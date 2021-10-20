Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Positive Technologies
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Expert Security Center
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 45, упоминаний - 69
Positive Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Альфа-Банк 1127 1
|Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
|АльфаСтрахование СГ 208 1
|Юнистрим - Unistream 167 1
|Ростовводоканал 1 1
|Новиков Алексей 39 14
|Тюрин Антон 6 5
|Авезова Яна 10 4
|Синицын Артем 6 3
|Данилин Алексей 10 3
|Кувшинов Денис 4 2
|Симис Борис 11 2
|Качалин Алексей 4 1
|Войтенко Андрей 1 1
|Кириллова Ксения 2 1
|Вишняков Алексей 5 1
|Красавина Евгения 6 1
|Якимов Николай 1 1
|Талеб Нассим Николас 1 1
|Ключников Михаил 18 1
|Савельев Михаил 19 1
|Зиненко Ольга 10 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769143, в очереди разбора - 672827.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769143, в очереди разбора - 672827.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru