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Сбербанк ID
Sberbank ID
Сбер ID


02.09.2021 Сбер ID стал доступен на платформе InSales 4
03.06.2021 Клиенты «Юmoney» могут авторизоваться через «Сбер ID» 6
24.05.2021 Павел Пугачев, замминистра здравоохранения РФ, в интервью CNews — о ходе цифровизации здравоохранения в России 1
20.05.2021 «Сбер» открывает разработчикам приложений доступ ко всем своим технологиям 1
12.05.2021 «Сбер» запустил новое мобильное приложение для розничных инвесторов 1
27.04.2021 «Сбермегамаркет» — новое имя goods.ru в экосистеме «Сбера» 1
13.04.2021 «Сбер» запустил сервис безналичных чаевых 1
30.03.2021 Сбербанк и Mail.Ru близки к разводу стоимостью $1,6 миллиарда 1
19.01.2021 У «Сбера» появилось автокаско 1
18.12.2020 «Сбер» запустил собственный сервис по возврату налогов 1
11.11.2020 «Еаптека» стала «Сбер еаптекой» 1
10.11.2020 Авторизоваться по Сбер ID теперь можно по номеру телефона 3
09.11.2020 «Сбер» запустил сервис «Сберуслуги» 1
22.10.2020 Сервис «Сберавто» запустил чат-бота для оформления полиса ОСАГО 1
13.10.2020 Сбер ID стал доступен клиентам «Уральских авиалиний» 3
24.09.2020 SberCloud запускает новое облачное хранилище для физических лиц 2
24.09.2020 «Сбер» выпустил ТВ-приставку SberBox с семейством виртуальных ассистентов «Салют» и голосовым управлением 1
24.09.2020 Сбербанк превратился в «Сбер» и выпустил россыпь новых сервисов и гаджетов. Фото 2
23.09.2020 Сбербанк купил Zvooq.ru, пионера стриминговых сервисов в Рунете 1
23.09.2020 В экосистеме Сбербанка появится «Сберзвук» 1
17.09.2020 «Яндекс.денег» больше нет. Сервис меняет название и фирменный стиль 1
09.09.2020 Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group инвестирует в «Кухню на районе» 1
20.08.2020 Приложение «Сбербанк Онлайн» научилось продавать ОСАГО. На подходе КАСКО 1
29.07.2020 Сбербанк получил контроль над «Рамблером» 1
07.07.2020 «Яндекс.Деньги» ускорили идентификацию через Сбербанк 4
29.04.2020 Сбербанк запустит маркетплейс «Сберавто» 1
28.04.2020 Сбербанк запустит маркетплейс «Сберавто» 1
24.04.2020 Квартальный оборот «Сбермаркета» увеличился в 5 раз до 1,5 млрд рублей 1
18.03.2020 Сбербанк внедрил авторизацию по «Сбер ID» с помощью push-уведомлений 3
10.12.2019 Сбербанк запустил вход по Сбербанк ID с помощью QR-кода 2
19.11.2019 Сбербанк покупает долю в главном акционере Mail.ru 1
19.11.2019 Сбербанк и Mail.ru Group расширят сотрудничество в сфере транспорта и фудтеха 1
11.11.2019 Сбербанк запустил сервис по доставке продуктов из магазинов 1
10.09.2019 Сбербанк запустил новый сервис – открытие счета онлайн 3
06.09.2019 Сбербанк ворвался на «пустой» рынок заказа продуктов по интернету 1
26.07.2019 Квартальная выручка «Яндекс.Маркета» достигла 3,9 млрд рублей 1
10.07.2019 «Яндекс.маркет» внедрил единый идентификатор экосистемы Сбербанка 3
06.06.2019 Сбербанк и Rambler договорились о единой аутентификации, приоритетном эквайринге и продвижении Okko 1

Публикаций - 38, упоминаний - 62

Сбербанк ID упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2490 9
Yandex - Яндекс 4106 8
Rambler Group - Рамблер ГК 491 4
О2О Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
СберДевайсы - SberDevices 47 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
МФ технологии - МФТ 17 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
Media.Work 3 1
Superdesigners 3 1
ParaType - ПараТайп 6 1
Сбербанк Деловая среда 37 1
Dream Industries 8 1
Цифровые активы 11 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 1
Harman Kardon 167 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
Merlion - Мерлион 275 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
Alibaba Group 298 1
Tencent 93 1
Intel Corporation 4221 1
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 1
Xerox 520 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 36
О2О Delivery club 153 9
Ситимобил - Служба такси 113 8
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 6
О2О Холдинг 43 5
СберАвто 18 5
СберЛогистика 42 3
СберЗдоровье - DocDoc 37 3
Сбербанк страхование 47 3
Sony Music Entertainment 41 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 224 2
WMG - Warner Music Group 71 2
UMG - Universal Music Group 86 2
Auchan Holding - Ашан 148 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 16 2
YouDrive - Оператор каршеринга 31 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
DC Daily 5 2
Bookmate 19 1
Essedel Capital 2 1
Performance Group 6 1
Уральские авиалинии 17 1
A&NN 14 1
Сбербанк Кухня на районе 9 1
Сбербанк Венчурный фонд - SBT Venture Fund - SberBank Venture Capital 6 1
ЦИАН - CIAN 39 1
Щука - дизайн-студия 6 1
Сбер Еаптека 8 1
Сбербанк Управление Активами 5 1
Азбука-Аттикус 4 1
Landor&Fitch 3 1
Сбербанк Страховой брокер 1 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Qiwi 783 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
Альфа-Групп 330 1
Avito - Авито 171 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
Правительство РФ 2209 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 16 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 3
E2E - End-to-End - Сквозное шифрование 12 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 2
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 154 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2398 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 2
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 2
Google Android-приложения и разработчики 236 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 2
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 533 1
FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 9 1
OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 34 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 48 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 10
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 6
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 38 5
Apple - App Store 2198 5
Сбербанк ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 40 5
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 4
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 4
СберФуд - SberFood 17 4
Google Android 10752 3
Сбербанк - SberPay 21 3
Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 31 3
Сбербанк Салют-ТВ - Сберсалют 9 3
Яндекс.Маркет 439 3
Apple iOS 5742 3
Amlogic S - серия процессоров SoC 4 2
Сбербанк - SberPortal 15 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Сбербанк - Сбердиск 4 2
Сбер SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 24 2
Сбербанк - SmartMarket SmartApps 5 1
Сбербанк СберПрайм 14 1
Яндекс.Маркет Аналитика 10 1
Сбербанк - SmartMarket 16 1
Google YouTube - Видеохостинг 1742 1
VK Connect 20 1
Сбербанк Инвестор - СберИнвестор 5 1
Zvooq 31 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 45 1
Суперчек 5 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 376 1
Сбербанк Работа.ру - Rabota.ru 30 1
JavaScript - Язык программирования 637 1
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 170 1
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Сбербанк - Экосистема SberX 15 1
Хасис Лев 96 7
Добродеев Борис 83 3
Зарубинский Игорь 3 3
Греф Герман 205 2
Голубцов Олег 7 2
Тынкован Александр 48 2
Курмангужин Асан 5 2
Буздалин Антон 4 1
Жулин Дмитрий 1 1
Попов Дмитрий 19 1
Федченков Петр 1 1
Якубсон Илья 1 1
Завадский Марк 11 1
Чепчугова Виктория 1 1
Ильичев Михаил 15 1
Мухин Игорь 1 1
Ильчиев Михаил 1 1
Остроухов Алексей 1 1
Лапшина Екатерина 12 1
Митрошенков Александр 3 1
Балахнин Александр 4 1
Колбин Евгений 43 1
Костыгин Дмитрий 21 1
Савченко Алла 15 1
Абрамян Рафаэль 10 1
Гришаков Максим 27 1
Мамут Александр 109 1
Делицын Леонид 94 1
Кирсанова Светлана 54 1
Волож Аркадий 181 1
Солонин Сергей 82 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 4
Россия - Уфа 650 3
Россия - Воронеж 694 3
Россия - ПФО - Казань 1526 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 2
Россия - ПФО - Самара 1309 2
Россия - СФО - Новосибирск 1988 2
Россия - Омск 636 2
Россия - Волгоград 548 2
Россия - Краснодар 1043 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 2
Россия - Ростовская область 869 1
Россия - Белгород 247 1
Россия - Иркутск 473 1
Россия - Калуга 302 1
Россия - Курск 234 1
Россия - Рязань 358 1
Россия - Иваново 194 1
Россия - Тула 182 1
Россия - Кострома 140 1
Россия - Обнинск 105 1
Россия - Раменский район - Софьино 5 1
Россия - Орёл 219 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Кипр - Республика 249 1
Россия - Калининград 680 1
Россия - Ярославль 409 1
Россия - Челябинск 781 1
Россия - Липецк 260 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 461 1
Россия - Тверь 331 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Россия - Красноярск 855 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1012 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 837 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 26 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 19 1
Русский язык 1004 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 3
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
Афиша.ру - Afisha.ru 24 1
Чемпионат.com - Championat.com 16 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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