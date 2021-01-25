Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Esri ArcGIS


25.01.2021 Информационные технологии в строительной отрасли. Что изменилось в 2020 г.? 1
28.11.2019 Esri CIS представила конструктор ГИС-приложений с поддержкой 3D 1
18.03.2019 Москомархитектура переезжает с IBM на PostgreSQL 1
27.09.2017 Ушедшие из «Прогноза» разработчики рассказали, как устроена ИС раздачи «дальневосточных гектаров» 1
02.11.2016 Региональная ГИС Тульской области переведена на российскую платформу ИАС «Горизонт» 1
27.09.2016 Новый сервис ActiveCloud позволит работать с тяжелыми графическими приложениями в «облаке» 1
13.01.2016 Новосибирцы смогут подать заявку на развитие бизнеса через региональный интернет-проект 1
23.12.2015 Esri выпустила финальную версию среды для создания приложений AppStudio for ArcGIS v1.0 6
16.12.2015 В ArcGIS будет реализована поддержка SAP HANA как корпоративной базы геоданных 6
08.12.2015 Замгубернатора Ярославской области об ИТ-приоритетах региона 2
26.11.2015 Приоритеты ИТ в госсекторе: сегодня – контроль и надзор, завтра – умные города 1
23.11.2015 Система распознавания лиц Vocord FaceControl интегрирована с ГИС ArcGIS 1
18.11.2015 Бета-версия ArcGIS Earth стала доступна для тестирования 4
09.11.2015 Вышла новая версия Navigator for ArcGIS на русском языке 3
16.09.2015 Datum Group создала электронную векторную карту Чебаркуля 1
23.07.2015 Выпущена новая версия облачной ГИС-платформы ArcGIS Online 2
17.07.2015 Esri предложила новое мобильное приложение для работы с данными «в поле» 6
15.06.2015 Qlik Sense + ArcGIS: решение по геоанализу от Esri CIS и BI Consult 3
02.06.2015 Softline разработала геоинформационную систему для Минлесхоза Рязанской области 1
27.05.2015 Esri CIS включила технологию Smart Mapping в ArcGIS 10.3.1 11
08.04.2015 В ГИС-платформе ArcGIS Online появилась технология Smart Mapping 5
17.02.2015 В ArcGIS Online стали доступны новые карты рельефа большей части европейской территории России 1
04.02.2015 Esri CIS выпустил первую версию настольного продукта ArcGIS Pro 12
20.01.2015 На платформе ArcGIS заработал Геопортал Тюменской области 4
15.12.2014 Esri расширила функциональные возможности облачной ГИС-платформы ArcGIS Online 2
10.12.2014 Esri CIS представил новую программную ГИС-платформу ArcGIS 10.3 14
08.12.2014 Как ГИС помогают в борьбе со стихией на Дальнем Востоке 3
30.09.2014 Космические данные нуждаются в новых средствах обработки 1
25.09.2014 Росреестр ищет, чем заменить американское ПО 1
17.09.2014 Bentley Systems выпустила оптимизированное ПО для информационного моделирования: WaterCAD, WaterGEMS и Hammer 2
03.09.2014 Новая ГИС поможет контролировать распределение субсидий европейским фермерам 1
04.08.2014 В Марий Эл создается ГИС мониторинга природных ресурсов 1
21.07.2014 ГИС поможет контролировать состояние зеленых насаждений вдоль ЛЭП 1
18.07.2014 ГИС помогут победить опасные инфекции 1
14.07.2014 Базовая карта Airbus Defense and Space появится в ArcGIS Online 1
11.07.2014 В России разработали геоинформационную систему на замену решения из США 1
09.06.2014 В школах Объединенных Арабских Эмиратов будут использоваться ГИС 2
06.05.2014 Обзор корпоративного ноутбука HP Elitebook 840 G1: ничего личного, просто бизнес 1
14.04.2014 Систему-112 обеспечат ГИС-сервисами 1
11.04.2014 Армия США получила новые ГИС-инструменты 1

Публикаций - 108, упоминаний - 240

Esri ArcGIS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Esri 131 13
Esri CIS - Эсри СНГ 88 12
Совзонд - Sovzond 66 6
Microsoft Corporation 11095 4
IBM 3544 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 2
Navteq 110 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 2
Google LLC 7154 2
SAP SE 3215 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
Apple Inc - Эппл Рус 7707 1
Nvidia Corp 2024 1
Консист Бизнес Групп 58 1
Vocord - Вокорд 99 1
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 1
Qlik 63 1
Ланит ГК 1157 1
BI Consult - Би Ай Консалт 11 1
Инфокомпас 14 1
Oracle Corporation 3350 1
Неолант - Neolant 36 1
Softline - Софтлайн 1474 1
Yandex - Яндекс 4101 1
ТНК-ВР Холдинг 148 2
Мегаполис ТК 88 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Datum Group - Датум Групп 11 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 3
Правительство Москвы 653 1
Правительство Москвы - Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы 2 1
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 21 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
2D - 2-Dimensional 297 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 33 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 213 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 832 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 79 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 424 1
Esri ArcGIS Online 35 9
Apple iOS 5742 7
Google Android 10751 6
Microsoft Windows Phone OS 1472 5
Microsoft Windows 10 6645 5
SQL - Язык программирования 434 3
Apple macOS X 901 2
Autodesk Revit 68 2
Autodesk AutoCAD 177 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Nvidia GeForce GTX 2067 2
Microsoft Excel 436 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 2
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
OpenStreetMap 39 2
Microsoft Windows 8 1228 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 665 2
Google Picasa Web Albums 119 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
Нанософт nanoCAD 35 1
Java - Язык программирования 1177 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
Linux OS 4260 1
Esri ArcGIS Desktop 1 1
Esri AppStudio 1 1
Autodesk Forge 4 1
Battery Eater - notebook benchmark tool 70 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
IBM DB2 150 1
IBM WebSphere Application Server 12 1
ОАСИ МКА - Отраслевая автоматизированная система информатизации Москомархитектуры 2 1
Esri ArcGIS Experience Builder 1 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 504 1
Apple iPhone 5 710 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
Лысенко Эдуард 209 2
Албычев Александр 74 1
Бутенко Юрий 64 1
Солопов Вячеслав 14 1
Салбиев Алан 30 1
Кураш Антон 31 1
Торгашин Юрий 5 1
Энфиаджян Рубен 21 1
Путин Владимир 1826 1
Серебряков Виктор 42 1
Рудычева Наталья 81 1
Херсонцев Алексей 48 1
Игнатов Виктор 12 1
Векилов Тимур 28 1
Лаут Артур 2 1
Стародубов Александр 1 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 43
Россия - Российская федерация - РФ 57420 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 5
Европа 3759 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 3
Германия - Федеративная Республика 3643 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 3
Россия - Тюменская область 582 2
Россия - Ярославская область 332 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 2
Европа Западная 614 1
Украина 3372 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Индия - Республика 2173 1
Япония 2788 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 1
Казахстан - Республика 2632 1
Россия - Амурская область 320 1
Ирландия - Дублин 66 1
Россия - Калуга 295 1
Швейцария - Цюрих 105 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 633 1
Россия - Рязанская область 314 1
Россия - Омск 628 1
Испания - Мадрид 63 1
Азия - Азиатский регион 1517 1
Земля - планета Солнечной системы 864 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 28 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
Markets&Markets Research 78 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 30 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762296, в очереди разбора - 665985.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще