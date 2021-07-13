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Прайм Груп
Прайм Груп упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РПЦ - Русская православная церковь 34 1
|МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 32 1
|АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 1
|ГИС-Ассоциация 181 1
|Богдыль Александр 3 3
|Сиднев Виктор 13 2
|Тигунов Олег 7 2
|Ивакин Роман 52 2
|Лукичев Максим 2 2
|Рейман Леонид 982 1
|Мишустин Михаил 321 1
|Локоть Андрей 8 1
|Егоров Михаил 15 1
|Даниленко Антон 4 1
|Barrett Craig - Барретт Крейг 71 1
|Рудычева Наталья 83 1
|Удодов Александр 1 1
|Шалманов Сергей 194 1
|Милованцев Дмитрий 89 1
|Chambers John - Чемберс Джон 111 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2515 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 604 1
Ключевых фраз выявлено - 1110478, в очереди разбора - 1002552.
Создано именных указателей - 50233.
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