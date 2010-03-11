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Прогресс РКЦ
Союз
семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса



11.03.2010 Увеличивается число пусков ракет "Союз" с Байконура
09.10.2008 На Байконуре проводится общая сборка РН "Союз-ФГ"
21.09.2006 Новый двигатель для "Союз-2.1б": успешные огневые стендовые испытания
21.09.2006 Новый двигатель для "Союз-2.1б": успешные огневые стендовые испытания
30.01.2006 "Союз-2" выведет на орбиту MetOp

Публикаций - 271, упоминаний - 417

Прогресс РКЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Globalstar - Глобалстар 155 13
Космическая связь ФГУП ГПКС 366 5
Марс ФГУП НПО 1021 5
OneWeb - Уанвеб - WorldVU 24 3
OneWeb Satellites 4 3
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 134 3
Amazon Inc - Amazon.com 2515 2
Ростех - Ростехнологии 2297 2
Qualcomm Technologies 1550 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор 55 2
Kometa - Комета 38 2
Microsoft Corporation 20965 1
Ланит ГК 1502 1
Ростех - Автоматика Концерн 414 1
Siemens AG - Сименс Россия 2221 1
Аскон - Ascon 265 1
РТ-Информ 113 1
Nvidia Corp 3010 1
ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М. Ф. Решетнёва 45 1
Орбита 34 1
Открытые технологии 429 1
Epicor Software Corporation 158 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 404 57
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 31
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 233 13
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 5
Банк Зенит 193 3
Arianespace 83 3
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 201 3
EADS Astrium 143 2
Airbus Defence and Space - EADS 123 2
ЕКА Топливная компания 137 2
SoftBank Group 202 2
Восточный Банк 126 2
Airbus Group 186 2
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 158 2
ОПТЭКС НПП 10 2
Звезда НПП им. Г. И. Северина 9 2
Русский Страховой Центр 8 2
Tesla Motors 259 1
Газпром ПАО 745 1
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 27 1
Роскосмос Главкосмос - Glavkosmos 3 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1475 148
МКС - Международная космическая станция 1381 119
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3239 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1626 14
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 92 10
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 42 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1234 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2337 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 553 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 33 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1476 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 594 1
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 1
Правительство РФ 2640 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7310 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 142 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1996 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 149 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 39 1
Минобороны РФ ГИКЦ - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации им. Г.С.Титова 4 1
МИК - Московский инновационный кластер 59 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 108 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 382 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 124 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12108 1
IoV - Internet of Vehicles - Интернет транспортных средств 9 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 155 1
Ku-диапазон 69 1
Космодром Байконур 1004 216
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 402 17
ВКС РФ Космодром Плесецк 193 14
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 11
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 135 11
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 178 10
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 91 9
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 371 8
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 125 5
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 204 4
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 37 4
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 111 3
SpaceX 168 3
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 68 2
ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 59 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 63 2
Молния НПО - Буран - Многоразовый транспортный космический корабль 48 2
Cospas-Sarsat - Коспас-Сарсат - международная спутниковая поисково-спасательная система 12 2
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 21 2
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 27 2
АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 51 1
HPE ProLiant - Серия серверов 236 1
GeoEye - космический спутник 57 1
DigitalGlobe - WorldView - коммерческий спутник 57 1
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 63 1
Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан 62 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 63 1
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль 129 1
РАН УрО - Уран Суперкомпьютер 1 1
Samsung Galaxy 370 1
ЦНИИмаш - Плазма-Прогресс - серия геофизических экспериментов 12 1
Nvidia GeForce GTX 3056 1
Microsoft Windows 10 10088 1
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Nvidia Tesla GPU 123 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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