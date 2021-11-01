Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Московская область
Люберецкий район- Люберцы
Публикаций - 95, упоминаний - 102
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 368 3
|Дронов Дмитрий 26 3
|Лобанов Денис 37 2
|Лобушкин Георгий 13 1
|Малис Александр 155 1
|Савюк Виктор 35 1
|Захаров Александр 20 1
|Писарев Александр 2 1
|Зенкин Денис 262 1
|Овчинников Борис 126 1
|Солонин Виталий 89 1
|Христенко Виктор 40 1
|Корсаков Анатолий 10 1
|Чуйко Дмитрий 3 1
|Мямлина Елена 1 1
|Гуштуров Леонид 23 1
|Алимбеков Сергей 20 1
|Акулинин Игорь 20 1
|Володин Роман 22 1
|Рабовский Семен 30 1
|Гурин Олег 8 1
|Лупанов Вячеслав 9 1
|Телевинов Сергей 10 1
|Олинов Владислав 8 1
|Козельский Вячеслав 8 1
|Сорокина Наталья 7 1
|Никонов Евгений 7 1
|Гнездилов Андрей 17 1
|Медведев Владислав 10 1
|Солодовников Денис 78 1
|Новоселов Евгений 16 1
|Кулагин Александр 2 1
|Парикин Алексей 1 1
|Базаров Владимир 1 1
|Тимофеева Ольга 3 1
|Литовко Мария 2 1
|Пирогова Светлана 1 1
|Развожаев Михаил 1 1
|Назаров Алексей 69 1
|Абрамков Александр 32 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10343 5
|The Verge - Издание 461 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5694 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 40 1
|Известия ИД 223 1
|РБК ТВ - телеканал 58 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2726 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 1
|In-Stat 81 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170716, в очереди разбора - 1012330.
Создано именных указателей - 65974.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170716, в очереди разбора - 1012330.
Создано именных указателей - 65974.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru