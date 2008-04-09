Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 58348
ИКТ 5372
Организации 3667
Ведомства 1358
Ассоциации 416
Технологии 2184
Системы 12734
Персоны 20746
География 1070
Статьи 730
Пресса 596
ИАА 437
НИИ, ВУЗы и библиотеки 807
Мероприятия 634

Акадо ТВ
Комкор ТВ



09.04.2008 «Комкор-ТВ» инвестировал в информационно-развлекательный портал $9 млн
01.04.2008 «Комкор-ТВ» завершил строительство сети на севере Москвы
14.12.2007 Вексельберг занял 6 млрд на «Акадо»
31.10.2007 "Комкор-ТВ" планирует увеличить число интернет-абонентов в 3,67 раза
08.10.2007 Высший Арбитраж удовлетворил требования «Комкор-ТВ» в отношении налоговых вычетов
07.08.2007 В «Комкор-ТВ» сменился гендиректор
26.04.2007 В "Комкор-ТВ" назначен новый коммерческий директор
16.01.2007 «Комкор-ТВ» заменяет аналоговые ТВ-тюнеры цифровыми
10.01.2007 Akado осталась без новогоднего подарка
08.12.2006 Охват мультисервисной сети "Комкор-ТВ" в ноябре 2006 г. увеличился на 3,4%
30.11.2006 "Комкор-ТВ" получил налоговые претензии за 1 полугодие в размере $6,1 млн.
10.11.2006 Миноритарий «Комкор-ТВ» не отдаст оператора Вексельбергу
13.09.2006 Охват сети "Комкор-ТВ" вырос на 8,6%
30.08.2006 Мелкие интернет-провайдеры захватили Москву
09.08.2006 Охват сети "Комкор-ТВ" вырос на 78%
01.06.2006 "Комкор ТВ": ребрендинг себя не оправдал?
27.04.2006 "Комкор-ТВ" хотят выгнать с биржи
26.04.2006 Moscow CableCom, владеющая "Комкор-ТВ", может лишиться листинга на NASDAQ
16.11.2005 Владелец "Комкор-ТВ" терпит убытки
01.06.2005 В Москве интернет и ТВ объединяются
20.05.2005 "КиберПлат" начал прием платежей за услуги "Комкор-ТВ"
28.09.2004 e-port открыла сервис пополнения счетов для абонентов "Комкор-ТВ"
19.12.2003 МАП дал разрешение Andersen на покупку "Комкор-ТВ"
28.10.2003 Andersen Group станет владельцем 100% акций ЗАО "Комкор-ТВ"
15.05.2000 Cisco Systems и "КОМКОР ТВ" объявляют о сотрудничестве в построении сети кабельного телевидения и доступа в Интернет

Публикаций - 117, упоминаний - 185

Акадо ТВ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Акадо Телеком - Комкор 771 77
Ренова - Moscow CableCom 39 30
НТВ-Плюс 252 21
Ренова-Медиа 56 19
Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 316 16
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 225 14
Космос-ТВ - Космос Телеком 50 14
Центел - Центральный телеграф 347 12
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 121 11
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1230 9
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1474 9
GS Group - General Satellite 175 9
Rambler Group - Рамблер ГК 757 9
Lenovo Motorola 3318 8
BT Group - British Telecommunications 580 7
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 323 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7770 7
ProViS - Provideo Systems 9 7
Космическая связь ФГУП ГПКС 366 7
РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 89 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 614 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7480 6
Apple Inc - Эппл Рус 10099 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6193 6
STMicroelectronics 274 6
Мостелеком 52 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8519 5
Ростелеком - Связьинвест 1656 5
АФК Система ПАО 1617 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 879 4
МТС Мультирегион 52 4
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 4
Cisco Systems 4628 4
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 199 3
Andersen Group - Андерсен Групп 4 3
Microsoft Corporation 20985 3
Рустелеком ТК 255 3
НКС - Национальные кабельные сети 95 3
Синтерра - Synterra 743 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 423 2
АФК Система - Система Масс-медиа 64 11
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 832 10
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 88 7
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 4
CyberPlat - КиберПлат 329 3
Квадра ПАО - ТГК-4 14 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4825 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 186 2
Нафта Москва - Инвестиционная компания 11 1
Тинькофф ГК - TCS Group 71 1
MIG - Metromedia International Group 51 1
МОСГАЗ 11 1
Adidas 125 1
UMG - Universal Music Group 248 1
Paramount Pictures Corporation 114 1
RPI Capital 1 1
Свобода 36 1
РОСНО СК 163 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 20 1
ГПБ - Газпромбанк 799 1
Сокольники - Парк культуры и отдыха 37 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 114 1
Sony BMG 175 1
Enron - Enrongate 121 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 53 1
McDonald’s - Макдоналдс 179 1
Татнефть 169 1
Альфа-Групп 581 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 170 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 556 1
Мосэнерго ПАО 102 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 155 1
Naspers 65 1
Sony Music Entertainment 137 1
ВТБ Банк Москвы 432 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange 843 1
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 49 1
Рапида НКО - платежные система 137 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 87 1
Базэл - Базовый Элемент 37 1
Правительство Москвы 815 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1728 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7329 3
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 138 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3239 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 92 1
ФНС РФ ИФНС - Межрайонная инспекция инспекция 58 1
ФНС РФ МИФНС - Межрегиональная инспекция ФНС России 71 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 26 1
Петербургский метрополитен ГУП 70 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 39 1
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 563 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 317 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 1
Роснано 619 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1136 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 555 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1629 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2314 1
Правительство РФ 2646 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 464 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2014 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2468 13
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 11
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2852 9
QWERTY-клавиатура 631 9
SVGA - Super VGA - разрешение экрана 800x600 120 7
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 94 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12118 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3170 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 4
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 74 3
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 71 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 821 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5139 3
Телевизор - Телевизионный приёмник 884 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10081 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1028 2
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 244 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4043 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2570 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2031 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 715 2
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 364 2
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 72 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 475 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1808 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 486 1
VHS - Video Home System - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 130 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1368 1
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 160 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 238 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 556 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 1
e-Commerce - Электронная коммерция 379 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 557 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 1
WAV - Waveform Audio File Format 447 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1239 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3958 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 611 2
Intelsat - телекоммуникационные спутники 104 1
TETRA - ТЕТРАРУС - ТЕТРАРУС - проект создания российской федеральной сети профессиональной мобильной связи 8 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 111 1
Nokia 7650 62 1
NASA GALEX - Galaxy Evolution Explorer 2 1
Nokia Alcatel-Lucent 5ESS-2000 2 1
Nokia Alcatel-Lucent VitalAccess Device Provisioning and Subscriber Management 1 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 485 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
Avaya Definity 17 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 175 1
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 42 1
Microsoft Windows 2000 1039 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 442 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2150 1
ВКС РФ Космодром Плесецк 193 1
СПАРК-Интерфакс 112 1
Java - Язык программирования 2392 1
Сбербанк ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 584 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 1
Microsoft Windows 10 10098 1
Linux OS 7176 1
Apple iOS 6210 1
Google Android 11645 1
Вексельберг Виктор 143 18
Припачкин Юрий 63 14
Силин Михаил 25 9
Алимбеков Сергей 20 8
Анкилов Константин 94 6
Овчинников Борис 126 5
Бешев Сергей 17 5
Савюк Виктор 35 4
Кочетков Владислав 247 4
Брюквин Юрий 280 3
Бецков Григорий 20 3
Теппер Александр 7 2
Савватин Максим 60 2
Майорец Максим 2 2
Оганесян Ашот 70 2
Толмачева Татьяна 31 2
Малис Александр 155 2
Зайцева Анна 69 2
Леонов Всеволод 12 2
Дмитриев Сергей 26 2
Гусев Сергей 25 2
Смирнов Михаил 60 2
Степанов Андрей 13 2
Курин Вадим 8 2
Кузнецов Владимир 20 2
Шелестенко Алексей 8 2
Стрельцов Валерий 10 1
Сергеев Антон 6 1
Солонин Виталий 89 1
Масленников Игорь 35 1
Кочетков Вячеслав 7 1
Разроев Элдар 47 1
Пинчук Виктор 42 1
Крылова Елена 27 1
Орлов Николай 11 1
Сердюк Владимир 9 1
Новицкий Григорий 8 1
Дегтярев Валерий 13 1
Курбатова Анна 12 1
Медриш Михаил 13 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26616 64
Россия - Российская федерация - РФ 82238 45
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11542 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3775 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2886 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12043 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33964 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1727 5
Европа 7252 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 859 4
Южная Корея - Республика 3251 4
Беларусь - Белоруссия 3200 4
Европа Восточная 2809 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 779 4
Москва - Зеленоград 50 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11596 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9501 3
Азия - Азиатский регион 3150 3
Япония 7892 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1728 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1440 3
Германия - Федеративная Республика 7779 3
Украина 5525 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1016 3
Латинская Америка 1341 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 989 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10865 2
Казахстан - Республика 4128 2
Россия - ЦФО - Тульская область 924 2
Финляндия - Финляндская Республика 1621 2
Россия - СФО - Новосибирск 2910 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 643 2
Чехия - Чешская Республика 973 2
Россия - Сибирь 1343 2
Испания - Королевство 2514 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1384 2
Беларусь - Минск 533 2
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 232 2
Украина - Киев 906 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1984 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 6
Fashion industry - Индустрия моды 27 6
НДС - Налог на добавленную стоимость 847 5
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 300 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 106 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2231 1
Черкизон - Черкизовский рынок 70 1
Великая Отечественная война 199 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4085 1
Русский язык 1653 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10327 29
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 13
РБК ТВ - телеканал 58 8
Euronews - телеканал 46 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 7
Стрим-ТВ - телекомпания 111 3
Известия ИД 201 2
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 160 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 701 1
Ведомости 272 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 47 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 258 1
ComNews - Медиа-бизнес 87 1
Сбербанк - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 49 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 40 1
Из рук в руки - irr.ru 30 1
Viacom - Video & Audio Communications 113 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2651 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 65 2
Gartner 3180 1
Synergy Research Group 39 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 49 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 170 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 166 1
CSTB Telecom & Media 49 9
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168462, в очереди разбора - 1038627.
Создано именных указателей - 58348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

ВКС-система Logitech Rally Bar Mini: высокое качество картинки и звука для небольших помещений

Почему холод опасен для техники и как защитить свои гаджеты зимой: советы ZOOM

Лучшие напольные отпариватели: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

В квантовой сфере время течет вперед и назад одновременно

Новый наночип перепрограммирует клетки организма для необычных задач

Ученые впервые увидели экзотическое состояние материи — квантовую спиновую жидкость
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022