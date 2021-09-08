Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФАС РФ ФБУ ИТЦ
Информационно-технический центр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 34, упоминаний - 39
ФАС РФ ФБУ ИТЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бутенко Юрий 64 31
|Четвернин Алексей 651 30
|Власов Сергей 76 25
|Звягина Наталья 64 25
|Калина Роман 60 24
|Цариковский Федор 31 24
|Фомичев Олег 107 22
|Ермолаев Артем 340 21
|Лопаткин Герман 102 21
|Петрушин Андрей 64 21
|Бойко Елена 151 20
|Стрельцов Андрей 53 20
|Матвеева Татьяна 83 18
|Чамара Денис 57 17
|Евстигнеев Сергей 21 17
|Герасимюк Максим 20 17
|Шадаев Максут 384 16
|Селиванов Дмитрий 48 16
|Левин Леонид 83 15
|Раков Ярослав 48 15
|Чернякова Елена 26 15
|Приданкин Андрей 30 15
|Песчанских Георгий 38 15
|Ляшенко Сергей 29 15
|Крюков Сергей 26 15
|Козырев Алексей 270 14
|Соколов Олег 51 14
|Фишер Андрей 54 13
|Городилов Михаил 17 13
|Гуревич Раиса 16 13
|Ковнир Евгений 71 12
|Дюбанов Анатолий 86 12
|Меджитов Тимур 56 12
|Акимов Максим 167 11
|Носков Константин 202 11
|Попов Сергей 72 11
|Иванов Алексей 76 11
|Албычев Александр 74 11
|Комар Евгений 20 11
|Новиков Павел 67 11
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 6
|IDC - International Data Corporation 2738 5
|Gartner 2200 5
|CNews Analytics 1992 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771668, в очереди разбора - 675350.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771668, в очереди разбора - 675350.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru