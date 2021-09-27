Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ОВД
Органы внутренних дел
Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы
Публикаций - 38, упоминаний - 62
ОВД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 119 2
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4418 1
|УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
|Акимов Максим 167 2
|Шилов Сергей 61 2
|Нащекин Алексей 111 2
|Махонов Александр 29 2
|Медведев Дмитрий 1476 2
|Пьянченко Андрей 5 1
|Тер-Степанов Дмитрий 20 1
|Горелых Валерий 1 1
|CNews Analytics 2326 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 873468, в очереди разбора - 776641.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 873468, в очереди разбора - 776641.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru