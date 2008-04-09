Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Акадо ТВ
Комкор ТВ
Публикаций - 117, упоминаний - 185
Акадо ТВ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Вексельберг Виктор 143 18
|Припачкин Юрий 63 14
|Силин Михаил 25 9
|Алимбеков Сергей 20 8
|Анкилов Константин 94 6
|Овчинников Борис 126 5
|Бешев Сергей 17 5
|Савюк Виктор 35 4
|Кочетков Владислав 247 4
|Брюквин Юрий 280 3
|Бецков Григорий 20 3
|Теппер Александр 7 2
|Савватин Максим 60 2
|Майорец Максим 2 2
|Оганесян Ашот 70 2
|Толмачева Татьяна 31 2
|Малис Александр 155 2
|Зайцева Анна 69 2
|Леонов Всеволод 12 2
|Дмитриев Сергей 26 2
|Гусев Сергей 25 2
|Смирнов Михаил 60 2
|Степанов Андрей 13 2
|Курин Вадим 8 2
|Кузнецов Владимир 20 2
|Шелестенко Алексей 8 2
|Стрельцов Валерий 10 1
|Сергеев Антон 6 1
|Солонин Виталий 89 1
|Масленников Игорь 35 1
|Кочетков Вячеслав 7 1
|Разроев Элдар 47 1
|Пинчук Виктор 42 1
|Крылова Елена 27 1
|Орлов Николай 11 1
|Сердюк Владимир 9 1
|Новицкий Григорий 8 1
|Дегтярев Валерий 13 1
|Курбатова Анна 12 1
|Медриш Михаил 13 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 10
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2651 3
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 65 2
|Gartner 3180 1
|Synergy Research Group 39 1
|РУДН - Российский университет дружбы народов 49 2
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 170 1
|МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 166 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168462, в очереди разбора - 1038627.
Создано именных указателей - 58348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1168462, в очереди разбора - 1038627.
Создано именных указателей - 58348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru