Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Боке (эффект) размытие "способ передачи объективом несфокусированной точки света"
Публикаций - 77, упоминаний - 77
Боке (эффект) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Связной ГК 1116 6
|Евросеть 1392 4
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1613 4
|Carl Zeiss 292 2
|TÜV Rheinland Group 81 1
|CARL - Автомобильный маркетплейс 48 1
|Точка 747 1
|U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 84 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3038 1
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1743 1
|XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 1
|CNews - ZOOM.CNews 1388 5
|PhysicsWeb 180 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176295, в очереди разбора - 985898.
Создано именных указателей - 71233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176295, в очереди разбора - 985898.
Создано именных указателей - 71233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru