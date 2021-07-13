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Прайм Груп



13.07.21 Поставкой «железа» на 3 миллиарда в ЦОД ФТС займется компания бывшего зятя Мишустина 2
29.06.21 Участник ИТ-тендера сбил цену в 100 миллионов раз и все равно проиграл 1
09.09.20 «Прайм груп» присоединилась к партнерской сети «Форсайт+» 4
09.04.19 «Прайм Груп» стала официальным дистрибьютором «Эльдока» 5
29.03.19 «Айди – технологии управления» и «Прайм груп» стали партнерами по внедрению ECM-платформы Documino 2
22.05.13 В СЭД «Дело» работает около 2,2 тыс. человек всех региональных органов власти ХМАО 1
02.12.10 «Лукойл-Нижневолжскнефть» внедрила ИС экологического мониторинга с помощью «ОТ-Ойл» 1
26.09.08 «Прайм груп» разработает сайт для Ханты-Мансийского автономного округа 1
08.09.08 «Прайм Груп» построила СЭДД в администрации ЯНАО 4
12.05.08 Оборот «Прайм Груп» в 2007 г. вырос в 1,5 раза 4
13.09.07 «Прайм груп» будет продавать TouchTable 2
21.08.07 «Прайм Груп» модернизировала СЭДД администрации г. Новый Уренгой 1
13.08.07 Компания "ПРАЙМ ГРУП" стала партнером SAP 2
30.07.07 Технологии FME: канадская компания обучает российских специалистов 2
27.06.07 Leica обновила ПО для обработки радарных данных 1
31.05.07 Стол-компьютер упрощает работу с геоданными 2
23.05.07 Российские пользователи получат радарные снимки спутника TerraSAR-X 1
14.05.07 "Прайм Груп" выиграл тендер "Газпрома" 5
14.05.07 "Газпром" повышает эффективность управления сырьевой базой 1
10.05.07 ГИС-инновации "Прайм Груп" отмечены медалью 1
28.04.07 GPS-навигация становится фотореалистичной 1
24.04.07 «Прайм Груп» займется поставкой оборудования Planar Systems 2
20.04.07 Разрабатываются системы учета жидких углеводородов в морских терминалах 2
10.04.07 ГИС способны защитить нефтегазопроводы 2
02.04.07 Британский институт стандартов и "Прайм Груп" стали партнерами 1
30.03.07 Компания DigitalGlobe вводит единый стандарт облачности 1
14.03.07 "Прайм Груп" повысит доступность ПО Leica Geosystems 2
14.12.06 "Прайм Груп" подвела итоги работы в 2006 г. 3
20.11.06 "Прайм Груп" получает статус партнера Datastream Solutions CIS 4
10.11.06 Третьяковская галерея определила подрядчика по ИТ-услугам 5
03.11.06 ИТ в ЖКХ: эксперты спорят о подходах 1
27.10.06 ИТ-рычаг под камнем ЖКХ 1
25.10.06 "Лукойл-Нижневолжскнефть" автоматизирует компрессоры 2
30.05.05 "Уренгойгазпром" инсталлировал APC InfraStruXure 1
26.10.04 Московская Духовная Академия и Семинария РПЦ внедрит КИС для управления образовательным процессом 1
24.02.04 Экологическую ситуацию в Москве будут контролировать из космоса 1
24.02.04 Экологическую ситуацию в Москве будут контролировать из космоса 1
29.01.04 "Прайм Груп" начала работу в Омане 3
26.01.04 В России появилась первая университетская сеть Wi-Fi 3
26.08.03 Банк России озабочен обеспечением надежности при сопряжении гетерогенных сетей 3

Публикаций - 52, упоминаний - 118

Прайм Груп упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4612 6
Intel Corporation 10729 5
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 370 4
Microsoft Corporation 20712 4
HP Compaq 1820 4
HP - Hewlett-Packard 3418 4
D-Link 320 3
NEC 1663 2
Optima - Оптима - OXS 184 2
ОТ-Ойл 16 2
ZyXEL Communications 272 2
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 298 2
Esri 150 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8437 2
АйДи - Технологии управления 42 1
Thuraya 58 1
InterTrust - ИнтерТраст 291 1
Globalstar - Глобалстар 150 1
ИБС экспертиза 45 1
Открытые технологии 429 1
CompanyMedia 141 1
SAP SE 4272 1
Garmin 165 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1472 1
Сонет 141 1
OKI 136 1
Eutelsat 123 1
Форсайт - ранее ITG Consulting 71 1
Gilat Satellite Networks 69 1
GM - Hughes - DirecTV 78 1
EchoStar Communications 51 1
Hughes 66 1
Mustek Systems 76 1
Bezeq Israel Telecom - Безек 10 1
Zelax - Зелакс 54 1
INTELSAT Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 85 1
DP Technology Hexagon Intergraph 62 1
ГлобалТел - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 42 1
ВТ и СС НПК - Высокие технологии и стратегические системы 3 1
PCCW - Pacific Century CyberWorks Limited 55 1
Газпром ПАО 728 6
Роснефть НК 416 2
Государственная Третьяковская галерея 38 1
IAI - Israel Aerospace Industries 33 1
Hutchison Whampoa Limited (HWL) 127 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 129 1
Yokogawa Electric Corporation - Иокогава Электрик 10 1
Airbus Defence and Space - EADS 86 1
Lockheed Martin 364 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 390 1
GM - General Motors 408 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 331 1
Boeing 635 1
Лукойл-Информ 87 1
The Walt Disney Company 478 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4753 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 219 1
Уралкалий ПАО 80 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7245 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1716 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2686 2
World Bank Group - Всемирный банк 230 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1981 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1355 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 767 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 420 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 662 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 588 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 518 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 385 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 134 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 75 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 68 1
РПЦ - Русская православная церковь 34 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 32 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 1
ГИС-Ассоциация 181 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11987 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1893 4
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 207 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11966 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 335 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 669 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1424 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10000 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 393 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1482 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 453 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 299 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 108 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1788 1
КИПиА - КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика 19 1
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 46 1
Esri ArcGIS 117 2
Microsoft Windows 10 10043 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 331 1
ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 14 1
АИС Государственный земельный кадастр города Москвы 2 1
Microsoft Windows 2000 977 1
Эльдок - elDoc - система электронного документооборота 4 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 64 1
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 17 1
Microsoft OLE - Object Linking and Embedding - Технология связывания и внедрения объектов в другие документы и объекты 25 1
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 312 1
АйДи - Технологии управления - Documino 19 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 162 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1691 1
Microsoft Office 2875 1
Microsoft Excel 695 1
ЭОС Дело СЭД 759 1
Microsoft Windows 7 1724 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 657 1
Богдыль Александр 3 3
Сиднев Виктор 13 2
Тигунов Олег 7 2
Ивакин Роман 52 2
Лукичев Максим 2 2
Рейман Леонид 982 1
Мишустин Михаил 321 1
Локоть Андрей 8 1
Егоров Михаил 15 1
Даниленко Антон 4 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 71 1
Рудычева Наталья 83 1
Удодов Александр 1 1
Шалманов Сергей 194 1
Милованцев Дмитрий 89 1
Chambers John - Чемберс Джон 111 1
Россия - Российская федерация - РФ 79308 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25925 9
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 539 6
Земля - планета Солнечной системы 4362 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 793 5
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 112 4
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 95 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11874 2
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 109 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2100 2
Россия - СФО - Новосибирск 2854 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1893 2
Европа Восточная 2730 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11337 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 30928 2
Финляндия - Финляндская Республика 1461 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 453 2
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 274 1
Луна 697 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 128 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 219 1
Россия - ЦФО - Костромская область 286 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 222 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 240 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 682 1
Россия - Крайний Север 138 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 376 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 824 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 938 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 536 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 848 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 226 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1054 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 334 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 316 1
Бельгия - Брюссель 174 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 172 1
США - Делавэр 126 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 206 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 71 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 610 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 517 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 124 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 51 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 77 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 77 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 126 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3576 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3997 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 788 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 23 1
Прайм - Агентство экономической информации 639 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 8519 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 333 1
N+1 - Издание 112 1
Известия ИД 201 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 265 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2515 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 604 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 202 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 263 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 85 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 45 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1110478, в очереди разбора - 1002552.
Создано именных указателей - 50233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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