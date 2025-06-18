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NYSE American American Stock Exchange Networking Index (AMEX)


УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 «Сомерс» реализует платежный проект для национального регулятора Армении 1
11.10.2024 Российский рынок SaaS за год вырос почти в полтора раза 1
06.05.2024 Smartway приобрел систему управления отелями Bnovo 1
01.11.2021 Александр Шуляк: Даже секунда простоя ведет к миллионным финансовым потерям 1
15.09.2021 Visa и MasterCard обложат россиян особой данью 1
26.09.2018 После представления новой платформы спрос на карты American Express в России увеличился втрое 1
18.09.2017 Банкоматы ВТБ24 начинают принимать карты China Union Pay и American Express 1
24.07.2017 ВТБ24 начинает прием карт American Express и China Union Pay 1
04.07.2017 Технический сбой обрушил капитализацию Apple и Amazon на миллиарды долларов 1
01.06.2017 Росбанк и American Express подписали соглашение о приеме карт AmEx в торгово-сервисных предприятиях 1
31.05.2016 Oman Arab Bank выбрал SmartVista для развития платежного бизнеса 1
16.09.2014 Онлайн-сервисы платежных систем начали движение в сторону мобильной коммерции 1
27.03.2012 OpenWay представила свое видение современного решения для мультиканального банковского обслуживания на базе Way4 1
01.07.2010 «Транскапиталбанк» открыл собственный процессинговый центр 1
24.09.2009 «Финам» представил новую платформу для глобального интернет-трейдинга 1
02.06.2009 Медиаплеер из Гонконга 1
25.05.2009 «Инпас» анонсировал новое решение для бесконтактных платежей от VeriFone 1
11.12.2007 Леонид Рейман возглавил Совет индекса российских индустриальных лидеров 1
31.08.2006 Ни в космос, ни в Россию 1
21.08.2006 Мультимедийный ПК Amex с поддержкой Blu-Ray поступает в продажу 1
27.07.2006 Американцев выгнали с биржи за провал в России 1
24.04.2003 Внешнее финансирование ИТ-компаний: способы и стратегии 1
27.02.2003 Hewlett-Packard и Compaq Computer: слияние не приносит пользы? 1
18.09.2002 Reuters: Акции Lucent опустились ниже отметки $1 1
19.07.2002 Reuters: Tellabs сообщает об убытках в связи с уменьшением заказов 1
17.05.2002 Портал AlphaTrade.com презентовал новую платформу интернет-трейдинга - ТР1 1
15.04.2002 Microsoft: запуск модуля My Services в рамках инициативы Hailstorm отложен 1
05.03.2002 Riverstone подешевела вдвое после сообщения об увольнениях и публикации квартального прогноза 1
19.12.2001 Liberty Alliance: единые стандарты e-commerce будут разработаны без Microsoft 1
07.12.2001 American Express присоединилась к Liberty Alliance 1
08.11.2001 Аналитики повысили годовой прогноз доходов Cisco 1
02.11.2001 Ectaco закончила разработку ПО для е-Книг от Franklin 1
17.09.2001 Wall Street откроется сегодня 1
06.09.2001 Baltic Communications приступила к установке в Петербурге SDH-оборудования израильской компании ECI Telecom 1
01.08.2001 ITtrade.ru - новая система для онлайновой торговли акциями 1
19.07.2001 Baltic Communications предложила новые возможности по подключению к интернету для бизнес-центров 1
10.05.2001 Электронная торговля приходит в Израиль 1
27.11.2000 NASDAQ: кто участвует и как? 1
28.09.2000 Клиенты E*Trade Norway смогут торговать на NYSE, NASDAQ и AMEX 1
21.06.2000 Metromedia International Group, Inc. заключила соглашение о покупке у Marconi 50% акций московского оператора "Комстар" за 60 млн долл. 1

Публикаций - 45, упоминаний - 45

NYSE American и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3053 5
Microsoft Corporation 24884 5
Cisco Systems 5160 3
IBM - International Business Machines Corp 9478 2
HP - Hewlett-Packard 3629 2
Apple Inc 12294 2
Yandex - Яндекс 7803 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4180 2
Intel Corporation 12327 2
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 126 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Балтик Коммюникейшнз Лтд - Baltic Communications Ltd - BCL 14 2
8519 2
AT&T Inc 1684 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 1
Tellabs 65 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13310 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
PayPal 656 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8923 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1660 1
Google LLC 11977 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Zynga Game Network 132 1
Meta Platforms - Facebook 4471 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2220 1
X Corp - Twitter 2884 1
Qualcomm Technologies 1854 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 1
Accenture plc 686 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5705 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 818 1
Sony 6576 1
Vodafone Group 1384 1
Salesforce 435 1
Webmoney - Вебмани.Ру 544 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1377 1
АйТи 1387 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1961 12
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2742 11
Visa International 1955 8
American Express - Amex 331 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1889 7
MIG - Metromedia International Group 58 3
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 2
ВТБ - ВТБ24 666 2
РЖД - Российские железные дороги 1944 2
Альфа-Банк 1801 2
Лента - Сеть розничной торговли 2159 2
Газпром ПАО 1371 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 899 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 259 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 296 2
Walt Disney Company 628 2
Русский стандарт Банк 454 2
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 120 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 729 2
Bank of America - Банк Америки 263 2
JCB International 145 2
Uber 333 2
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 222 1
ABN AMRO 99 1
NanduQ - Qiwi 998 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 807 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1699 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 476 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7648 1
LEGO 249 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1122 1
eBay Inc 1624 1
НСПК - Национальная система платежных карт 838 1
BMW Group 459 1
Microsoft - LinkedIn 662 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
McDonald’s - Макдоналдс 200 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 581 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1024 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1413 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3412 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 626 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1817 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 150 1
TUSRIF - The U.S. Russia Investment Fund - Американо-Российский инвестиционный фонд - Инвестиционный Фонд США-Россия 8 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 204 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 868 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2759 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 3
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 73 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1454 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 8 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68598 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12439 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4668 4
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2223 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21196 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5171 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32087 4
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4306 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2388 3
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 425 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16398 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24957 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12948 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8660 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8308 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4738 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4531 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5557 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10849 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11529 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13025 2
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1507 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3281 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1270 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3689 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1567 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3019 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29262 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20975 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1512 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53308 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2752 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21935 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28323 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10622 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24967 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10945 2
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Microsoft Windows 2000 8663 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1842 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 2
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 95 2
Visa Verified By Visa 61 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 629 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7184 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
Oracle Java - язык программирования 3166 1
Google Android 14314 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 854 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 397 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 720 1
Apple Pay 496 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 54 1
JCB J/Secure 2 1
Google Finance 7 1
MasterCard SecureCode 79 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 85 1
Visa Electron 63 1
Intel Core - Семейство процессоров 1218 1
Т-Банк - Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 1
Push4Site - сервис рассылки push-сообщений 20 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 272 1
Age of Kings 2 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 187 1
OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 51 1
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 334 1
Intel Express Chipset Family 112 1
FreePik 1159 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 235 1
Киричек Алексей 66 2
Fiorina Carly - Фиорина Карли 96 1
Рейман Леонид 1052 1
Чачава Александр 106 1
Бикмаев Эльдар 9 1
Урбанский Владимир 29 1
Гордеев Евгений 8 1
Хромов Сергей 24 1
Виноградова Елена 5 1
Кузовкин Алексей 155 1
Андреев Сергей 64 1
Вишняков Дмитрий 10 1
Кузьмина Ирина 18 1
Шуляк Александр 1 1
Прохоров Роман 9 1
Пескин Евгений 7 1
Рамзаев Михаил 2 1
Colin Flaherty - Колин Флаэрти 1 1
Айвазов Арсен 2 1
Климуша Михаил 1 1
Коломиец Антон 1 1
Чернизов Максим 4 1
Пятков Иван 27 1
Микляев Валентин 2 1
Dean Eric - Дин Эрик 3 1
Калинин Александр 167 1
Конкина Наталья 3 1
Димов Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149779 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52652 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17910 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13416 5
Европа 24412 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44345 4
Израиль 2756 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17529 3
США - Нью-Йорк 3108 3
Япония 13379 2
Норвегия - Королевство 1814 2
Америка - Американский регион 2176 2
Ближний Восток 2990 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1757 2
Великобритания - Лондон 2390 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14271 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3151 2
США - Иллинойс 334 1
Америка Южная 859 1
Швеция - Королевство 3647 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4086 1
Италия - Итальянская Республика 4385 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4017 1
Земля - планета Солнечной системы 10479 1
Польша - Республика 1985 1
Сингапур - Республика 1873 1
Европа Восточная 3109 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3551 1
Канада 4926 1
Германия - Федеративная Республика 12795 1
Африка - Африканский регион 3524 1
Франция - Французская Республика 7905 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1628 1
Чехия - Чешская Республика 1319 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1616 1
Германия - Бавария - Мюнхен 470 1
США - Нью-Джерси 299 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1421 1
Германия - Берлин 719 1
Беларусь - Минск 651 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49401 19
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6306 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16765 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24883 10
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5192 5
Кредитование - Сrediting - Заём 6886 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11293 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6573 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6600 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5768 3
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1279 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11160 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7059 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3708 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5265 2
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30345 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3063 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6383 2
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3020 1
Первая Мировая война - WWI - World War I 58 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1514 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 599 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10210 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3568 1
НКО - Некоммерческая организация 522 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 552 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1006 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2513 1
Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 77 1
Английский язык 6753 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1101 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1363 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5958 3
Bloomberg 1325 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1993 1
Wired - Издание 236 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11314 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 247 1
Yahoo! Finance 120 1
NewsFactor 127 1
Internet.com 110 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8224 2
Juniper Research 532 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1036 1
Fortune Global 500 286 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 78 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3314 1
Thomson Financial - Thomson First Call 384 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
Венчурная ярмарка 25 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 335 1
День независимости - Independence Day - день принятия Декларации независимости США в 1776 году 13 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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