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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Комстар Регионы
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 89, упоминаний - 130
Комстар Регионы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кореш Виктор 71 29
|Багдасарян Дмитрий 22 14
|Приданцев Сергей 82 6
|Поповский Александр 86 4
|Калугин Сергей 162 2
|Семериков Андрей 26 2
|Силин Михаил 17 2
|Припачкин Юрий 26 2
|Ситников Сергей 51 2
|Прохоров Юрий 44 1
|Ткаченко Андрей 14 1
|Корчагин Павел 14 1
|Yang Jerry - Янг Джерри 62 1
|Лобанов Денис 24 1
|Нечай Елена 25 1
|Лабис Юрий 14 1
|Плотников Сергей 7 1
|Макарьин Сергей 11 1
|Лацанич Василь 92 1
|Сеславинский Михаил 8 1
|Воробьёв Алексей 4 1
|Эрнст Константин 11 1
|Слизень Виталий 141 1
|Шамолин Михаил 102 1
|Сморгонский Анатолий 37 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Фредерик Ваносчуйзе 25 1
|Чубайс Анатолий 106 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
|МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
|ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru