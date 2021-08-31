Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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DIMM
Dual In-line Memory Module
Двухсторонний модуль памяти
Форм-фактор модулей памяти DRAM
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Публикаций - 50, упоминаний - 62
DIMM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Lenovo Group 1641 5
|Microsoft Corporation 11168 5
|Nvidia Corp 2038 4
|Samsung Electronics 5730 4
|Intel Corporation 4204 3
|AMD - Advanced Micro Devices 1686 3
|IBM 3557 2
|SAP SE 3220 2
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
|ANSYS 35 1
|Крастком - Krastcom 8 1
|Biostar 11 1
|Merlion iRU - Деловой офис 66 1
|Merlion - Мерлион 275 1
|Columbus - Колумбус 125 1
|VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
|Transcend Information 29 1
|DFI 3 1
|КНС Групп - Yadro 124 1
|Broadcom Inc 197 1
|Kingston Technology 92 1
|HP Inc. 2937 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1223 1
|РЖД - Российские железные дороги 1081 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Почта России ПАО 1579 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 105 1
|OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
|Госзаказчик - Государственный заказчик 4 1
|Tom’s Hardware 86 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768623, в очереди разбора - 672307.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768623, в очереди разбора - 672307.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru