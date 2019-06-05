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NMT
Nordic Mobile Telephony
стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом



05.06.2019 Абонент Tele2 впервые в России позвонил по 5G 1
06.09.2013 Бывший топ-менеджер возродит Nokia под именем Newkia 1
26.02.2009 «Система» сбывает «Скай Линк» государству 1
15.05.2007 Татарстан обгоняет российские регионы по уровню цифровизации 1
17.01.2007 «Скай Линк» будет строить сеть в Вологодской области и в Коми 1
17.10.2006 Мобильной связи полвека 1
12.10.2006 CDMA2000 продолжает экспансию в России 1
01.09.2006 В Екатеринбурге открылся первый виртуальный музей сотовой связи 3
17.08.2006 UMC прекращает оказывать услуги в аналоговом стандарте NMT-450 2
04.08.2006 "Уралвестком" объявил о закрытии сети NMT-450 3
22.06.2006 "Скай Линк" приобрел 7,5% акций "Персональных коммуникаций" 1
23.05.2006 Новым генеральным директором "Скай Линк" назначен Александр Нестеров 1
12.05.2006 "Скай Линк" запустит в коммерческую эксплуатацию сеть в Хабаровске 1
26.04.2006 "Скай Линк" заключил контракт с Huawei Technologies на поставку оборудования EV-DO для 25 регионов РФ 1
01.02.2006 "Скай Линк" планирует в 2006 г. увеличить число абонентов в 2 раза 1
16.12.2005 "Скай Линк" ввел в коммерческую эксплуатацию сеть IMT-MC-450 во Владимире 1
16.12.2005 "Скай Линк" планирует вложить в развитие сети более $100 млн. 1
17.08.2005 ZOOM.CNews проверит интернет от "Скай Линк" 1
08.06.2005 Lucent поставит "Дельта Телеком" высокоскоростное оборудование EV-DO 1
07.04.2005 Tele2 не сдается 1
30.03.2005 Счетная палата проверит сделки "Связьинвеста" 1
28.03.2005 "Байкалвестком" запускает сеть CDMA-2000 1
09.03.2005 Россия хочет от мобильников больше других 2
28.02.2005 Связь первого поколения своё отжила 2
24.02.2005 "БелСел" ликвидирует NMT-сеть 1
22.02.2005 Леонид Рейман: инвестировать в 3G-связь преждевременно 1
09.02.2005 Сотовая связь: число новых подключений упало вдвое 1
07.02.2005 Агония "Сонета" завершилась 1
21.01.2005 Гендиректором "Дельта Телеком" утвержден Геннадий Голант 1
30.12.2004 Мобильникам CDMA-450 нашли новую нишу 1
19.11.2004 "Скай Линк" развернула сеть IMT-MC-450 в Новосибирске и Омске 1
17.11.2004 "ЦентрТелеком" продал активы NMT-операторов в Калуге и Брянске 1
03.11.2004 "Скай Линк" развернула сеть IMT-MC-450 в Воронеже 1
29.10.2004 "Скай Линк" развернул сеть IMT-MC-450 в Удмуртии 1
26.10.2004 "Скай Линк" развернула сеть IMT-MC-450 В Твери 1
21.10.2004 "Скай Линк" продолжает строить федеральную сеть 1
08.09.2004 ЮТК прекратила участие в фирме "Сотовая связь Алания" 2
30.08.2004 "ВолгаТелеком" продает операторов связи стандарта NMT-450 1
10.08.2004 Две столицы потеряют трёх сотовых операторов 3
23.06.2004 "Уралсвязьинформ" продал 51% акций "Уралвесткома" 1

Публикаций - 129, упоминаний - 166

NMT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

СкайЛинк - Skylink 973 42
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 129 30
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 704 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8065 20
АФК Система ПАО 1559 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7209 16
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 518 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6080 14
Ростелеком - Связьинвест 1602 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7479 10
Ericsson 1560 9
Сонет 98 9
Huawei 2997 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2165 6
ZTE Corporation 609 6
Ростелеком Уралсвязьинформ 529 6
Ростелеком Дальсвязь 381 5
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 229 4
Nokia Corporation 4293 4
Nokia Alcatel-Lucent 1014 4
Nortel Networks 722 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком 157 3
NTT DoCoMo 669 3
Комстар ОТС - МТУ-Информ 116 3
Siemens AG - Сименс Россия 1729 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1094 3
Ростелеком Сибирьтелеком 602 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1351 3
Ростелеком ЦентрТелеком 442 3
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 762 2
ВолгаТелеком 408 2
Telia Company 669 2
Microsoft Corporation 17337 2
Qualcomm Technologies 1257 2
Юнисел 12 2
СМАРТС Компания 478 2
Cisco Systems 3406 2
Комстар ОТС - Телмос 92 2
МегаФон - Уральский Джи Эс Эм ЗАО 61 2
Verysell - Верисел 242 2
РЖД - Российские железные дороги 1256 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4582 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 690 1
Альфа-Банк 1252 1
Hyundai Motor 180 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 744 1
Альфа-Групп 560 1
Интер РАО ПАО 239 1
РТС - Фондовая биржа 294 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 46 1
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 11 1
Гипросвязь ПАО 65 1
Тинькофф ГК - TCS Group 62 1
Bombardier Inc 17 1
Автоматика ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 5 1
Alstom - GEC-Alsthom 18 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6850 13
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 516 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1210 3
Счётная палата РФ 537 2
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 293 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 23 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 130 1
ЦМС Попова - Федеральное государственное бюджетное учреждение Центральный музей связи имени А.С. Попова 1 1
Петербургский метрополитен ГУП 67 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 297 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 121 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1044 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 697 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 128 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1040 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 682 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1703 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2086 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 118 1
Правительство РФ 2407 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1450 37
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 309 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 217 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 1198 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 660 63
3G - Стандарт мобильной связи 4623 10
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 881 5
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 602 4
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 131 3
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 224 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3721 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2274 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2486 2
Gigabit Ethernet 713 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6616 2
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 360 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 448 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 109 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 378 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 66 1
PPC - PowerPC - микропроцессорная RISC-архитектура 145 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 647 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 333 1
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 263 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 650 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 940 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 778 1
TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 117 1
WAV - Waveform Audio File Format 408 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 563 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7941 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1397 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9079 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 688 6
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 126 4
Microsoft Windows 10 9180 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 878 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1768 1
Nokia Alcatel-Lucent 5ESS-2000 2 1
Nokia Alcatel-Lucent VitalAccess Device Provisioning and Subscriber Management 1 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 404 1
Nokia Alcatel-Lucent S-DHLR - Super-Distributed Home Location Register 3 1
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE 28 1
Eastwind Billing System 16 1
Avaya Definity 15 1
Microsoft Windows 2000 448 1
ВКС РФ Космодром Плесецк 68 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 457 1
Java - Язык программирования 1960 1
Apple macOS 1090 1
Linux OS 6161 1
Google Android 10796 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5365 1
Пестерева Ольга 28 4
Рейман Леонид 945 3
Костров Владимир 9 3
Милованцев Дмитрий 88 1
Панкратова Оксана 42 1
Цветков Александр 13 1
Александров Дмитрий 14 1
Ионов Алексей 3 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 154 1
Мирин Станислав 6 1
Собчак Анатолий 4 1
Прянишников Николай 261 1
Балюк Александр 3 1
Нестеров Александр 24 1
Слизень Виталий 220 1
Uitto Tommi - Томми Уитто 12 1
Эмдин Сергей 67 1
Фредерик Ваносчуйзе 25 1
Малис Александр 155 1
Осеевский Михаил 241 1
Россия - Российская федерация - РФ 73595 73
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23896 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10492 31
Россия - СФО - Новосибирск 2667 11
Россия - УФО - Екатеринбург 2705 10
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1633 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 23278 8
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 787 8
Россия - СФО - Ленинградская область 1669 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1326 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1631 7
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1024 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3431 7
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 381 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1983 6
Беларусь - Белоруссия 2803 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1798 6
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 893 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10948 6
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 856 6
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 322 6
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 163 5
Россия - ДФО - Сахалинская область 555 5
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 758 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1100 5
Европа 5771 5
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 605 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1711 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6833 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 926 5
Россия - СФО - Омская область - Омск 802 5
Россия - СФО - Республика Алтай 835 4
Россия - ПФО - Саратовская область 475 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1023 4
Нидерланды - Амстердам 385 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8990 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1920 4
Европа Восточная 2503 3
Россия - УФО - Свердловская область 974 3
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 465 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 554 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 784 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1047 2
Великая Отечественная война 162 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 647 1
Образование в России 526 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 159 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 503 1
МПС - Международные платежные системы 72 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 167 1
СаНПиН - Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 11 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7490 36
Коммерсантъ - Издательский дом 705 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 3
Thomson Reuters - Рейтер 5070 2
ZDnet 405 1
НТВ - Телекомпания 235 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 235 1
CNews - ZOOM.CNews 1263 1
Бизнес&Балтия 2 1
AC&M Consulting 105 3
Gartner 2837 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 744 1
Fortune Global 500 220 1
Synergy Research Group 36 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 333 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
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