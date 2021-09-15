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ASBIS
АСБИС


15.09.2021 ASBIS будет предустанавливать «МойОфис» на ПК выпускаемые под собственными торговыми марками 2
22.06.2021 ASBIS начинает продажи продукции MikroTik в России 1
16.06.2021 Гиперконвергенция стала более управляемой: что ждет технологию в России 1
20.05.2021 Как оптимизировать системы для хранения данных: практическое решение от Western Digital 2
20.05.2021 Как оптимизировать системы для хранения данных: практическое решение от Western Digital 1
07.04.2021 Клиент – КРОК Облачные сервисы 1
26.01.2021 Asbis и ZTE объявили о начале сотрудничества 2
30.12.2020 На российский рынок пришли самые популярные западные системы хранения 7
16.12.2020 В России проведено первое сравнение вендоров Wi-Fi 6.  Что выяснили специалисты «Инфосистемы Джет»? 1
11.11.2020 Asbis и Canon подписали дистрибьюторское соглашение 1
12.10.2020 Asbis и Pantum объявили о начале глобального сотрудничества 1
27.07.2020 ASBIS начинает поставки продукции Logitech в Россию 4
17.07.2020 Asbis начала поставки мониторов LG в России через свою партнерскую сеть 4
03.06.2019 Microsoft обновила Microsoft 365, Windows и интернет вещей в Azure 1
28.02.2019 Infinidat выпустил новую версию ПО InfiniBox 2
28.06.2018 Белорусский Asbis создал в Чехии собственную платформу интернета вещей для России 4
15.03.2018 ASBIS будет поставлять All-Flash массивы AccelStor в регионе EMEA 6
15.01.2018 Prestigio открывает новое направление системам искусственного интеллекта 2
20.06.2017 Российский разработчик ПО для цифровой рекламы Addreality выходит на зарубежные рынки 3
15.12.2016 «Рэйдикс» развивает отношения с системными интеграторами из Катара и ОАЭ 1
28.11.2016 ASBIS и «Рэйдикс» создадут линейку СХД на программной платформе RAIDIX 1
16.02.2016 Pay-Me совместно с Intel, Asbis и «Комус» запустил продажи готового решения для приема оплаты банковскими картами 2
14.07.2015 BlackBerry ушла из России 1
16.03.2015 Житель Севастополя подал в суд на Google за неработающие в Крыму сервисы 1
03.03.2015 BlackBerry останется в России, но без сотовых операторов и фирменных смартфонов 1
01.10.2014 Гендиректор Prestigio ушел торговать «электронными сигаретами» 4
02.12.2013 Мобильный бизнес: новые реалии работы 2
09.08.2013 Prestigio открыла новое направление — Prestigio Solutions для учебных учреждений и офисов 1
07.08.2013 Как лидер японского рынка хранилищ и WiFi-роутеров пытается завоевать Россию 1
11.12.2012 Власти упростили ввоз Blackberry в Россию 1
26.07.2012 Microsoft лишила партнерского статуса одного из крупнейших дистрибуторов в России 1
02.07.2012 McAfee выходит в российский ритейл 4
03.04.2012 TRENDnet начинает поставки сетевого оборудования в компанию ASBIS 2
02.03.2012 По итогам 2011 г. Asbis увеличила чистую прибыль на 335% 3
22.11.2011 Запущена онлайн-площадка для российских пользователей продуктов AVG 1
19.10.2011 Buffalo Technology объявила об открытии российского представительства 1
30.09.2011 AVG Anti-Virus 2012 и AVG Internet Security 2012 доступны на российском рынке 1
04.08.2011 Asbis и AVG приступили ко второму этапу сотрудничества 2
30.05.2011 Asbis вырос за счет России 6
19.01.2011 ASBIS Enterprises предлагает сетевые решения QLogic на российском и восточноевропейских рынках 1

Публикаций - 59, упоминаний - 117

ASBIS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11143 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 4
Lenovo Group 1641 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 2
Крок 1221 2
Canon 582 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 318 2
Apple Inc - Эппл Рус 7729 2
Dell EMC 2418 2
Синтерра - Synterra 569 1
Google LLC 7168 1
AccelStor 3 1
Perenio IoT spol.s.r.o. 5 1
Prestigio 168 1
NXP Semiconductors 133 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
Merlion - Мерлион 275 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
QLogic 17 1
Samsung Electronics 5714 1
LG Electronics 1870 1
TRENDnet 50 1
SAS Institute 597 1
Cisco Systems 2054 1
Huawei 2733 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1221 1
Intel Corporation 4198 1
HP Inc. 2930 1
DEXP 27 1
Acer Group 1372 1
TP-Link 158 1
Canyon 18 1
Seagate Technology 285 1
Telegram Group 702 1
Инфосистемы Джет 675 1
HPE Aruba Networks 68 1
Pantum 15 1
MSI - Micro-Star International 279 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Альфа-Банк 1127 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 401 1
QWERTY-клавиатура 202 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
Kubernetes 307 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 215 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 137 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 184 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 1
Smart Antenna 3 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1208 1
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 301 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 588 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель 146 1
Google Android 10751 6
Apple iOS 5742 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 3
BlackBerry Enterprises Services (BES) 2 2
Microsoft Windows 10 6670 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 2
Microsoft Windows 854 2
Microsoft Azure 1171 2
Infinidat InfiniSnap 3 1
WhatsApp Messenger 654 1
ASBIS Prestigio 158 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Microsoft Windows Hello 170 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Microsoft Excel 436 1
Seagate Exos - серия HDD 8 1
HP OMEN Command Center 6 1
Microsoft Skype 1476 1
SAP Mobile Platform 28 1
AccelStor NeoSapphire All-Flash 2 1
Microsoft Azure IoT Device Agent 1 1
ASBIS Cloud 3 1
Intel Wi-Fi AX Module - Intel Wireless AX Module 7 1
Microsoft AKS - Microsoft Azure Kubernetes Service 16 1
iPerf - кроссплатформенная консольная клиент-серверная программа - генератор TCP, UDP и SCTP трафика 5 1
Microsoft Windows 10 IoT Core 21 1
ASUS Zenbook Pro Duo 9 1
Microsoft Azure IoT Central 8 1
Intel NUC - Next Unit of Computing - Мини-ПК 27 1
Acer ConceptD - Серия ноутбуков 32 1
Intel Core i9 Sky lake X Refresh - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 87 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 105 1
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 1
Huawei P40 - Серия смартфонов 38 1
Ланит Treolan Irbis 68 1
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 82 1
Pantone Validated 47 1
Галямов Эдуард 5 3
Григорьева Евгения 57 2
Господынько Андрей 3 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Goodwin Phil - Гудвин Фил 10 1
Малинин Александр 6 1
Уласович Юрий 1 1
Костевич Сергей 5 1
Овчинников Илья 6 1
Кукин Александр 4 1
Ариканов Вячеслав 1 1
Carmody Brian - Кармоди Брайан 1 1
Mosley Dave - Мосли Дейв 7 1
Анохина Полина 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 10
Европа 3781 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 7
Восточная Европа 1688 7
Украина 3389 6
Беларусь - Белоруссия 2096 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 4
Казахстан - Республика 2646 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 3
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Ближний Восток 1478 2
Россия - ПФО - Самара 1301 2
Франция - Французская Республика 2139 2
Япония 2808 2
Чехия - Чешская Республика 499 1
Европа Западная 618 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
США - Бостон 99 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 585 1
Узбекистан - Ташкент 106 1
Сербия - Республика 129 1
Беларусь - Минск 328 1
Литва - Литовская Республика 331 1
Латвия - Латвийская Республика 451 1
Кипр - Республика 248 1
Эстония - Эстонская Республика 419 1
Специальный административный район Гонконг 554 1
Африка 1494 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
IDC - International Data Corporation 2728 1
Markets&Markets Research 78 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
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