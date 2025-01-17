Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Changan Automobile Group

Changan Automobile Group

Компания CHANGAN основана в 1862 году. CHANGAN Auto имеет международную сеть собственных R&D-центров разной направленности, представленную в 6 странах: Китае, Италии, Японии, Великобритании, США и Германии. «Автономное вождение» и «низкоуглеродная мобильность» — ключевые направления развития компании, придерживающейся концепции «энергосбережения, экологичности и надежности».


17.01.2025 «Авито Авто»: интерес к новым авто в декабре вырос на 40% 1
27.12.2024 «Авито Авто»: предложение на новые авто за год выросло на 45,3% 1
28.11.2024 Китайский производитель Avatr будет дистанционно отключать электромобили, поставленные в Россию по «серым» схемам 1
18.09.2024 Жители и гости Сочи и Казани смогут арендовать машины «Яндекс Драйва» на долгий срок 1
12.09.2024 Екатеринбуржцам стали доступны каршеринговые авто «Яндекс Драйва» 1
05.09.2024 «Авито Авто»: за год спрос на новые иномарки вырос более чем на треть 1
27.08.2024 Федеральный автохолдинг «КлючАвто» и сервис «Авто» в «Т-Банке» подписали меморандум о стратегическом партнерстве 1
26.08.2024 Каршеринг-сервис «Ситидрайв» запустил классический прокат автомобилей «Ситидрайв Рент» в Москве 1
14.08.2024 «Авито Авто»: спрос на новые седаны вырос почти на треть в 2024 г. 1
31.07.2024 «Авито Авто»: спрос на новые пикапы вырос на 95,7% в первой половине 2024 года 2
25.04.2024 «Хун-ци» или «Хончи»? «Авто.ру» поможет запомнить правильные названия китайских автомобилей 1
24.01.2024 Changan Automobile приступает к разработке твердотельных аккумуляторов нового поколения 2
29.12.2023 Huawei полностью оправилась от разрушительных санкций США. Выручка компании на пике последних трех лет 1
06.06.2023 GlowByte стала партнером китайского разработчика ZenTao Software 1
11.11.2022 «Ключавто» обновил мобильное приложение для клиентов 1
23.06.2021 Господдержка отечественных электромобилей удвоилась за месяц. Теперь это 804 миллиарда 1
06.07.2017 Nvidia и Baidu объявили о сотрудничестве в области искусственного интеллекта 1
22.11.2016 Fort Telecom оснастит оборудованием ЭРА-ГЛОНАСС 30 марок автомобилей 1
30.03.2016 Устройства ЭРА-ГЛОНАСС прошли сертификацию на 28 типах транспортных средств 1
28.01.2016 Более 10 марок автомобилей сертифицированы с оборудованием ЭРА-ГЛОНАСС от Fort Telecom 1
06.11.2015 Fort Telecom получила сертификат на систему ЭРА-ГЛОНАСС с определением ДТП по встроенным датчикам 2

Публикаций - 21, упоминаний - 24

Changan Automobile Group и организации, системы, технологии, персоны:

Fort Telecom - Форт-Телеком 40 3
Yandex - Яндекс 7339 3
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 2
SpaceTeam - Сантэл-Навигация 7 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Nvidia Corp 3487 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 1
Lenovo Group 2292 1
ZenTao Software - Qingdao - Nature Easy Soft Network Technology 3 1
SpaceTeam - СпейсТим 30 1
Омега 82 1
ZTE Corporation 747 1
China Telecom - Чайна Телеком 257 1
China Mobile 407 1
Atlassian 118 1
Gree Electric 8 1
Haier Group 165 1
SAP SE 5276 1
Huawei 3932 1
Qualcomm Technologies 1822 1
Apple Inc 12099 1
Intel Corporation 12197 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 525 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 1
Huawei - HiSilicon Technologies 59 1
Google LLC 11775 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 697 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 125 1
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 26 5
BAIC Group - Beijing Automotive Industry Holding - Beijing Automotive Group 10 4
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 24 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 4
Exeed 7 3
Iveco 12 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 3
Hyundai Motor Company 383 3
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 25 3
Chery Group - Omoda 11 3
Volkswagen - Traton - Scania 19 2
Ключавто - СБСВ Ключавто 8 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 2
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 27 2
Volvo Cars 253 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 120 2
Daewoo 102 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 2
Ford 411 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 91 2
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 11 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 2
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 2
Chery Group - Kaiyi - Cowin Auto - Yibin Kaiyi 4 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 2
Belgee - Белджи 9 2
Chery Group - Jaecoo 7 2
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Voyah 5 2
Volkswagen Group - VW 280 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
Volkswagen Audi Group 207 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
Tesla Motors 396 1
Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation - MFTBC 5 1
Hino Motors 3 1
Tata Motors - Jaguar Cars 123 1
Bentley Motors 71 1
Volvo CE - Volvo Construction Equipment - Volvo Vostok - Вольво Восток 12 1
Great Wall Motors 4 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 43 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 3
Транспорт - Автомобилестроение - кроссовер 80 3
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1700 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 2
Транспорт - Автомобилестроение - седан 100 2
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 474 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 264 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 664 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1479 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2105 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1888 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 428 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 545 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 1
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 1
Оповещение и уведомление - Notification 4605 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 1
SCRUM - Методология совместной работы 129 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 4
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 4
Avito - Авито авто 36 3
Great Wall Motors - Haval Jolion - кроссовер 12 2
Chery Tiggo 13 2
Baidu 283 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
ГАЗ ГАЗель 43 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
Great Wall Motors - Hover 1 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 157 1
Nvidia Drive 11 1
Nvidia HGX - облачная серверная платформа 10 1
Nvidia TensorRT 17 1
Nvidia Volta GV 31 1
Nvidia Shield 26 1
Nvidia Shield TV 9 1
Nvidia Drive PX 7 1
Baidu PaddlePaddle 4 1
Baidu Cloud 3 1
Baidu Apollo 1 1
Baidu DuerOS 2 1
Ford Transit - Малотоннажный грузовой автомобиль 16 1
КамАЗ Кама-1 - электромобиль 9 1
Apple - App Store 2890 1
Моторинвест Evolute - электромобиль 19 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 1
Jenkins 44 1
Apache Subversion 18 1
Гранит-навигатор ГЛОНАСС 9 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Google Cloud Services 218 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 1
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 19 1
АвтоВАЗ Lada Granta - Лада Гранта 16 1
Geely Monjaro 5 1
Chery Jetour 2 1
Макаренко Владимир 17 3
Хомутинников Артем 6 3
Ионин Андрей 7 2
Путин Владимир 3171 1
Михайлин Кирилл 1 1
Борисенко Николай 2 1
Рогозин Дмитрий 100 1
Лагузин Алексей 1 1
Buck Ian - Бак Йэн 11 1
Овчинникова Юлия 10 1
Пешков Алексей 4 1
Gao Philip - Гао Филип 3 1
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 34 1
Кен Ху 10 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 1
Hu Ken - Ху Кэнь 13 1
Сальников Антон 2 1
Эйдман Артем 1 1
Мингажев Эдуард 5 1
Кизевич Екатерина 3 1
Сергеев Виктор 2 1
Зибров Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 3
Россия - УФО - Свердловская область 1491 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 441 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 2
Германия - Федеративная Республика 12681 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ЮФО - Севастополь 540 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1760 1
Евразия - Евразийский континент 607 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Китай - Пекин - Beijing 1001 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 60 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 294 1
Беларусь - Белоруссия 5637 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Нидерланды 3517 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 9
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 4
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 286 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3415 2
Трейд-ин - Trade-in 176 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 2
Аренда 2416 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 76 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 632 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 205 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1433 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 1
Галлий - Gallium - химический элемент 314 1
Литий - Lithium - химический элемент 537 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 1
Латинский алфавит 189 1
Дача - дачники 814 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 323 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 519 1
Автостат 32 1
Counterpoint Research 88 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 218 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще