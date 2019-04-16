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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ВымпелКом
Билайн Казахстан
Beeline Kazakhstan
Кар-Тел



16.04.2019 Beeline наказал конкурента за смену владельца на $38 млн
25.01.2017 AT Consulting помогла «Beeline Казахстан» запустить услугу «Выгодный микс»
21.06.2016 Оборот между «Beeline Казахстан» и CyberPlat за 10 лет превысил $580 млн
11.01.2016 Beeline и Kcell купили 4G-частоты за $150 млн
08.07.2015 «Beeline Казахстан» выбрал продукт Eastwind Call Filtering
27.08.2012 «Билайн» наказали на $1 млн за недоступный роуминг
25.11.2011 Казахстанская прокуратура занялась роумингом «Билайна»
13.04.2011 Bell Integrator защитил персональные данные абонентов Beeline в Казахстане
08.04.2011 В «Билайне» обнаружился след семьи Назарбаевых
07.04.2011 “Билайн” отбился от миллиардных претензий турок
27.11.2008 «Кар-Тел» запустил в Казахстане услугу «Семья»
04.07.2008 «ВымпелКом» увеличил долю в «Кар-Теле» до 74,9%
24.09.2007 В «Кар-Тел» развернута централизованная биллинговая система
14.06.2007 «ВымпелКом» разместил центр экспансии в Казахстане
26.02.2007 В "КаР-Тел" внедрили prepaid-платформу Comverse
04.04.2006 Многолетняя SMS-блокада в Казахстане закончилась
09.03.2006 "КаР-Тел" внедрил СRМ-систему
07.11.2005 "КаР-Тел" вводит SMS-обмен с "GSM-Казахстан"
25.08.2005 "ВымпелКом" продал долю в "КаР-Тел"
24.05.2005 Казахская "дочка" "ВымпелКома" расширяет сеть
10.02.2005 "ВымпелКом" продает казахскую "дочку" себе в убыток
19.01.2005 У "ВымпелКома" новая напасть
18.01.2005 От "дочки" "ВымпелКома" требуют уплаты $5,5 млрд.
08.12.2004 "КаР-Тел" увеличит инвестиции в инфраструктуру связи
25.11.2004 "ВымпелКом" планирует продать часть акций "Кар-Тел"

Публикаций - 106, упоминаний - 182

ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7491 92
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8519 33
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 93 31
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 631 29
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2226 24
Казахтелеком 306 23
Telia Company - TeliaSonera 782 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6193 17
Мобайл Телеком Сервис 20 15
Altel - Алтел - телекоммуникационная компания Казахстана 38 13
Fintur 52 12
Turkcell 312 9
Киевстар 435 8
Veon - Beeline - Sky Mobile 53 7
Bitel - Бител - сотовый оператор Киргизии 88 7
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 41 7
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 879 7
AT Consulting - Группа ЭйТи 294 6
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel 129 5
Альфа-Групп - Altimo 381 5
ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 166 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7770 4
Telenor 688 4
Альфа-Телеком ГК - Megacom 190 4
Veon - Armenia Telephone Company - Веон Армения - ранее АрменТел 138 4
Vodafone Mobile Operations - KKTC Telsim - Турецкий оператор мобильной связи 44 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1842 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 153 3
Nokia Corporation 5234 3
Yota - Скартел 699 3
Lenovo Motorola 3318 3
UMC - United Microelectronics Corporation 272 3
Visor 54 3
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 305 3
Microsoft Corporation 20985 2
Vodafone Group 1267 2
Orange S.A. 878 2
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 79 2
Samsung Electronics 8937 2
Huawei 2984 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 371 7
Казахстанская фондовая биржа - KASE - Kazakhstan Stock Exchange 9 5
Альфа-Групп 581 4
Фридом Финанс ИК 13 4
Fellowes 32 3
IPOC 121 3
Asianet 8 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 81 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 22 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 696 2
ETH - Eventis Telecom Holdings 88 2
Евросеть 1342 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 832 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 115 2
Mary Kay - Мэри Кэй 85 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 287 2
Родник 49 1
Mars Wrigley 19 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 32 1
Kauz 1 1
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 9 1
DST - Digital Sky Technologies 84 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 91 1
Falcorny Capital 1 1
Нафта Москва - Инвестиционная компания 11 1
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 48 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 211 1
CyberPlat - КиберПлат 329 1
БТА Банк - Туран Алем 25 1
UBS AG 288 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 296 1
Норникель - Норильский никель 257 1
Газпром ПАО 747 1
РЖД - Российские железные дороги 1324 1
Unilever - Юнилевер Русь 85 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 408 1
Альфа-Банк 1327 1
Уралсиб Банк 426 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4825 1
Takilant 50 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство национальной экономики Республики Казахстан - КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 14 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1728 3
Верховный суд Российской Федерации 289 3
Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан 5 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 470 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7329 2
Верховный суд Казахстана 3 2
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 16 1
Министерство связи Туркмении 7 1
ГКИТиС КР - Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики - Госкомсвязи Киргизии - Госагентство связи Киргизии 10 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 143 1
ГКНБ КР - Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики - Государственный комитет национальной безопасности Киргизской Республики 19 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство связи и информации Республики Казахстан - МСИ РК 9 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 10 1
Президент Республики Казахстан 2 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 1 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 490 1
UK Parliament - Палата лордов Великобритании - The House of Lords of the United Kingdom - House of Peers 7 1
TMSF - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu - Фонд страхования сберегательных вкладов Турции 1 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 29 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 555 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1240 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 929 1
Федеральное казначейство России 863 1
Администрация Президента РФ 324 1
Президент Российской Федерации 1718 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1478 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 367 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 14
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 34 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 235 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2468 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4196 17
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5139 14
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 8
5G - Пятое поколение мобильной связи 1491 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3958 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12279 4
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 91 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3071 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 469 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 223 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 647 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1582 2
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 77 1
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 72 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 550 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств 18 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1808 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 71 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12118 1
pLTE - Private LTE - частные сети предприятий 20 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 43 1
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 132 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 188 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 348 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 338 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 625 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 242 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1203 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10081 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1634 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 1
Carrier Ethernet 29 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 272 1
TPS - Transactions per secon - Транзакций в секунду 17 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 557 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 662 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 3
Amdocs Ensemble 6 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 178 2
Космодром Байконур 1004 1
Amdocs CRM 6 1
Qiwi Кошелек 154 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 135 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 42 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 1
Microsoft Bing 332 1
Microsoft Windows 10 10098 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 156 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 474 1
Apple iPad 3537 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5813 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 165 1
Apple macOS 1222 1
Linux OS 7176 1
Google Android 11645 1
Apple iOS 6210 1
Кромский Дмитрий 28 12
Назарбаев Нурсултан 75 10
Комаров Александр 10 4
Акаев Айдар 16 4
Нефедов Павел 44 4
Кромской Дмитрий 7 4
Бендзь Алексей 4 4
Чернышов Петр 10 4
Шершнев Денис 7 4
Марков Константин 24 4
Миронов Сергей 61 4
Масимов Карим 17 3
Изосимов Александр 188 3
Нуриева Айгуль 4 3
Ульихин Павел 7 2
Баталов Андрей 2 2
Пепеляев Евгений 8 2
Тихонов Александр 64 2
Погребинский Антон 45 2
Нуреев Александр 2 2
Поярков Алексей 6 2
Карибджанов Айдан 3 2
Сидоров Василий 50 2
Каримов Ислам 86 2
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 34 2
Минаев Артем 26 2
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 33 2
Коптелов Андрей 82 2
Лацанич Василь 104 2
Садовенко Илья 62 2
Авакян Гаянэ 50 2
Тимощенко Дмитрий 14 2
Холинов Андрей 18 2
Акаев Аскар 22 2
Аистова Ксения 6 2
Мамут Александр 126 2
Колыбин Леонид 5 2
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 2
Johnsen Kjell Morten - Йонсен Шелль Мортен 15 2
Шатиков Александр 18 2
Казахстан - Республика 4128 83
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12043 42
Россия - Российская федерация - РФ 82238 39
Украина 5525 18
Узбекистан - Республика 1251 16
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 904 14
Таджикистан - Республика 712 14
Казахстан - Нур-Султан - Астана 318 12
Грузия 1032 11
Беларусь - Белоруссия 3200 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26616 9
Казахстан - Алматы 458 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33964 7
Евразия 228 6
Турция - Турецкая республика 1475 5
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 224 5
Армения - Республика 1044 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1859 4
Туркмения - Туркменистан 389 4
Россия - СФО - Новосибирск 2910 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1127 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10865 3
Россия - Сибирь 1343 3
Швеция - Королевство 1811 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 771 2
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент 172 2
Украина - Киев 906 2
Непал - Федеративная Демократическая Республика 126 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1070 2
Россия - ДФО - Амурская область 450 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА 856 2
Киргизия - Бишкек 102 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9501 2
США - Нью-Йорк 2587 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1440 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 791 2
Финляндия - Финляндская Республика 1621 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 805 2
Болгария - Республика 631 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 394 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1099 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 411 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2745 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1877 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 1
Проектный офис 19 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4085 1
УК РК - Уголовный кодекс Казахстана 2 1
Физика - область естествознания 73 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10321 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 701 2
Thomson Reuters - Рейтер 5678 2
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
Bloomberg 935 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 1
Интерфакс Казахстан 3 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 5
IDC - International Data Corporation 4519 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2651 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 1
Markets&Markets Research 86 1
ABI Research 230 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 78 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1025 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 216 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 2 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 720 1
Олимпийские игры - Olympic Games 473 1
Зимние Азиатские игры 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168462, в очереди разбора - 1038627.
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