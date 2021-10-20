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Amazon Alexa


20.10.2021 Xiaomi привезла в Россию планшет, который ждали много лет 1
11.10.2021 У языков программирования революция. Сменился самый популярный язык в мире 1
13.09.2021 Среди языков программирования грядет смена «власти». Появился новый амбициозный лидер 1
10.09.2021 Amazon выпустила дешевые смарт-ТВ 2
29.07.2021 Власти готовятся запретить в России популярнейшую художественную галерею интернета 1
14.07.2021 Обзор беспроводной гарнитуры JBL LIVE FREE NC+ TWS 1
06.07.2021 Python вот-вот станет самым популярным языком программирования. Он почти победил С и Java 1
16.06.2021 Лучшие саундбары для телевизора: выбор ZOOM 2
03.06.2021 Акционеры Mail.ru и «Авито» купили крупнейший в мире форум для программистов 1
11.05.2021 10 умных розеток для управления техникой: выбор ZOOM 1
29.04.2021 Зачем создавать межгосударственный совет по этике ИИ 2
02.04.2021 Бывший глава Роскомнадзора превратил Rutube в полную копию YouTube 2
17.03.2021 Wikipedia становится платной. Пока для ИТ-гигантов 1
11.03.2021 Youtube обложит российских видеоблогеров налогами в пользу США 3
15.02.2021 «Авито» превращается в «убийцу» Ozon и «Яндекс.маркета» 1
02.02.2021 Legrand анонсировала умные устройства для контроля климата и профилактики вирусных заболеваний 1
19.01.2021 ИБ-компания заманивает хакеров на работу, рассылая им зашифрованные жесткие диски с биткоинами и котиками 1
14.01.2021 Лучшие роботы-пылесосы с датчиком LiDAR: выбор ZOOM 1
12.01.2021 TP-Link представила первую Wi-Fi 6 mesh-систему со встроенным голосовым помощником Alexa. Фото 7
30.12.2020 LG выпустила новую плиту со встроенной печью и функцией воздушного су-вид. Фото 1
09.12.2020 Базы данных в Google Cloud оказались открыты для любых пользователей 1
04.12.2020 Canon выпустила цветной струйный принтер начального уровня Pixma TS3440. Фото 1
20.11.2020 Intel создала эталонный ноутбук для маленьких производителей, чтобы они победили HP и Dell. Видео 1
05.11.2020 Python впервые в истории стал популярнее Java 1
30.10.2020 Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов: выбор ZOOM 1
30.09.2020 Лучшая портативная акустика с поддержкой мультирум: выбор ZOOM 2
29.09.2020 IPv6 становится популярнее: интернету вещей нужны новые адреса 1
16.09.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи умных колонок в России в 2020 году выросли в 7 раз 1
24.08.2020 PT MaxPatrol SIEM научилась выявлять подозрительные действия пользователей в Linux-системах 1
14.08.2020 Check Point обнаружила уязвимости в голосовом помощнике Alexa 8
27.07.2020 Как Amazon обещала дать стартапам деньги, а вместо этого воровала их идеи, чтобы бесплатно использовать в своих продуктах 1
10.07.2020 Обзор Eufy RoboVac G10 Hybrid: простой и надежный робот-пылесос 1
28.05.2020 Lenovo представила Idea Pad Yoga Duet 7 и IdeaPad Duet 3 1
20.05.2020 Кадровая компания требует навечно заблокировать YouTube в России 1
01.04.2020 Apple купила сверхпопулярное приложение и тут же уничтожила его версию для Android 1
27.03.2020 Команда МФТИ прошла в полуфинал конкурса Amazon по созданию чат-ботов 3
12.03.2020 Legrand запускает новую систему домашнего комфорта 1
26.02.2020 Panasonic представил ИИ-платформу Miraie для умного дома 1
11.02.2020 Asus начинает российские продажи бизнес-ноутбука ExpertBook B9 2
10.02.2020 «Хабр» «сбежал» из России 1

Публикаций - 138, упоминаний - 204

Amazon Alexa упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7144 36
Microsoft Corporation 11060 21
Amazon Inc - Amazon.com 1470 19
Apple Inc - Эппл Рус 7692 17
Lenovo Group 1636 15
Samsung Electronics 5651 14
Xiaomi 904 12
Yandex - Яндекс 4101 11
Nvidia Corp 2015 9
Intel Corporation 4169 8
Facebook 3765 6
SEC Consult Services 929 5
Harman Kardon 165 5
LG Electronics 1844 4
VK - Mail.ru Group 2483 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1211 3
HP Inc. 2905 3
Lenovo Motorola 1004 3
Rambler Group - Рамблер ГК 485 3
Oculus VR 48 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Hisense Group 41 2
JBL 98 2
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 2
Ovum 55 2
Oracle Corporation 3342 2
Philips 702 2
IBM 3537 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 2
Huawei 2730 2
TP-Link 158 2
Acer Group 1360 2
Нейросети Ашманова - Нейронные сети Ашманова 6 2
AMD - Advanced Micro Devices 1669 2
Alphabet 74 2
InfoWatch - Инфовотч 607 2
Alibaba Group 298 2
Twitter 2204 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
DeviantArt 5 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Семенов и Певзнер - Semenov & Pevzner Law Firm 4 1
Коловрат 5 1
Alexa Fund 1 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 4 1
Ontarget - Онтаргет 1 1
Miele 85 1
Uber 257 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 1
Эксмо-АСТ - издательство 50 1
Сбербанк Факторинг 18 1
Nestle - Нестле 64 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
Walmart - Wal-Mart Stores 151 1
Uber Technologies 258 1
Tesla Motors 241 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 1
Уралсиб Банк 389 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Почта России ПАО 1572 1
American Express 172 1
Volvo Cars 155 1
KIA Motors 72 1
Kickstarter 95 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 412 2
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 59 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 1
Федеральное казначейство России 766 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 417 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 9 1
Linux Foundation 157 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 1
Баптистская Церковь - Церковь евангельских христиан баптистов 1 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 32
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 24
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 22
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 18
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 12
Dolby Vision 79 9
Dolby Atmos 144 9
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 5
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2954 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 4
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 4
DDR - Double data rate 1067 4
IFTTT - If This Then That 7 4
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 3
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 336 3
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 82 3
Rapid Charge 17 3
USB Type-C - USB-C 901 3
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 3
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 3
ARM64 - Архитектура процессора 1018 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 2
Умные платформы 496 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 2
Google Android 10750 26
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 23
Apple iOS 5741 18
Apple Siri - Голосовой помощник 302 17
Microsoft Windows 10 6629 16
Microsoft Cortana 141 15
Intel Core - Семейство процессоров 863 11
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 72 9
Nvidia GeForce GTX 2058 9
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 7
Amazon Echo 49 7
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 6
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 6
JavaScript - Язык программирования 628 6
Google Home - Умная колонка 37 6
Linux OS 4253 6
Microsoft Windows Hello 170 6
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 6
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 42 6
Lenovo Pen - серия стилусов 22 5
Microsoft Office 1934 5
Java - Язык программирования 1175 5
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 4
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 208 4
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 3
Microsoft Outlook 642 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Google Android TV 173 3
Samsung Family Hub - серия умных холодильников 9 3
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 3
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 71 3
Microsoft Teams 214 3
Google Pixel - Серия смартфонов 108 3
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 283 3
Apple iPad 3263 3
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 82 3
Microsoft Windows Ink 28 3
Lenovo Q-Control 8 3
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 3
Путин Владимир 1824 2
Ашманов Игорь 26 2
Модяев Игорь 2 2
Чукарин Алексей 56 2
Галушкин Олег 168 2
Суворов Дмитрий 3 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 72 2
Касперская Наталья 197 2
Ашманов Станислав 8 2
Пронин Вячеслав 2 1
Салливан Кристин 1 1
McDowell Mary - МакДауэлл Мэри 11 1
Johnson Boris - Джонсон Борис 9 1
