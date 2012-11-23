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Комстар ОТС Регионы



23.11.2012 «Абсолют-софт» построила единую систему учета для «Комстар-Регионы»
04.10.2011 МТС переводит всех абонентов «Комстар-регионы» на единую биллинговую платформу
13.09.2011 «Ситроникс ИТ» внедрил системы хранения данных и резервного копирования для «Комстар-Регионы»
01.03.2011 Александр Поповский назначен генеральным директором «Комстар-Регионы»
26.01.2011 Владимир Томчаковский назначен директором Уральского филиала «Комстар-Регионы»
28.10.2010 «Комстар» принял решение о присоединении 16 дочерних компаний в рамках реорганизации региональных активов
13.10.2010 Валерий Гольдфельд назначен техническим директором «Комстар-Регионы»
15.06.2010 «Комстар-Регионы» приобрел оператора «Пенза Телеком»
02.04.2010 «Комстар» приступил к третьему этапу реорганизации региональных активов
25.02.2010 «Комстар-Регионы» выкупил доли миноритариев своих дочерних компаний в Екатеринбурге за 100 млн руб.
16.02.2010 «Комстар-Регионы» приобрел ярославского оператора «ТензорТелеком» за 220 млн руб.
27.01.2010 Число абонентов ШПД «Комстар-Регионы» достигло 400 тыс
21.01.2010 Суд подтвердил: «Комстар-Регионы» незаконно завышало тарифы на связь с абонентами МТС
18.11.2009 Топ-менеджер «ВолгаТелекома» возглавил Приволжский филиал «Комстар-Регионы»
29.10.2009 В «Комстар-Регионы» войдут еще 18 «дочек» «Комстара»
29.09.2009 Назначение в «Комстар-Регионы»: коммерческий директор Центрального филиала
10.08.2009 «Комстар-ОТС» консолидировал региональные активы в «Комстар-Регионы»
02.04.2009 «Комстар-ОТС» начал консолидацию региональных активов в ЗАО «Комстар-Регионы»
04.02.2009 «Комстар-ОТС» консолидирует региональные активы в ЗАО «Комстар-Регионы»

Публикаций - 90, упоминаний - 132

Комстар ОТС Регионы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1230 63
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8516 43
МТС Мультирегион 52 12
Акадо Телеком - Комкор 778 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7764 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7468 7
МегаФон ПетерСтар 285 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6192 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 614 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1474 4
Ростелеком ВолгаТелеком 509 3
НКС - Национальные кабельные сети 95 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 631 2
Шахты 46 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 625 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 250 2
НТВ-Плюс 252 2
Синтерра - Synterra 743 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 157 2
Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 316 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 323 2
УТК - Уральская Телефонная Компания 15 2
Ростелеком - Связьинвест 1656 2
СМАРТС Компания 491 2
Oracle Corporation 5805 2
Cisco Systems 4628 1
МегаФон Центральный филиал 63 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 48 1
Синтерра Медиа - Телеком-центр 102 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 305 1
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 1
Yandex - Яндекс 4551 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 406 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 153 1
Twitter 2281 1
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 105 1
Акадо Екатеринбург 23 1
Abbyy 1056 1
NEC 1694 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4822 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 371 2
ОНЭКСИМ ГК 38 2
Связной ГК 1083 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 841 1
DST Global 169 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 155 1
ВТБ24 622 1
ВТБ Банк Москвы 432 1
РКС - Российские космические системы 111 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 186 1
Орион-Экспресс - Телекарта 134 1
Sony Pictures Entertainment 133 1
Сбербанк Сибирский банк 18 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 226 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1727 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7325 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1982 2
Президент Российской Федерации 1718 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 242 1
Роснано 619 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 138 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 143 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2738 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 281 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 821 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12116 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2851 5
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DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 94 2
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 269 2
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 485 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1491 1
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HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1368 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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