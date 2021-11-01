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Россия
ЦФО
Московская область
Люберецкий район- Люберцы

Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район- Люберцы


01.11.2021 Yota доставит SIM-карты «Самокатом» в Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Ленинградской и Московской областях 1
27.09.2021 Whoosh запустил шеринг электровелосипедов 1
16.04.2021 «Макавто» начал показывать клиентам меню и заказы на дисплеях Samsung 1
13.04.2021 Абоненты «Мегафона» в подмосковном городе установили рекорд потребления 4G-трафика 2
06.04.2021 Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям 1
28.02.2020 Покрытие сети 4G МТС в Подмосковье достигло столичного уровня 1
08.10.2019 Во всей Венесуэле запретили Photoshop. Подписчикам деньги не вернут 1
30.09.2019 Вице-губернатором Севастополя стал экс-замминистра по цифровому развитию Минобрнауки 1
29.11.2018 «Ситимобил» вышел в регионы 1
30.05.2018 «Мегафон» оптимизировал инфраструктуру в Москве и Подмосковье 1
26.01.2017 В ресторанах «IL Патио» внедрили систему электронного меню Menuforyou 1
19.05.2016 «Акадо Телеком» снижает уровень повреждений кабельных сетей 1
22.12.2015 Краудфандинговая площадка Aktivo закрыла первую сделку на рынке коммерческой недвижимости Москвы 1
17.12.2015 «Стрелка» стала самым популярным и экономичным средством проезда 1
02.10.2015 Tele2 завершает подготовку к запуску сети в Москве и Московской области 1
16.09.2015 Tele2 тестирует мобильную сеть в Москве 1
11.09.2015 Tele2 объявила дату запуска сети в Москве 1
27.08.2015 Tele2 использует каналы связи «Ростелекома» для строительства сети в Москве 1
10.08.2015 Картой «Стрелка» пользуется более 40% пассажиров автобусов Подмосковья 1
04.08.2015 МТС и Tele2 поспорили, кто быстрее строит инфраструктуру 1
20.07.2015 МТС расширила и ускорила сети LTE-1800 в московском регионе 1
17.06.2015 «Билайн» расширил покрытие 4G в Московской области 1
15.04.2015 Tele2 начала строительство монобрендовой розницы в Москве 1
04.03.2015 «Билайн» запустил новую линейку тарифов для «домашних» абонентов в Москве, Люберцах и Зеленограде 1
24.11.2014 Axelot автоматизировал склад «Ирекс» 2
13.11.2014 «Билайн» расширил сеть 4G в Подмосковье 2
03.07.2014 Клиенты «Билайн» Подмосковья переходят на 4G 2
22.05.2014 Сеть столичного «МегаФона» увеличилась почти на 200 базовых станций 1
14.05.2014 Red Hat блокирует российских пользователей, ссылаясь на санкции 1
15.08.2012 «МегаФон» обеспечил высокоскоростным мобильным интернет-доступом жителей Москвы и Подмосковья 1
06.06.2012 «МегаФон» с конца мая ввел в эксплуатацию более 100 новых базовых станций в Подмосковье 1
15.02.2012 «Билайн» повышает скорости «Домашнего Интернета» в Московском регионе 1
13.02.2012 «Смайл» запускает IPTV на платформе Netris iVision 1
08.12.2011 «Яндекс.Карты» научились строить маршруты общественным транспортом в новых городах 1
14.12.2010 Число подмосковных домохозяйств, имеющих доступ к цифровому телевидению «Акадо», в 2010 г увеличилось в 1,5 раза 1
25.10.2010 «Акадо» расширяет присутствие в Московской области 1
05.10.2010 БИТ открыл новый офис в Люберцах 1
18.08.2010 Услуги «Комстара» в Подмосковье можно оплатить без комиссии в банке «Возрождение» 1
23.06.2010 При аварии вертолета Ка-60 в Подмосковье пострадали 2 человека 1
03.02.2010 «Акадо» реализует партнерскую программу с операторами кабельного телевидения Московской области 1

Публикаций - 95, упоминаний - 102

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6262 17
Центел - Центральный телеграф 366 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7565 9
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 524 8
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 503 8
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1261 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2254 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8578 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7878 5
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 774 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1477 4
Ростелеком - Связьинвест 1658 4
Seven Sky - Seventh Sky - Искартелеком 7 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 247 3
Cisco Systems 4651 3
Red Hat 1132 3
Meta - Facebook 4151 2
Intel Corporation 10841 2
Yandex - Яндекс 4701 2
Microsoft Corporation 21317 2
Apple Inc 10233 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1244 2
Ростелеком Зебра Телеком - Zebra Telecom 142 2
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 298 2
МФИ Софт 116 2
Samsung Electronics 9018 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 532 2
Merlion - Мерлион 353 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 880 2
RRC 136 2
Ренова-Медиа 73 1
Siemens Mobile 56 1
IDT 53 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 325 1
АСВТ 91 1
Samsung CSR plc - SiRF Technology 40 1
Kometa - Комета 38 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 445 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 666 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн 157 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева 123 10
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 259 9
Интер РАО ПАО 269 3
Мосэнерго ПАО 103 2
РЖД Москва - Павелецкий вокзал 13 2
Мострансавто 62 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 192 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 98 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 133 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 274 1
Самокат - сервис экспресс-доставки 24 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 35 1
Государственная Третьяковская галерея 40 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 20 1
Золотой Вавилон ТРЦ 14 1
ТНК-ВР Холдинг 236 1
Dixis - Диксис 343 1
Евросеть Техмаркет 76 1
РЖД Москва - Ярославский вокзал 4 1
Анарион 9 1
Мобитель 4 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 28 1
McDonald’s - Макдоналдс 181 1
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 20 1
Открытие Арена - стадион 17 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 63 1
ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога 16 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4928 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1975 1
Газпром ПАО 846 1
X5 Group - Пятерочка 292 1
Ситимобил - Служба такси 124 1
Транснефть 216 1
X5 Group 654 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 484 1
УЭК - Универсальная электронная карта 556 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 883 1
Возрождение - Коммерческий банк 122 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1633 1
Метрополис ТРК 35 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2156 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 464 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 850 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7476 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 75 2
Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького 9 1
Политех - Политехнический музей 24 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1792 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1217 1
Совет Европы 76 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 47 1
Правительство Москвы 1224 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 600 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 558 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2067 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2853 1
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 256 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 156 1
Парк Зарядье 16 1
МЦД - Московские центральные диаметры 23 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 389 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 831 1
Президент Российской Федерации 2191 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 992 1
Правительство РФ 4094 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1734 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6698 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4187 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 18694 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3783 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2747 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10165 4
Gigabit Ethernet 820 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 769 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12424 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8960 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6344 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 90 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 263 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1007 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1151 2
QWERTY-клавиатура 634 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1523 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 336 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 470 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 640 2
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 278 2
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 64 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1568 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 269 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 273 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 637 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3080 1
Unified Messaging - Voice-to-Email, Fax-to-Email, Web-to-Fax - унифицированные возможности обмена сообщениями 40 1
Радиорелейная связь - Радиорелейные линии связи - РРЛ - Radio relay systems 32 1
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 137 1
USB-модем 197 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 220 1
SDIO - Secure Digital Input Output - Защищенный цифровой входной выход, тип защищенного интерфейса цифровой карты 67 1
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 127 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 229 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1047 1
TDMA - Time Division Multiple Access - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 140 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 470 1
ISDN - Integrated Services Digital Network - технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам 41 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 1
Google Android 11609 3
СПАРК-Интерфакс 115 2
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 36 2
Стрелка - Транспортная карта 138 2
Apple iOS 6259 2
Linux OS 7314 2
1С Первый Бит - БИТ.CRM 14 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2168 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1204 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1259 1
Космодром Байконур 1004 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1479 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5927 1
Ростелеком - DataLine Web Monitor 6 1
PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 94 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 30 1
Яндекс.Карты и Транспорт 325 1
Nokia Alcatel-Lucent GX 2 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 485 1
Intel PRO - серия адаптеров 77 1
TomTom Navigator 12 1
Акадо ТВ - Комкор ТВ 117 1
ВымпелКом - Билайн Деньги - Мобильный кошелек 8 1
МегаФон Wi-Fi FREE 8 1
McDonald’s - Макавто 2 1
МегаФон - GSMЛайт 44 1
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 1
Google Play - Google Store - Android Market 2652 1
Apple macOS 1255 1
Apple - App Store 2367 1
Apple iPhone 5 733 1
Adobe Photoshop 641 1
Adobe Creative Cloud 58 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 50 1
Speedtest by Ookla 40 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 142 1
1С:Бухгалтерия 480 1
Яндекс.Телемост 43 1
Adobe Lightroom 87 1
Adobe Illustrator 99 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 368 3
Дронов Дмитрий 26 3
Лобанов Денис 37 2
Лобушкин Георгий 13 1
Малис Александр 155 1
Савюк Виктор 35 1
Захаров Александр 20 1
Писарев Александр 2 1
Зенкин Денис 262 1
Овчинников Борис 126 1
Солонин Виталий 89 1
Христенко Виктор 40 1
Корсаков Анатолий 10 1
Чуйко Дмитрий 3 1
Мямлина Елена 1 1
Гуштуров Леонид 23 1
Алимбеков Сергей 20 1
Акулинин Игорь 20 1
Володин Роман 22 1
Рабовский Семен 30 1
Гурин Олег 8 1
Лупанов Вячеслав 9 1
Телевинов Сергей 10 1
Олинов Владислав 8 1
Козельский Вячеслав 8 1
Сорокина Наталья 7 1
Никонов Евгений 7 1
Гнездилов Андрей 17 1
Медведев Владислав 10 1
Солодовников Денис 78 1
Новоселов Евгений 16 1
Кулагин Александр 2 1
Парикин Алексей 1 1
Базаров Владимир 1 1
Тимофеева Ольга 3 1
Литовко Мария 2 1
Пирогова Светлана 1 1
Развожаев Михаил 1 1
Назаров Алексей 69 1
Абрамков Александр 32 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 28671 69
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4402 69
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 125 42
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 131 42
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 171 38
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцово 88 32
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 265 28
Россия - Российская федерация - РФ 91095 25
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищи 120 24
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 66 21
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 49 18
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 73 17
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 36 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 90 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11707 15
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 67 12
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 74 11
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 232 10
Россия - ЦФО - Московская область - Раменское 53 9
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад 36 7
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 47 7
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 54 7
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 69 6
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 114 6
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 40 6
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 85 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2141 5
Россия - ЦФО - Тульская область 941 5
Москва - Котельники 17 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1572 5
Россия - ЦФО - Калужская область 742 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1956 5
Россия - ЦФО - Московская область - Коломна 63 5
Россия - ЦФО - Московская область - Дзержинский 16 5
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 472 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 54 4
Украина 5615 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 324 4
Москва - ЮВАО - Марьино 51 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 36081 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 439 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 320 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2288 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 847 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 208 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 122 1
НКО - Некоммерческая организация 116 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 759 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 78 1
Русский язык 2636 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5090 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 837 1
Английский язык 458 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10343 5
The Verge - Издание 461 1
Thomson Reuters - Рейтер 5694 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 40 1
Известия ИД 223 1
РБК ТВ - телеканал 58 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2726 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 1
In-Stat 81 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1085 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170716, в очереди разбора - 1012330.
Создано именных указателей - 65974.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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