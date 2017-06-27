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ПриватБанк


27.06.2017 Организации России и Украины парализованы вирусом-вымогателем для кадровиков 1
09.09.2016 Приватбанк реализовал возможность перевода денег через Siri 1
17.06.2016 Приватбанк запустил собственного бота для Telegram 2
01.04.2016 ПриватБанк запустил онлайн-сервис возврата железнодорожных билетов 3
06.10.2015 ПриватБанк запустил услугу заказа такси через «Приват24» для iPhone 2
06.10.2015 Пользователям MyKassa теперь доступны системы интернет-банкинга «Телебанк» и «ОТПдирект» 1
05.06.2015 Privat24 для iOS оснащен поддержкой Apple Watch 1
12.03.2015 «ПриватБaнк» разработал прототип «Приват24» для Apple Watch 1
05.03.2015 «ПриватБанк» и 1С представили облачное решение для автоматизации управления и учета СМБ 2
16.01.2015 Жители Донецкой и Луганской областей ежемесячно проводят через терминалы самообслуживания «ПриватБанка» свыше 1 млрд операций 2
14.01.2015 «ПриватБанк» запустил в Украине систему безопасных платежей посредством смартфонов AirPay 2
21.11.2014 «ПриватБанк» и MoneyGram запустили в Украине переводы через банкоматы и терминалы самообслуживания 3
12.11.2014 «ПриватБанк» запустил мобильное приложение для вкладчиков 2
07.11.2014 «ПриватБанк» запустил веб-сервис быстрых денежных переводов на карты любого банка мира 2
16.09.2014 Онлайн-сервисы платежных систем начали движение в сторону мобильной коммерции 1
02.09.2014 «ПриватБанк» начал продажу электронных QR-билетов на поезда 2
29.07.2014 «Киберберкут» обрушил сайт президента Украины 1
20.06.2014 Виктор Орловский покинул ИТ-блок Сбербанка 1
29.05.2014 «ПриватБанк» перевел всех своих сотрудников на iPad 2
28.04.2014 От банкоматов ждут повышения эффективности 1
22.04.2014 Лидеры мобилизации переходят к внедрению оригинальных сервисов 1
11.03.2014 «ПриватБанк» при поддержке Sybase CIS перешел на SAP Sybase ASE Cluster Edition 1
20.02.2014 «ПриватБанк» запустил облачный NFC-кошелек 3
07.02.2014 «ПриватБанк» открыл разработчикам API сервиса идентификации пользователей 3
24.01.2014 «Банк Кредит Днепр» запустил переводы «Юнистрим» в интернет-банке 1
20.01.2014 «ПриватБанк» и «1С» упростили работу торговых предприятий с банковскими картами 1
20.01.2014 Эксперты коммуникационной отрасли и индустрии контактных центров присоединились к Call Center World Forum 1
23.12.2013 «ПриватБанк» на 50% увеличил число POS-терминалов в Украине 2
17.12.2013 «ПриватБанк» доверил Xerox управление печатью в своих офисах в России и Украине 1
12.12.2013 Главные события 2013 года в ИТ и телекоме. Голосование 1
05.12.2013 Денежные переводы Western Union теперь доступны более чем в 80 тыс. банкоматов и терминалов самообслуживания в Европе и СНГ 1
19.11.2013 Western Union запустил в России денежные переводы онлайн 1
25.10.2013 «ПриватБанк» представил свой первый бесконтактный Android-банкомат 2
23.10.2013 Соратник Хасиса по X5 пришел в Сбербанк резать ИТ-затраты 1
30.09.2013 Российский «ПриватБанк» разрешил оплачивать налоги через интернет 1
25.09.2013 «ПриватБанк» протестировал систему закупок B2B-Center 2
11.09.2013 Клиенты российского «ПриватБанка» могут получить кредитную историю из НБКИ через интернет 4
28.08.2013 Банковское оборудование «набирается ума» 3
16.08.2013 «ПриватБанк» внедрил отправку и выплату переводов Unistream через интернет 2
05.08.2013 «Приватбанк» и Qiwi запустили бесплатные денежные переводы из России в Украину 1

Публикаций - 177, упоминаний - 335

ПриватБанк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 4
Apple Inc - Эппл Рус 7692 3
3733 2
Microsoft Corporation 11060 2
Twitter 2204 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 1
INPAS - ИНПАС 107 1
Телеком-Экспресс - аутсорсинговый call-центр 23 1
SAP SE 3211 1
Sape - биржа ссылок, SEO-сервис 10 1
Stripe 18 1
Google LLC 7144 1
RBK Money 75 1
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 1
Robokassa - Робокасса 44 1
Avanpost - Аванпост 92 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Magento Inc 26 1
Maykor - Мэйкор 259 1
Сбербанк Сервис - СберСервис 54 1
1С-Рарус 536 1
Webmoney 330 1
PayPal 440 1
Yota - Скартел 623 1
Корус Консалтинг ГК 805 1
InfoWatch - Инфовотч 607 1
Facebook 3765 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Amazon Inc - Amazon.com 1470 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Крок 1219 1
Telegram Group 702 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 4
Юнистрим - Unistream 167 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
ВТБ Банк Москвы 371 2
ВТБ24 583 2
Бинбанк 184 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Visa International 1345 2
Qiwi 783 2
Альфа-Банк 1123 2
uBank 21 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 9 1
Wells Fargo 28 1
MoneyGram 24 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь 7 1
Uber 257 1
Русфинанс Банк 34 1
Ощадбанк - Державний ощадний банк України 14 1
Быстроденьги МФК 22 1
РусславБанк - РСБ 147 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Starbucks - Старбакс 46 1
Укргазпромбанк 2 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Barclays 50 1
QIWI Банк - Киви Банк 77 1
Bank of America - Банк Америки 101 1
Инвитро - Invitro 35 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
The Walt Disney Company 166 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Роснефть НК 367 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
Яндекс.Такси 271 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Uber Technologies 258 1
Почта Банк 289 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
ПриватБанк Приват24 113 66
Google Android 10750 31
Apple iOS 5741 12
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
Apple macOS 922 7
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 5
Apple - App Store 2198 4
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 4
MasterCard MoneySend 39 2
Microsoft Windows 10 6629 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 2
MyKassa - сервис приема платежей для интернет-магазинов 20 1
Apple Siri - Голосовой помощник 302 1
IBM Cognos BI 141 1
SAP Sybase 77 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 95 1
Qiwi Терминалы 100 1
Apple iPad 3263 1
Visa payWave 55 1
Microsoft Lync 272 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 1
Nestle KitKat 161 1
Dropbox - Файловый хостинг 390 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Microsoft Skype 1467 1
Apple Pay 385 1
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 23 1
Витязь Александр 39 5
Николенко Александр 3 2
Безбогов Сергей 7 1
Дорохина Юлия 42 1
Фролова Светлана 41 1
Прозоровский Василий 40 1
Сапельников Сергей 100 1
Лосев Сергей 43 1
Смирнова Ева 19 1
Дегтярев Алексей 54 1
Урбанский Владимир 20 1
Хлызов Андрей 17 1
Новиков Александр 24 1
Волков Никита 50 1
Арефьев Андрей 22 1
Кулик Вадим 113 1
Орловский Виктор 229 1
Украина 3361 96
Россия - Российская федерация - РФ 57309 51
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 13
Европа 3745 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 4
Грузия 691 3
Германия - Федеративная Республика 3624 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 3
Восточная Европа 1676 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 3
Франция - Французская Республика 2120 2
Латвия - Латвийская Республика 450 2
Беларусь - Белоруссия 2087 2
Казахстан - Республика 2627 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Россия - Сочи 911 1
Таджикистан - Республика 434 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Кипр - Республика 247 1
Италия - Итальянская Республика 1381 1
Португалия - Португальская Республика 317 1
Молдавия - Республика Молдова 428 1
Европа Центральная 106 1
Донбасс 25 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 1
Европа Западная 612 1
Польша - Республика 826 1
США - Сан-Франциско 691 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 32 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 39 1
Украина - Киев 464 1
Украина - Полтава 13 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 1
Земля - планета Солнечной системы 859 1
Южная Корея - Республика 1456 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
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Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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