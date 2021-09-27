Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Московская область
Люберцы
Публикаций - 59, упоминаний - 64
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 945 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 3
|Лобанов Денис 35 2
|Медведев Владислав 10 1
|Писарев Александр 2 1
|Захаров Александр 5 1
|Савюк Виктор 28 1
|Рубцов Сергей 27 1
|Силин Михаил 24 1
|Анкилов Константин 87 1
|Сморгонский Анатолий 37 1
|Ермаков Валерий 72 1
|Парфенов Игорь 37 1
|Делицын Леонид 103 1
|Криевс Ритварс 15 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Абрамов Андрей 23 1
|Носков Константин 203 1
|Аракелян Арам 7 1
|Абрамков Александр 31 1
|Назаров Алексей 69 1
|Развожаев Михаил 1 1
|Пирогова Светлана 1 1
|Литовко Мария 1 1
|Тимофеева Ольга 3 1
|Базаров Владимир 1 1
|Парикин Алексей 1 1
|Кулагин Александр 2 1
|Новоселов Евгений 16 1
|Солодовников Денис 63 1
|The Verge - Издание 448 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 404 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858294, в очереди разбора - 761473.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 858294, в очереди разбора - 761473.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru