Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ASBIS
АСБИС
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Публикаций - 59, упоминаний - 117
ASBIS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
|Альфа-Банк 1127 1
|MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru