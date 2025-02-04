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Индексная книга (каталог) CNews*
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POSIX Portable Operating System Interface переносимый интерфейс операционных систем



04.02.2025 Приложение Itilium+ совместимо с отечественной операционной системой «Ред ОС» 1
13.11.2024 Бойкот С и С++ отменяется. Создан новый диалект, лишенный главной «болячки» этих языков. С ним память в безопасности, а хакеры в унынии 1
10.09.2024 Выпущена ОС на замену Linux и BSD. Она написана на Rust, имеет микроядро и поддерживает ПО для Unix 1
08.04.2024 Решения «Нетрики Медицины» совместимы с операционной системой «Ред ОС» 1
11.03.2024 Рутокен MFA обеспечивает двухфакторную аутентификацию при входе в локальные учетные записи «Ред ОС» 1
30.01.2024 Подтверждена совместимость серверов Aquarius серии CF и системы «Ред Виртуализация» 1
29.01.2024 Ультрамасштабируемые серверы от «DатаРу» доказали совместимость с продуктами «Ред Софт» 1
25.01.2024 «Ред ОС» совместима с продуктами экосистемы Pix Robotics 1
18.01.2024 Средства защиты информации ViPNet совместимы с операционной системой «Ред ОС» 1
22.11.2023 Подтверждена работоспособность линейки продуктов виртуализации Space в экосистеме «Ред ОС» 1
21.11.2023 Реестр российского ПО переехал на отечественный Linux «Ред ОС» 1
09.11.2023 Подтверждена работоспособность линейки продуктов виртуализации Space в экосистеме «Ред ОС» 1
08.11.2023 Nexign и «Ред софт» подтвердили совместимость продуктов для телеком-операторов 1
24.10.2023 Облачный провайдер Serverspace добавил в панель управления российскую систему «Ред ОС» 1
19.09.2023 Платформа ZIIoT O&G получила сертификат совместимости с «Ред ОС» 1
31.08.2023 Подтверждена совместимость LIMS myLab с операционной системой «Ред ОС» 1
21.08.2023 Платформа управления кластерами Kubernetes «Штурвал» совместима с программными продуктами «Ред софт» 1
17.08.2023 АБС RS-Bank получила сертификат совместимости с российской операционной системой «Ред ОС» 1
08.08.2023 Spacebit и «Ред софт» подтвердили совместимость продукта X-Config с российской операционной системой «Ред ОС» 1
03.08.2023 Песочница PT Sandbox компании Positive Technologies усилит возможности «Ред софт» по защите от вредоносного ПО 1
28.07.2023 Подтверждена совместимость «Цитрос цифровая платформа» и «Цитрос ЮЗ ЭДО» с «Ред ОС» 1
18.07.2023 Операционная система «Ред ОС» поддерживает Diamond ACS 1
13.07.2023 Интернет-банкинг «Сбербизнес» получил сертификат о совместимости с «Ред ОС»     1
20.04.2022 Мини-ПК компании Polywell Computers сертифицированы для работы под управлением операционной системы «Ред ОС» 1
21.01.2022 Россияне создали уникальную ОС — конкурента Linux 1
18.08.2021 Починка мелкой уязвимости в важной библиотеке Linux вызвала к жизни жуткую «дыру». Под ударом все дистрибутивы 1
24.05.2021 Выпущен полноценный Linux, умещающийся на дискете 1
13.08.2020 Актуальна ли еще ОС Linux для виртуальных серверов VPS 1
27.01.2020 Выпущено ядро Linux 5.5 1
24.01.2020 Разработчики процессоров «Эльбрус» радикально поменяли логотип 1
04.03.2019 Выпущено ядро Linux 5.0 1
06.06.2017 Новая файловая система Apple разрешает называть файлы только по-английски 1
02.11.2016 Написана с нуля и опубликована новая открытая ОС. Не Linux 1
26.08.2016 OvationData выбрала совместное решение HGST и Versity для архивирования и защиты цифровых активов 1
28.06.2016 Fedora 24 предлагает новые средства для работы с облачными средами и Linux-контейнерами 1
02.03.2016 Новое слово в аналитике больших данных – гиперконвергентная инфраструктура 1
10.08.2015 Red Hat выпустил Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7 1
08.08.2014 Paragon Software обеспечивает быстрый доступ к файлам NTFS пользователям OS X Yosemite Developer Preview 1
13.05.2014 IBM анонсировала новую технологию программно-определяемых систем хранения для обработки «Больших данных» 1
04.12.2013 «Лаборатория Касперского» приступила к тестированию собственной ОС. Подробности 1

Публикаций - 60, упоминаний - 60

POSIX и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 711 21
IBM - International Business Machines Corp 9442 9
Oracle Corporation 6698 8
Red Hat 1306 8
Microsoft Corporation 24643 7
Intel Corporation 12203 6
AMD - Advanced Micro Devices 4234 6
Google LLC 11796 6
Apple Inc 12115 6
Dell EMC 5032 5
Samsung Electronics 10272 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2219 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1897 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 4
HP Inc. 5689 3
OpenText - Micro Focus - Novell 871 3
Nvidia Corp 3499 2
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Kaspersky - Лаборатория Касперского 4893 2
Softline - Софтлайн 2826 2
ASPLinux - Application Service Provider Linux 91 2
Dr.Web - Доктор Веб 1256 2
GitHub 825 2
РТСофт - RTSoft 91 2
Dell Technologies - Dell Computer 2137 2
BSDi - Berkeley Software Design 8 2
МСК Групп - Даком М 63 2
Synopsys - Синопсис 36 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 1
Crypto AG 34 1
Versity 1 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 1
Сапротон ЦРСАП - Центр развития систем автоматизированного проектирования 2 1
LG Electronics 3616 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2553 1
Sony 6548 1
Lenovo Motorola 3501 1
HP - Hewlett-Packard 3625 1
Qualcomm Technologies 1824 1
Philips 2053 1
Superjob - Суперджоб 513 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Unsplash 794 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 665 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 1
JD.com - Jingdong Mall 88 1
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ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 1
Open Group 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7341 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 84 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
Кадровый капитал КА 2 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 35 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4120 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11671 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3055 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4976 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5452 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 101 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5931 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1799 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1522 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 109 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25420 51
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29764 37
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19434 18
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HFS Research 48 2
IDC - International Data Corporation 4911 1
IBM Research 108 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 251 1
РАН - Российская академия наук 1876 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 161 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 186 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 69 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 954 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2428 7
Docflow 147 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
LinuxWorld 52 1
USENIX Security Symposium 4 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
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