Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Московская область
Коломна
Публикаций - 53, упоминаний - 63
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Зыков Олег 13 2
|Рубцов Сергей 27 2
|Богданов Максим 15 2
|Попов Алексей 324 2
|Путин Владимир 1961 2
|Шадаев Максут 386 1
|Чекмарев Александр 2 1
|Зайцев Александр 14 1
|Рудычева Наталья 83 1
|Дегтярев Алексей 54 1
|Патрахин Никита 1 1
|Донской Дмитрий 7 1
|Крылов Андрей 14 1
|Смятских Алексей 47 1
|Медведев Владислав 10 1
|Новиков Дмитрий 31 1
|Буяджи Павел 17 1
|Арсентьев Андрей 55 1
|Ким Дмитрий 27 1
|Хасьянова Гульнара 109 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Мальцева Елена 5 1
|Мерзляков Антон 3 1
|Кривошеев Алексей 4 1
|Малиновский Алексей 19 1
|Гончар Владислав 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858294, в очереди разбора - 761473.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 858294, в очереди разбора - 761473.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru