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ОВД
Органы внутренних дел
Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы



27.09.2021 Хулиганы поплатились за порчу самокатов «Яндекса», Whoosh и Urent. Их наказали суммой с шестью нулями 1
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 1
07.11.2019 Власти готовятся конфисковывать криптовалюту 1
28.08.2019 Электронные паспорта россиян дополнят авторизацией через SIM-карту 1
18.07.2019 Россиян оставят без бумажных паспортов. Электронная альтернатива почти готова 2
01.07.2019 Россиянка подожгла вышку сотовой связи, потому что она излучала 2
22.04.2019 МВД требовало с AT Consulting миллион за туалет и воду, использованные во время исполнения госконтракта 1
27.03.2019 Не найдено коррупции в деле об ИТ-системе МВД, за которую сажали ее создателей и приемщика 1
06.06.2016 Почтовые сервисы органов госвласти России практически не защищены 1
12.05.2016 Взаимодействие подразделений органов внутренних дел на всей территории Беларуси обеспечила система «Электронное Дело» 1
26.10.2015 К инспекторам ГИБДД в Москве прикрепят видеорегистраторы, чтобы спасти их от взяток 1
16.09.2013 Участковые и граждане Украины будут общаться через ГИС 1
10.06.2013 СК: Основатель «ВКонтакте» совершил неумышленный наезд 1
21.05.2013 Николай Зязин: Главная особенность системы в том, что она единая и комплексная 1
01.02.2013 «Воентелеком» отрицает конспирологию в гибели своего топ-менеджера 1
19.07.2012 «Белтел» модернизировал сеть связи предприятия «Аэронавигация Северо-Запада» 1
14.06.2011 МТС обеспечит для МВД мобильный доступ к информационным ресурсам 1
08.11.2010 Северо-Енисейское и Нижне-Енисейское лесничества выплатят крупные компенсации за использование пиратского ПО Microsoft 1
17.05.2010 «Ростелеком» обеспечил департамент лесного комплекса Тверской области федеральным номером для организации «горячей линии» 1
18.01.2010 Средства связи для МВД России на 1 млрд руб.: итоги тендера 3
27.10.2008 «АйТи» представит новые решения для органов внутренних дел на «Интерполитех-2008» 2
05.09.2008 Управление воздушным движением: какая АС нужна России? 1
09.06.2008 В Петербурге предотвращена кража спутникового оборудования 1
28.03.2008 ГУВД по Свердловской области купит ПК с лазерными принтерами 1
20.02.2008 В Гусеве внедрили систему видеонаблюдения 1
15.02.2008 Грабителями «Цифрограда» оказались его продавцы 1
28.12.2007 МВД объединило все регионы в одну сеть 5
28.12.2007 Все субъекты РФ подключены к Единой информационной системе 1
27.09.2007 МВД России: ИТ помогают раскрывать преступления 6
05.09.2007 МВД Карелии устанавливает видеонаблюдение в Кондопоге 1
02.08.2007 "Орбита": единая сеть МВД охватит всю Россию 6
02.07.2007 Сергей Перов: Концепция информатизации МВД себя оправдывает 5
14.06.2007 ЭОС создает АИС для МВД России 1
23.03.2007 Пиратское ПО: как не стать уголовником 1
08.12.2006 Префектуре ВАО Москвы необходимы услуги по техническому обслуживанию 1
28.09.2006 Пьяный российский авиаконструктор потерял прибор для новейшего бомбардировщика 1
03.02.2006 Русские хакеры лишили киргизов SMS? 1
31.01.2006 Греф даст денег МВД на ИТ 2

Публикаций - 38, упоминаний - 62

ОВД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 7109 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2038 2
Восход ФГБУ НИИ 391 2
Микрон - Micron 401 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7087 2
СТиС НПО - Специальная техника и связь МВД России 30 2
Microsoft Corporation 13617 2
Thales 23 1
Google LLC 8416 1
Спецтехника и связь МВД России ФКУ НПО 7 1
НТС - Национальные телематические системы 20 1
Gemalto 173 1
Oracle Corporation 3878 1
Yandex - Яндекс 4257 1
Siemens AG - Сименс Россия 918 1
VK - Mail.ru Group 2642 1
ОТР 152 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6115 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5162 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 119 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4418 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1560 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2082 6
Правительство РФ 2289 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1624 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1766 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1003 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1817 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 420 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 86 1
Правительство Мурманской области - Министерство цифрового развития Мурманской области 2 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 43 1
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
ПФР Департамент информационных технологий 116 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Правительство Республики Башкортостан 17 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 57 1
Правительство и губернатор Омской области 15 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области 5 1
Правительство Мурманской области 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6189 1
Правительство Республики Коми 19 1
Администрация Смоленской области 19 1
Верховный суд Российской Федерации 203 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 455 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 386 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 226 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1757 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 507 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 291 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 797 1
Президент Российской Федерации 1499 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1300 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1471 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 454 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2358 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 876 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 695 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 173 1
Mobile ID - Мобильный ID - Услуга мобильного оператора идентификация и подтверждения цифровой подписью электронных документов и услуг - Мобильная электронная подпись (МЭП) 24 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 519 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1753 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1779 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 421 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 44 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2586 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5457 1
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 37 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 509 2
Модернизация ИБД 6 2
Google Android 10774 1
Apple iOS 5751 1
Dell Mobile Connect 15 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 328 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
WhatsApp Messenger 655 1
ЭОС Дело СЭД 722 1
ГИС Кадры 89 1 1
Акимов Максим 167 2
Шилов Сергей 61 2
Нащекин Алексей 111 2
Махонов Александр 29 2
Медведев Дмитрий 1476 2
Пьянченко Андрей 5 1
Тер-Степанов Дмитрий 20 1
Горелых Валерий 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 64956 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20293 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8969 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1451 4
Россия - ЦФО - Тверская область 276 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 653 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1277 2
Беларусь - Белоруссия 2372 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 464 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 379 2
Россия - УФО - Свердловская область 873 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2797 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 943 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 400 1
Россия - Ступино 13 1
Россия - СЗФО - Псковская область 394 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 352 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 259 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 384 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 380 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 254 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 444 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 300 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 689 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 716 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 539 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Черкесск 50 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 380 1
Россия - СКФО - Кабардино-Балкарская Республика (КБР) - Нальчик 71 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 207 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 183 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 197 1
Россия - УФО - Пермский край - Соликамск 31 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 151 1
Россия - СКФО - Кабардино-Балкарская Республика (КБР) 184 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 274 1
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 146 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Конаковский район - Конаково 6 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 29 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусев 60 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1061 4
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 188 1
Региональное законодательство 45 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 295 1
Информационное общество - Государственная программа 284 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3573 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 4453 2
Коммерсантъ - Издательский дом 542 1
URA.RU - информагентство 4 1
CNews Analytics 2326 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
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