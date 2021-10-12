Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Kcell
Кселл
Activ
GSM-Казахстан


12.10.2021 Шведская коррупция в телекоме: Как знаменитая компания строила странный бизнес с королевской семьей 1
04.10.2021 Семья экс-президента Казахстана стала совладельцем крупнейшего сотового оператора страны 16
03.03.2021 Постсоветский сотовый оператор уходит с Лондонской биржи 16
07.12.2020 Власти Казахстана научились читать зашифрованный трафик своих граждан. Тех, кто сопротивляется, лишают Youtube и Facebook 1
09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар 1
26.06.2020 «Казахтелеком» обошел российских сотовых операторов по уровню кредитного рейтинга Fitch Ratings 4
11.06.2020 К платежной системе Сбербанка подключились операторы мобильной связи Казахстана 2
18.02.2020 Экс-владельцы «Мегафона» продали последний актив в СНГ 1
21.08.2019 Chrome и Firefox пообещали защищать пользователей от государственного шпионского ПО 2
19.07.2019 В Казахстане перекроют интернет всем, кто не подключит государственное шпионское ПО 2
23.05.2019 Tele2 ушел из Казахстана за «отступные» в $400 млн 2
16.04.2019 Beeline наказал конкурента за смену владельца на $38 млн 15
14.02.2019 Акционеры национального оператора пожаловались властям Казахстана из-за 20%-го грабежа 5
10.01.2019 МГТС объявила о назначении нового директора по управлению персоналом 1
03.01.2019 Tele2 покидает Казахстан. Beeline остается один на один с государством 2
12.12.2018 Экс-акционер «Мегафона» бросил Beeline в одиночку сражаться с госмонополистом 2
26.09.2018 Государственный телеком-гигант Казахстана не смог поглотить крупнейшего сотовика республики 5
12.07.2018 Государственный телеком-гигант Казахстана поглотит крупнейшего сотовика республики 2
19.06.2018 «Билайн» отберет частоты у казахстанского телеком-гиганта 12
29.01.2018 Бегство из СНГ: Шведы продали грузинского сотового оператора 1
24.01.2018 Россияне скупили крупный пакет акций главного сотового оператора Казахстана 1
10.01.2018 Главный сотовый оператор Казахстана попадет в руки государства 14
21.07.2017 Второй по величине акционер «Мегафона» потерял в СНГ $240 млн 1
02.12.2016 Родственник Назарбаева купил часть главного оператора страны 1
08.07.2016 Партнер Tele2 вышла из числа акционеров «Казахтелеком» 1
05.07.2016 Техдиректором «Информзащиты» стал выходец из Академии ФСБ 1
19.05.2016 CyberPlat и сеть магазинов Small запустили сервис оплаты мобильной связи для жителей Казахстана 1
11.01.2016 Beeline и Kcell купили 4G-частоты за $150 млн 2
18.11.2015 Турки возвращают себе контроль над постсоветскими сотовыми операторами 1
06.11.2015 Tele2 отодвинул Beeline от 4G 1
28.10.2015 У совладельца «Мегафона» найдены сомнительные сделки на $500 млн в России и СНГ 1
17.09.2015 TeliaSonera прощается с СНГ после коррупционного скандала 1
21.07.2015 Власти заставили казахского сотового оператора вернуть клиентам миллионы долларов 6
04.02.2015 Генпрокуратура займется экс-боссами крупнейшего сотовика Казахстана 10
19.01.2015 TeliaSonera обожглась на казахстанских 4G-частотах 1
02.10.2014 Руководство крупнейшего сотового оператора Казахстана ушло в отставку после скандала с поставщиками 1
15.09.2014 В Казахстане стартовали продажи mPOS-терминалов K-Pay от Kcell 5
24.01.2014 Главного сотового оператора Казахстана оштрафовали на $65 млн за бесплатную услугу 8
29.12.2012 TeliaSonera заплатила $200 млн людям экс-премьера Казахстана 6
26.12.2012 Казахстан оставил Vimpelcom и Tele2 без LTE 1

