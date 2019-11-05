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Oracle Fusion Middleware


05.11.2019 Oracle рассказала об итогах 25-летней деятельности в России 1
05.06.2017 ВТБ24 перешел на новую ИТ-платформу 1
20.04.2017 Oracle поставила мировой рекорд по закрытию «дыр» в ПО 1
12.12.2016 14 декабря состоится бесплатный вебинар «Возможности Oracle Java Cloud Service» 1
07.12.2016 14 декабря пройдет бесплатный вебинар по возможностям Oracle Java Cloud Service 1
21.12.2015 МТС перевела ERP-систему Oracle E-Business Suite на новейшую версию Oracle Database 1
29.10.2015 Глава Oracle рассказал, что будет с его компанией в России и в мире 1
25.09.2015 ВТБ24 завершил один из крупнейших банковских ИТ-проектов в Европе 1
06.03.2015 HP поможет клиентам перенести нагрузки Oracle в «облако» 1
02.03.2015 Финансовая группа «Лайф» внедрила платформу Oracle Master Data Management 1
18.02.2015 ВТБ 24 завершил трехлетний проект по созданию ИТ-архитектуры на базе Oracle 1
23.01.2015 Oracle обеспечивает снижение затрат и упрощение ЦОД с новым поколением Oracle Engineered Systems 1
10.11.2014 Securitas Direct сможет обрабатывать до 100 млн сигналов тревоги системы безопасности ежедневно с помощью решения Oracle 2
31.10.2014 Oracle Enterprise Metadata Management 12c поможет управлять «Большими Данными» 1
20.10.2014 В Москве пройдет форум Oracle Day 2014 1
13.10.2014 В течение суток Oracle устранит рекордное число «дыр» в своих продуктах 1
01.10.2014 Oracle Cloud пополнился 6 новыми платформенными сервисами 1
29.09.2014 Oracle анонсировала Enterprise Manager для MySQL и новые расширения для MySQL Enterprise Edition 1
09.09.2014 Oracle представила Key Vault для защиты критически важной служебной информации 1
29.07.2014 Растут масштабы использования Oracle Engineered Systems в России и странах СНГ 2
09.07.2014 Oracle подвела итоги 10 лет работы своего центра разработки в Санкт-Петербурге 2
04.07.2014 Oracle предложила новую версию платформы для управления бизнес-процессами Oracle BPM Suite 1
02.07.2014 Новая версия Oracle SOA Suite упрощает интеграцию приложений в различных экосистемах 1
04.06.2014 Вышла новая версия Oracle Enterprise Manager 12c для управления частными «облаками» 1
08.04.2014 Oracle представила свое портфолио облачных решений в России 1
19.03.2014 Федеральное агентство Германии сэкономило 80% на Linux 1
11.10.2013 31 октября в Москве пройдет деловой инновационный форум Oracle Day 1
02.10.2013 Стартовали продажи новой версии Oracle E-Business Suite 1
18.09.2013 Вышел JDK 7 Update 40 с новыми возможностями диагностики и обеспечения безопасности для Java SE 7 1
27.08.2013 Вышла новая версия решения для управления распределением товара Oracle Retail Allocation 1
06.08.2013 Oracle расширяет поддержку мобильных и облачных технологий в среде разработки Java 3
31.07.2013 «ВымпелКом» выбрал программно-аппаратный стек Oracle для оптимизации бизнеса 2
15.05.2013 Oracle выпустила новую версию среды разработки мобильных приложений Oracle ADF Mobile 2
29.04.2013 Oracle Primavera Unifier 9.12 поможет управлять инвестиционными программами во всех отраслях 1
25.04.2013 «Альфа-банк» обновил онлайн-банкинг. Вместо IBM теперь Oracle 1
24.04.2013 Интернет-банк «Альфа-Клик» переведен на платформу Oracle Fusion Middleware 2
10.04.2013 Обновленный Oracle BPM Suite упрощает разработку, запуск, контроль выполнения и оптимизации бизнес-процессов 1
03.04.2013 Вышел Oracle Event Processing for Oracle Java Embedded 1
01.11.2012 Oracle представила в России свои новейшие разработки в рамках Oracle OpenWorld 2012 3
03.10.2012 Oracle анонсировала новую версию Oracle Exalogic Elastic Cloud 1

Публикаций - 162, упоминаний - 243

Oracle Fusion Middleware упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 4
Teradata 166 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 2
Oracle Corporation 3344 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 1
Oracle Siebel 130 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 1
Монитор безопасности 69 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
HP Enterprise Services 29 1
Verysell Проекты - Verysell Project 42 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 32 1
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 36 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
ВТБ24 583 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Открытие ФК 538 1
Норникель - Норильский никель 177 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
FICO 33 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 9
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 6
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 5
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 5
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 2
NoSQL - not only SQL СУБД 92 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
Java Persistence API - JPA 1 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 212 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 891 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
Java - Язык программирования 1176 47
Oracle Exalogic Elastic Cloud 51 6
JavaFX - OpenJFX 25 5
JavaScript - Язык программирования 628 5
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 4
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 275 4
Oracle VM VirtualBox 94 4
Microsoft Windows 853 2
SQL - Язык программирования 433 2
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 31 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 2
Microsoft Windows 10 6635 2
Oracle Commerce 13 1
Oracle Cloud Platform 151 1
HPE Helion Business Applications 1 1
HPE Helion Managed Cloud Services - HPE Helion CloudSystem - HP Helion Managed VPS - HP Helion Managed Virtual Private Cloud 4 1
ВТБ Онлайн 137 1
Oracle VCA - Oracle Virtual Compute Appliance 2 1
HPE Helion OpenStack 28 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI 55 1
ДИТ Москвы - Парковки Москвы - приложение - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 13 1
SAP Sybase 77 1
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 1
Microsoft Excel 436 1
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 118 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
Orecle Exadata Database Machine X 95 1
Oracle Generation 2 Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 14 1
Google Android 10751 1
Oracle SCM - Oracle Supply Chain Management 7 1
Google Android WebView 14 1
Oracle Hyperion 73 1
Apple iOS 5742 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 83 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Oracle Management Cloud 16 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 24 1
Oracle Generation 2 Cloud Infrastructure 5 1
Oracle Engineered Systems 42 1
Русанов Сергей 44 1
Жуков Олег 15 1
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 14 1
Шоржин Валерий 32 1
Колесняк Сергей 6 1
Добровинский Александр 2 1
Еремин Андрей 10 1
Кулик Вадим 113 1
Орловская Мария 11 1
Рыбакова Любовь 12 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 12
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 7
Украина 3365 4
Восточная Европа 1678 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 4
Европа 3752 3
Беларусь - Белоруссия 2088 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Россия - ПФО - Самара 1288 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Россия - ПФО - Казань 1515 2
Казахстан - Республика 2629 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Франция - Французская Республика 2122 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 1
США - Сан-Франциско 692 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 758 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Oracle Academy 8 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Oracle OpenWorld 36 1
Oracle Modern Cloud Day 7 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760499, в очереди разбора - 664189.
Создано именных указателей - 46354.
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