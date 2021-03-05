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Softline VP
Softline Venture Partners
венчурный фонд



05.03.2021 Фонд Softline Venture Partners купил долю в компании «Группа T-1»
11.06.2019 Фонд Softline Venture Partners инвестировал в стартап electroNeek Robotics
09.10.2018 Softline Venture Partners поможет 10 проектам начать продажи за рубежом
24.05.2018 Названы победители «Опора для IT» – первого акселератора «Опоры России» и Softline Venture Partners
16.01.2018 Softline Venture Partners инвестировал в аналитическую онлайн-платформу JagaJam
05.10.2017 «Опора России» и Softline Venture Partners запускают бизнес-акселератор по ИТ
10.12.2015 Softline Seed Fund докапитализирован на 102 млн руб.
16.10.2014 Фонд Softline Venture Partners нашел стратегического инвестора для проекта Daripodarki
28.06.2013 Стартап BubbleGab получил поддержку ФПИ РВК и Softline Venture Partners
14.12.2012 Softline Venture Partners запустила новый видеосервис для интернет-магазинов
30.10.2012 Softline Venture Partners инвестирует в проект Apps4All
13.08.2012 Фонд Softline Venture Partners инвестирует 30 млн руб. в ИТ-стартапы
04.10.2011 Softline Venture Partners выберет лучших разработчиков ПО и интернет-приложений во Вьетнаме
06.09.2011 Softline вложил $500 тыс. в социальную CRM-систему
23.08.2011 Softline Venture Partners будет инвестировать в проекты резидентов «Сколково»
01.04.2011 SoftlineVenturePartners и Фонд посевных инвестиций РВК инвестируют в оператора связи «Первый Виртуальный»
18.02.2011 Фонд Softline Venture Partners вложил $500 тыс. в стартап Emegamall
18.08.2009 Softline Venture Partners будет инвестировать в ИТ-проекты Вьетнама
21.07.2009 Венчурный фонд Softline вложил $100 тыс. в технологию гипервидео
06.03.2009 Softline Venture Partners сформировал Экспертный Совет

Публикаций - 78, упоминаний - 131

Softline VP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Softline - Софтлайн 1754 46
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1820 10
Microsoft Corporation 20990 10
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 99 7
Ecwid - Эквид 29 7
Meta - Facebook 4121 4
Adobe Systems 1331 4
VK - Mail.ru Group 2809 4
IBM 8680 4
Cisco Systems 4629 4
Стахановец 8 4
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 180 3
Ланит ГК 1503 3
TerraLink - ТерраЛинк 248 3
СКБ Контур 434 3
SmartWay - Смартвэй 4 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 560 2
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 182 2
Онлайн патент - Online Patent 10 2
Google LLC 9420 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 130 2
Twitter 2285 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7773 2
АФК Система ПАО 1619 2
5021 2
Ростех - Ростехнологии 2303 2
Abbyy 1056 2
Нетология - Netology 32 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 94 1
VMware 1969 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 28 1
IREG 4 1
Dell EMC 4468 1
electroNeek Robotics 5 1
Вебинар.ру - Webinar.ru 17 1
Nvidia Corp 3016 1
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1588 1
Yandex - Яндекс 4556 1
Oracle Corporation 5808 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 524 1
РВК - Российская венчурная компания 505 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4834 3
Softline Seed Fund - SSF - фонд посевных инвестиций группы компаний Softline и Российской венчурной компании 6 3
РЖД - Российские железные дороги 1325 2
Спортмастер 132 2
Procter&Gamble - P&G 196 2
Runa Capital 153 2
КоммИТ Кэпитал 14 2
Avito - Авито 189 1
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 29 1
Knight Frank 11 1
Трансаэро - авиакомпания 56 1
Da Vinci Capital 16 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 23 1
Access Industries 33 1
Finsight Ventures - венчурный фонд 5 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 9 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 86 1
Альфа-Банк 1328 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1583 1
Almaz Capital Partners 120 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 231 1
Lamoda 87 1
Аэрофлот 616 1
Coursera 42 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1906 1
РусГидро ПАО 157 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1846 6
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы - Moscow Seed Fund 20 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1243 2
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 47 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований 53 2
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России 5 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 262 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 159 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1100 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2015 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2316 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 270 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1997 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ - Минсвязи Татарстана 64 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 42 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2438 8
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 248 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12291 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1407 2
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 240 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 686 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12122 2
ИТ-аутсорсинг 844 2
Google Android-приложения и разработчики 245 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 136 1
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 132 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 69 1
Freemium - Бизнес-модель "базовая функциональность доступна бесплатно, остальное-за деньги" 21 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1269 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 696 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 427 1
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 12 1
Geolocation - Геолокация - определение реального географического местоположения электронного устройства 9 1
Virtual office - Виртуальный офис 35 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 153 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 529 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 773 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2571 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4025 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3959 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 186 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 860 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1584 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 648 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 917 1
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 742 1
Big Data - Большие данные 1240 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1206 1
Linux OS 7183 2
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 4 2
Microsoft BizSpark 24 2
Яндекс.Директ 99 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 202 2
Google Android 11651 2
Microsoft Windows Phone OS 1521 2
JavaScript - Язык программирования 934 2
Microsoft Office PowerPoint 613 1
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 619 1
HTC Sense UI - графическая оболочка 207 1
Microsoft Kinect 190 1
PwC Accelerator 2 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 594 1
Apache Hive - система управления базами данных 40 1
Microsoft Lync 294 1
Google AdWords - Google Ads 113 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru 78 1
СКБ Контур - Контур.Диадок 147 1
Evernote 189 1
Microsoft Store 235 1
Apple iOS 6215 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 807 1
Microsoft SQL Server 1240 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 972 1
Microsoft Azure 1215 1
Microsoft Skype 1881 1
Microsoft Office 2999 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5814 1
Java - Язык программирования 2396 1
Statista 92 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 104 1
VK - Mail.ru Одноклассники 972 1
Nvidia Inception Program - Инкубатор стартапов 6 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1277 1
Алексеева Елена 21 16
Волотовская Елена 16 12
Чекун Игорь 7 7
Боровиков Игорь 68 3
Чистов Дмитрий 12 3
Тарасов Арсений 44 3
Телешев Алексей 6 3
Поляков Дмитрий 21 3
Черкашин Павел 35 3
Смирнов Константин 17 3
Аммосов Юрий 45 2
Агафонов Роман 5 2
Шубин Андрей 3 2
Акимов Максим 168 2
Борисов Сергей 18 2
Рыжков Алексей 4 2
Чихачев Дмитрий 23 2
Генс Филипп 31 2
Васильев Александр 30 2
Харитонов Александр 52 2
Васютинский Дмитрий 13 2
Никифорова Светлана 33 2
Костров Алексей 7 2
Рябченков Денис 16 2
Журба Александр 6 1
Козин Артем 1 1
Фазлыев Руслан 6 1
Adebayo Adeniyi - Аденийи Адебайо 1 1
Биккулова Гульнара 23 1
Еремин Сергей 9 1
Серебряков Александр 5 1
Диденко Петр 9 1
Атаманов Александр 4 1
Альперн Александр 5 1
Schmidt Peter - Шмидт Питер 2 1
Пономарев Илья 66 1
Корман Игорь 21 1
Юдовский Сергей 4 1
Рязанцев Ян 27 1
Пономарев Сергей 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 82295 42
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12050 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26637 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33980 7
Прибалтика - Балтия 1200 7
Азия - Азиатский регион 3150 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11599 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9508 4
Казахстан - Республика 4129 3
Европа 7256 3
Ближний Восток 2485 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 843 2
Беларусь - Белоруссия 3202 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 771 2
Германия - Федеративная Республика 7782 2
Украина 5526 2
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 279 2
Турция - Турецкая республика 1476 2
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 268 2
Европа Восточная 2812 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11550 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 189 1
Израиль 1685 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 394 1
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 340 1
Армения - Республика 1045 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 312 1
Испания - Королевство 2518 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1163 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1333 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 319 1
Туркмения - Туркменистан 389 1
Южная Америка 670 1
Москва - Садовое кольцо 74 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 137 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 354 1
Армения - Ереван 133 1
Европа Северная - Скандинавия 449 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10871 1
Индия - Республика 4077 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1878 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 181 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4089 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5037 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1514 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2232 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1496 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 165 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 937 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3652 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 782 1
Бизнес-акселератор 31 1
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 37 1
MOOCs - Massive Open Online Courses - Массовые открытые онлайн-курсы 7 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 239 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 103 1
Apps4All 25 3
TAdviser - Центр выбора технологий 228 2
Thomson Reuters - Рейтер 5679 1
Rusbase 15 1
Fortune Global 500 268 1
Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс 18 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 166 3
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 272 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 31 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 150 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1026 1
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 6 1
Softline Education - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 37 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 353 1
Microsoft for Startups 8 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168981, в очереди разбора - 1037290.
Создано именных указателей - 58676.
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