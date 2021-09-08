Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

ФАС РФ ФБУ ИТЦ
Информационно-технический центр


08.09.2021 В России строится ИТ-система по выявлению сговоров в оборонной промышленности 3
04.06.2019 Схватка надзорных ведомств: Счетная палата уличила ФАС в незаконном субподряде на оборонную ГИС 4
03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
29.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
22.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
14.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
06.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
31.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
23.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
09.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
02.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
19.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
01.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
04.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
02.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
28.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
26.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
22.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
19.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
28.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
22.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
15.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
09.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
28.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
15.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
03.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
30.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
22.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
17.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
01.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
04.07.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
22.04.2016 Развитие 2500 ИТ-систем государства: тихая революция 1
06.04.2016 Отечественные ИТ превратят госсектор в сервисную службу 1
31.03.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: планы и проекты» 1

Публикаций - 34, упоминаний - 39

ФАС РФ ФБУ ИТЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 8
РТЛабс 145 6
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 6
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 5
Базальт СПО 206 5
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 13 5
Новые облачные технологии (НОТ) 227 5
ДИТ Москвы - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 4
ТерраТех - TerraTech 8 4
Программный продукт ГК 92 4
Microsoft Corporation 11226 3
Росплатформа - Р-Платформа 56 3
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 3
СКБ Контур 416 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 378 2
ALP Group 37 2
Huawei 2736 1
Yandex - Яндекс 4106 1
Directum - Директум 649 1
Google LLC 7198 1
Ланит ГК 1164 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 1
Федеральное казначейство России 766 29
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 25
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 25
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 24
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 24
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 22
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 21
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 20
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 17
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 17
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 16
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 15
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 15
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 15
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 15
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 15
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 431 13
Правительство РФ 2209 12
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 12
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 12
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
Правительство Москвы 653 11
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 10
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 10
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 9
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 8
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 381 7
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 7
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 7
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 30
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 11
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 7
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 7
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 627 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Умные платформы 500 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 1
Безопасный город 348 1
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 7
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 7
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 7
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 7
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 7
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 7
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 7
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 1
Dropbox - Файловый хостинг 390 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 1
БОСС-Кадровик 74 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Microsoft Office 365 769 1
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
Microsoft Skype 1479 1
Microsoft Office Online 25 1
Huawei eSpace IVS Tools 1 1
Бутенко Юрий 64 31
Четвернин Алексей 651 30
Власов Сергей 76 25
Звягина Наталья 64 25
Калина Роман 60 24
Цариковский Федор 31 24
Фомичев Олег 107 22
Ермолаев Артем 340 21
Лопаткин Герман 102 21
Петрушин Андрей 64 21
Бойко Елена 151 20
Стрельцов Андрей 53 20
Матвеева Татьяна 83 18
Чамара Денис 57 17
Евстигнеев Сергей 21 17
Герасимюк Максим 20 17
Шадаев Максут 384 16
Селиванов Дмитрий 48 16
Левин Леонид 83 15
Раков Ярослав 48 15
Чернякова Елена 26 15
Приданкин Андрей 30 15
Песчанских Георгий 38 15
Ляшенко Сергей 29 15
Крюков Сергей 26 15
Козырев Алексей 270 14
Соколов Олег 51 14
Фишер Андрей 54 13
Городилов Михаил 17 13
Гуревич Раиса 16 13
Ковнир Евгений 71 12
Дюбанов Анатолий 86 12
Меджитов Тимур 56 12
Акимов Максим 167 11
Носков Константин 202 11
Попов Сергей 72 11
Иванов Алексей 76 11
Албычев Александр 74 11
Комар Евгений 20 11
Новиков Павел 67 11
Россия - Российская федерация - РФ 57828 30
Россия - Ростовская область 869 22
Россия - Республика Мордовия 392 18
Россия - Республика Алтай 690 17
Россия - Тульская область 755 15
Россия - Калужская область 575 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 14
Россия - Новосибирская область 822 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 12
Казахстан - Республика 2661 11
Россия - Кировск - Кировская область 306 11
Россия - Сахалинская область 435 11
Россия - Ульяновская область 354 11
Россия - Челябинская область 665 11
Россия - Вологодская область 322 9
Россия - Нижегородская область 747 5
Россия - Владимирская область 370 5
Россия - Архангельская область 353 4
Россия - Тамбовская область 324 4
Россия - Самарская область 568 3
Россия - Тюменская область 592 1
Россия - Хабаровский край 420 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 416 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 437 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Россия - Пермь 748 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Россия - Приморский край - Приморье 608 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 18
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 13
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 11
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 7
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 6
Доктрина информационной безопасности России 14 6
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 19
URA.RU - информагентство 4 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 6
IDC - International Data Corporation 2738 5
Gartner 2200 5
CNews Analytics 1992 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 32
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771668, в очереди разбора - 675350.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще