ в уставный капитал Sistema Shyam TeleServices
24.02.2011 Следователи допросили топ-менеджера MTS India
02.02.2011 «Система» отбилась от индусов
30.12.2010 MTS откупилась от индийских властей
21.12.2010 Правительство РФ произвело платеж за 17% акций Sistema Shyam TeleServices
14.12.2010 Индусы заподозрили АФК «Систему» во взятках
18.10.2010 «Ситроникс» заключил новые контракты с Sistema Shyam TeleServices на общую сумму $22 млн
08.09.2010 Правительство РФ одобрило решение о вхождении в уставный капитал Sistema Shyam TeleServices

Публикаций - 177, упоминаний - 424

МТС Индия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АФК Система ПАО 1622 125
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8540 57
Reliance Communications - Rcom 58 23
Ситроникс - Sitronics 837 15
Telenor - Теленор 715 14
ByCell 26 12
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1232 10
Vodafone Group 1267 7
Альфа-Групп - Altimo 381 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6235 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7516 6
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 150 6
Reliance Jio Infocomm 9 6
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation 79 6
Airtel India 56 5
AT&T Inc 1554 4
Рустелеком ТК 255 4
Bharti Airtel 29 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7822 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 634 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1243 3
NTT DoCoMo 1088 3
Микрон - Micron 576 3
Deutsche Telekom 889 3
ZTE Corporation 637 3
Telia Company - TeliaSonera 783 3
MTN Group 32 3
Intracom Telecom - Интраком Телеком 61 3
Scanex - Сканэкс 238 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2237 2
Cisco Systems 4639 2
Qualcomm Technologies 1557 2
Укртелеком 222 2
РТИ 127 2
Siemens AG - Сименс Россия 2222 2
Google LLC 9438 2
ИнтерКом 11 2
A1 Telekom Austria Group 53 2
Комстар ОТС - МТУ-Информ 176 2
СМАРТС Компания 500 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 62 8
АФК Система - Система Масс-медиа 64 6
EADS Astrium 143 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 833 4
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 201 3
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 110 3
BSE - Bombay Stock Exchange - Бомбейская фондовая биржа 5 3
ГПБ - Газпромбанк 799 2
ABN AMRO 62 2
BAE Systems 159 2
Башнефть ПАО АНК 112 2
Восточный Банк 126 2
МТС банк 268 2
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 19 1
Почта России ПАО 1779 1
Cukurova 87 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 435 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 406 1
БЭСК - Башкирэнерго 17 1
Hutchison Whampoa Limited (HWL) 127 1
Открытие ФК 567 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
Deutsche Bank - Дойчебанк 288 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 1
SDEF - Sova Disciplined Equity Fund - ODEF - Otkritie Disciplined Equity Fund 3 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 88 1
Даурия Аэроспейс - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 18 1
Галс-Девелопмент - Система-Галс 23 1
ЮКОС НК 104 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 155 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 371 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4848 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 21
Верховный суд Индии 13 11
DoT India - Департамент телекоммуникаций Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии 11 10
Верховный суд Российской Федерации 289 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1481 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3241 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1141 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1973 3
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 7 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2001 2
Правительство РФ 2659 2
Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии 1 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 140 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 108 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 317 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 885 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2027 1
МКС - Международная космическая станция 1383 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 295 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 932 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 53 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 928 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1736 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2320 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7364 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 15
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 24
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4208 15
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 12
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5140 10
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 8
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 238 5
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 157 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 822 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12347 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 2
SPICE - Simple Protocol for Independent Computing Environments - «Простой протокол для независимой вычислительной среды» 28 2
Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - STT - S2T - Speech-to-text - Технология преобразования речи в текст 35 2
ИТ-аутсорсинг 844 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2520 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1368 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 1
TravelTech - цифровые технологии в туристической отрасли (туризм) 17 1
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 234 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 216 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 339 1
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 49 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 156 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 602 1
Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика 72 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4015 1
Космодром Байконур 1005 5
MTC Foris OSS - биллинговая система 35 5
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 373 5
ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 59 4
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 3
ВКС РФ Космодром Плесецк 193 2
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 91 2
DMC - Disaster Monitoring Constellation - спутниковая группировка 8 2
ARM Deimos 9 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2061 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1293 1
МКА - Малые космические аппараты 23 1
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 59 1
Java - Язык программирования 2399 1
Google Earth - Google Планета Земля 447 1
Яндекс.Карты и Транспорт 311 1
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 113 1
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Intelsat - телекоммуникационные спутники 104 1
GeoEye - космический спутник 57 1
NASA Landsat 52 1
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Индия - Раджастхан - Раджастан 57 49
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Индия - Дели 121 25
Земля - планета Солнечной системы 6459 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9516 15
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34006 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10887 11
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26691 9
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12064 7
Индия - Тамилнад - Ченнаи 22 7
Украина 5529 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1685 6
Луна 1156 5
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 772 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1727 5
Индия - Карнатака - Бангалор 172 4
Европа 7262 4
Германия - Федеративная Республика 7788 4
Франция - Французская Республика 4928 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1444 4
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 180 3
Бахрейн - Королевство 106 3
Сингапур - Республика 1519 3
Турция - Турецкая республика 1478 3
Индонезия - Республика 771 3
Израиль 1685 3
Африка - Африканский регион 2667 3
Иран - Исламская Республика Иран 923 3
Казахстан - Республика 4138 3
Армения - Республика 1046 3
Япония 7898 3
Беларусь - Белоруссия 3207 3
Саудовская Аравия - Королевство 488 2
Ближний Восток 2489 2
Румыния 547 2
Испания - Королевство 2520 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 412 15
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1516 8
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 415 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 783 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 3
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 2
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 163 2
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 76 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 375 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 165 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 301 1
ГОСА - годовое общее собрание акционеров 26 1
ГАК - Государственная аттестационная комиссия 3 1
Абонентская база 12 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3662 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 87 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 72 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1104 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10327 11
CNews RND - R&D.CNews 2081 5
Bloomberg 939 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 2
Flight International 64 2
Wikipedia - Википедия 398 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 259 1
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 1
VNUNet.com 189 1
Казахстан Сегодня 296 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2661 11
Frost & Sullivan 176 1
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 120 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 119 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1028 1
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