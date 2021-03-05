Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Softline VP
Softline Venture Partners
венчурный фонд
Публикаций - 78, упоминаний - 131
Softline VP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Алексеева Елена 21 16
|Волотовская Елена 16 12
|Чекун Игорь 7 7
|Боровиков Игорь 68 3
|Чистов Дмитрий 12 3
|Тарасов Арсений 44 3
|Телешев Алексей 6 3
|Поляков Дмитрий 21 3
|Черкашин Павел 35 3
|Смирнов Константин 17 3
|Аммосов Юрий 45 2
|Агафонов Роман 5 2
|Шубин Андрей 3 2
|Акимов Максим 168 2
|Борисов Сергей 18 2
|Рыжков Алексей 4 2
|Чихачев Дмитрий 23 2
|Генс Филипп 31 2
|Васильев Александр 30 2
|Харитонов Александр 52 2
|Васютинский Дмитрий 13 2
|Никифорова Светлана 33 2
|Костров Алексей 7 2
|Рябченков Денис 16 2
|Журба Александр 6 1
|Козин Артем 1 1
|Фазлыев Руслан 6 1
|Adebayo Adeniyi - Аденийи Адебайо 1 1
|Биккулова Гульнара 23 1
|Еремин Сергей 9 1
|Серебряков Александр 5 1
|Диденко Петр 9 1
|Атаманов Александр 4 1
|Альперн Александр 5 1
|Schmidt Peter - Шмидт Питер 2 1
|Пономарев Илья 66 1
|Корман Игорь 21 1
|Юдовский Сергей 4 1
|Рязанцев Ян 27 1
|Пономарев Сергей 5 1
|Apps4All 25 3
|TAdviser - Центр выбора технологий 228 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5679 1
|Rusbase 15 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168981, в очереди разбора - 1037290.
Создано именных указателей - 58676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1168981, в очереди разбора - 1037290.
Создано именных указателей - 58676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru