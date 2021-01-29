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ЕНВД
Единый налог на вмененный доход


29.01.2021 «Ростелеком» с друзьями возьмет в оборот документы федеральной власти 1
01.12.2020 Пользователи «ЮKassa» смогут бесплатно работать в онлайн-бухгалтерии «Контур.Эльба» 1
21.05.2020 Промсвязьбанк запустил онлайн-сервис для подготовки декларации в ФНС 2
17.03.2020 «СКБ Контур» и Ульяновская область реализуют дорожную карту по внедрению цифровых решений 1
16.01.2020 Михаил Мишустин — первый ИТ-шник во главе Правительства России. Биография, проекты, заслуги 1
17.12.2019 Развитие программ и сервисов 1С делает работу бухгалтеров проще 5
23.05.2019 Власти отсрочили тотальное использование онлайн-касс в России, но не для всех. Разъяснения 4
15.04.2019 CNews Analytics опубликовал результаты первого исследования рынка онлайн-касс 1
27.03.2019 Рынок онлайн-касс: основные игроки и важнейшие тренды 2
21.03.2019 «Банк Авангард» интегрировал интернет-банк с учетными сервисами «СКБ Контур» 1
19.03.2019 Совкомбанк интегрировал «Контур.экстерн» в систему ДБО 1
11.02.2019 «АТОЛ» представила недорогой фискальный регистратор для малого бизнеса 1
06.12.2018 OFD.ru запустил маркетплейс для покупки ККТ и заказа услуг 1
28.06.2018 Ньюджеры «АТОЛ» объединяются с «1С:Кассой» 1
26.06.2018 «Эвотор» представила сервис для кредитования покупателей 1
06.06.2018 «ОФД Мультикарта» и «Кассатка» создали комплексное решение для малого и среднего бизнеса 1
23.04.2018 «СКБ Контур» создал банк для предпринимателей 1
10.04.2018 «Платформа ОФД» запустила бесплатную регистрацию касс в ФНС через ОФД 1
06.04.2018 «Платформа ОФД» объявила об акции для клиентов на ЕНВД и ПСН 1
03.04.2018 «Мегафон» представил доступное кассовое решение 1
22.03.2018 «АТОЛ» представила новую онлайн-кассу «АТОЛ 92Ф» 1
21.03.2018 Сбербанк предложил малому бизнесу арендовать онлайн-кассы 1
13.03.2018 «МойСклад» представил бесплатное кассовое решение для 54-ФЗ 1
01.03.2018 «Атол» сообщила о начале продаж первого в России ньюджера 1
21.02.2018 «Первый ОФД» открывает «горячую линию»: налоговый вычет за онлайн-кассу 1
15.02.2018 АТОЛ начала продажи новых бюджетных онлайн-касс 1
29.01.2018 «Атол» и «1С» представили кассовый комплект для мобильной торговли 1
16.01.2018 Симбирская Долина. Как в Ульяновске создали с нуля и развивают ИТ-отрасль мирового уровня 1
30.10.2017 «1С-Рарус» выпускает новую версию своего решения для общепита 1
23.06.2017 Банк «Точка» интегрировался с системой «Контур.Экстерн» 1
20.04.2017 Сервис 2can&ibox представил онлайн-кассу для малого и среднего бизнеса 1
13.03.2017 «СКБ Контур» выпустил веб-сервис для ведения товарного учета 1
22.02.2017 «СКБ Контур» в 2016 г. увеличил выручку на 23% 1
10.02.2017 Данные о покупках с кассовых аппаратов будут продаваться всем желающим 1
03.02.2017 54-ФЗ: теперь в «1С:ERP», «1С:Управление торговлей» и «1С:Комплексная автоматизация» 1
09.12.2016 Как подключить онлайн-кассу к оператору фискальных данных 1
01.11.2016 Первый электронный чек отправлен c кассы «Дримкас» через ОФД «Такском» 1
29.08.2016 Онлайн-кассы в торговле: что это такое 1
19.07.2016 Рамиль Шайхутдинов стал новым руководителем проекта «Контур.Эльба» 1
07.07.2016 Модульбанк предложил малому бизнесу кассу, интегрированную с банком 1

