ASBIS начинает продажи продукции MikroTik в России 1

Asbis и ZTE объявили о начале сотрудничества 2

На российский рынок пришли самые популярные западные системы хранения 7

Asbis и Canon подписали дистрибьюторское соглашение 1

Asbis и Pantum объявили о начале глобального сотрудничества 1

ASBIS начинает поставки продукции Logitech в Россию 4

Asbis начала поставки мониторов LG в России через свою партнерскую сеть 4

Infinidat выпустил новую версию ПО InfiniBox 2

Белорусский Asbis создал в Чехии собственную платформу интернета вещей для России 4

Prestigio открывает новое направление системам искусственного интеллекта 2

Российский разработчик ПО для цифровой рекламы Addreality выходит на зарубежные рынки 3

BlackBerry ушла из России 1

Житель Севастополя подал в суд на Google за неработающие в Крыму сервисы 1

Власти упростили ввоз Blackberry в Россию 1

Microsoft лишила партнерского статуса одного из крупнейших дистрибуторов в России 1

McAfee выходит в российский ритейл 4

TRENDnet начинает поставки сетевого оборудования в компанию ASBIS 2

Buffalo Technology объявила об открытии российского представительства 1

Asbis и AVG приступили ко второму этапу сотрудничества 2

Asbis вырос за счет России 6