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NYSE American American Stock Exchange Networking Index (AMEX)
УПОМИНАНИЯ
NYSE American и организации, системы, технологии, персоны:
|Киричек Алексей 66 2
|Fiorina Carly - Фиорина Карли 96 1
|Рейман Леонид 1052 1
|Чачава Александр 106 1
|Бикмаев Эльдар 9 1
|Урбанский Владимир 29 1
|Гордеев Евгений 8 1
|Хромов Сергей 24 1
|Виноградова Елена 5 1
|Кузовкин Алексей 155 1
|Андреев Сергей 64 1
|Вишняков Дмитрий 10 1
|Кузьмина Ирина 18 1
|Шуляк Александр 1 1
|Прохоров Роман 9 1
|Пескин Евгений 7 1
|Рамзаев Михаил 2 1
|Colin Flaherty - Колин Флаэрти 1 1
|Айвазов Арсен 2 1
|Климуша Михаил 1 1
|Коломиец Антон 1 1
|Чернизов Максим 4 1
|Пятков Иван 27 1
|Микляев Валентин 2 1
|Dean Eric - Дин Эрик 3 1
|Калинин Александр 167 1
|Конкина Наталья 3 1
|Димов Илья 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366219, в очереди разбора - 750669.
Создано именных указателей - 177050.
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