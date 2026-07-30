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GTV «Яндекс Драйва» увеличился на 19% за первое полугодие 2026 года

«Яндекс Драйв» подвел итоги первого полугодия 2026 г.: показатель GTV сервиса вырос на 19% в сравнении с тем же периодом 2025 г. Такая динамика связана с несколькими факторами — более активным использованием каждого автомобиля без долгих простоев, увеличением количества долгосрочных аренд (от часа до нескольких суток), а также с расширением сервиса и его парка в ранее запущенных регионах.

Например, за II квартал 2026 г. парк автомобилей «Яндекс Драйва» вырос на 27% в годовом выражении. С апреля 2026 г. пользователям сервиса в Москве и Санкт-Петербурге стали доступны электромобили UMO 5, а жителям столицы — еще и Mercedes-Benz S-класса. Региональные автопарки пополнились моделями Changan, Chery, Haval и других брендов. Новые категории автомобилей сейчас набирают популярность у пользователей.

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