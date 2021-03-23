Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
VisionLabs Luna Platform
СКУД
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Публикаций - 44, упоминаний - 84
VisionLabs Luna Platform упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ханин Александр 42 19
|Марков Дмитрий 21 4
|Нехаев Алексей 2 2
|Шурыгин Андрей 5 2
|Катков Алексей 26 1
|Путин Владимир 1831 1
|Романов Илья 14 1
|Карасов Равиль 4 1
|Kumar Ratin - Кумар Ратин 1 1
|Устюжанин Вячеслав 1 1
|Жолобов Андрей 2 1
|Воронин Павел 9 1
|Беспалов Дмитрий 1 1
|Евдокимов Алексей 2 1
|Фролов Алексей 11 1
|Шушкин Дмитрий 92 1
|Кордичев Алексей 8 1
|Ведяхин Александр 43 1
|Ходаков Сергей 40 1
|Чеглаков Андрей 40 1
|Пятков Иван 24 1
|Warnig Matthias - Варниг Маттиас 10 1
|Hendel Thomas - Хендель Томас 12 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Самарцев Дмитрий 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770757, в очереди разбора - 674439.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770757, в очереди разбора - 674439.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru