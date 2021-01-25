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Esri ArcGIS
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 108, упоминаний - 240
Esri ArcGIS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Esri 131 13
|Esri CIS - Эсри СНГ 88 12
|Совзонд - Sovzond 66 6
|Microsoft Corporation 11095 4
|IBM 3544 3
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 2
|Navteq 110 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 2
|Google LLC 7154 2
|SAP SE 3215 2
|Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7707 1
|Nvidia Corp 2024 1
|Консист Бизнес Групп 58 1
|Vocord - Вокорд 99 1
|ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 1
|Qlik 63 1
|Ланит ГК 1157 1
|BI Consult - Би Ай Консалт 11 1
|Инфокомпас 14 1
|Oracle Corporation 3350 1
|Неолант - Neolant 36 1
|Softline - Софтлайн 1474 1
|Yandex - Яндекс 4101 1
|ТНК-ВР Холдинг 148 2
|Мегаполис ТК 88 1
|Башнефть ПАО АНК 90 1
|Datum Group - Датум Групп 11 1
|Лысенко Эдуард 209 2
|Албычев Александр 74 1
|Бутенко Юрий 64 1
|Солопов Вячеслав 14 1
|Салбиев Алан 30 1
|Кураш Антон 31 1
|Торгашин Юрий 5 1
|Энфиаджян Рубен 21 1
|Путин Владимир 1826 1
|Серебряков Виктор 42 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Херсонцев Алексей 48 1
|Игнатов Виктор 12 1
|Векилов Тимур 28 1
|Лаут Артур 2 1
|Стародубов Александр 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762296, в очереди разбора - 665985.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762296, в очереди разбора - 665985.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru