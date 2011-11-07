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Прогресс РКЦ
Союз-У
Союз-ФГ
ракета-носитель



07.11.11 Неудачный Mars Express: флеш-память подвела 1
24.08.11 Вслед за спутником Россия потеряла транспортный корабль «Прогресс» 1
30.06.10 Осуществлен успешный пуск РН "Союз-У" с ТГК "Прогресс М-06М" 1
30.06.10 На Байконуре завершается подготовка к запуску корабля "Прогресс М-06М" 2
16.06.10 "Союз ТМА-19" стартовал на МКС 1
29.04.10 С Байконура успешно запущен корабль "Прогресс М-05М" 1
28.04.10 На Байконуре завершается подготовка к старту корабля "Прогресс М-05М" 1
19.04.10 С космодрома Плесецк успешно запущен военный спутник "Космос-2462" 1
02.04.10 "Союз ТМА-18" стартовал с Байконура 1
01.04.10 Государственная комиссия утвердила экипаж ТПК "Союз ТМА-18" 1
11.03.10 Увеличивается число пусков ракет "Союз" с Байконура 5
03.02.10 "Прогресс М-04М" летит на МКС 1
21.12.09 "Союз ТМА-17" летит к МКС 1
18.12.09 "Союз ТМА-17": начаты работы первого стартового дня 1
07.12.09 На 2010 год с Байконура запланированы 10 пусков ракет-носителей "Союз" 1
27.11.09 На МКС завершает работу 21-я длительная экспедиция 1
20.11.09 Успешно выведен на орбиту российский военный спутник 2
11.11.09 С Байконура успешно запущен модуль «Поиск» 1
10.11.09 К МКС сегодня стартует модуль "Поиск" 1
29.10.09 СГКМ "Прогресс-М-МИМ2" успешно заправлен компонентами топлива 1
27.10.09 Пилотируемый космический корабль "Союз ТМА-17" доставлен на Байконур 1
22.10.09 Малый исследовательский модуль МИМ-2 получил имя и российский флаг 1
13.10.09 На Байконуре начались работы первого стартового дня по запуску корабля "Прогресс М-03М" 1
30.09.09 С космодрома Байконур успешно произведен старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" 1
30.09.09 На космодроме Байконур сегодня стартовый день 1
24.07.09 Осуществлен успешный запуск ТГК "Прогресс М-67" 1
22.07.09 На Байконуре начались работы первого стартового дня по запуску корабля "Прогресс М-67" 1
27.05.09 "Союз ТМА-15" стартовал с космодрома Байконур 1
06.05.09 «Прогресс М-02М» готовится сменить на МКС «Прогресс М-66» 1
30.04.09 "Космос-2450" успешно выведен на целевую орбиту 1
21.04.09 Скафандр "Орлан-МК" готовят к доставке на МКС 1
20.04.09 На Байконуре продолжается подготовка к запуску корабля "Прогресс М-02М" 2
14.04.09 На космодроме Байконур готовятся очередные запуски кораблей по программе МКС 2
10.04.09 "Союз ТМА-15" доставлен на космодром Байконур 1
26.03.09 Осуществлен успешный старт космического корабля "Союз ТМА-14" 1
26.03.09 На Байконуре сегодня запланирован старт пилотируемого корабля "Союз ТМА-14" 1
23.03.09 На Байконуре началась общая сборка ракеты "Союз-ФГ" 1
17.03.09 На Байконур доставлены две ракеты-носителя "Союз" 1
12.03.09 Экипажи корабля "Союз ТМА-14" прибыли на космодром Байконур 1
12.02.09 На Байконуре продолжается подготовка пилотируемого корабля "Союз ТМА-14" 1

Публикаций - 202, упоминаний - 299

Прогресс РКЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Globalstar - Глобалстар 155 13
Космическая связь ФГУП ГПКС 365 3
Марс ФГУП НПО 1021 2
Kometa - Комета 38 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор 55 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 403 48
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 21
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 168 3
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 131 3
Банк Зенит 190 2
Русский Страховой Центр 8 2
ОПТЭКС НПП 10 2
Звезда НПП им. Г. И. Северина 6 1
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 27 1
МКС - Международная космическая станция 1381 108
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1474 103
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3236 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1620 9
МИК - Московский инновационный кластер 56 1
Правительство РФ 2616 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1461 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 589 1
Космодром Байконур 1004 179
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 402 12
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 91 8
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 135 7
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 370 6
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 125 5
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2046 4
ВКС РФ Космодром Плесецк 193 4
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 204 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 111 2
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 63 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 63 1
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль 95 1
Samsung Galaxy 369 1
Волков Сергей 46 6
Кононенко Олег 13 5
Корниенко Михаил 17 4
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 130 2
Фрадков Михаил 127 1
Борисенко Андрей 2 1
Перминов Анатолий 94 1
Земля - планета Солнечной системы 6382 42
Россия - Российская федерация - РФ 81551 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33779 17
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 249 17
Казахстан - Республика 4104 14
Южная Корея - Республика 3238 10
Венера - планета Солнечной системы 200 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1917 7
Малайзия 732 5
Канада 2834 5
Италия - Итальянская Республика 2807 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26456 4
Луна 1132 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3760 4
Тихий океан 440 3
Казахстан - Нур-Султан - Астана 317 3
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1000 2
Солнце - звезда Солнечной системы 439 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10809 2
Израиль 1606 2
Италия - Рим 148 2
Франция - Французская Республика 4912 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 375 2
Украина 5496 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 838 2
Дания - Гренландия 97 1
США - Аляска 232 1
Канада - Ванкувер 131 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1051 1
Арктика 326 1
Солнечная система 1987 1
Бразилия - Федеративная Республика 1891 1
Германия - Федеративная Республика 7754 1
Европа 7221 1
Япония 7875 1
Россия - СФО - Республика Алтай 876 1
Швеция - Королевство 1757 1
Казахстан Сегодня 296 52
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10232 16
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 2
Space Daily 528 2
НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 12 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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