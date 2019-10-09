Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
VK
Mail.ru Деньги
Публикаций - 72, упоминаний - 102
VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 197 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 1
|Замашкина Наиля 23 9
|Ефимочкин Андрей 14 5
|Гришин Дмитрий 182 4
|Попов Алексей 329 3
|Иншаков Дмитрий 41 3
|Ким Борис 72 2
|Артамонова Анна 177 2
|Басов Алексей 114 2
|Достов Виктор 22 2
|Гуральников Сергей 162 2
|Громов Иван 101 2
|Орлова Елена 17 2
|Румянцев Вадим 10 2
|Лю Вэй 5 1
|Сергеев Дмитрий 58 1
|Путин Владимир 2443 1
|Касперская Наталья 237 1
|Волож Аркадий 206 1
|Садовенко Илья 62 1
|Попов Анатолий 98 1
|Урьяс Вадим 81 1
|Арсентьев Андрей 56 1
|Генс Георгий 72 1
|Богачев Игорь 172 1
|Романенко Андрей 82 1
|Федулов Владислав 62 1
|Шевченко Владимир 135 1
|Катамадзе Анна 72 1
|Ермолаев Артем 343 1
|Селютин Александр 59 1
|Евтушенко Алексей 31 1
|Волков Алексей 33 1
|Козлов Сергей 34 1
|Федин Владимир 6 1
|Кочетков Владислав 247 1
|Василенко Александр 67 1
|Антонов Александр 74 1
|Катков Алексей 33 1
|Кузьмин Алексей 38 1
|Масалович Андрей 16 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 3
|InfoWorld 55 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1028020.
Создано именных указателей - 61794.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1028020.
Создано именных указателей - 61794.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru