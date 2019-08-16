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Directum СЭД


16.08.2019 Directum и «Ред софт» подтвердили совместимость программных продуктов 1
12.07.2019 Directum внедрит собственную СЭД в Минприроды РФ 1
12.07.2019 Tanais внедрит Directum в Минприроды России 1
13.05.2019 Directum выпустила решение по проверке контрагентов 1
19.11.2018 «Майтэк» обновила процесс по работе с приказами и распоряжениями «Миррико менеджмент» в системе Directum 1
30.07.2018 «Майтэк» оптимизирует процессы по работе с первичными учетными документами в «Миррико менеджмент» 1
23.03.2018 ФСТЭК РФ продлила сертификат соответствия требованиям безопасности для Directum 1
27.02.2017 «МайТэк» автоматизирует бюджетирование на базе ECM-системы Directum в «Банке Казани» 1
15.07.2016 «МайТэк» переводит «Локотех» на безбумажный документооборот 1
19.01.2016 «Сахалинские нефтегазовые технологии» внедряют Directum: завершен первый этап проекта 1
07.07.2015 «Элар» внедрила электронный архив бухгалтерской документации в «Комос Групп» 1
16.06.2015 ECM-система Directum внедрена в «ГидроТехАтоме» 1
15.06.2015 «Р-Фарм» внедрила ECM-систему Directum 1
15.04.2015 «Гипрогазцентр» налаживает взаимодействие с информационными системами «Газпрома» с помощью Directum 1
27.06.2014 Группа Синара: СЭД – это связующее звено информационных процессов 1
18.04.2014 Путь от СЭД к ECM в России: актуальный опыт 1
01.04.2014 В СЭД Финансового университета 1300 пользователей 1
11.03.2014 «Верофарм» внедрила Directum 1
29.01.2014 Администрация президента и Правительства Удмуртской Республики стала участником МЭДО 1
27.12.2013 Правительство Удмуртской республики первым получило сертифицированную ФСТЭК версию Directum 1
03.09.2013 В Аналитическом центре при Правительстве РФ стартовал проект внедрения ECM-системы Directum 1
17.07.2013 «Русская медная компания» переводит основные бизнес-процессы в ECM-систему Directum 1
24.06.2013 «АйТи» завершила первый этап внедрения ECM-системы Directum на «Березниковском содовом заводе» 1
22.05.2013 «Одис» внедрил ECM-систему Directum 2
26.03.2013 «Гипрогазцентр» автоматизировал бизнес-процессы на базе Directum, Prestima и КАС «Бизнес Люкс» 1
19.02.2013 «Трест ЗапСибгидрострой» автоматизирует документооборот на базе Directum 1
25.12.2012 В федеральном кардиоцентре Астрахани внедряется ECM-система Directum 1
28.11.2012 CPM-система Prestima внедрена в «дочке» «Газпрома» 1
19.11.2012 «Татсоцбанк» оптимизирует обслуживание клиентов с помощью Directum 1
07.11.2012 «Компания Клевер» внедрила СЭД Directum 1
23.08.2012 «Акелон» разработал новое решение по управлению проектами на базе Directum для СМБ 1
01.08.2012 «Римера» автоматизирует документооборот на базе Directum 2
13.06.2012 В Торгово-промышленной палате РФ начинается внедрение ECM-системы Directum 1
21.05.2012 Что нужно от СЭД телеком-оператору? 1
29.03.2012 НАСКО внедряет Directum: завершен первый этап 1
28.03.2012 ECM-система Directum внедрена в «Ульяновскнефти» 1
02.03.2012 Банк «Заречье» автоматизирует документооборот на базе Directum 1
23.01.2012 «Группа ПИРС Девелопмент» внедрила СЭД Directum 1
01.11.2011 Николай Перфильев: Внедряя ECM, мы ориентировались на привычки сотрудников 1
05.09.2011 «Грундфос» внедряет Directum с помощью «Намип» 1

Публикаций - 68, упоминаний - 76

Directum СЭД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Компьютер НПО 50 5
Directum - Директум 646 4
АйТи 752 3
SAP SE 3218 2
Tanais - Танаис 12 2
3770 2
СКБ Контур 416 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
IBM 3554 1
OpenText 160 1
МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 44 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Microsoft Corporation 11143 1
Микротест 177 1
CompanyMedia 111 1
Google LLC 7168 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 1
Миррико - Mirrico 6 2
Транснефть 159 1
КБЭР - Банк Казани 14 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 60 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 2
Правительство Удмуртской Республики 6 2
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 2 2
Правительство Вологодской области 18 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
Проверка контрагентов 53 1
Directum Solo 33 2
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 14 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Ред ОС 239 1
Microsoft Windows 10 6670 1
Apple iOS 5742 1
OpenText Documentum 191 1
Google Android 10751 1
ЭОС Дело СЭД 624 1
Microsoft Excel 436 1
Microsoft SQL Server Analysis Services 27 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
Мезрин Сергей 2 1
Лосев Сергей 43 1
Демидов Михаил 131 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 3
Россия - Тюменская область 586 2
Россия - ПФО - Казань 1521 2
Беларусь - Белоруссия 2096 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
Россия - Оренбургская область 295 2
Россия - Ярославская область 333 2
Казахстан - Республика 2646 2
Россия - Рязанская область 315 2
Восточная Европа 1688 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Украина 3389 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 1
Япония 2808 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766664, в очереди разбора - 670349.
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