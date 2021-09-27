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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
ЦФО
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Россия - ЦФО - Московская область - Люберцы


27.09.2021 Whoosh запустил шеринг электровелосипедов 1
16.04.2021 «Макавто» начал показывать клиентам меню и заказы на дисплеях Samsung 1
13.04.2021 Абоненты «Мегафона» в подмосковном городе установили рекорд потребления 4G-трафика 2
06.04.2021 Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям 1
28.02.2020 Покрытие сети 4G МТС в Подмосковье достигло столичного уровня 1
08.10.2019 Во всей Венесуэле запретили Photoshop. Подписчикам деньги не вернут 1
30.09.2019 Вице-губернатором Севастополя стал экс-замминистра по цифровому развитию Минобрнауки 1
29.11.2018 «Ситимобил» вышел в регионы 1
30.05.2018 «Мегафон» оптимизировал инфраструктуру в Москве и Подмосковье 1
26.01.2017 В ресторанах «IL Патио» внедрили систему электронного меню Menuforyou 1
19.05.2016 «Акадо Телеком» снижает уровень повреждений кабельных сетей 1
22.12.2015 Краудфандинговая площадка Aktivo закрыла первую сделку на рынке коммерческой недвижимости Москвы 1
17.12.2015 «Стрелка» стала самым популярным и экономичным средством проезда 1
02.10.2015 Tele2 завершает подготовку к запуску сети в Москве и Московской области 1
16.09.2015 Tele2 тестирует мобильную сеть в Москве 1
11.09.2015 Tele2 объявила дату запуска сети в Москве 1
27.08.2015 Tele2 использует каналы связи «Ростелекома» для строительства сети в Москве 1
10.08.2015 Картой «Стрелка» пользуется более 40% пассажиров автобусов Подмосковья 1
04.08.2015 МТС и Tele2 поспорили, кто быстрее строит инфраструктуру 1
20.07.2015 МТС расширила и ускорила сети LTE-1800 в московском регионе 1
17.06.2015 «Билайн» расширил покрытие 4G в Московской области 1
15.04.2015 Tele2 начала строительство монобрендовой розницы в Москве 1
04.03.2015 «Билайн» запустил новую линейку тарифов для «домашних» абонентов в Москве, Люберцах и Зеленограде 1
24.11.2014 Axelot автоматизировал склад «Ирекс» 2
13.11.2014 «Билайн» расширил сеть 4G в Подмосковье 2
03.07.2014 Клиенты «Билайн» Подмосковья переходят на 4G 2
22.05.2014 Сеть столичного «МегаФона» увеличилась почти на 200 базовых станций 1
14.05.2014 Red Hat блокирует российских пользователей, ссылаясь на санкции 1
15.08.2012 «МегаФон» обеспечил высокоскоростным мобильным интернет-доступом жителей Москвы и Подмосковья 1
06.06.2012 «МегаФон» с конца мая ввел в эксплуатацию более 100 новых базовых станций в Подмосковье 1
15.02.2012 «Билайн» повышает скорости «Домашнего Интернета» в Московском регионе 1
13.02.2012 «Смайл» запускает IPTV на платформе Netris iVision 1
08.12.2011 «Яндекс.Карты» научились строить маршруты общественным транспортом в новых городах 1
14.12.2010 Число подмосковных домохозяйств, имеющих доступ к цифровому телевидению «Акадо», в 2010 г увеличилось в 1,5 раза 1
25.10.2010 «Акадо» расширяет присутствие в Московской области 1
05.10.2010 БИТ открыл новый офис в Люберцах 1
18.08.2010 Услуги «Комстара» в Подмосковье можно оплатить без комиссии в банке «Возрождение» 1
03.02.2010 «Акадо» реализует партнерскую программу с операторами кабельного телевидения Московской области 1
15.12.2009 «МегаФон» начал развертывать 3G на улицах Москвы 1
23.11.2009 «МегаФон» разместит 700 базовых станций 3G в Московском регионе до конца года 1

Публикаций - 59, упоминаний - 64

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5086 11
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2027 6
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 938 6
Акадо Телеком - Комкор 690 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6001 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 3
Центел - Центральный телеграф 207 3
Red Hat 725 3
МегаФон Москва - Соник Дуо 109 2
НТВ-Плюс 195 2
МФИ Софт 114 2
RRC 76 2
Merlion - Мерлион 297 2
Yandex - Яндекс 4236 2
Facebook 3954 2
МегаФон Столичный филиал 68 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7048 2
Samsung Electronics 6500 2
Microsoft Corporation 13274 2
Apple Inc - Эппл Рус 8364 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 423 2
Nokia Corporation 2947 1
GitHub 414 1
Axelot - Акселот 91 1
АСВТ 44 1
ВестКолл - WestCall 52 1
Netris - Нетрис 47 1
Crestron 73 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 794 1
1С-Рарус 572 1
Webmoney 378 1
HTC Corporation 1250 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
TrueConf - ТруКонф 253 1
Cisco Systems 2436 1
4295 1
VK - Mail.ru Group 2626 1
RightConf - РайтКонф 2 1
Вертикаль - башенный оператор 44 1
Google LLC 8263 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 200 8
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 105 8
Мострансавто 60 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 18 1
Золотой Вавилон ТРЦ 8 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 18 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 31 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 35 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 106 1
Метрополис ТРК 29 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1468 1
Возрождение - Коммерческий банк 102 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 761 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 26 1
Открытие Арена - стадион 17 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 140 1
X5 Group 604 1
McDonald’s - Макдоналдс 97 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
X5 Group - Пятерочка 567 1
Газпром ПАО 582 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1708 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4409 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1739 5
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 57 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6143 1
Правительство РФ 2279 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 560 1
Президент Российской Федерации 1489 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 776 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 344 1
МЦД - Московские центральные диаметры 22 1
Парк Зарядье 14 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 742 1
Президент США 108 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2339 1
Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького 8 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 945 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3996 10
3G - Стандарт мобильной связи 4037 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2249 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 618 3
Gigabit Ethernet 454 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5324 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 481 2
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 194 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 596 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8023 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1370 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 252 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 344 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 248 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1350 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 825 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 463 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 543 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 70 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 204 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 454 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 425 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10862 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1580 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 73 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 598 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 109 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1137 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 727 1
Big Data - Большие данные 1138 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2276 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1146 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 742 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3174 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1716 1
Google Android 10774 3
Apple iOS 5751 2
Linux OS 4745 2
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 36 2
СПАРК-Интерфакс 107 2
Стрелка - Транспортная карта 115 2
1С Первый Бит - БИТ.CRM 14 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 27 1
1С:Бухгалтерия 436 1
Яндекс.Карты и Транспорт 296 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 323 1
Ростелеком Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - Видеосервис обучения и общения российских школьников 18 1
Adobe InDesign 30 1
Adobe Illustrator 48 1
Adobe Lightroom 82 1
Яндекс.Телемост 36 1
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 116 1
Speedtest by Ookla 32 1
Ростех МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 41 1
Adobe Creative Cloud 52 1
Adobe Photoshop 448 1
Apple iPhone 5 710 1
Apple - App Store 2205 1
Apple macOS 981 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Windows 10 7519 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 3
Лобанов Денис 35 2
Медведев Владислав 10 1
Писарев Александр 2 1
Захаров Александр 5 1
Савюк Виктор 28 1
Рубцов Сергей 27 1
Силин Михаил 24 1
Анкилов Константин 87 1
Сморгонский Анатолий 37 1
Ермаков Валерий 72 1
Парфенов Игорь 37 1
Делицын Леонид 103 1
Криевс Ритварс 15 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Абрамов Андрей 23 1
Носков Константин 203 1
Аракелян Арам 7 1
Абрамков Александр 31 1
Назаров Алексей 69 1
Развожаев Михаил 1 1
Пирогова Светлана 1 1
Литовко Мария 1 1
Тимофеева Ольга 3 1
Базаров Владимир 1 1
Парикин Алексей 1 1
Кулагин Александр 2 1
Новоселов Евгений 16 1
Солодовников Денис 63 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19763 43
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2735 40
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 114 32
Россия - ЦФО - Московская область - Химки 97 31
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 103 27
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищи 92 24
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцово 64 21
Россия - Российская федерация - РФ 63740 14
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 47 14
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 46 13
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 37 13
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 98 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 72 12
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 47 9
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 54 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8630 9
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 163 7
Россия - ЦФО - Московская область - Раменское 40 6
Россия - ЦФО - Московская область - Коломна 53 5
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 70 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1644 4
Россия - Орехово-Зуево 29 4
Украина 3978 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1249 4
Россия - Жуковский 28 4
Россия - Кашира 11 4
Россия - Лобня 24 4
Москва - Котельники 15 3
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 33 3
Россия - Дзержинский 11 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 17042 3
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 337 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 40 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 949 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1492 3
Россия - ЦФО - Московская область - Серпухов 45 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 779 2
Россия - ЦФО - Московская область - Чехов 34 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1382 2
Сирия - Сирийская Арабская Республика 135 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 344 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 182 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 680 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 74 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1686 1
The Verge - Издание 448 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 404 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 714 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858294, в очереди разбора - 761473.
Создано именных указателей - 46783.
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