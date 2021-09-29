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Позитроника
интернет-магазин электроники


29.09.2021 Yota открыла продажи SIM-карт на «Сбермегамаркете» 1
03.08.2021 Последнего топ-менеджера Merlion выпустили из тюрьмы 1
02.07.2021 Yota открыла продажи в магазинах сети «Эльдорадо» 1
02.06.2021 «Позитроника» открыла самый большой магазин в своей истории 1
27.05.2021 «Позитроника» открыла полноформатный магазин в Челябинской области 1
06.04.2021 Экс-гендиректор Merlion требует вернуть в тюрьму бывших коллег, опасаясь за свою жизнь 1
05.04.2021 Хозяев Merlion выпустили из тюрьмы 1
16.03.2021 «Позитроника» открыла два магазина в Ростовской области 1
05.03.2021 Выручка Merlion по итогам 2020 года впервые превысила 400 млрд рублей 1
11.01.2021 Сбербанк нацелился купить розничные активы Merlion ценой более $1 млрд, пока его топ-менеджеры за решеткой 1
24.12.2020 Merlion станет предустанавливать приложения Сбербанка в свои ПК и гаджеты 1
02.11.2020 «Позитроника» открывает пункт выдачи заказов в Сочи 1
20.08.2020 «Позитроника» вновь открывается в Санкт-Петербурге 1
27.07.2020 Yota запустила продажи SIM-карт на «Беру», Goods и Ozon 1
12.05.2020 Выручка Merlion по итогам года впервые превысила 300 млрд рублей 1
11.02.2019 Знаменитая компания iRU начала выпускать «умные» камеры Panasonic 1
29.11.2018 В России впервые за много лет будут продавать мобильники Panasonic. Пока очень дешевые 1
29.05.2018 Крупнейший российский дистрибьютор электроники Merlion начал торговать кофе 1
24.05.2018 «Позитроника» сообщила о назначении нового генерального менеджера сети 3
23.12.2016 Merlion сменил гендиректора из-за «развития бизнеса» 1
26.10.2016 «Позитроника» подключилась к ApplePay 3
05.03.2015 «Рапида» и «МС Банк Рус» предложили безкомиссионный способ оплаты автокредита 1
08.12.2014 Банк «Солидарность» совместно с «Рапидой» запустил сервис мгновенной оплаты кредитов 1
14.11.2014 Клиенты ОНБ могут погашать кредиты через пункты приема платежей «Рапиды» и сервис Rapida Online 1
07.08.2014 «Рапида» и «Русский Торговый Банк» реализовали процедуру мгновенной оплаты кредитов и пополнения карт 1
23.06.2014 «Рапида» расширила количество пунктов приема платежей в Сибирском федеральном округе 2
12.03.2014 Михаил Славинский назначен генеральным менеджером «Ситилинк» 1
16.04.2012 Merlion поглощает дистрибутора Bosch, Tefal и Kenwood 1
16.03.2011 Выручка Merlion в 2010 г. выросла на 25 млрд рублей 1
03.12.2010 В России начинаются продажи нетбуков на ОС от Nokia и Intel 1
05.03.2010 Merlion сократился на миллиард 1
02.12.2009 Merlion начала торговать сотовыми телефонами и домашней техникой 1
21.01.2009 «Позитроника» откроет в Москве второй магазин 1
18.12.2008 «Позитроника» откроет в России четыре новых магазина 1
01.07.2008 «Позитроника» откроет новый магазин в Липецке 2
19.06.2008 «Позитроника» открывает магазины в Братске, Усть-Куте и Кингисеппе 1
09.06.2008 «Позитроника» открыла третий магазин в Иваново 1
04.06.2008 «Позитроника» открыла два новых магазина 1
22.04.2008 Merlion растет на ПК и серверах 1
28.03.2008 «Позитроника» выросла с нуля до 5 млрд 2

Публикаций - 44, упоминаний - 55

Позитроника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Merlion - Мерлион 275 20
Merlion iRU - Деловой офис 66 8
Microsoft Corporation 11168 6
Ситилинк - Citilink 190 6
Merlion Бюрократ 21 6
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 6
Apple Inc - Эппл Рус 7737 4
Merlion - Сеть компьютерных клиник 22 3
Merlion Engineering 10 3
Verysell - Верисел 94 2
Panasonic 1175 2
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 24 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 26 1
DORS 14 1
Samsung Electronics 5730 1
IBM 3557 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Magner 2 1
Panasonic Россия - Панасоник Рус 78 1
AlphaZetta - Alpha Zetta Pte Ltd 3 1
Merlion High Energy - ЭнергоТех 4 1
AnalyticsHub - Аналитикс Хаб 8 1
Yota - Скартел 623 1
СберДевайсы - SberDevices 47 1
Nokia Corporation 2453 1
Intel Corporation 4204 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Wildberries 128 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 1
AliExpress Tmall 52 1
Связной ГК 884 1
Рапида НКО - платежные система 71 1
Hansa - Ханса 61 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
Правительство РФ 2208 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
Умные платформы 500 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
Smartphone - Смартфон 774 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
Flash 480 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
Apple iPhone 2G 20 1
Apple iPhone 6 547 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
WhatsApp Messenger 654 1
Merlion MerliOnCloud 29 1
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 38 1
Сбербанк СберПрайм 14 1
Сбербанк Салют-ТВ - Сберсалют 9 1
Panasonic KX-TU - серия мобильных телефонов 2 1
Yota SIM-карты 15 1
Абрамов Алексей 27 5
Виноградов Дмитрий 21 4
Карчев Олег 13 4
Мангутов Владислав 11 4
Симоненко Вячеслав 22 2
Левин Леонид 83 1
Хасис Лев 96 1
Грибовский Алексей 1 1
Левашов Александр 88 1
Крбашьян Сергей 1 1
Левин Борис 26 1
Бастрыкин Александр 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Россия - Сочи 913 2
Россия - Красногорск 106 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 2
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - Омск 632 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Япония 2811 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Донбасс 25 1
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 1
Россия - Ростовская область 864 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
VAD - Value Added Distribution 17 1
Forbes - Форбс 442 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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