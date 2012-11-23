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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Комстар ОТС Регионы
Публикаций - 90, упоминаний - 132
Комстар ОТС Регионы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кореш Виктор 80 30
|Багдасарян Дмитрий 23 16
|Приданцев Сергей 143 6
|Поповский Александр 90 4
|Алаев Владимир 16 3
|Монастырский Михаил 8 3
|Мордачев Вячеслав 13 2
|Припачкин Юрий 63 2
|Ситников Сергей 75 2
|Силин Михаил 25 2
|Семериков Андрей 34 2
|Малинин Александр 40 2
|Калугин Сергей 168 2
|Клишин Виталий 16 1
|Кудрявцев Артем 26 1
|Бояринов Андрей 13 1
|Пасеков Владимир 22 1
|Пинчук Виктор 42 1
|Юхин Артем 15 1
|Васютинский Дмитрий 13 1
|Романченко Андрей 18 1
|Паснюк Елена 5 1
|Зайцев Дмитрий 10 1
|Кремер Владимир 10 1
|Севастьянов Дмитрий 8 1
|Самохин Дмитрий 7 1
|Шалыто Инна 7 1
|Добродеев Олег 7 1
|Попова Ирина 7 1
|Крайнев Анатолий 5 1
|Лацанич Василь 104 1
|Прохоров Юрий 47 1
|Чубайс Анатолий 193 1
|Фредерик Ваносчуйзе 25 1
|Дмитриев Кирилл 99 1
|Сморгонский Анатолий 37 1
|Шамолин Михаил 116 1
|Слизень Виталий 237 1
|Эрнст Константин 16 1
|Воробьёв Алексей 4 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 216 1
|МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 51 1
|ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167875, в очереди разбора - 1040349.
Создано именных указателей - 57620.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167875, в очереди разбора - 1040349.
Создано именных указателей - 57620.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru