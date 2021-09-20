Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Белгородская область
Старый Оскол
Публикаций - 57, упоминаний - 79
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Белов Александр 69 4
|Туровский Михаил 19 2
|Варичев Андрей 5 2
|Гаврилов Юрий 11 2
|Байгушев Владимир 16 1
|Богатов Антон 74 1
|Шевченко Евгений 55 1
|Писаренко Александр 2 1
|Останина Мария 3 1
|Матвеев Артем 2 1
|Мирошников Евгений 6 1
|Кульчицкий Тимур 9 1
|Ружейникова Лидия 1 1
|Галеева Гузель 5 1
|Красников Сергей 2 1
|Лактюшин Олег 2 1
|Головко Олег 7 1
|Наумов Егор 2 1
|Хаванкин Максим 1 1
|Анкилов Константин 87 1
|Зеленков Константин 3 1
|Белов Алексей 4 1
|Кусков Денис 184 1
|Григорьева Мария 22 1
|Слизень Виталий 183 1
|Киселёв Алексей 30 1
|Тынкован Александр 50 1
|Орловский Виктор 234 1
|Парменова Наталия 62 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 4122 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 679 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 528 1
|ТНТ - Телеканал 102 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 404 1
|РАН - Российская академия наук 406 2
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 714 1
|ВГУ - Воронежский государственный университет 32 1
|Яндекс Лаборатория машинного интеллекта 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858288, в очереди разбора - 761467.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 858288, в очереди разбора - 761467.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru