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Yealink


26.05.2021 «Инфосистемы джет» открыла мультивендорный шоурум видео- и голосовых решений для заказчиков 1
11.06.2020 Comptek будет продвигать решения Yealink на территории России 2
10.06.2020 Mail.ru запустила сервис видеозвонков в корпоративной почте и бизнес-мессенджере Myteam 1
22.05.2020 Какой подход к коммуникациям помогает побеждать конкурентов 4
22.05.2020 Как DECT-связь и конференц-телефоны меняют бизнес 6
30.04.2020 Vinteo заявила о готовности полностью заменить ВКС Polycom 1
06.04.2020 Россияне за 1 миллиард создают платформу связи для соперничества с Cisco и Avaya 1
10.09.2019 Видеоконференцсвязь Концерна «Автоматика» стала более функциональной 1
24.05.2018 «Дочка» «Ростеха» выпустила «уникальный» защищенный IP-телефон для бизнеса 1
27.10.2017 «АйПиМатика» внедрила систему конференц-видеосвязи Yealink в школах «РосаАтома» 2
23.10.2017 AUVIX стала дистрибьютором серверных решений Vinteo для ВКС 1
02.10.2017 Как импортозаместить систему видеоконференцсвязи? 3
14.03.2017 TrueConf купила AV-интегратора Unitsolutions 1
07.03.2017 TrueConf купила интегратора, оцененного в 200 млн 1
20.10.2016 Landata будет продвигать ВКС-оборудование Yealink в России 2
30.08.2016 Yealink начинает продавать продукцию Mind под своим брендом 2
07.06.2016 Yealink и TrueConf заключили партнёрство и заявили о совместимости решений 2
24.02.2016 Yealink представил в России бюджетный IP-телефон Yealink SIP-T40P и WiFi-адаптер Yealink WF40 3
15.01.2016 Выручка Mango Office в Екатеринбурге в 2015 г. увеличилась на треть 1
16.12.2015 Mind и Yealink представят комплексное решение для корпоративного сектора 1
23.11.2015 «АйПиМатика» и Mind продемонстрировали интеграционные возможности своих решений 5
31.03.2015 Starxoft интегрировал с Lync Server линейку моделей SIP-телефонов Panasonic 1
03.03.2015 Kinnex Media Gateway открывает новые возможности построения корпоративной IP-телефонии 1
19.02.2014 Mind и «АйПиМатика» объединяют усилия для продвижения совместимых продуктов 1
01.08.2012 «Манго Телеком» начал поставки нового видеотелефона Yealink 1
24.07.2012 Новый Kerio Operator интегрирует IP-телефонию с CRM 1
05.03.2012 «МФИ Софт» подтвердил совместимость VoIP платформы РТУ с оборудованием Yealink 2
28.12.2011 «Телфин» подвел итоги работы в 2011 г. 1
04.10.2011 «Манго Телеком» расширяет партнерство с официальным представителем Yealink в России 4
08.09.2011 «Манго Телеком» снизил цены на SIP-оборудование 1
24.05.2011 «Манго Телеком»: каждый третий звонок из СМБ-компаний идет на SIP-оборудование 1
29.03.2011 Карта связи «Зебра Телеком» стала входить в стандартный комплект USB-телефонов SkypeMate и IP-телефонов IPmatika и Yealink 1
04.03.2011 «Манго Телеком» провел сравнительное тестирование SIP-телефонов 1
07.10.2010 Покупатели SIP-телефонов IPmatika и Yealink в рамках акции смогут бесплатно пользоваться номерами Mango-Office 3

Публикаций - 34, упоминаний - 61

Yealink упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 2074 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 559 4
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Ростех - Концерн Автоматика 398 2
Microsoft Corporation 11253 2
Huawei 2736 2
IVA Technologies 33 2
ХайТэк - Hi-Tech 66 2
Panasonic 1185 2
Polycom - Поликом Раша 301 1
Auvix - Аувикс 18 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 1
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 273 1
Harman Kardon 167 1
Comptek - Комптек 53 1
Gigaset Communications GmbH 31 1
РТ-Информ 112 1
Google LLC 7210 1
Mitel 30 1
Yeastar 4 1
LifeSize 31 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 1
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 82 1
D-Link 191 1
Aquarius - Аквариус 209 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 354 1
Vinteo 13 1
Sony 2453 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 736 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
Telegram Group 702 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1519 1
VK - Mail.ru Group 2492 1
Ланит ГК 1165 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1919 1
Почта России ПАО 1580 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1442 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 621 1
Правительство РФ 2210 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1603 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 29 1
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 14
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1281 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3082 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1150 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3761 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 2
Noise Proof - Технология подавления фонового шума 2 2
PoE - Power over Ethernet 279 2
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 2
Web Interface - Веб-интерфейс 178 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 194 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1157 1
HD-аудио - Audio HDA - High Definition Audio 15 1
duplex - full duplex - half duplex - способ связи с использованием приёмопередающих устройств 4 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 615 1
CELP - Code Excited Linear Prediction - Алгоритм кодирования речи на основе линейного предсказания и кодового возбуждения 2 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 942 1
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 20 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2910 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1718 1
Apple iOS 5742 2
Google Android 10752 2
WhatsApp Messenger 654 2
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 2
Microsoft Lync 272 2
IVA Stag - серия коммутаторов 2 1
Yealink Pentagon Meeting Room 1 1
Yealink W - серия IP-телефонов 1 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 1
Автоматика Круиз-К 3 1
Yeastar K2 - IP АТС 1 1
Yealink CP - Конференц-телефон 1 1
Yealink SIP - серия VoIP-телефонов 1 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 1
Cisco Webex 109 1
IVA Largo - Видеотерминал 14 1
IVA AVES - Защищенная система для удаленных конференций 35 1
Google Android 5 Lollipop 146 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 12 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 1
Microsoft Skype 1480 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
Microsoft Windows 10 6707 1
Intel x86 - Архитектура процессора 995 1
Rakuten Viber 429 1
Королев Алексей 20 3
Кабанов Владимир 174 1
Ивенев Николай 7 1
Ильягуева Ольга 4 1
Месропов Юрий 4 1
Попов Борис 6 1
Адам Безиев 4 1
Черных Сергей 8 1
Афанасьева Екатерина 1 1
Губа Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 2
Восточная Европа 1701 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2083 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 1
Россия - ПФО - Казань 1529 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1161 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1479 1
Малайзия 347 1
Таиланд - Королевство 368 1
Россия - Саров 92 1
Узбекистан - Ташкент 107 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772401, в очереди разбора - 676083.
Создано именных указателей - 46354.
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