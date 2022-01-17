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Боке (эффект) размытие "способ передачи объективом несфокусированной точки света"



17.01.2022 Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM 1
02.11.2021 ZTE Blade L9: новый доступный смартфон в линейке ZTE Blade 1
21.06.2021 Lenovo представляет новый смартфон Lenovo K13 Note 1
24.05.2021 ZTE представляет смартфон ZTE Blade A71 1
23.12.2020 Как камера смартфона разделяет фоны при съемке портретов? 1
27.05.2020 Sony представила BloggerCam для видео-блогеров 1
25.05.2020 В России начались продажи смартфонов Nokia 5.3. Цены 1
25.05.2020 В России начались продажи смартфонов Nokia 5.3. Цены 1
21.05.2020 Huawei начала российские продажи смартфонов Huawei Y8p, Y6p и Y5p. Цены 1
29.04.2020 Honor начинает российские продажи смартфонов Honor 9C, Honor 9A и Honor 9S 1
27.04.2020 В России открыт предзаказ на смартфоны Nokia 5.3. Цены 1
23.04.2020 OPPO начинает российские продажи смартфонов Reno3. Цены 1
15.04.2020 Samsung начинает российские продажи смартфонов Galaxy M21 и M11. Цены 1
10.04.2020 Huawei объявила начало открытой продажи смартфонов серии P40. Цены 1
08.04.2020 TCL Communication представила серию смартфонов TCL 10. Цены 1
26.03.2020 Huawei представила флагманскую серию смартфонов P40. Цены. Фото 1
20.02.2020 Выпущен Android 11. Что в нем нового? Видео 1
27.01.2020 BQ представила доступный смартфон BQ 6424L Magic O. Цена 1
22.11.2019 Xiaomi представила в России Mi Note 10 и Redmi Note 8T. Цены 1
12.11.2019 ZTE представила смартфон ZTE Blade A7 2020 в России. Цена 1
25.09.2019 Lenovo начала российские продажи смартфона Motorola moto e6 plus. Цена 1
17.09.2019 В России открыт предзаказ на новые смартфоны и телефоны Nokia. Цены 1
12.09.2019 TP-Link начала российские продажи смартфонов Neffos X20 и X20 Pro. Цены 1
06.09.2019 HMD Global представила новые телефоны и смартфоны Nokia. Цены 1
30.05.2019 В продажу поступил удешевленный более чем в два раза Android-флагман. Цена 1
21.05.2019 В России начались продажи смартфона Alcatel 1S. Цена 1
16.05.2019 Vivo радикально снижает цены на флагманские модели 1
15.05.2019 В России начались продажи смартфона Nokia 4.2. Цена 1
13.05.2019 TCL объявила о старте продаж смартфонов Alcatel 3 и Alcatel 3L в России. Цены 1
10.04.2019 Canon представила новые 4K-видеокамеры 1
03.04.2019 Tecno представила недорогой смартфон CAMON 11S с тройной камерой. Цена 1
18.03.2019 Светосилы много не бывает 1
25.02.2019 TP-Link представила новые модели смартфонов Neffos X20 и X20 Pro 1
25.02.2019 TCL Communication представила новые смартфоны серий Alcatel 3 и Alcatel 1. Цены 1
25.02.2019 Nokia выпустила сверхдешевые мобильники и флагман-монстр с шестью камерами. Цены 1
12.02.2019 Oppo начала российские продажи смартфона AX7. Цена 1
08.02.2019 Xiaomi начинает российские продажи смартфона Mi MIX 3. Цена 1
06.02.2019 В России начались продажи смартфона Nokia 8.1. Цена 1
05.12.2018 7 лучших смартфонов для селфи: выбор ZOOM 1
02.11.2018 Обзор смартфона Samsung Galaxy A9 (2018) 1

Публикаций - 77, упоминаний - 77

Боке (эффект) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9180 7
Google LLC 9925 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5385 5
ZTE Mobile Devices 33 5
Sony 6094 4
Apple Inc 10453 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 1051 3
Huawei 3113 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1453 3
Xiaomi 1021 3
ZTE Corporation 658 3
TCL Corporation 149 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6400 2
OPPO Electronics 254 2
HMD Global - Nokia 127 2
Ситилинк - Citilink 250 2
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 118 2
Leica Camera 237 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1767 2
Meta - Facebook 4187 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7619 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8668 2
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 37 1
Qualcomm Technologies 1610 1
Аквамарин НПЦ - Научно-производственный центр 9 1
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева 19 1
Ricoh Pentax 208 1
Canon 1329 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1071 1
Nikon 582 1
Панорама КБ 59 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 224 1
AKG 60 1
F5 Networks 109 1
PUBG Corporation 28 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 517 1
Fortnite 51 1
Bethesda Softworks 252 1
Microsoft Corporation 22129 1
Lenovo Group 2035 1
Связной ГК 1116 6
Евросеть 1392 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1613 4
Carl Zeiss 292 2
TÜV Rheinland Group 81 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 48 1
Точка 747 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 84 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3038 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1743 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 6094 31
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1222 19
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2107 15
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5855 15
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5122 14
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 855 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3605 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4373 10
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 1229 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10304 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6401 8
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9071 8
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 4963 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 7015 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3129 7
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 2119 7
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 758 6
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2253 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 32691 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 2487 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1622 5
USB Type-C - USB-C 1030 5
AOD - Always On Display 126 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6765 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 789 4
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 181 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 1443 4
Широкоугольный объектив - ширик - широкоугольная камера 114 4
Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка 206 4
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 752 3
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 333 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 1079 3
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 1243 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 10909 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 346 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1813 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3061 2
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 763 2
APS-C - Advanced Photo System type-C - Формат сенсора цифровых фотоаппаратов 200 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6753 2
Google Android 11737 15
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1356 11
Google Android 9 Pie 179 7
Samsung Pay 259 5
Apple iPhone 6 1104 5
Samsung Galaxy 586 5
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 458 5
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 327 5
Corning Gorilla Glass 590 5
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2176 4
Nokia Alcatel - серия смартфонов 13 4
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 270 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6030 4
Google Android 8 Oreo 156 4
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 698 4
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 203 3
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1040 3
Samsung Живой фокус 16 3
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 350 3
Samsung DeX - Desktop eXperience 51 3
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 240 3
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 189 3
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 199 2
Samsung Knox 86 2
Google YouTube - Видеохостинг 2209 2
Nokia 4.2 Android One - Серия смартфонов 2 2
Samsung Exynos 9 - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 79 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3837 2
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 252 2
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 211 2
Samsung S-Pen - Стилус 122 2
Apple iPhone X - Серия смартфонов 221 2
ZTE Blade - Серия смартфонов 30 2
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 316 2
WhatsApp Messenger 716 2
Samsung Galaxy Note 625 2
Samsung Galaxy Gear 128 2
Sony Exmor IMX CMOS - КМОП-сенсоры 133 2
Samsung Bixby - Виртуальный ассистент 47 2
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 66 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 360 1
Lee Peter - Ли Питер 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 102937 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12658 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44669 2
Сингапур - Республика 1559 1
Европа 10359 1
Финляндия - Финляндская Республика 1684 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12718 1
Того - Тоголезская Республика 14254 1
Луна 1173 1
Таиланд - Королевство 670 1
Малайзия 743 1
Саудовская Аравия - Королевство 490 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 679 1
Испания - Королевство 2785 1
Италия - Итальянская Республика 3123 1
Австралия - Австралийский Союз 2717 1
Франция - Французская Республика 5432 1
Германия - Федеративная Республика 8361 1
Япония 9574 1
Германия - Берлин 610 1
Торговля розничная - Ритейл 2049 5
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 78 2
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 503 2
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 28 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 879 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 123 1
CNews - ZOOM.CNews 1388 5
PhysicsWeb 180 2
Международный женский день - 8 марта 61 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 751 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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