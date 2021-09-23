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Россия
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Россия - ЦФО - Московская область - Коломна


23.09.2021 «Российская стекольная компания» автоматизирует общение с клиентами и сотрудниками с помощью «Битрикс24» 1
02.09.2020 Tele2 проанализировала транспортные предпочтения россиян по заказу РЖД 1
11.06.2020 Почему ваш ИТ-отдел не спит по ночам 1
28.04.2020 Аналитика МТС: абоненты Московского региона адаптировались к условиям самоизоляции 1
08.10.2019 Mastercard, Billa и Райффайзенбанк запустили сервис «Наличные с покупкой» 1
13.08.2019 Райффайзенбанк расширил возможности контакт-центра на базе решений Avaya 2
08.06.2018 «Ростелеком» начал продажу решения «СКИТ» в Курской области 1
05.04.2018 «Билайн» удвоил скорость 4G в Подмосковье 1
04.04.2018 C3D Labs отчиталась о росте выручки на 30% по итогам 2017 года 1
24.04.2017 B2B-Center запустил облачное решение для управления НСИ о логистических закупках «Стан» 1
20.07.2016 Softline настроила систему SAP ERP для «дочки» GEA Group AG в России 1
17.12.2015 «Стрелка» стала самым популярным и экономичным средством проезда 1
09.12.2015 «Билайн» увеличил на 15% количество базовых станций 4G в Московском регионе 1
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства 1
20.07.2015 МТС расширила и ускорила сети LTE-1800 в московском регионе 1
15.06.2015 «Стрелка» станет единым средством оплаты всех видов транспорта в Подмосковье 1
26.05.2015 Число владельцев «Стрелки» превысило 100 тыс. человек 1
15.04.2015 Tele2 начала строительство монобрендовой розницы в Москве 1
22.10.2014 «СПАР Ритейл» перевела корпоративную почту в единую облачную среду на базе Microsoft Office 365 1
16.09.2014 В обращение выходит почтовый блок с одной маркой, посвященный преподобному Сергию Радонежскому 1
28.01.2014 Число абонентов «Телфин» в 2013 г. выросло на 18% 1
13.12.2013 «Союз ЛТЕ» сообщил о расчистке частот 2,5-2,7 ГГц в Коломне 1
28.11.2013 Телфин – 10 лет на рынке телефонии. Юбилейные скидки на облачную АТС с номером 1
23.10.2013 C3D Labs стала резидентом «Сколково» 1
03.04.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: март 2013 года 3
21.03.2013 «Аскон» поставил рекорд выручки за счет ракет и подводных лодок 1
27.09.2012 "Гольфстрим" - новая АСУП для дискретного производства 1
26.09.2012 «Аскон» представил систему автоматизированного управления производством «Гольфстрим» 1
16.03.2012 «МегаФон» построил за месяц более 100 базовых станций UMTS-900 в Москве и Московской области 1
05.12.2011 Сервисы cистемы «Лидер» доступны клиентам «Фора-Банка» 1
15.08.2011 NaviCon Group внедрила Microsoft Dynamics CRM в церкви Пресвятой Троицы в Коломне 1
27.07.2011 «Воентелеком» подвел итоги модернизации сетей фиксированной связи удаленных военных городков 1
06.07.2011 В Москве на два дня запускали тестовое телевещание в режиме нового поколения DVB-T2 1
05.07.2011 «Аскон» и его бывшие сотрудники хотят закончить войну 1
17.06.2011 «Аскон» обвиняет бывших сотрудников в краже кода 1
10.03.2011 Разработчики САПР «Вертикаль» покинули «Аскон» в полном составе 1
15.02.2011 МГТС объявил войну кабельным ворам 1
23.12.2010 «Аскон» создал систему информационного обмена для «Конструкторского бюро машиностроения» 1
21.09.2010 «М2М телематика» продемонстрировала систему обеспечения безопасности пассажирских перевозок 1
25.08.2010 «М.Видео» открыла два новых магазина в Московской области 4

Публикаций - 53, упоминаний - 63

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Аскон - Ascon 202 10
Вертикаль - башенный оператор 44 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6001 3
Гольфстрим 27 3
SDI Solution - ЭсДиАй Солюшен 15 3
Корус Консалтинг ГК 828 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5086 2
Softline - Софтлайн 1564 2
ЛайфТелеком - Телфин 100 2
4295 2
SAP SE 3467 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 423 2
Белый Ветер Цифровой 132 2
C3D Labs 21 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2027 2
Dassault Systemes 157 1
Воентелеком 135 1
Altium 34 1
1С-Рарус 572 1
Garmin 133 1
Webmoney 378 1
Акадо Телеком - Комкор 690 1
B2B-Center - Центр развития экономики 136 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 79 1
МегаФон Столичный филиал 68 1
Nokia Corporation 2947 1
Компас 117 1
М2М телематика 165 1
Ростелеком ЦентрТелеком 282 1
Базис-центр 4 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 109 1
Samsung Electronics 6500 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7048 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 653 1
Глобус-телеком 156 1
Парус 229 1
Yandex - Яндекс 4236 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 580 1
Microsoft Corporation 13274 1
Мострансавто 60 4
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 200 4
Askona Life Group - Аскона 61 4
УЭК - Универсальная электронная карта 512 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 728 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4409 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1374 2
Евросеть 1136 2
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 31 1
CyberPlat - КиберПлат 234 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1468 1
Почта России ПАО 1655 1
Qiwi 783 1
Татнефть 126 1
Восточный Банк 108 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 140 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 68 1
International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 26 1
Цифроград 108 1
Единая транспортная карта 12 1
РЖД - Российские железные дороги 1148 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 229 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1757 2
Президент Российской Федерации 1489 2
Правительство Московской области 50 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1759 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1788 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1739 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1056 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 385 1
Федеральное казначейство России 793 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 140 1
ИФНС - Инспекция Федеральной налоговой службы 39 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 36 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 945 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 203 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3996 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1634 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10862 3
3G - Стандарт мобильной связи 4037 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1318 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5324 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 99 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1580 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 596 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1632 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 80 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 309 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 604 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 55 1
SDI - Software Defined Infrastructure - Программно-определяемая инфраструктура - SDH - Software Defined Hardware 26 1
Enterprise portal - Корпоративный портал - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 26 1
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 12 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 495 1
ЭТП - Электронная торговая площадка 98 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 650 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1137 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 825 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2276 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 742 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8023 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 82 1
Безопасный город 355 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 983 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 471 1
Аскон Лоцман:PLM 49 4
Стрелка - Транспортная карта 115 4
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 116 3
Google Android 10774 3
Аскон Компас-3D 78 3
Microsoft Office 2215 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 531 2
Apple iOS 5751 2
Microsoft Exchange 737 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 846 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 858 1
Microsoft Dynamics CRM 444 1
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 27 1
Microsoft Lync 272 1
1С:Бухгалтерия 436 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 47 1
Microsoft Office 365 769 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1408 1
Microsoft SQL Server 860 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис 29 1
WhatsApp Messenger 655 1
Facebook Instagram - Инстаграм 570 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Apple iPhone 5 710 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 488 1
Avaya Proactive Contact 14 1
Avaya Open SIP 6 1
Avaya Call Management System - Avaya CMS 19 1
Avaya Aura Communication Manager 38 1
Avaya Aura Call Center Elite - Avaya Aura CC Elite 20 1
Avaya Aura Workforce Optimization - Avaya WFO Workforce Management - Avaya WFM 9 1
Глобус-телеком СКИТ 40 1
C3D Toolkit 10 1
MasterCard Maestro 114 1
Зыков Олег 13 2
Рубцов Сергей 27 2
Богданов Максим 15 2
Попов Алексей 324 2
Путин Владимир 1961 2
Шадаев Максут 386 1
Чекмарев Александр 2 1
Зайцев Александр 14 1
Рудычева Наталья 83 1
Дегтярев Алексей 54 1
Патрахин Никита 1 1
Донской Дмитрий 7 1
Крылов Андрей 14 1
Смятских Алексей 47 1
Медведев Владислав 10 1
Новиков Дмитрий 31 1
Буяджи Павел 17 1
Арсентьев Андрей 55 1
Ким Дмитрий 27 1
Хасьянова Гульнара 109 1
Кисляков Евгений 83 1
Мальцева Елена 5 1
Мерзляков Антон 3 1
Кривошеев Алексей 4 1
Малиновский Алексей 19 1
Гончар Владислав 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 63740 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2735 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19763 17
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 433 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8630 6
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищи 92 6
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 103 5
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 46 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 72 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1154 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1644 5
Россия - ЦФО - Московская область - Серпухов 45 5
Россия - ЦФО - Московская область - Люберцы 59 5
Россия - ЦФО - Московская область - Химки 97 5
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 217 4
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 54 4
Россия - ЦФО - Московская область - Чехов 34 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 779 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 604 4
Россия - ПФО - Казань 1634 4
Россия - Егорьевск 8 4
Россия - Воскресенск 15 4
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 37 3
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 256 3
Россия - ЦФО - Тульская область 789 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 279 3
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцово 64 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 345 3
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 204 3
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 190 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 869 3
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 337 3
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 98 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 40 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 825 3
Россия - ЦФО - Калужская область 621 2
Россия - Московская область - Ногинск 25 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 499 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2301 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 142 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4339 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1334 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 871 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1063 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3125 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2363 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1033 1
Конституция Российской Федерации 35 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 82 1
Русский язык 1142 1
Антитеррор 64 1
IDC - International Data Corporation 3041 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 142 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 50 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 12 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 336 1
СЭФ - Среднерусский экономический форум 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858294, в очереди разбора - 761473.
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