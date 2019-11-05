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Oracle Fusion Middleware
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 162, упоминаний - 243
Oracle Fusion Middleware упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Русанов Сергей 44 1
|Жуков Олег 15 1
|Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 14 1
|Шоржин Валерий 32 1
|Колесняк Сергей 6 1
|Добровинский Александр 2 1
|Еремин Андрей 10 1
|Кулик Вадим 113 1
|Орловская Мария 11 1
|Рыбакова Любовь 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760499, в очереди разбора - 664189.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760499, в очереди разбора - 664189.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru