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DIMM
Dual In-line Memory Module
Двухсторонний модуль памяти
Форм-фактор модулей памяти DRAM


31.08.2021 Как растущие компании решают проблему увеличения объема данных: опыт сети аптек «Здоровье» 1
09.08.2021 iRu запускает в серийное производство компьютеры на базе отечественного процессора Baikal-M 1
17.02.2021 В России создается собственная система критически важных коммуникаций 1
30.10.2020 Biostar показала новую материнскую плату B450MX 1
18.03.2020 Создан ПК размером с кредитку на процессоре AMD 1
26.07.2019 ASUS начинает российские продажи новых игровых ноутбуков серии ROG. Цены 1
08.07.2019 РЖД потратят миллиард на серверы с процессорами «не хуже» Intel 1
19.04.2018 HP представила линейку ноутбуков, десктопов и мониторов HP Pavilion Gaming. Фото 2
12.04.2018 Transcend представила линейку серверных модулей DRAM DDR4 1
19.03.2018 HyperX представила модули памяти DDR4 с автоматическим разгоном 1
21.09.2017 HP выпустила сверхмощные рабочие станции 1
16.08.2017 Toshiba Memory представила первые корпоративные SSD на 64-слойной 3D флеш-памяти 1
22.06.2017 AMD берет реванш у Intel на рынке серверных процессоров 1
22.06.2017 AMD представила серверные процессоры Epyc для ЦОД 1
07.06.2017 Выпущена первая партия экономичных ПК «Эльбрус 101-РC» 1
17.05.2017 AMD вернулась на серверный рынок с новыми «эпичными» процессорами. Видео 1
24.04.2017 «Воентелеком» создал для Минобороны отказоустойчивый кластер — конкурента VMware и Stratus 1
31.03.2017 Asus представила материнскую плату ROG Maximus IX Extreme. Фото 1
07.03.2017 AMD провела предпоказ серверных процессоров Naples 1
31.01.2017 Asus представила новые материнские платы на базе чипсета Intel Z270 1
01.04.2016 Intel выпустила новое поколение 14-нм процессоров 1
09.10.2015 iRU представила новую модель ПК для бизнеса 1
21.04.2015 Lenovo представила новые ноутбуки премиум-класса на российском рынке 1
27.01.2015 ОС «Роса SX Кобальт» и «Роса SX Хром» протестированы на серверах НР класса Superdome X 1
19.01.2015 Серверы Lenovo ThinkServer RD350 и RD450 доступны на российском рынке 1
22.09.2014 Lenovo на IFA 2014: смартфоны, планшеты и ноутбуки 1
28.02.2014 Dell выпустил сервер для крупных предприятий — PowerEdge R920 1
20.01.2014 KARI выбрала решения Fujitsu для модернизации своего парка серверного оборудования 1
16.01.2014 IBM представила серверы нового поколения 1
04.10.2013 ФНС приобретет рабочие станции на 550 млн руб. 1
13.09.2013 МВД РФ закупает средства вычислительной и организационной техники: два аукциона 1
11.09.2013 HP выпустил первый ультрабук - рабочую станцию и обновил линейки ПК и ноутбуков 1
31.07.2013 Новый прорыв позволяет в разы ускорить серверную память 2
16.01.2013 Kingmax представила модули памяти ECC DDR3 SO-DIMM для микросерверов 3
03.12.2012 НР анонсировала новые рабочие станции серии Z и ноутбуки Elitebook 2
05.10.2012 IBM расширяет возможности Power Systems, СХД и мэйнфреймов в области безопасности, облачных вычислений и бизнес-аналитики 1
12.05.2011 Dell расширяет портфель систем хранения, сетевых и серверных решений для корпоративных заказчиков и СМБ 1
27.04.2011 Microsoft раскрывает тайны своих дата-центров 1
08.04.2011 IBM анонсирует новые серверные системы, оптимизированные для рабочих нагрузок клиентов 7
03.02.2011 Выбор ZOOM: Лучшие лазерные МФУ 1

Публикаций - 50, упоминаний - 62

DIMM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Lenovo Group 1641 5
Microsoft Corporation 11168 5
Nvidia Corp 2038 4
Samsung Electronics 5730 4
Intel Corporation 4204 3
AMD - Advanced Micro Devices 1686 3
IBM 3557 2
SAP SE 3220 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
ANSYS 35 1
Крастком - Krastcom 8 1
Biostar 11 1
Merlion iRU - Деловой офис 66 1
Merlion - Мерлион 275 1
Columbus - Колумбус 125 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Transcend Information 29 1
DFI 3 1
КНС Групп - Yadro 124 1
Broadcom Inc 197 1
Kingston Technology 92 1
HP Inc. 2937 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1223 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Почта России ПАО 1579 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 105 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 7
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 6
DDR - Double data rate 1077 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 5
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 849 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 3
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 3
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 277 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 319 2
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 314 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 98 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 605 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
МАКВИЛ - технология широкополосной профессиональной радиосвязи 2 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 613 1
HD-аудио - Audio HDA - High Definition Audio 15 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
3D-печать 135 1
USB Type-A - USB-A 148 1
PnP - Plug&Play 94 1
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 54 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 137 1
ARM64 - Архитектура процессора 1020 1
Web Interface - Веб-интерфейс 178 1
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 215 1
SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 61 1
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Nvidia GeForce GTX 2081 7
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 3
Linux OS 4276 3
Microsoft Windows 10 6676 2
Asus ROG Strix 10 2
HPE ProLiant - Серия серверов 100 2
Microsoft Windows 7 1662 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 2
DFI ALF - серия одноплатного безвентиляторного компьютера 1 1
Asus Strix SCAR 2 1
Intel Ethernet Controller 9 1
SAP SD - SAP Sales and Distribution 3 1
Nvidia Quadro P GPU 16 1
Intel Optane Memory 81 1
HP Pavilion Gaming - настольный ПК 4 1
HP Pavilion Notebook - серия ноутбуков 51 1
Asus Aura Sync 11 1
Biostar B - серия материнских плат 1 1
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 326 1
ESS Sabre 2 1
Microsoft Windows 10 IoT Core 21 1
Asus ROG Boost 2 1
Realtek RTL - серия контролллеров 2 1
Broadcom BCM chip 5 1
Nvidia Optimus 92 1
Asus AAS - Asus Active Aerodynamic System 6 1
Lenovo ThinkPad Tablet - серия планшетов 15 1
Asus ROG RangeBoost 5 1
Kingston HyperX Impact 2 1
Kingston HyperX FURY 2 1
HP Audio Stream 3 1
Intel Core i9 Coffee Lake H - Семейство процессоров 19 1
DFI GHF51 1 1
Asus ROG Armoury Crate 3 1
HPE Integrity Superdome X - серия серверов 7 1
Bang&Olufsen - B&O Play BeoPlay - телевизор 14 1
HP Z Turbo Drive SSD 10 1
Lenovo ThinkServer - серия стоечных серверов 3 1
Катаев Александр 36 1
Ernt Kristy - Эрнт Кристи 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Китай - Тайвань - Тайбэй 78 1
Казахстан - Республика 2650 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Украина 3398 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
Госзаказчик - Государственный заказчик 4 1
Tom’s Hardware 86 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768623, в очереди разбора - 672307.
Создано именных указателей - 46354.
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