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VK
Mail.ru Деньги



09.10.2019 Mail.ru отдаст «Деньги.Mail.ru» и VK Pay в совместное предприятие с китайцами
26.11.2014 Mail.ru Group осталась без «Денег»
01.08.2012 Центробанк принял решение о государственной регистрации НКО «Деньги@Mail.Ru»
10.02.2012 Платежная система «Деньги@Mail.Ru» станет кредитной организацией
26.12.2011 «Деньги@Mail.Ru» начали принимать платежи в «Евросети» без комиссии
20.12.2011 «Деньги@Mail.Ru» и «Альфа-Банк» запустили сервис моментальных переводов между счетами
09.11.2011 «Деньги@Mail.Ru» осуществляют переводы по номеру банковской карты
08.08.2011 Счет в системе «Деньги@Mail.Ru» можно пополнять через терминалы Сбербанка
21.06.2011 Видеоконтент Now.ru можно оплачивать через «Деньги@Mail.Ru»
13.12.2010 Внутреннюю валюту «Одноклассников» можно купить за «Деньги@Mail.Ru»
30.08.2010 Платформа «1С-Битрикс: Управление сайтом» интегрирована платежной системой «Деньги@Mail.Ru»
05.08.2010 Платежная система «Деньги@Mail.Ru» начала работать с интернет-магазинами
03.03.2010 Развитием проекта «Деньги@Mail.Ru» будет руководить Наиля Замашкина
28.12.2009 «Деньги@Mail.Ru» добавили поддержку банковских карт
06.08.2009 Mail.Ru запустила платежную систему «Деньги@Mail.Ru»
26.03.2009 Mail.ru создаст свои «Деньги»
20.04.2006 Деньги@Mail.ru стали доступнее на 150 терминалов
21.09.2005 Mail.Ru запустил платежную систему "Деньги@Mail.Ru"

Публикаций - 72, упоминаний - 102

VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2814 25
Webmoney 476 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6239 8
Yandex - Яндекс 4582 7
RBK Money 75 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7519 7
PayPal 624 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1829 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 3
PayU - ПэйЮ 38 3
InfoWatch - Инфовотч 824 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1512 2
Microsoft Corporation 21014 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3761 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 561 2
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 27 1
Ланит Интеграция 104 1
AOL Inc 1482 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1274 1
Wargaming 141 1
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 470 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 450 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 213 1
NEC 1695 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 423 1
МФИ Софт 116 1
Газпром ГПМ RuTube - Рутьюб - видеохостинг 136 1
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 55 1
Мотив - Екатеринбург-2000 129 1
Citrix Systems 725 1
Криптонит НПК - Научно-производственная компания 13 1
SpyLOG 80 1
Orange France Télécom 654 1
Ecwid - Эквид 29 1
Сбербанк Деловая среда 44 1
Открытые технологии 429 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 950 1
Deiteriy - Дейтерий 43 1
Qiwi 795 19
Visa International 1640 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1618 9
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 131 6
Альфа-Банк 1336 6
УЭК - Универсальная электронная карта 554 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 881 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4853 4
Связной ГК 1085 4
American Express 302 3
ВТБ24 622 3
JCB International 134 3
Евросеть 1342 3
Седьмой Континент 53 2
UnionPay - Платёжная система 77 2
OTP Group - ОТП Банк 134 2
Citibank - Ситибанк 250 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 231 2
CyberPlat - КиберПлат 339 2
Rietumu Banka 19 2
AliExpress Tmall 60 1
Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет 22 1
Pandao 21 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 177 1
Адамас - Adamas - Ювелирная группа 61 1
DST Global 169 1
ВТБ Банк Москвы 443 1
Softline VP - Softline Venture Partners - венчурный фонд 78 1
Diners Club International - платёжная система 77 1
Мосэнергосбыт АО 81 1
Реклама.ру 1 1
Юнистрим - Unistream 169 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 112 1
Рапида НКО - платежные система 137 1
Студия Артемия Лебедева 41 1
UniCredit - ЮниКредит Банк 176 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Hilti - Хилти Дистрибьюшн 9 1
Киноход 9 1
Золотой Вавилон ТРЦ 10 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2781 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1515 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1855 2
Президент Российской Федерации 1731 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 224 1
Федеральное казначейство России 867 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 811 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 598 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 929 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 119 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1122 1
Правительство РФ 2659 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 427 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2047 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2039 1
Администрация Президента РФ 325 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 197 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4036 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12369 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4123 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12176 3
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины 422 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 680 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 505 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1910 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 531 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1102 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 156 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 274 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 642 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 599 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1254 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 300 1
MarTech SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 18 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 456 1
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 177 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1275 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 162 1
СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 10 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 551 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2522 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 305 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1034 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 755 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10160 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1463 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1590 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 285 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6344 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2460 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5246 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 643 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 472 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3198 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1803 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 462 1
Сбербанк ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 584 14
VK - Mail.ru Одноклассники 1016 4
Apple - App Store 2356 3
Google Android 11673 3
Qiwi Кошелек 156 2
MasterCard Maestro 134 2
Wargaming World of Tanks 154 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 512 2
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 101 2
Visa Electron 62 2
Google Play - Google Store - Android Market 2638 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5827 2
Apple iOS 6248 2
PayOnline - электронная платёжная система 52 2
Apple iPad 3542 2
Microsoft Silverlight 157 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 582 1
Альфа-Мобайл 67 1
Microsoft Windows Server 2012 151 1
Яндекс.Почта 95 1
PayPal Here 4 1
Wallet One - Единый кошелек 51 1
Infowatch Taigaphone (Тайгафон) 9 1
IBM PC DOS 34 1
Microsoft Windows Live Hotmail 280 1
Paycash - Пейкэш - российская электронная платёжная система 91 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 289 1
BSS BS-Client ДБО 130 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
ЦФТ Faktura 153 1
Яндекс.Директ 99 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 142 1
Alibaba Group - AliPay 66 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1278 1
Google Gmail 777 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 812 1
JavaScript - Язык программирования 935 1
Microsoft SQL Server 1265 1
Microsoft Azure 1217 1
Intel x86 - архитектура процессора 1274 1
Замашкина Наиля 23 9
Ефимочкин Андрей 14 5
Гришин Дмитрий 182 4
Попов Алексей 329 3
Иншаков Дмитрий 41 3
Ким Борис 72 2
Артамонова Анна 177 2
Басов Алексей 114 2
Достов Виктор 22 2
Гуральников Сергей 162 2
Громов Иван 101 2
Орлова Елена 17 2
Румянцев Вадим 10 2
Лю Вэй 5 1
Сергеев Дмитрий 58 1
Путин Владимир 2443 1
Касперская Наталья 237 1
Волож Аркадий 206 1
Садовенко Илья 62 1
Попов Анатолий 98 1
Урьяс Вадим 81 1
Арсентьев Андрей 56 1
Генс Георгий 72 1
Богачев Игорь 172 1
Романенко Андрей 82 1
Федулов Владислав 62 1
Шевченко Владимир 135 1
Катамадзе Анна 72 1
Ермолаев Артем 343 1
Селютин Александр 59 1
Евтушенко Алексей 31 1
Волков Алексей 33 1
Козлов Сергей 34 1
Федин Владимир 6 1
Кочетков Владислав 247 1
Василенко Александр 67 1
Антонов Александр 74 1
Катков Алексей 33 1
Кузьмин Алексей 38 1
Масалович Андрей 16 1
Россия - Российская федерация - РФ 82514 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12069 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34049 4
Прибалтика - Балтия 1200 3
Европа 7249 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 2
Европа Восточная 2815 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11597 2
Украина 5529 1
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 169 1
Северная Америка 2598 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1018 1
Грузия 1032 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА 859 1
Нидерланды 2013 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 547 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 968 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 434 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 470 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 533 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 597 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1932 1
Франция - Французская Республика 4928 1
Германия - Федеративная Республика 7790 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2894 1
Армения - Республика 1046 1
Япония 7913 1
Казахстан - Республика 4139 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9585 1
США - Массачусетс - Бостон 358 1
Латвия - Рига 86 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10904 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5072 4
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 89 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2234 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2751 3
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 101 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4131 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1481 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1884 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 77 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 1
НКО - Некоммерческая организация 96 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 753 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 45 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1502 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 3
InfoWorld 55 1
Gartner 3195 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2692 1
comScore 327 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 62 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 739 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1420 1
Интернет-экономика - форум 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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