Публикаций - 65, упоминаний - 79

ЕНВД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АТОЛ ГК 168 10
3761 7
СКБ Контур 416 6
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 6
Эвотор - Evotor 105 4
МойСклад - Логнекс 85 3
Чек Онлайн 6 3
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 3
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 2
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 2
Такском - Taxcom 119 2
Штрих-М 36 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 2
Инкотекс 8 1
Смартфин - 2can&ibox 43 1
INPAS - ИНПАС 107 1
ОФД-Я - Ярус 18 1
АИС Город 2 1
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 10 1
i-Retail - Ай-Ритейл Рус 6 1
Subtotal 2 1
Shopify 14 1
Simtech Development 5 1
СофтБаланс - SoftBalance 28 1
Альфа-Проект НТЦ 2 1
1С-Старт 3 1
SmartWay - Смартвэй 4 1
Magento Inc 26 1
Дримкас - Dreamkas 14 1
SimbirSoft - СимбирСофт 19 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 1
Казахтелеком 204 1
iTeco - Ай-Теко 718 1
1С-Рарус 538 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Калуга Астрал 41 1
ОФД-Я - Оператор фискальных данных 9 1
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 8 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Бухгалтерфон Сервис 2 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Pay P.S. 1 1
КУБ АО - Кредит Урал Банк 4 1
UFG Private Equity 25 1
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 18 1
Uniteller 51 1
Deutsche Bank 129 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 84 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Открытие ФК 538 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 1
Совкомбанк ПАО 147 1
МТС банк 254 1
X5 Group - Перекресток 203 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Visa International 1346 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Альфа-Банк 1127 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 10
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 3
Правительство РФ 2207 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
РосОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 17 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 1
World Bank Group - Всемирный банк 131 1
Федеральное казначейство России 766 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 1
Федеральное собрание Российской Федерации 79 1
Президент Российской Федерации 1441 1
Счётная палата РФ 460 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 5
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 2
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 25 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 685 1
Облачная бухгалтерия - Онлайн-бухгалтерия - Бухгалтерия онлайн 14 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
ЦТО - Центр технического обслуживания 1 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 1
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 27 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 1
УПД - Универсальный передаточный документ 44 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
2D - 2-Dimensional 297 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
АТОЛ Онлайн-кассы 54 5
СКБ Контур - Контур.Эльба 56 3
1С:Бухгалтерия 398 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 2
1С:Розница 55 2
1С:Мобильная касса 3 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 2
Google Android 10751 2
1С:Касса 5 2
АТОЛ Frontol Xpos 5 1
1С:БизнесСтарт - онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса 4 1
Мультикарта ОФД 1 1
АТОЛ Strike 1 1
АН-124 Руслан 1 1
1С:БухОбслуживание 13 1
Чек Онлайн Кассатка - онлайн-касса 6 1
Калуга Астрал-М 1 1
Эвотор - серия смарт-терминалов 13 1
Simtech CS-Cart 13 1
Эвотор Онлайн-касса 7 1
СКБ Контур - Контур.Бухгалтерия 19 1
1С:Fresh - 1CFresh.com - 1С:Предприятие через интернет 4 1
1С:Отчетность 5 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 13 1
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 14 1
ВТБ Мультикарта 147 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Windows 10 6659 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
АСК НДС - Автоматизированная система контроля за возмещением НДС из бюджета 6 1
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 31 1
Контур.ОФД 6 1
Apple iOS 5742 1
Apple iPad 3263 1
Модульбанк - Модулькасса 12 1
Microsoft Excel 436 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 183 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
Русинова Юлия 21 4
Румянцев Антон 46 3
Рахимбердиев Аскар 31 2
Баров Алексей 25 2
Болмосов Эдуард 6 2
Ларькин Максим 25 2
Силуанов Антон 52 2
Макаров Алексей 49 2
Андрияшкин Сергей 7 2
Путин Владимир 1828 2
Харитонов Александр 46 2
Морозов Сергей 47 2
Алексеева Марина 11 1
Кушниренко Алексей 1 1
Котова Любовь 1 1
Ярушкина Надежда 1 1
Пугачев Емельян 1 1
Гайдар Аркадий 1 1
Арипов Никита 1 1
Шебаршова Жанна 3 1
Сухарев Игорь 1 1
Лепс Григорий 3 1
Шевелев Илья 1 1
Каштанкин Илья 2 1
Орловский Павел 3 1
Белянцева Наталья 1 1
Зельднер Людмила 1 1
Павлов Вадим 8 1
Дзыгарь Вадим 1 1
Шишкин Вадим 1 1
Харитонов Василий 1 1
Домарацкий Сергей 2 1
Валеев Ренат 1 1
Керенский Федор 1 1
Шитиков Константин 2 1
Штеркель Петр 2 1
Шайхутдинов Рамиль 3 1
Краснопольский Алексей 12 1
Богдашев Дмитрий 18 1
Колесников Александр 13 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 3
Казахстан - Республика 2641 2
Россия - СФО - Новосибирск 1975 2
Чехия - Чешская Республика 497 2
Россия - Калужская область 574 2
Россия - Ульяновская область 352 2
Россия - ПФО - Казань 1520 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
Россия - Белгород 245 1
Россия - Южно-Сахалинск 159 1
Россия - Ижевск 308 1
Россия - Ульяновск 296 1
Австрия - Австрийская Республика 528 1
Россия - Дубна 134 1
Румыния 344 1
Россия - Пенза 255 1
США - Калифорния 974 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Россия - Сибирь 878 1
Хорватия - Республика 118 1
Россия - Мурманск 258 1
Словакия - Словацкая Республика 213 1
Россия - Симбирск 2 1
Россия - Димитровград 29 1
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 1
Россия - Грозный 95 1
США - Кремниевая долина 399 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Южная Корея - Республика 1465 1
Дания - Королевство 371 1
Швеция - Королевство 757 1
Индия - Республика 2175 1
Израиль 722 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Нидерланды 976 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 8
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 8
ПСН - Патентная система налогообложения 15 8
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 6 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
Федеральное законодательство 254 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
CNews Analytics 1991 2
RAEX - Эксперт РА 49 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 200 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 1
CNews AWARDS 291 1
Metro Expo 7 1
Гайдаровский форум 4 1
Цифровая прокачка региона 22 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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