Разделы

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков Импортонезависимость
|

Операционная система «Ред ОС» поддерживает Diamond ACS

Российский разработчик программных и программно-аппаратных средств защиты информации «ТСС» и производитель программного обеспечения «Ред софт» подтвердили совместимость системы контроля и разграничения доступа Diamond ACS с операционной системой «Ред ОС». Продукты зарегистрированы в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

СКРД «Diamond ACS» является программным, программно-техническим средством защиты информации от несанкционированного доступа, блокировки доступа, нарушения целостности, функционирующим под управлением различных операционных систем.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Это составной программный продукт, построенный на пакетной базе RPM-формата, соответствующий требованиям POSIX и LSB 4.1 (Linux Standard Base). Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре «Ред софт», исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории «Ред ОС», расположенном на территории России.

Андрей Врацкий, eXpress – как построить корпоративный суперапп
Бизнес

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россияне выпустили дешевый лазерный принтер с супернизкой стоимостью печати

Россия без FineReader: рынок OCR за год упал на четверть

«Аквариус» вложит 3 млрд руб. в производство телекоммуникационного оборудования

«Москвич» и создатели электрокаров Evolute займутся непрофильным бизнесом – производством зарядных станций для электромобилей

Замглавы Минцифры Паршин отправлен под домашний арест

Как выбрать и использовать low-code инструменты

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как легко сменить браузер и перенести закладки, пароли и историю

За какие новые функции фитнес-браслетов стоит платить в 2023 году

Поддерживаем форму летом: лучшие приложения для контроля питания и веса

Показать еще

Наука

Гиганты юрских морей оказались в два раза больше косаток

Революция структурированного света: продемонстрирована бесшумная оптическая связь

ИИ идентифицировал фигуры из загадочных линий Наски в Перу
Показать еще