Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ПриватБанк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 177, упоминаний - 335
ПриватБанк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 5
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 4
|Apple Inc - Эппл Рус 7692 3
|1С 3733 2
|Microsoft Corporation 11060 2
|Twitter 2204 2
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 1
|INPAS - ИНПАС 107 1
|Телеком-Экспресс - аутсорсинговый call-центр 23 1
|SAP SE 3211 1
|Sape - биржа ссылок, SEO-сервис 10 1
|Stripe 18 1
|Google LLC 7144 1
|RBK Money 75 1
|HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 1
|Robokassa - Робокасса 44 1
|Avanpost - Аванпост 92 1
|Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
|Magento Inc 26 1
|Maykor - Мэйкор 259 1
|Сбербанк Сервис - СберСервис 54 1
|1С-Рарус 536 1
|Webmoney 330 1
|PayPal 440 1
|Yota - Скартел 623 1
|Корус Консалтинг ГК 805 1
|InfoWatch - Инфовотч 607 1
|Facebook 3765 1
|Yandex - Яндекс 4101 1
|Amazon Inc - Amazon.com 1470 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 1
|Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
|Крок 1219 1
|Telegram Group 702 1
|Витязь Александр 39 5
|Николенко Александр 3 2
|Безбогов Сергей 7 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Фролова Светлана 41 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Лосев Сергей 43 1
|Смирнова Ева 19 1
|Дегтярев Алексей 54 1
|Урбанский Владимир 20 1
|Хлызов Андрей 17 1
|Новиков Александр 24 1
|Волков Никита 50 1
|Арефьев Андрей 22 1
|Кулик Вадим 113 1
|Орловский Виктор 229 1
|CNews Analytics 1988 2
|Juniper Research 278 1
|Gartner 2190 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
|Forrester Research 385 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759323, в очереди разбора - 663013.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759323, в очереди разбора - 663013.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru