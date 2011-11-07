Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Прогресс РКЦ
Союз-У
Союз-ФГ
ракета-носитель
Публикаций - 202, упоминаний - 299
Прогресс РКЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Globalstar - Глобалстар 155 13
|Космическая связь ФГУП ГПКС 365 3
|Марс ФГУП НПО 1021 2
|Kometa - Комета 38 2
|Орион ГК - Российский спутниковый оператор 55 2
|Волков Сергей 46 6
|Кононенко Олег 13 5
|Корниенко Михаил 17 4
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 130 2
|Фрадков Михаил 127 1
|Борисенко Андрей 2 1
|Перминов Анатолий 94 1
|Казахстан Сегодня 296 52
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10232 16
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 2
|Space Daily 528 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru