POSIX Portable Operating System Interface переносимый интерфейс операционных систем
POSIX и организации, системы, технологии, персоны:
|Phoronix 41 1
|Dedicated System 1 1
|ComputerWire 51 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
|The Register - The Register Hardware 1559 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8139 3
|HFS Research 48 2
|IDC - International Data Corporation 4911 1
|IBM Research 108 1
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