Публикаций - 68, упоминаний - 230

Kcell упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Telia Company 350 36
Казахтелеком 204 35
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 30
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 23
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 21
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 68 20
Fintur 33 19
Turkcell 182 19
Altel - Алтел - телекоммуникационная компания Казахстана 29 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 17
Мобайл Телеком Сервис 19 14
Geocell 10 4
Visor 14 4
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 21 4
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 67 4
Sonera 14 3
Tcell - Индиго-Таджикистан - Оператор мобильной связи в Таджикистане 22 3
Tele2 Казахстан 7 3
CBOSS 34 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
Ncell - Поставщик услуг мобильной связи из Непала 6 2
Google LLC 7168 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 2
Ericsson 864 2
Azercell Telekom 8 2
Yota - Скартел 623 2
Альфа-Групп - Altimo 234 1
Синтерра - Synterra 569 1
CTH - Cukurova Telecom Holdings 31 1
Питерская группа связистов 114 1
Mustcom 1 1
Синтерра Медиа - Телеком-центр 80 1
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 60 1
Silknet - Объединенный Телеком Грузии (ОТГ) - Элекстровязь Грузии 4 1
Tele2 Altel СП 1 1
GSMTech Management 1 1
ИММО - Информ-Мобил 6 1
МегаФон ПетерСтар 147 1
Ingenico Group - Инженико 29 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 13
Казахстанская фондовая биржа - KASE - Kazakhstan Stock Exchange 9 8
Фридом Финанс ИК 12 5
Asianet 5 4
Родник 45 2
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 2
MICL - MegaFon Investments (Cyprus) Limited 17 1
Muddy Waters 7 1
Мать и дитя 16 1
Аккую Нуклеар АЭС - Атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 4 1
Kauz 1 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 3 1
Falcorny Capital 1 1
Citigroup 114 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 1
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 46 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 1
Takilant 50 1
Credit Suisse 68 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
CyberPlat - КиберПлат 203 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Альфа-Групп 327 1
Альфа-Банк 1127 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство национальной экономики Республики Казахстан - КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 14 9
Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан 5 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
Верховный суд Российской Федерации 174 2
Правительство Республики Казахстан - Министерство цифрового развития, инновация и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан - ранее Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана 3 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
Администрация Президента РФ 269 1
Мосгордума - Московская городская Дума 55 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство связи и информации Республики Казахстан - МСИ РК 9 1
Верховный суд Казахстана 2 1
Президент Республики Казахстан 2 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 1 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 659 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 15
3G - Стандарт мобильной связи 3748 8
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 486 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 4
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 3
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 95 3
HSTS - HTTP Strict Transport Security - механизм, принудительно активирующий защищённое соединение через протокол HTTPS 5 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1267 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 171 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 222 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 80 1
FTTH - Fiber To The Home 97 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 9 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 56 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1177 3
Google Chrome - браузер 1118 2
Google YouTube - Видеохостинг 1731 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 97 1
Apple iOS 5742 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 1
Apple iPad 3263 1
Google Android 10751 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Apple iPhone 5 710 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 25 1
Каримова Гульнара 89 7
Каримов Ислам 85 6
Назарбаев Нурсултан 30 5
Есекеев Куанышбек 33 5
Нуриева Айгуль 4 4
Бендзь Алексей 4 4
Масимов Карим 3 3
Авакян Гаянэ 50 3
Клебанов Александр 2 2
Сабиров Шакват 2 2
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 21 2
Карибджанов Айдан 3 2
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 20 2
Токаев Касым-Жомарт 1 1
Кучеров Кирилл 21 1
Рожецкин Леонид 17 1
Патаркацишвили Бадри 4 1
Джохтаберидзе Гия 2 1
Мелехин Иван 16 1
Dyussekeyev Askar - Дюссекеев Аскар 1 1
Оспанов Аблайхан 1 1
Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 1 1
Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 1
Яковенко Александр 1 1
Милявский Александр 3 1
Грибов Андрей 62 1
Усманов Алишер 241 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Делицын Леонид 94 1
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 13 1
Кузнецов Павел 13 1
Цыбульников Вячеслав 35 1
Ахметов Ринат 52 1
Либин Сергей 18 1
Гурленов Андрей 1 1
Боргер Давид 1 1
Баландин Андрей 2 1
Потанин Владимир 19 1
Гусинский Владимир 7 1
Климова Евгения 8 1
Казахстан - Республика 2646 56
Россия - Российская федерация - РФ 57617 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 22
Казахстан - Нур-Султан - Астана 186 11
Узбекистан - Республика 826 10
Таджикистан - Республика 439 9
Грузия 693 9
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 8
Евразия 161 8
Беларусь - Белоруссия 2096 7
Молдавия - Республика Молдова 430 7
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 6
Украина 3389 5
Швеция - Королевство 762 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 3
Латвия - Латвийская Республика 451 3
Турция - Турецкая республика 956 3
Казахстан - Алматы 265 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 3
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 2
Европа Северная - Скандинавия 275 2
Литва - Литовская Республика 331 2
Камбоджа - Королевство 88 2
Великобритания - Лондон 826 2
Эстония - Эстонская Республика 419 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 2
Дания - Королевство 371 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 596 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 2
Прибалтика - Балтия 594 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 1
Казахстан - Западно-Казахстанская область 10 1
Казахстан - Южно-Казахстанская область - Туркестанская область 13 1
Уганда - Республика 32 1
Танзания - Объединённая Республика 37 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Африка 1494 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 627 6
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 241 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 81 1
УК РК - Уголовный кодекс Казахстана 2 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
Интерфакс Казахстан 3 3
ZDnet 381 1
Forbes - Форбс 442 1
Bloomberg 785 1
НТВ - Телекомпания 164 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
CNews Analytics 1991 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 26 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 37 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767007, в очереди разбора - 670692.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще