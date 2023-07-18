Операционная система «Ред ОС» поддерживает Diamond ACS

Российский разработчик программных и программно-аппаратных средств защиты информации «ТСС» и производитель программного обеспечения «Ред софт» подтвердили совместимость системы контроля и разграничения доступа Diamond ACS с операционной системой «Ред ОС». Продукты зарегистрированы в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

СКРД «Diamond ACS» является программным, программно-техническим средством защиты информации от несанкционированного доступа, блокировки доступа, нарушения целостности, функционирующим под управлением различных операционных систем.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Это составной программный продукт, построенный на пакетной базе RPM-формата, соответствующий требованиям POSIX и LSB 4.1 (Linux Standard Base). Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре «Ред софт», исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории «Ред ОС», расположенном на территории России.