Ермакова Елена 1 1
Табастаева Юлианна 1 1
Симоненко Светлана 1 1
Wong CP - Вонг Си Пи 1 1
Севастьянова Наталья 2 1
Чернявский Даниил 1 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Семенов Анатолий 12 1
Бутерин Виталий 20 1
Карпов Дмитрий 3 1
Черноус Дмитрий 1 1
Романов Дмитрий 53 1
Помзов Михаил 4 1
Гершкович Михаил 2 1
Коновалов Максим 15 1
Chen Jason - Чен Джейсон 9 1
Зенкин Денис 100 1
Куракин Алексей 5 1
Sharma Saurabh - Шарма Саураб 1 1
Kaplan Andreas Marcus - Каплан Андреас 1 1
McQuire Nick - МакКуайр Ник 2 1
Мельников Алмаз 3 1
Bischoff Paul - Бишофф Пол 1 1
Ерёмин Вадим 7 1
Лукьянов Роман 3 1
Collins Victor - Коллинз Виктор 3 1
Vanunu Oded - Вануну Одед 13 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 30
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 29
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 7
Германия - Федеративная Республика 3624 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 7
Япония 2778 6
Индия - Республика 2169 5
США - Лас Вегас - Las Vegas 403 4
Франция - Французская Республика 2120 3
Германия - Берлин 355 3
Украина 3361 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 3
Северная Америка 1409 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 2
Европа Западная 612 2
Европа 3745 2
Италия - Итальянская Республика 1381 2
Кипр - Республика 247 1
Украина - Чернобыль 7 1
Португалия - Португальская Республика 317 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Китай - Ханчжоу 27 1
Греция - Греческая Республика 320 1
Великобритания - Виргинские Острова 110 1
США - Техас 222 1
США - Чикаго 127 1
США - Аризона 95 1
США - Огайо 52 1
Европа Центральная 106 1
Xu Wenyuan - Сюй Вэньюань 1 1
Россия - Челябинская область 658 1
Испания - Королевство 1251 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 1
Великобритания - Лондон 818 1
Бразилия - Федеративная Республика 1123 1
Ближний Восток 1471 1
Бельгия - Королевство 397 1
США - Нью-Йорк 1092 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 4
Русский язык 978 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
Градус Фаренгейта 8 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 26 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 11 1
Конституция США 18 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CDO - Chief Data Officer - Директор по данным 2 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 7
Коммерсантъ - Издательский дом 480 3
Forbes - Форбс 441 2
Wikipedia - Википедия 276 2
The Verge - Издание 448 2
ZDnet 381 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 2
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 2
ABC News 11 1
IBT - International Business Times 14 1
Fastcompany 3 1
Yahoo Finance 18 1
The Intercept 9 1
Ars Technica 227 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
VentureBeat 79 1
DigiTimes - Издание 506 1
ТНТ - Телеканал 94 1
The Guardian - Британская газета 189 1
23ABC News 55 1
БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 6 1
РИА Новости 654 1
WSJ - The Wall Street Journal 161 1
The Wall Street Journal 709 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Gartner 2190 4
CNews Analytics 1988 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
W3Techs 10 2
Fortune 100 48 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
Discovery Research Group 14 1
CCS Insight 20 1
Analysys Mason 26 1
Cisco Security Capabilities Benchmark 1 1
Ovum’s Decision Matrix: Selecting an Enterprise Mobile Application Development Platform 1 1
Comparitech 4 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
eMarketer 77 1
NPD Group 81 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 2
University of Michigan - Университет Мичигана 11 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 21 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 48 1
РНБ - Российская национальная библиотека 15 1
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 19 1
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 10 1
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 7 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 7
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 142 1
Oracle OpenWorld 36 1
Microsoft Build - конференция 30 1
Alexa Prize Socialbot Grand Challenge 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760073, в очереди разбора - 663763.
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