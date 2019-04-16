Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВымпелКом
Билайн Казахстан
Beeline Kazakhstan
Кар-Тел
Публикаций - 106, упоминаний - 182
ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кромский Дмитрий 28 12
|Назарбаев Нурсултан 75 10
|Комаров Александр 10 4
|Акаев Айдар 16 4
|Нефедов Павел 44 4
|Кромской Дмитрий 7 4
|Бендзь Алексей 4 4
|Чернышов Петр 10 4
|Шершнев Денис 7 4
|Марков Константин 24 4
|Миронов Сергей 61 4
|Масимов Карим 17 3
|Изосимов Александр 188 3
|Нуриева Айгуль 4 3
|Ульихин Павел 7 2
|Баталов Андрей 2 2
|Пепеляев Евгений 8 2
|Тихонов Александр 64 2
|Погребинский Антон 45 2
|Нуреев Александр 2 2
|Поярков Алексей 6 2
|Карибджанов Айдан 3 2
|Сидоров Василий 50 2
|Каримов Ислам 86 2
|Burns Ursula - Бёрнс Урсула 34 2
|Минаев Артем 26 2
|Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 33 2
|Коптелов Андрей 82 2
|Лацанич Василь 104 2
|Садовенко Илья 62 2
|Авакян Гаянэ 50 2
|Тимощенко Дмитрий 14 2
|Холинов Андрей 18 2
|Акаев Аскар 22 2
|Аистова Ксения 6 2
|Мамут Александр 126 2
|Колыбин Леонид 5 2
|Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 2
|Johnsen Kjell Morten - Йонсен Шелль Мортен 15 2
|Шатиков Александр 18 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10321 5
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 701 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5678 2
|Прайм - Агентство экономической информации 639 1
|Bloomberg 935 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 1
|Интерфакс Казахстан 3 1
|AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 5
|IDC - International Data Corporation 4519 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2651 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 1
|Markets&Markets Research 86 1
|ABI Research 230 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168462, в очереди разбора - 1038627.
Создано именных указателей - 58348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1168462, в очереди разбора - 1038627.
Создано именных указателей - 58348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru