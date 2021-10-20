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Positive Technologies
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Expert Security Center


20.10.2021 PT Sandbox научилась обнаруживать руткиты после заражения системы 1
30.09.2021 Новая хакерская группировка напала на авиапромышленность и ТЭК России 2
28.04.2021 Positive Technologies: число атак на промышленные компании выросло на 91% по сравнению с 2019 годом 1
14.04.2021 В новой версии PT Sandbox появились приманки-провокаторы, помогающие раскрыть злоумышленников 1
23.03.2021 Positive Technologies представила коммерческий релиз системы управления уязвимостями MaxPatrol VM 2
18.01.2021 Веб-кабинет «Абсолют банка» для оформления банковских гарантий защищен PT Multiscanner 1
16.11.2020 Microsoft и Positive Technologies: хакеры усилили атаки на медицинские учреждения 3
15.10.2020 Песочница PT Sandbox получила расширенные возможности по выявлению целевых атак 4
08.09.2020 Кибергруппировка Winnti атаковала разработчиков софта по всему миру 2
29.06.2020 В Maxpatrol SIEM загружен новый пакет экспертизы 1
16.06.2020 Positive Technologies: около 13% всех фишинговых атак связаны с темой COVID-19 1
02.04.2020 Алексей Данилин, Positive Technologies: Хакеры больше сфокусированы на продаже киберуслуг, чем на быстром выводе денег 1
19.03.2020 Maxpatrol SIEM научился обнаруживать работу популярных хакерских инструментов 1
18.03.2020 Positive Technologies: в 2019 году 60% кибератак имели целенаправленный характер 1
06.03.2020 Positive Technologies подвела киберитоги IV квартала 2019 2
07.02.2020 Positive Technologies: каждая пятая компания не устранила опасную уязвимость в ПО Citrix 1
28.01.2020 Maxpatrol SIEM научилась выявлять присутствие киберпреступников в корпоративной сети на этапе разведки 1
13.12.2019 Maxpatrol SIEM научилась выявлять попытки атакующих получить учетные данные 1
09.12.2019 Исследование: 39% российских СМБ-компаний столкнулись с целенаправленными кибератаками 1
06.12.2019 Исследование: 39% российских СМБ-компаний столкнулись с целенаправленными кибератаками 1
05.12.2019 Positive Technologies: больше половины APT-группировок нацелены на госучреждения 1
27.11.2019 Что анализ трафика может рассказать о безопасности вашей инфраструктуры 2
27.11.2019 Взлом доверия: история расследования атаки на компанию через филиал 2
22.11.2019 Positive Technologies: кибератаки все чаще носят целенаправленный характер 2
18.11.2019 Эксперты Positive Technologies рассказали об особенностях APT-атак в промышленности и ТЭК 1
31.10.2019 Расследование Positive Technologies: новая APT-группировка атакует госучреждения в разных странах мира 1
21.10.2019 Почему киберпреступники легко взламывают NASA, или Что не так с железобетонными периметрами 2
25.09.2019 Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки с тактикой «Закрепление» по матрице ATT&CK 1
22.07.2019 Эксперты PT Expert Security Center предсказывают атаки кибергруппировки RTM 4
08.07.2019 Три четверти российских банков уязвимы для кибератак 2
05.07.2019 Отчет об атаках: киберпреступники могут преодолеть периметр 75% банков 1
04.06.2019 Maxpatrol SIEM научили выявлять попытки закрепления атакующих по модели MITRE ATT&CK 2
13.05.2019 Positive Technologies обнаружила азиатскую кибергруппировку, которая шпионила за российскими компаниями 1
29.01.2019 Positive Technologies и «Информзащита» обеспечат защиту клиентов IZ:SOC 3
19.12.2018 Positive Technologies: по итогам 2018 г. рынок информационной безопасности вырастет на 10% 1
18.12.2018 Positive Technologies и «ICL Системные технологии» объединили усилия в области реагирования на инциденты ИБ 1
13.12.2018 «АльфаСтрахование» и Positive Technologies создали сервис защиты от киберрисков 2
27.11.2018 Positive Technologies выпустила комплекс для раннего выявления сложных угроз 1
15.10.2018 Positive Technologies помогла отразить 38 тысяч кибератак на сервисы транспортной дирекции ЧМ-2018 2
18.06.2018 Positive Technologies: число киберинцидентов выросло на 32% по итогам первого квартала 2018 года 1

Публикаций - 45, упоминаний - 69

Positive Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 31
Microsoft Corporation 11168 6
ICEFOG - Хакерская группировка 6 4
TaskMasters - Хакерская группировка 3 3
TA505 - Хакерские группировки 5 3
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 34 3
SAP SE 3220 2
Apple Inc - Эппл Рус 7737 2
Google LLC 7177 2
APT-C - Donot - Хакерская группировка 4 2
Citrix Systems 571 2
Bronze Union - LuckyMouse - APT27 - Хакерская круппировка 7 2
Gamaredon - Хакерская группировка 3 2
Ланит Северо-Запад 4 1
Huber+Suhner 6 1
Winnti - Хакерская группировка 8 1
Bisonal - хакерская группировка 2 1
MuddyWater, SeedWorm, TEMP.Zagros, MuddyWater - Хакерская группировка 5 1
NetWalker - Хакерская группировка 7 1
ICL Системные Технологии 10 1
LuckyMouse - Хакерская группировка 7 1
Cloud Atlas - Хакерская круппировка 2 1
Hades - Хакерская группировка 2 1
Информзащита 423 1
APT40 - Хакерская группировка 1 1
Ponemon Institute 65 1
Palo Alto Networks 80 1
ICL ГК 69 1
Magecart - Хакерская группировка 9 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 37 1
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 1
IBM 3557 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Siemens AG - Сименс Россия 675 1
Mitsubishi Electric 74 1
Fortinet 288 1
Intel Corporation 4204 1
Марс ФГУП НПО 84 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Альфа-Банк 1127 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Ростовводоканал 1 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 2
Президент Российской Федерации 1442 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 154 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 3 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 20
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 18
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 12
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 10
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 8
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 123 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 6
NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика 20 5
RTM - Release To Manufacturing - Выпуск в производство 36 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 3
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 145 3
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 3
Credential Access - Получение учетных данных - Credential Stuffing - Атаки с использованием украденных учетных данных 8 3
Kerberos - Сетевой протокол аутентификации 44 2
Threat Hunting - Охота за угрозами 11 2
BlueKeep - Уязвимость в реализации Microsoft Remote Desktop Protocol 12 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 548 2
DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 24 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1210 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 2
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Credential Dumping - Получение учетных данных из дампа памяти системных служб Windows или стороннего ПО 1 1
DCShadow - вид атак на Active Directory 3 1
DGA - Domain Generation Algorithms - алгоритмы генерации доменов 6 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 1
LoTL - Living off the Land - кибератака 2 1
Printer Bug - уязвимость 1 1
Shellshock - серия уязвимостей 23 1
Blueborne - Уязвимости электронных устройств, работающих с различными имплементациями Bluetooth 7 1
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 21 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 9
Microsoft Windows 10 6676 6
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 24 6
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 5
MITRE ATT&CK - Структурированный список поведений киберпреступников 20 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 4
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall 76 3
Google Android 10751 2
Microsoft PowerView 12 2
Apple iOS 5742 2
Positive Technologies - PT KB - Knowledge Base 1 1
Pulse Secure 5 1
Koadic 2 1
Click2Gov - система оплаты госуслуг США 1 1
Namecoin - Bitcoin система хранения произвольных комбинаций вида «имя-значение» 4 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 22 1
Mimikatz - функционал Windows Credentials Editor извлечения аутентификационных данных 13 1
Positive Technologies - PT SIP - PT Security Intelligence Portal 1 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 11 1
DCSync 1 1
СКБ Контур - Контур.Светофор 42 1
Positive Technologies - PT MultiScanner 15 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 161 1
EternalRomance - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 6 1
Calypso 14 1
Citrix NetScaler Gateway 31 1
Positive Technologies - PT Sandbox 8 1
Информзащита IZ:SOC - Центр мониторинга киберугроз 9 1
Citrix Gateway 6 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 46 1
Citrix ADC - Citrix Application Delivery Controller - NetScaler ADC 31 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 38 1
Microsoft Exchange 684 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 1
WordPress 170 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Новиков Алексей 39 14
Тюрин Антон 6 5
Авезова Яна 10 4
Синицын Артем 6 3
Данилин Алексей 10 3
Кувшинов Денис 4 2
Симис Борис 11 2
Качалин Алексей 4 1
Войтенко Андрей 1 1
Кириллова Ксения 2 1
Вишняков Алексей 5 1
Красавина Евгения 6 1
Якимов Николай 1 1
Талеб Нассим Николас 1 1
Ключников Михаил 18 1
Савельев Михаил 19 1
Зиненко Ольга 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 6
Германия - Федеративная Республика 3674 4
Индия - Республика 2181 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 3
Бразилия - Федеративная Республика 1131 3
Восточная Европа 1691 3
Азия - Азиатский регион 1525 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 3
Япония 2811 2
Южная Корея - Республика 1466 2
Монголия 172 2
Нидерланды 981 2
Италия - Рим 71 1
Таиланд - Королевство 363 1
США - Калифорния 975 1
Северная Америка 1416 1
Испания - Королевство 1258 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Казахстан - Республика 2650 1
Европа 3788 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Италия - Итальянская Республика 1401 1
Специальный административный район Гонконг 555 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 1
Австралия - Австралийский Союз 1130 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Слепые зоны 12 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
Forbes - Форбс 442 1
Gartner 2197 2
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 2
SANS Institute 19 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Defcon 16 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769143, в очереди разбора - 672827.
Создано именных указателей - 46354.
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