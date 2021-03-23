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VisionLabs Luna Platform
СКУД


23.03.2021 «Инфосистемы джет» и VisionLabs совместно разрабатывают цифровые решения для промышленности 1
11.03.2021 Цифровые решения «Ситроникс» и Visionlabs внедрены в учебные учреждения Мурманска 1
27.01.2021 VisionLabs и HeadPoint займутся созданием совместных решений на базе интернета вещей и компьютерного зрения 1
25.11.2020 VisionLabs поможет развитию искусственного интеллекта в ОАЭ 1
23.11.2020 Visionlabs поможет Альфа-банку создать «отделения будущего» по всей России 3
13.10.2020 VisionLabs стала вендором национальной биометрической системы Казахстана 2
08.10.2020 Visionlabs получила сертификат МВД на свою биометрическую платформу 3
18.09.2020 VisionLabs и сеть автозаправок Flash запустили бесконтактную систему оплаты по лицу 2
30.04.2020 VisionLabs разработала комплекс бесконтактного измерения и мониторинга температуры тела человека 1
02.10.2019 Будущее искусственного интеллекта в России: как технологии превратятся в решения 1
09.09.2019 Система распознавания лиц VisionLabs обеспечит безопасность в ДВФУ 1
29.07.2019 Российскому искусственному интеллекту нужны 180 миллиардов 1
09.07.2019 «Почта банк» «первым в России» запустил подтверждение операций с помощью селфи 1
04.07.2019 S7 Airlines протестирует систему распознавания лиц 1
27.06.2019 VisionLabs представила собственное устройство с распознаванием лиц 7
27.06.2019 «Почта банк» масштабирует внутреннюю биометрическую фотоидентификацию клиентов на все свои точки обслуживания 1
26.04.2019 «Почта России» переходит на российского «убийцу» MS Office 1
15.10.2018 Система распознавания лиц Visionlabs позволит водителям обходиться без ключей 1
31.07.2018 В «Москвариуме» будут распознавать посетителей по лицу 1
24.07.2018 GoldenSIM представил терминалы для оформления SIM-карт в режиме самообслуживания 1
28.05.2018 В России заработала оплата покупок с помощью селфи 4
06.04.2018 Почта банк внедряет российскую технологию для узнавания клиентов по голосу 1
20.12.2017 КРОК представил облачную систему видеоаналитики на базе VisionLabs LUNA 2
17.11.2017 Сбербанк и VisionLabs построят платформу биометрической идентификации 1
17.11.2017 Сбербанк купил 25% главного конкурента национальной биометрической платформы 2
25.09.2017 «Битрикс24» научился захватывать и распознавать лица с помощью технологии VisionLabs 1
20.09.2017 Российские VisionLabs и «Вокорд» вошли в список участников международной программы Nvidia Metropolis 2
30.08.2017 «Почта Банк» рассказал о результатах внедрения биометрических технологий 6
22.08.2017 Тинькофф банк вышел из виртуальности, запустив сеть собственных банкоматов 1
22.08.2017 «Тинькофф Банк» внедряет в банкоматы систему распознавания лиц 1
18.08.2017 VisionLabs запустила Telegram-бота, определяющего пол и возраст по селфи 2
18.07.2017 В России создали ПО для отслеживания сотрудников по лицу при входе на работу 1
07.07.2017 В России написали банковское ПО для идентификации клиентов по селфи 2
24.01.2017 В России пишут ПО для найма персонала по выражению лица 1
26.12.2016 «Тинькофф Банк» внедрил систему распознавания лиц VisionLabs LUNA 5
23.09.2016 В ICQ появилась поддержка масок в видеозвонках 1
07.07.2016 VisionLabs привлекла 350 млн руб. инвестиций на развитие технологии анализа и распознавания лиц 3
07.07.2016 Владельцы МТС вложили треть миллиарда в партнера Facebook и Google 2
02.06.2016 Благодаря россиянам «любой студент за выходные» сможет создать свою систему распознавания лиц 3
17.09.2015 «Лето Банк» внедрил технологию биометрического распознавания лиц для борьбы с мошенничеством 3

Публикаций - 44, упоминаний - 84

VisionLabs Luna Platform упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VisionLabs - ВижнЛабс 101 17
АФК Система ПАО 999 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 232 4
Microsoft Corporation 11226 4
Nvidia Corp 2047 4
Google LLC 7198 4
Abbyy 800 3
Datana - Датана 6 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
Ланит ГК 1164 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
WayRay 7 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 19 2
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 2
NeuroSky 3 2
Emotiv Systems 5 2
ITRI - Industrial Technology Research Institute 5 2
Call Miner 2 2
Yandex - Яндекс 4106 2
Philips 755 2
Apple Inc - Эппл Рус 7750 2
Новые облачные технологии (НОТ) 227 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
SAGA Technologies 2 1
GoldenSIM 3 1
Altuera - Альтуэра 13 1
Facebook 3768 1
Intel Corporation 4221 1
Nokia Corporation 2468 1
SWiP - Swipglobal Ltd (Кипр) - Умный кошелек 7 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
Jolla - Sailfish Holding 58 1
VK - Mail.ru Group 2490 1
SAS Institute 599 1
Крок 1223 1
Ситроникс - Sitronics 571 1
Vocord - Вокорд 99 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 9
Почта Банк 289 9
Почта России ПАО 1580 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 4
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 4
BMW 252 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 318 2
Airbus Group 71 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Национальный банк Республики Казахстан КЦМР - Казахстанский центр межбанковских расчетов 1 1
S7 Airlines 80 1
Papa John’s - Папа Джонс 5 1
Москвариум - Центр океанографии и морской биологии 2 1
Cofix - Кофейни 2 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Бином 16 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Роснефть НК 367 1
Альфа-Банк 1128 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 121 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Правительство РФ 2209 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Президент Российской Федерации 1443 1
DIC - Dubai Internet City 2 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 3
Нейропротезирование - разработка нейронных протезов - Neuroprosthetics - Neural prosthetics 4 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 82 2
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы 14 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 2
Субтехнологии 8 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 2
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 1
Flash 480 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 218 1
SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО 7 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
FOD - Fingerprint-On Display - Биометрический сканер отпечатка пальца, встроенный в дисплей 10 1
TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи 32 1
FRT - Facial recognition technology - Технология распознавания лиц 11 1
Web Interface - Веб-интерфейс 178 1
Безопасный город 348 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant 26 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Oz Liveness 18 5
Nvidia GeForce GTX 2090 4
Google Android 10752 3
Microsoft Windows 10 6691 3
Лаборатория Наносемантика SOVA - Smart Open Virtual Assistant 8 2
Microsoft Azure Databricks 5 2
DeepPavlov - библиотека диалоговых систем 4 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Google Dialogflow 5 2
Nvidia TensorRT 10 2
Microsoft Azure 1171 2
Apple iOS 5742 2
BMW HoloActive Touch 2 2
Emotiv Systems Epoc+ 2 2
Nvidia DriveNet 2 2
Airbus Fuel Consumption Cycle 2 2
Microsoft Cortana 141 2
Apple Siri - Голосовой помощник 302 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
Google Gmail 611 2
Stafory - робот Вера 25 2
Flash FlashID - бесконтактная система оплаты 1 1
ЦРТ VoiceKey Platform 6 1
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 17 1
Nvidia Drive AGX 2 1
GoldenSIM ID.Terminal 1 1
Викиум 3 1
Abbyy PassportReader 10 1
Nvidia Metropolis - аналитическая платформа для работы с видео 1 1
VisionLabs TERMO 1 1
Nvidia Drive 6 1
Samsung Galaxy Nexus 73 1
Linux OS 4288 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Microsoft Office 1954 1
Apple - App Store 2198 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Т-Платформы Таволга терминал 26 1
Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit Box 39 1
Ханин Александр 42 19
Марков Дмитрий 21 4
Нехаев Алексей 2 2
Шурыгин Андрей 5 2
Катков Алексей 26 1
Путин Владимир 1831 1
Романов Илья 14 1
Карасов Равиль 4 1
Kumar Ratin - Кумар Ратин 1 1
Устюжанин Вячеслав 1 1
Жолобов Андрей 2 1
Воронин Павел 9 1
Беспалов Дмитрий 1 1
Евдокимов Алексей 2 1
Фролов Алексей 11 1
Шушкин Дмитрий 92 1
Кордичев Алексей 8 1
Ведяхин Александр 43 1
Ходаков Сергей 40 1
Чеглаков Андрей 40 1
Пятков Иван 24 1
Warnig Matthias - Варниг Маттиас 10 1
Hendel Thomas - Хендель Томас 12 1
Арлазаров Владимир 118 1
Самарцев Дмитрий 7 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 8
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 5
Россия - СФО - Новосибирск 1988 3
Европа 3798 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 3
Индия - Республика 2184 2
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Ближний Восток 1486 2
Россия - ПФО - Самара 1309 2
Казахстан - Республика 2661 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 2
Россия - ПФО - Казань 1526 2
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ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Россия - Ростовская область 869 1
Персидский залив 45 1
Япония 2827 1
Россия - Саранск 199 1
Россия - Воронежская область 401 1
Россия - Краснодарский край 921 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 1
Африка 1506 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 762 1
Сингапур - Республика 811 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ФГОС РФ - Федеральный государственный образовательный стандарт Российской Федерации 4 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 2
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 84 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
Спам - Spam 102 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Цифровой Казахстан - Государственная программа 8 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РИА Новости 654 1
Tractica 7 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 116 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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