Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Directum СЭД
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 68, упоминаний - 76
Directum СЭД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Компьютер НПО 50 5
|Directum - Директум 646 4
|АйТи 752 3
|SAP SE 3218 2
|Tanais - Танаис 12 2
|1С 3770 2
|СКБ Контур 416 1
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
|IBM 3554 1
|OpenText 160 1
|МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 44 1
|ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
|Microsoft Corporation 11143 1
|Микротест 177 1
|CompanyMedia 111 1
|Google LLC 7168 1
|Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 1
|Миррико - Mirrico 6 2
|Транснефть 159 1
|КБЭР - Банк Казани 14 1
|ТНК-ВР Холдинг 148 1
|Мезрин Сергей 2 1
|Лосев Сергей 43 1
|Демидов Михаил 131 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766664, в очереди разбора - 670349.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766664, в очереди разбора - 670349.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru