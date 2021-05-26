Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Yealink
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 34, упоминаний - 61
Yealink упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Почта России ПАО 1580 1
|Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
|Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
|Королев Алексей 20 3
|Кабанов Владимир 174 1
|Ивенев Николай 7 1
|Ильягуева Ольга 4 1
|Месропов Юрий 4 1
|Попов Борис 6 1
|Адам Безиев 4 1
|Черных Сергей 8 1
|Афанасьева Екатерина 1 1
|Губа Александр 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772401, в очереди разбора - 676083.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772401, в очереди разбора - 676083.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru