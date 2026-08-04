Эра взрывоопасных аккумуляторов завершается. Созданы безопасные батареи, пригодные для российских морозов. До старта производства считанные недели

Китай готовится к массовому выпуску батарей Naxtra на основе натрия. Они заменят собой литиевые аккумуляторы, которые боятся перегрева, низких температур, взрываются и очень хорошо горят. Производство Naxtra, которым нипочем даже 50-градусный мороз, начнется до конца 2026 г., но пока только для электромобилей и гибридов.

Ждать недолго

В Китае до конца 2026 г. начнется крупномасштабное производство аккумуляторов под названием Naxtra. В отличие от АКБ, которые все привыкли видеть в составе ноутбуков, смартфонов и даже электромобилей, в них совершенно нет лития – его вытеснил натрий.

Как пишет SecurityLab, за проектом Naxtra стоят две китайские компании – широко известный в России бренд автомобилей Changan и производитель элементов питания CATL. Первый серийный легковой автомобиль на базе натриевой батареи они показали в феврале 2026 г.

Naxtra – это натрий-ионные аккумуляторы, по принципу работы полностью идентичные литий-ионным. Только в первых при зарядке разрядке между анодом и катодом переносятся ионы натрия, во вторых – ионы лития.

CATL – это крупный китайский разработчик и производитель аккумуляторов. Компания существует с 2011 г.

Сплошные плюсы

У всех натриевых аккумуляторов, не только у Naxtra, есть масса преимуществ перед литиевыми. Первый и самый важный – это более высокий уровень безопасности. АКБ на основе лития отлично взрываются и прекрасно горят, да так, что потушить их почти невозможно. В Сети немало кадров с полыхающими электромобилями, причиной возгорания которых стала именно литиевая батарея.

Roberto Sorin / Unsplash Вероятно, после автомобилей натриевые АКБ доберутся и до потребительских устройств

Натриевые аккумуляторы такого очевидного недостатка лишены. Помимо этого, натрий как химический элемент гораздо более распространен на планете, нежели литий, что сокращает стоимость его добычи. Также такие АКБ никак не отреагируют, если повредить их, например, проколоть или просверлить.

Что бывает с литиевыми батареями при даже самом незначительном повреждении, всему миру показала компания Samsung, выпустив печально известный смартфон Galaxy Note 7. Из-за дефекта конструкции в его батарее возникала небольшая деформация, что приводило к ее повреждению и возгоранию. Пожар уничтожал дома и машины владельцев Note 7 и оставлял им увечья различной степени тяжести.

В список достоинств натриевых батарей также следует отнести их способность гораздо лучше функционировать при очень низких температурах. CATL утверждает, что батареи Naxtra способны сохранить свыше 90% первоначальной емкости, даже когда «за бортом» -40 °C. В компании уверяют, что даже 50-градусном морозе АКБ Naxtra продолжают функционировать, но уже не уточняют, сколько в них остается доступной емкости при такой температуре воздуха.

Куда же без недостатков

Идеальным заменителем литиевых АКБ натриевые батареи все же не являются. У них есть, по меньшей мере, два фундаментальных недостатка, которые, впрочем, могут быть побеждены с течением времени.

Первый – это более высокая стоимость производства. Так, литиевые АКБ стоят менее $50 в пересчете на 1 кВтч, а натриевые могут стоить вплоть до $100, то есть вдвое дороже. Но это следствие отсутствия массового производства – литиевые батареи настолько дешевые лишь потому, что выпускаются годами на многочисленных заводах.

Второй минус натриевых аккумуляторов – их более низкая плотность энергии. На практике это означает, что для обеспечения электромобиля одинаковым запасом хода натриевая АКБ должна быть больше литиевой, хотя и не намного.

В цифрах это выглядит так. У литиевых плотность энергии может превышать 200 Втч на килограмм, а у натриевых она варьируется в пределах 120-175 Втч на килограмм.

Имеющиеся в распоряжении CATL образцы батарей Naxtra имеют плотность энергии 175 Втч на килограмм. В компании уверяют, что версия такой АКБ для легкового автомобиля обеспечит запас хода до 500 км на одном заряде и сможет выдержать свыше 10 тыс. циклов зарядки.

С небольшой задержкой

Официальный анонс аккумуляторов Naxtra состоялся в апреле 2025 г. одновременно с премьерой литиевых АКБ CATL Shenxing второго поколения. Компания заявила тогда, что намерена начать массовое производство Naxtra не позднее декабря 2025 г.

В итоге старт массового выпуска пришлось перенести почти на год. Как сообщал CNews, первым покупателем этих аккумуляторов должен был стать производитель автомобилей First Auto Works, более известный под аббревиатурой FAW.