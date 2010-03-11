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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Прогресс РКЦ
Союз
семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса
Публикаций - 271, упоминаний - 417
Прогресс РКЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кононенко Олег 38 11
|Котов Олег 43 10
|Перминов Анатолий 110 8
|Маленченко Юрий 50 7
|Романенко Роман 17 6
|Волков Сергей 46 6
|Падалка Геннадий 17 4
|Юрчихин Федор 19 4
|Корниенко Михаил 17 4
|Королев Сергей 24 3
|Иванов Сергей 351 3
|Сураев Максим 18 3
|Поповкин Владимир 21 2
|Калери Александр 17 2
|Лончаков Юрий 23 2
|Тюрин Михаил 24 2
|Кайгородов Михаил 4 2
|Рогозин Дмитрий 81 2
|Леонов Алексей 20 2
|Матвиенко Валентина 104 2
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 130 2
|Урличич Юрий 49 1
|Андронов Алексей 25 1
|Виноградов Павел 24 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 130 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 134 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Путин Владимир 2410 1
|Борисенко Андрей 2 1
|Фрадков Михаил 159 1
|ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 2
|RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 779 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru