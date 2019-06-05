Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
NMT
Nordic Mobile Telephony
стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом
Публикаций - 129, упоминаний - 166
NMT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Пестерева Ольга 28 4
|Рейман Леонид 945 3
|Костров Владимир 9 3
|Милованцев Дмитрий 88 1
|Панкратова Оксана 42 1
|Цветков Александр 13 1
|Александров Дмитрий 14 1
|Ионов Алексей 3 1
|Elop Stephen - Элоп Стивен 154 1
|Мирин Станислав 6 1
|Собчак Анатолий 4 1
|Прянишников Николай 261 1
|Балюк Александр 3 1
|Нестеров Александр 24 1
|Слизень Виталий 220 1
|Uitto Tommi - Томми Уитто 12 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Фредерик Ваносчуйзе 25 1
|Малис Александр 155 1
|Осеевский Михаил 241 1
|AC&M Consulting 105 3
|Gartner 2837 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 744 1
|Fortune Global 500 220 1
|Synergy Research Group 36 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru