Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Kcell
Кселл
Activ
GSM-Казахстан
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 68, упоминаний - 230
Kcell упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 659 4
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
|Интерфакс Казахстан 3 3
|ZDnet 381 1
|Forbes - Форбс 442 1
|Bloomberg 785 1
|НТВ - Телекомпания 164 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|CNews Analytics 1991 1
|Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767007, в очереди разбора - 670692.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767007, в очереди разбора - 670692.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru