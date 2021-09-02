Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сбербанк ID
Sberbank ID
Сбер ID
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 38, упоминаний - 62
Сбербанк ID упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Хасис Лев 96 7
|Добродеев Борис 83 3
|Зарубинский Игорь 3 3
|Греф Герман 205 2
|Голубцов Олег 7 2
|Тынкован Александр 48 2
|Курмангужин Асан 5 2
|Буздалин Антон 4 1
|Жулин Дмитрий 1 1
|Попов Дмитрий 19 1
|Федченков Петр 1 1
|Якубсон Илья 1 1
|Завадский Марк 11 1
|Чепчугова Виктория 1 1
|Ильичев Михаил 15 1
|Мухин Игорь 1 1
|Ильчиев Михаил 1 1
|Остроухов Алексей 1 1
|Лапшина Екатерина 12 1
|Митрошенков Александр 3 1
|Балахнин Александр 4 1
|Колбин Евгений 43 1
|Костыгин Дмитрий 21 1
|Савченко Алла 15 1
|Абрамян Рафаэль 10 1
|Гришаков Максим 27 1
|Мамут Александр 109 1
|Делицын Леонид 94 1
|Кирсанова Светлана 54 1
|Волож Аркадий 181 1
|Солонин Сергей 82 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771555, в очереди разбора - 675237.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771555, в очереди разбора - 675237.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru