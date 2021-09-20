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Россия
ЦФО
Белгородская область
Старый Оскол

Россия - ЦФО - Белгородская область - Старый Оскол


20.09.2021 Борцы за права в интернете наказали ДИТ Москвы 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
22.01.2021 CDTO Белгородской области Евгений Мирошников в интервью CNews — о самых интересных региональных ИТ-проектах 1
17.02.2020 Softline помогла ГК «Славянка» построить систему коммуникаций 1
25.11.2019 Юрий Гаврилов, CDTO Металлоинвеста — в интервью CNews: По определенным ИТ-направлениям Россия является примером для всего мира 1
16.09.2019 Металлоинвест завершил внедрение цифровой платформы управления бизнес-процессами 1
02.09.2019 X5 запустила пилот по оснащению электронными ценниками магазинов «Пятёрочка» 1
10.04.2019 «Яндекс» научил «Алису» угадывать города по фотографии 1
04.12.2018 «Талмер» создал отказоустойчивый ЦОД для «Металлоинвеста» 1
03.10.2018 МТС построила в Черноземье сеть NB-IoT для интернета вещей 1
20.07.2018 «Металлоинвест» потратит 6 миллиардов на SAP и цифровую трансформацию 3
13.07.2018 «Металлоинвест» открыл центр инноваций и подписал меморандумы о сотрудничестве с SAP и Accenture 1
06.02.2018 «Талмер» построил ЦОД для «Металлоинвеста» в Старом Осколе 2
21.04.2017 Tele2 запустила 4G в двух регионах Черноземья 1
15.01.2016 Сервис аутентификации и идентификации Wi-Fi компании ПАФЭС прошел проверку Роскомнадзора 2
16.10.2015 ТТК подключил к услуге «Бесплатный вызов 8-800» десять СМБ-компаний в Центрально-Черноземном регионе 1
07.10.2015 ТТК подключил к интернету подразделение Ведомственной охраны железнодорожного транспорта РФ в Тамбове 1
25.08.2015 ТТК обеспечил интернетом филиал Воронежского экономико-правового института в Старом Осколе 2
13.08.2015 «МегаФон» увеличил скорости 3G-интернета в Белгородской области 1
10.07.2015 ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» ТРЦ «Боше» в Старом Осколе 2
10.12.2014 «МегаФон» модернизировал сеть в Белгородской области 1
24.09.2014 «Приводная техника» внедрит «1С:ERP Управление предприятием 2.0» вместе с «1С-Рарусом» 1
27.08.2014 В обращение выходят шесть почтовых марок в рамках серии «Города воинской славы» 5
18.07.2014 Анонс продукции на август 2014 г. 4
16.05.2014 МТС запустила сеть LTE в Белгородской области 2
30.04.2014 «Скаут» увеличил продажи оборудования на 20% 1
24.12.2013 Подключиться к Netbynet теперь можно в «Евросети» 1
02.12.2013 Более 30 тыс. человек воспользовались бесплатным Wi-Fi от ТТК на вокзале Воронежа 1
27.11.2013 В Москве наградили победителей детского кинофестиваля «Kid Witness News КиноСТАРТ 2013» 1
26.08.2013 Павел Чунихин назначен директором по продуктам «Tele2 Россия» 1
21.08.2013 На объектах МЦ АУВД введено в эксплуатацию более 40 единиц средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи 1
05.06.2013 «Билайн» открыл новый собственный офис в Белгороде 1
12.11.2012 Переводы Unistream доступны в отделениях «Белгородпромстройбанка» 1
12.03.2012 «Инсотел» внедрил решения Allied Telesis в ряде региональных компаний 2
02.03.2012 «Липецккомбанк» внедряет СЭД CompanyMedia: завершен пилотный этап 1
06.12.2011 «Мегафон» захватил курский интернет 1
17.11.2010 Установку счетчиков в Белгородской области тормозят управляющие компании и рядовые граждане 1
28.04.2010 «М.Видео» открыла новый магазин в Москве 1
14.04.2010 «М.Видео» расширяет план по развитию розничной сети 1
19.03.2010 «ВымпелКом» ввел в коммерческую эксплуатацию сеть 3G в Старом Осколе 1

Публикаций - 57, упоминаний - 79

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1655 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5086 5
SAP SE 3467 4
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 205 4
Cisco Systems 2436 3
Accenture - Аксенчер 586 3
Талмер - Talmer 23 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2027 2
4295 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7048 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6001 2
Металло-Тех - ранее JSA Group - Джи Эс Эй Групп 8 2
Yandex - Яндекс 4236 2
Samsung Electronics 6500 2
Red Hat Россия и СНГ 1 1
Nokia Siemens Networks 199 1
InterTrust - ИнтерТраст 259 1
Синтерра - Synterra 695 1
Allied Telesis 83 1
СКАУТ 63 1
Позитроника - интернет-магазин электроники 55 1
Ростелеком ЦентрТелеком 282 1
Panasonic Россия - Панасоник Рус 78 1
Softline - Софтлайн 1564 1
1С-Рарус 572 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 620 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 116 1
ТТК Юго-Восток 14 1
Alibaba Group 305 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1446 1
Siemens AG - Сименс Россия 870 1
CompanyMedia 132 1
Nokia Networks 57 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 31 1
Apple Inc - Эппл Рус 8364 1
SAP CIS - САП СНГ 766 1
Red Hat 725 1
Ericsson 981 1
Vertiv - ранее Emerson Network Power 18 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 67 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1374 5
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 11 4
Уральская сталь АО 4 2
Славянка ГК 18 2
PepsiCo - Пепсико 102 1
Uber China 7 1
DiDi Chuxing 19 1
Indesit 36 1
Uber 258 1
Юнистрим - Unistream 169 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 105 1
Точка 129 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 193 1
X5 Group - Пятерочка 567 1
Евросеть 1136 1
Банк Зенит 141 1
X5 Group - Перекресток 212 1
Яндекс.Еда 93 1
Яндекс.Такси 271 1
Qiwi 783 1
Uber Technologies 259 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
X5 Group 604 1
Президент Российской Федерации 1489 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 795 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1739 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2063 1
Арбитражный суд города Москвы 382 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 332 1
Правительство РФ 2279 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1097 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1598 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 224 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 103 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
Московский Кремль - музейный комплекс 10 1
ФГП ВО ЖДТ России - Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ 5 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 61 1
Единая Россия - Политическая партия 192 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10862 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3996 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3138 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 606 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1073 3
3G - Стандарт мобильной связи 4037 3
ИСУ ФХД - единая интегрированная система управления финансово-хозяйственной деятельности 2 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1632 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 270 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8023 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2271 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2249 2
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2573 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 810 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 270 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 214 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 425 1
Collaboration - Совместная работа 15 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
3D-печать 136 1
АСДУ - Автоматизированная система диспетчерского управления - АСДУЭ - Автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением 12 1
МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания 4 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 446 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
Gigabit Ethernet 454 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 560 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1634 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 589 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 225 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 68 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 543 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 695 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 143 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 421 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 324 5
БФТ АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 24 4
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 2
1С:Бухгалтерия 436 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 90 2
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 35 1
Ростех Росэлектроника TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 17 1
Яндекс.Лицей 17 1
SAP TDI - SAP Tailored Data Center Integration 8 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 48 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions 2 1
SAP HANA TDI - SAP HANA Tailored Datacenter Integration 4 1
Cisco UC Collaboration 7 1
Cisco ACI Multi-POD 1 1
Яндекс Go 50 1
СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 16 1
СКАУТ Платформа 14 1
СКАУТ PetrolX - датчик уровня топлива 9 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 25 1
Яндекс.Лавка 69 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 211 1
Alibaba Group - AliPay 65 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 327 1
Facebook Instagram - Инстаграм 570 1
Яндекс.Карты и Транспорт 296 1
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 18 1
Microsoft Skype for Business 116 1
НКТ - Р7-Офис 77 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 509 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 226 1
Белов Александр 69 4
Туровский Михаил 19 2
Варичев Андрей 5 2
Гаврилов Юрий 11 2
Байгушев Владимир 16 1
Богатов Антон 74 1
Шевченко Евгений 55 1
Писаренко Александр 2 1
Останина Мария 3 1
Матвеев Артем 2 1
Мирошников Евгений 6 1
Кульчицкий Тимур 9 1
Ружейникова Лидия 1 1
Галеева Гузель 5 1
Красников Сергей 2 1
Лактюшин Олег 2 1
Головко Олег 7 1
Наумов Егор 2 1
Хаванкин Максим 1 1
Анкилов Константин 87 1
Зеленков Константин 3 1
Белов Алексей 4 1
Кусков Денис 184 1
Григорьева Мария 22 1
Слизень Виталий 183 1
Киселёв Алексей 30 1
Тынкован Александр 50 1
Орловский Виктор 234 1
Парменова Наталия 62 1
Россия - Российская федерация - РФ 63740 26
Россия - ЦФО - Белгородская область 398 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19763 16
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 268 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8630 10
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 779 10
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 279 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8979 5
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 250 5
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 219 5
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 121 5
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 229 4
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 264 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1644 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2301 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 659 4
Россия - ЦФО - Воронежская область- Россошь 36 4
Россия - Губкин 8 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 825 4
Европа 4351 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1450 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1154 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 365 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 933 3
Россия - ПФО - Казань 1634 3
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 433 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1382 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1297 3
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 392 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 307 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 422 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 376 3
Россия - ПФО - Ульяновская область 388 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 770 3
Россия - ДФО - Амурская область 343 3
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 288 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1001 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 818 3
Беларусь - Белоруссия 2314 2
Япония 3550 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3520 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 588 2
Великая Отечественная война 137 2
Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль 7 2
Федеральное законодательство 262 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1221 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4339 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 231 1
Русский язык 1142 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 876 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3125 1
Конституция Российской Федерации 35 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Вторая мировая война 356 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1033 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 329 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1063 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 476 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 4122 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 679 1
Коммерсантъ - Издательский дом 528 1
ТНТ - Телеканал 102 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 404 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 36 1
РАН - Российская академия наук 406 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 714 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 32 1
Яндекс Лаборатория машинного интеллекта 1 1
SAP Международный горно-металлургический саммит 2 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 43 1
Цифровая прокачка региона 22 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858288, в очереди разбора - 761467.
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