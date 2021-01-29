Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЕНВД
Единый налог на вмененный доход
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 65, упоминаний - 79
ЕНВД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Русинова Юлия 21 4
|Румянцев Антон 46 3
|Рахимбердиев Аскар 31 2
|Баров Алексей 25 2
|Болмосов Эдуард 6 2
|Ларькин Максим 25 2
|Силуанов Антон 52 2
|Макаров Алексей 49 2
|Андрияшкин Сергей 7 2
|Путин Владимир 1828 2
|Харитонов Александр 46 2
|Морозов Сергей 47 2
|Алексеева Марина 11 1
|Кушниренко Алексей 1 1
|Котова Любовь 1 1
|Ярушкина Надежда 1 1
|Пугачев Емельян 1 1
|Гайдар Аркадий 1 1
|Арипов Никита 1 1
|Шебаршова Жанна 3 1
|Сухарев Игорь 1 1
|Лепс Григорий 3 1
|Шевелев Илья 1 1
|Каштанкин Илья 2 1
|Орловский Павел 3 1
|Белянцева Наталья 1 1
|Зельднер Людмила 1 1
|Павлов Вадим 8 1
|Дзыгарь Вадим 1 1
|Шишкин Вадим 1 1
|Харитонов Василий 1 1
|Домарацкий Сергей 2 1
|Валеев Ренат 1 1
|Керенский Федор 1 1
|Шитиков Константин 2 1
|Штеркель Петр 2 1
|Шайхутдинов Рамиль 3 1
|Краснопольский Алексей 12 1
|Богдашев Дмитрий 18 1
|Колесников Александр 13 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
|CNews Analytics 1991 2
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 200 1
|МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 1
|CNews AWARDS 291 1
|Metro Expo 7 1
|Гайдаровский форум 4 1
|Цифровая прокачка региона 22 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765642, в очереди разбора - 669328.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765642, в очереди разбора - 669328.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru