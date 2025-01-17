Changan Automobile Group
Компания CHANGAN основана в 1862 году. CHANGAN Auto имеет международную сеть собственных R&D-центров разной направленности, представленную в 6 странах: Китае, Италии, Японии, Великобритании, США и Германии. «Автономное вождение» и «низкоуглеродная мобильность» — ключевые направления развития компании, придерживающейся концепции «энергосбережения, экологичности и надежности».
Changan Automobile Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Макаренко Владимир 17 3
|Хомутинников Артем 6 3
|Ионин Андрей 7 2
|Путин Владимир 3171 1
|Михайлин Кирилл 1 1
|Борисенко Николай 2 1
|Рогозин Дмитрий 100 1
|Лагузин Алексей 1 1
|Buck Ian - Бак Йэн 11 1
|Овчинникова Юлия 10 1
|Пешков Алексей 4 1
|Gao Philip - Гао Филип 3 1
|Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 34 1
|Кен Ху 10 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 1
|Hu Ken - Ху Кэнь 13 1
|Сальников Антон 2 1
|Эйдман Артем 1 1
|Мингажев Эдуард 5 1
|Кизевич Екатерина 3 1
|Сергеев Виктор 2 1
|Зибров Илья 1 1
|Автостат 32 1
|Counterpoint Research 88 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
|Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 218 1
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