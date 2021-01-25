Esri ArcGIS

Москомархитектура переезжает с IBM на PostgreSQL 1

В ArcGIS будет реализована поддержка SAP HANA как корпоративной базы геоданных 6

Система распознавания лиц Vocord FaceControl интегрирована с ГИС ArcGIS 1

Вышла новая версия Navigator for ArcGIS на русском языке 3

Datum Group создала электронную векторную карту Чебаркуля 1

Softline разработала геоинформационную систему для Минлесхоза Рязанской области 1

В ArcGIS Online стали доступны новые карты рельефа большей части европейской территории России 1

Esri CIS выпустил первую версию настольного продукта ArcGIS Pro 12

На платформе ArcGIS заработал Геопортал Тюменской области 4

Как ГИС помогают в борьбе со стихией на Дальнем Востоке 3

Космические данные нуждаются в новых средствах обработки 1

Новая ГИС поможет контролировать распределение субсидий европейским фермерам 1

В Марий Эл создается ГИС мониторинга природных ресурсов 1

ГИС поможет контролировать состояние зеленых насаждений вдоль ЛЭП 1

ГИС помогут победить опасные инфекции 1

Базовая карта Airbus Defense and Space появится в ArcGIS Online 1

В России разработали геоинформационную систему на замену решения из США 1