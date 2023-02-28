Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«Мегафон» модернизировал сеть в Люберцах

«Мегафон» реализовал программу по улучшению качества связи в Люберцах. Это позволило на треть расширить пропускную способность сети для всех жителей города.

Люберцы – город с самой высокой плотностью населения в Московской области, несмотря на то, что по численности занимает лишь шестое место. В рамках модернизации «Мегафон» расширил пропускную способность сети на треть, задействовав дополнительный частотный диапазон LTE-2600, наиболее эффективный для таких локаций – он обеспечивает максимальные скорости даже при высокой нагрузке на сеть. На действующие базовые станции были установлены дополнительные антенны с широкой диаграммой направленности для улучшения сигнала в жилом массиве, в частности на самых высоких этажах зданий. Теперь независимо от уровня нагрузок в каждой точке пользователи могут смотреть видео, играть в онлайн-игры и отправлять сообщения в мессенджерах на максимальных скоростях.

В городе активно развивается жилищное строительство – в 2022 г. здесь было продано больше квартир, чем в любом другом городе Московской области. «Мегафон» планирует расширение сети, ориентируясь на прогноз потребления трафика, рассчитанный при помощи инструментов анализа больших данных (big data). С учетом прогноза дополнительные базовые станции были построены в микрорайонах Красная Горка, Городок А, а также в районах улиц Зелёная, 8 марта и Весенняя.

Даниил Чернов, «РТК-Солар»: Кибервойна определила вектор развития Application Security в 2022 году
Безопасность

Для жителей новых домов было улучшено качество связи за счёт использования диапазона LTE-1800, который обладает высокими скоростными характеристиками и проходимостью сотового сигнала через плотную застройку.

Дмитрий Степанов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

США ввели санкции против главы Минцифры и «дочек» МТС. Под экспортными ограничениями «Мегафон» и создатели «Эльбрусов»

В России пытаются построить сеть мобильной спутниковой связи, но чиновники против

Власти оштрафовали «Ростелеком» на 168 миллионов

Власти обязали «Билайн» перед продажей рассчитаться с российскими кредиторами

Власти России дали новый шанс забытой китайской технологии связи

Российских провайдеров будут штрафовать за плохой интернет

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор 4K-телевизора Hisense 55U7HQ QLED 120 Гц: флагман с приятной ценой

Лучшие камеры для видеоблогов: выбор ZOOM

Лучшие сервисы для путешествий по России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще