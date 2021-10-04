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ВымпелКом
Билайн Казахстан
Кар-Тел


04.10.2021 Семья экс-президента Казахстана стала совладельцем крупнейшего сотового оператора страны 1
16.04.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1
30.03.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1
08.06.2020 «Дочка» «Билайна» оказалась фигурантом двух расследований 1
23.05.2019 Tele2 ушел из Казахстана за «отступные» в $400 млн 1
16.04.2019 Beeline наказал конкурента за смену владельца на $38 млн 2
14.02.2019 Акционеры национального оператора пожаловались властям Казахстана из-за 20%-го грабежа 1
03.01.2019 Tele2 покидает Казахстан. Beeline остается один на один с государством 1
13.12.2018 Владелец «Билайна» нашел себе постоянного гендиректора. Им стала знакомая Барака Обамы 1
12.12.2018 Экс-акционер «Мегафона» бросил Beeline в одиночку сражаться с госмонополистом 1
26.09.2018 Государственный телеком-гигант Казахстана не смог поглотить крупнейшего сотовика республики 1
17.09.2018 Украинскую «сестру» «Билайна» может возглавить экс-замглавы Администрации Порошенко 1
19.07.2018 У хозяина «Билайна» появился постоянный руководитель 3
12.07.2018 Государственный телеком-гигант Казахстана поглотит крупнейшего сотовика республики 2
19.06.2018 «Билайн» отберет частоты у казахстанского телеком-гиганта 2
25.01.2018 Банкир сбежал в США от допросов по сделкам с «Билайном» и МТС 2
10.01.2018 Главный сотовый оператор Казахстана попадет в руки государства 1
05.06.2017 «Мегафон» нанял известного украинского топа-маркетолога 1
25.01.2017 AT Consulting помогла «Beeline Казахстан» запустить услугу «Выгодный микс» 4
02.12.2016 Родственник Назарбаева купил часть главного оператора страны 1
21.06.2016 Оборот между «Beeline Казахстан» и CyberPlat за 10 лет превысил $580 млн 5
25.04.2016 В Казахстане будет создан пиринговый центр 1
07.04.2016 «Билайн» не дал другу Назарбаева заработать на себе $600 млн 6
11.01.2016 Beeline и Kcell купили 4G-частоты за $150 млн 2
02.12.2015 Дмитрий Кромский назначен директором макрорегиона «Юг» Tele2 1
06.11.2015 Tele2 отодвинул Beeline от 4G 1
08.07.2015 «Beeline Казахстан» выбрал продукт Eastwind Call Filtering 1
29.01.2015 Личный кабинет «ВымпелКома» заговорил по-казахски 2
14.11.2014 Генеральным директором Beeline в Таджикистане станет Константин Колесов 1
01.04.2014 Иван Анашкин назначен региональным директором Дальневосточного региона «ВымпелКома» 1
24.01.2014 Главного сотового оператора Казахстана оштрафовали на $65 млн за бесплатную услугу 1
18.04.2013 Топ-менеджер «Вымпелкома» возглавил «Радугу ТВ» 1
11.04.2013 Как «Альфа-групп» уводила актив МТС. СХЕМА 1
28.02.2013 Зауреш Лисицына возглавит финансовую дирекцию бизнес-единицы «СНГ» группы компаний «ВымпелКом Лтд.» 1
24.01.2013 Тарас Пархоменко назначен генеральным директором Beeline в Казахстане 2
29.12.2012 TeliaSonera заплатила $200 млн людям экс-премьера Казахстана 1
27.11.2012 «Вымпелком» подарил советнику Назарбаева $200 млн 5
09.10.2012 В Казахстане создан фонд развития инфокоммуникационных технологий 1
20.09.2012 Alcatel-Lucent трансформирует региональные сети «ВымпелКом Лтд» 2
27.08.2012 «Билайн» наказали на $1 млн за недоступный роуминг 1

Публикаций - 68, упоминаний - 103

ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 51
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 22
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 68 20
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 19
Казахтелеком 204 18
Telia Company 349 17
Altel - Алтел - телекоммуникационная компания Казахстана 29 12
Мобайл Телеком Сервис 19 12
Fintur 33 6
Turkcell 182 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 6
Киевстар 261 6
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Таком - Beeline Tajikistan 29 5
Veon - Beeline - Sky Mobile 37 5
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Unitel - Beeline Uzbekistan 119 4
Visor 14 3
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 3
Альфа-Групп - Altimo 232 2
Bitel - Бител - сотовый оператор Киргизии 28 2
Veon - Armenia Telephone Company - Веон Армения - ранее АрменТел 68 2
Tele2 Казахстан 7 2
СЦС Совинтел - Голден Телеком 108 2
Yota - Скартел 623 2
Vodafone Group 383 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 2
Мобител 47 1
Eastwind - Восточный Ветер 22 1
AT Consulting Казахстан 1 1
Microsoft Corporation 11127 1
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 60 1
Питерская группа связистов 114 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 86 1
Facebook 3767 1
Xerox 519 1
Alcatel-Lucent Enterprise 333 1
Ала-ТВ - оператор кабельного телевидения 6 1
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 21 1
Lifecell - Лайфселл - Украинский оператор мобильной связи 18 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 7
Казахстанская фондовая биржа - KASE - Kazakhstan Stock Exchange 9 5
Фридом Финанс ИК 12 4
Asianet 5 3
Альфа-Групп 324 3
Mary Kay - Мэри Кэй 82 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 2
Takilant 50 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
БТА Банк - Туран Алем 13 1
IPOC 29 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 46 1
Falcorny Capital 1 1
Kauz 1 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
Родник 45 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство национальной экономики Республики Казахстан - КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 14 7
Верховный суд Российской Федерации 174 3
Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан 5 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 2
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 1 1
Президент Республики Казахстан 2 1
Верховный суд Казахстана 2 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 8 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство связи и информации Республики Казахстан - МСИ РК 9 1
ГКНБ КР - Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики - Государственный комитет национальной безопасности Киргизской Республики 19 1
ГКИТиС КР - Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики - Госкомсвязи Киргизии - Госагентство связи Киргизии 10 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
UK Parliament - Палата лордов Великобритании - The House of Lords of the United Kingdom - House of Peers 7 1
TMSF - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu - Фонд страхования сберегательных вкладов Турции 1 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 14
3G - Стандарт мобильной связи 3744 11
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 485 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств 10 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 1
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 1
Carrier Ethernet 23 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 164 1
TPS - Transactions per secon - Транзакций в секунду 12 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
Linux OS 4267 1
Apple macOS 930 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
Apple iPad 3263 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 270 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 25 1
Назарбаев Нурсултан 30 8
Бендзь Алексей 4 4
Миронов Сергей 41 4
Комаров Александр 10 4
Нуриева Айгуль 4 3
Поярков Алексей 6 2
Колыбин Леонид 5 2
Масимов Карим 3 2
Еримбетов Искандер 5 2
Акаев Айдар 6 2
Карибджанов Айдан 3 2
Теличева Наталья 125 2
Чернышов Петр 6 2
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 24 2
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 2
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 15 2
Холинов Андрей 18 2
Коптелов Андрей 74 2
Нуреев Александр 2 2
Садовенко Илья 60 2
Каримов Ислам 85 2
Johnsen Kjell Morten - Йонсен Шелль Мортен 10 2
Каримова Гульнара 89 2
Авакян Гаянэ 50 2
Байымбетов Жакыпбек 3 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Абылгазиев Мухаммедкалый 8 1
Бакиев Курманбек 44 1
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 20 1
Ветлугин Дмитрий 5 1
Шаршембиев Бакыт 3 1
Акаев Жанар 4 1
Сейсембаев Маргулан 1 1
Артамонов Александр 1 1
Клебанов Александр 2 1
Тиняков Сергей 9 1
Кроль Алексей 8 1
Елисеев Алексей 15 1
Завелишко Сергей 4 1
Порошенко Петр 17 1
Казахстан - Республика 2641 50
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 27
Россия - Российская федерация - РФ 57544 26
Украина 3378 12
Казахстан - Нур-Султан - Астана 186 8
Таджикистан - Республика 439 8
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 7
Узбекистан - Республика 825 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 6
Евразия 160 6
Грузия 692 6
Беларусь - Белоруссия 2095 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 3
Армения - Республика 689 3
Казахстан - Алматы 264 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Турция - Турецкая республика 954 2
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Украина - Киев 470 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 2
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 2
Туркмения - Туркменистан 196 1
Россия - Орёл 216 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Россия - Якутск 249 1
Россия - Амурская область 321 1
Великобритания - Виргинские Острова 110 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - Ростовская область 864 1
Хорватия - Республика 118 1
Россия - Хабаровский край 419 1
Франция - Париж 372 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 215 1
Россия - Петропавловск-Камчатский 142 1
Закавказье 73 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
Космодром Байконур 97 1
Проектный офис 16 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
УК РК - Уголовный кодекс Казахстана 2 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Интерфакс Казахстан 3 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765561, в очереди разбора - 669247.
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