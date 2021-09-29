Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Позитроника
интернет-магазин электроники
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 44, упоминаний - 55
Позитроника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Абрамов Алексей 27 5
|Виноградов Дмитрий 21 4
|Карчев Олег 13 4
|Мангутов Владислав 11 4
|Симоненко Вячеслав 22 2
|Левин Леонид 83 1
|Хасис Лев 96 1
|Грибовский Алексей 1 1
|Левашов Александр 88 1
|Крбашьян Сергей 1 1
|Левин Борис 26 1
|Бастрыкин Александр 11 1
|УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 4
|ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
|VAD - Value Added Distribution 17 1
|Forbes - Форбс 442 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769769, в очереди разбора - 673453.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769769, в очереди разбора - 673453.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru