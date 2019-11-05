Oracle Fusion Middleware

14 декабря пройдет бесплатный вебинар по возможностям Oracle Java Cloud Service 1

Oracle обеспечивает снижение затрат и упрощение ЦОД с новым поколением Oracle Engineered Systems 1

Securitas Direct сможет обрабатывать до 100 млн сигналов тревоги системы безопасности ежедневно с помощью решения Oracle 2

В Москве пройдет форум Oracle Day 2014 1

Oracle Cloud пополнился 6 новыми платформенными сервисами 1

Oracle анонсировала Enterprise Manager для MySQL и новые расширения для MySQL Enterprise Edition 1

Oracle представила Key Vault для защиты критически важной служебной информации 1

Растут масштабы использования Oracle Engineered Systems в России и странах СНГ 2

Новая версия Oracle SOA Suite упрощает интеграцию приложений в различных экосистемах 1

Oracle представила свое портфолио облачных решений в России 1

31 октября в Москве пройдет деловой инновационный форум Oracle Day 1

Вышел JDK 7 Update 40 с новыми возможностями диагностики и обеспечения безопасности для Java SE 7 1

Вышла новая версия решения для управления распределением товара Oracle Retail Allocation 1

Oracle расширяет поддержку мобильных и облачных технологий в среде разработки Java 3

Oracle выпустила новую версию среды разработки мобильных приложений Oracle ADF Mobile 2

Вышел Oracle Event Processing for Oracle Java Embedded 1

Oracle представила в России свои новейшие разработки в рамках Oracle OpenWorld 2012 3