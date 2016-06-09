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Комстар Регионы


09.06.2016 Владимир Кондратьев назначен заместителем генерального директора по экономике и финансам «Акадо Телеком» 1
28.12.2015 Подрядчик «Платона» будет удаленно обслуживать клиентов ВТБ24 1
29.03.2013 МГТС меняет SAP на Oracle 1
25.03.2013 МТС внедрила новую интеллектуальную платформу для управления биллингом 1
23.11.2012 «Абсолют-софт» построила единую систему учета для «Комстар-Регионы» 2
15.08.2012 В руководстве «Акадо» произошли кадровые изменения 1
06.07.2012 МТС запустила цифровой телесигнал по всей России 1
14.05.2012 МТС обеспечила фиксированной и мобильной связью бизнес-центр «Парнас» в Санкт-Петербурге 1
14.03.2012 «Ростелеком» стал партнером «МногоНомеров.Ру» 1
01.02.2012 В рамках CSTB’2012 пройдёт круглый стол по переходу национального вещания на цифровой стандарт 1
18.01.2012 Клиенты «Сбербанка» в Новосибирске теперь оплачивают услуги телеком-операторов по упрощенной схеме 1
13.01.2012 Абонентская база платного ТВ МТС достигла 3 млн 1
04.10.2011 МТС переводит всех абонентов «Комстар-регионы» на единую биллинговую платформу 2
19.09.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 1
13.09.2011 «Ситроникс ИТ» внедрил системы хранения данных и резервного копирования для «Комстар-Регионы» 3
12.09.2011 Виктор Кореш назначен генеральным директором «Комкор» 1
12.09.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 1
07.09.2011 Виктор Кореш назначен президентом группы компаний «Акадо» 1
06.06.2011 МТС представила «летний» тариф для абонентов проводного интернета 2
31.05.2011 МТС начинает модернизацию сети фиксированной связи в Санкт-Петербурге 1
23.05.2011 «Билайн» продолжает скупать операторов по регионам 1
26.04.2011 МТС приобрела курганского оператора «Инфоцентр» за $15,6 млн 1
18.04.2011 Новые абоненты МТС смогут бесплатно смотреть каналы кабельного ТВ в течение месяца 2
04.04.2011 Группа МТС начинает вещание канала Cartoon Network в сети домашнего телевидения в регионах России 1
01.04.2011 Интернет-абоненты МТС получили свободный доступ к фильмам из каталога Omlet.ru 2
30.03.2011 ФАС разрешила «Комстару» приобрести активы курганского оператора связи «Инфоцентр» 1
15.03.2011 Россия: совокупная стоимость закрытых M&A-сделок в ТМТ-секторе в 2009-2010 гг. превысила $20,8 млрд 2
02.03.2011 Группа МТС начинает вещание канала «Кино Плюс» в сети домашнего телевидения в регионах России 1
01.03.2011 Александр Поповский назначен генеральным директором «Комстар-Регионы» 5
02.02.2011 «Мультирегион» довел свою долю акций во владимирском операторе связи «Жанр» до 100% 2
26.01.2011 Владимир Томчаковский назначен директором Уральского филиала «Комстар-Регионы» 1
18.01.2011 В первый день работы CSTB'2011 пройдёт круглый стол «переход России на цифровое эфирное вещание» 1
11.01.2011 «Комстар» продолжает консолидацию активов в регионах России 1
24.12.2010 «Комстар» довел свою долю в РТЦ до 100% 2
24.12.2010 Телеканал Sony Entertainment Television вошел в ТВ-пакеты «Комстара» в регионах 3
23.12.2010 «Комстар» внедряет единый биллинг в регионах России 1
22.12.2010 «Связной» начал продажи услуг «Комстара» в регионах России 2
16.12.2010 «Комстар» модернизировал сеть связи в Рязани 2
02.12.2010 «Комстар» перевел интернет-трафик своих пользователей в крупнейших городах присутствия на магистральную сеть МТС 2
30.11.2010 «Комстар» внедряет единую структуру управления в «Мультирегионе» 2

Публикаций - 89, упоминаний - 130

Комстар Регионы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 781 45
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 43
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 7
Акадо Телеком - Комкор 609 7
МегаФон ПетерСтар 145 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 4
НКС - Национальные кабельные сети 77 3
НТВ-Плюс 174 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
ВолгаТелеком 219 2
Oracle Corporation 3355 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 2
Синтерра - Synterra 565 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 2
Ростелеком Связьинвест 699 2
Шахты 38 1
Скай Линк - Skylink 503 1
AOL Inc 314 1
Астерос - Asteros 531 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 115 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 1
ТТК Новосибирск - Зап-СибТрансТелеком 4 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
General Electric - Дженерал электрик 120 1
Zynga 128 1
Акадо Екатеринбург 23 1
МегаФон Центральный филиал 60 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 1
Синтерра Медиа - Телеком-центр 78 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 86 1
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 181 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 315 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
VK - Mail.ru Group 2484 1
VMware 1829 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
ОНЭКСИМ ГК 35 2
Связной ГК 881 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 452 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
DST Global 165 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 1
ВТБ24 583 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 129 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Sony Pictures Entertainment 79 1
Сбербанк Сибирский банк 16 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 2
Президент Российской Федерации 1440 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
Роснано 456 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 65 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 47 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 8
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 4
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 36 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 2
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 53 2
Электроника 63 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 559 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 492 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 218 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 137 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 179 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 71 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 482 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Linux OS 4265 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 269 1
Microsoft Bing 320 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
Myspace - социальная сеть 336 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 1
Groupon - Групон - скидочный сервис 194 1
SBI Bank Свой круг 17 1
Кореш Виктор 71 29
Багдасарян Дмитрий 22 14
Приданцев Сергей 82 6
Поповский Александр 86 4
Калугин Сергей 162 2
Семериков Андрей 26 2
Силин Михаил 17 2
Припачкин Юрий 26 2
Ситников Сергей 51 2
Прохоров Юрий 44 1
Ткаченко Андрей 14 1
Корчагин Павел 14 1
Yang Jerry - Янг Джерри 62 1
Лобанов Денис 24 1
Нечай Елена 25 1
Лабис Юрий 14 1
Плотников Сергей 7 1
Макарьин Сергей 11 1
Лацанич Василь 92 1
Сеславинский Михаил 8 1
Воробьёв Алексей 4 1
Эрнст Константин 11 1
Слизень Виталий 141 1
Шамолин Михаил 102 1
Сморгонский Анатолий 37 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Фредерик Ваносчуйзе 25 1
Чубайс Анатолий 106 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 47
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 15
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 15
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 12
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 7
Россия - Тюмень 497 7
Россия - Астрахань 241 6
Россия - Рязань 355 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 6
Россия - Тверь 327 6
Россия - Калуга 296 6
Россия - Таганрог 112 6
Россия - Саратов 408 6
Россия - Пермь 740 6
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 5
Россия - Ульяновск 293 5
Россия - Ижевск 308 5
Россия - Краснодар 1040 4
Россия - Воронеж 692 4
Россия - Курск 231 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1060 4
Россия - Иваново 192 4
Россия - Орёл 216 4
Россия - Волгоград 542 4
Россия - ПФО - Самара 1291 4
Россия - Ярославль 406 3
Россия - Балаково 45 3
Россия - Дзержинск 65 3
Россия - Ростовская область 863 3
Россия - Свердловская область 806 3
Россия - Вологда 193 3
Россия - Пенза 254 3
Россия - Иркутск 467 3
Россия - Новокузнецк 176 3
Украина 3374 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 517 3
Россия - Челябинск 773 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 243 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 21 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
Русский язык 985 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 265 2
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
НТВ - Телекомпания 164 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
TelecomDaily ИАА 112 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 2 1
CSTB Telecom & Media 37 2
Прямая линия с Президентом РФ 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
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