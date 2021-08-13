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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Снежная Королева


13.08.2021 МКБ реализовал международный факторинг в рамках FCI для «Снежной королевы» 2
20.05.2021 Сервис «Всегда.да» запустил лимит на покупки в рассрочку 1
25.12.2020 КРЭТ начинает поставку электронных ценников в российский ритейл 1
25.06.2019 В России стартует пилот по маркировке изделий легкой промышленности 1
11.01.2019 Конференция CNews «ИТ-Аутсорсинг 2019» состоится 5 марта 1
14.12.2018 «Снежная Королева» ускорила бизнес-процессы с помощью Synerdocs 4
13.09.2018 Ключевые персоны ИТ в ритейле на CNews Forum 2018 1
04.05.2018 Как сделать использование больших данных наиболее эффективным 1
03.04.2018 Конференция CNews «Большие данные 2018» 1
07.03.2018 Конференция CNews «Большие данные 2018» 1
12.01.2018 «Инфосистемы Джет» стала спонсором российской делегации Retail’s Big Show 1
13.10.2017 Как российским компаниям стать лидерами рынка больших данных 1
04.09.2017 CNews соберет экспертов на конференции «Большие данные в России: новые проекты» 1
25.04.2017 Как стать цифровым ритейлером и не разориться 1
30.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
20.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
02.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
16.05.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
21.04.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
31.03.2016 Детские каналы производства «Первый ТВЧ» стали доступны абонентам «Акадо Телеком» 1
04.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
02.11.2015 «Снежная Королева» продлила сервисный договор с Maykor 1
09.04.2015 ИТ в ритейле: курс на повышение уровня аналитики 1
03.04.2015 Выручка Maykor превысила 10 млрд рублей 1
10.02.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
27.10.2014 Softline перевела почту и коммуникации «Снежной Королевы» на Google Apps for Work 3
08.07.2014 «Снежная Королева» передала на аутсорсинг Maykor поддержку ИТ-инфраструктуры в 120 магазинах 2
08.07.2014 Конференция CNews. «BPM: Управление бизнес-процессами 2014» 1
29.05.2014 Кризис стимулирует развитие аутсорсинга 1
24.03.2014 В «Моём деле» — новый директор по маркетингу 1
11.12.2013 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в Ритейле 2014» 1
04.06.2013 Замгендиректора KupiVip стал вице-президентом «Ростелекома» 1
19.03.2013 Автоматизация розницы: размер имеет значение 1
05.02.2013 «Снежная Королева» доверила Optima обслуживание ИТ-инфраструктуры 4
16.11.2010 Круглый стол CNews «Информатизация розницы: новые ИТ-приоритеты» 1
11.09.2009 Круглый стол CNews: ИТ в рознице 1
14.08.2007 Гламур на кухне: блендер Kenwood SB-307 1
08.08.2007 Устройство кондиционера: холодильник с щедрой душой 1

Публикаций - 38, упоминаний - 48

Снежная Королева упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 4
Сбербанк Технологии - СберТех 203 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
Optima Services 18 2
Уютерра - ПланетаСтрой 24 2
Google LLC 7198 2
Инфосистемы Джет 677 2
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 31 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Сервис Плюс 97 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 1
IEK - ИЭК Холдинг 3 1
Инфокомпас 14 1
ГРПЗ - Государственный Рязанский приборный завод 10 1
Sonos 19 1
3799 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие - Рязанский Радиозавод - Государственный Рязанский приборный завод 30 1
Xiaomi 904 1
Rambler Group - Рамблер ГК 491 1
Accenture - Аксенчер 533 1
Naumen - Наумен 344 1
SAP SE 3228 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Directum - Директум 649 1
Акадо Телеком - Комкор 614 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 453 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 54 1
Trinity - Тринити ГК 48 1
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 69 1
Inventive Retail Group 63 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Mary Kay - Мэри Кэй 82 3
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 3
Yves Rocher - Ив Роше 29 3
Новард Управляющая компания - Novard 67 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1289 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 628 2
X5 Group 601 2
Auchan Holding - Ашан 148 2
Спортмастер 116 2
ВТБ Страхование 52 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
X5 Group - Пятерочка 561 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Май - Российская торговая компания 49 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 326 2
Газпромбанк - ГПБ 693 1
ВТБ24 583 1
Открытие ФК 538 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 1
Парфюм Стандарт - Рив Гош - Rive Gauche 22 1
Связной ГК 885 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 1
Альфа-Банк 1128 1
Procter&Gamble - P&G 94 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 31 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
Sapato.ru 18 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 40 1
МигКредит МФО 16 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
Новамедика 4 1
Stockmann - Стокманн 5 1
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 1
Восток-Сервис ГК 11 1
Техномаш НПО 13 1
Uniqlo 5 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Правительство РФ 2209 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 1
Союз машиностроителей России 26 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 785 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 2
Big Data - Большие данные 1136 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 396 1
Проверка контрагентов 53 1
Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 11 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 1
3D-печать 135 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
ИТ-аутсорсинг 674 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 620 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3007 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 223 1
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 627 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 1
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 1
Apache Hadoop 339 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 115 1
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 1
Спиридонов Александр 35 7
Айвазов Армен 449 4
Гальперин Александр 4 4
Козырь Сергей 30 3
Голубев Александр 13 3
Староверов Денис 14 3
Сологуб Денис 16 3
Королев Максим 4 3
Ходов Алексей 3 3
Чернухин Алексей 3 3
Алехин Александр 6 3
Водяницкий Александр 5 3
Першутов Александр 4 3
Юдин Александр 6 3
Стромилов Алексей 3 3
Адмиральский Сергей 38 2
Клепиков Алексей 77 2
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 2
Зайцев Николай 28 2
Спевак Сергей 12 2
Мунерман Илья 4 1
Емельченков Сергей 84 1
Жуков Сергей 15 1
Алтухов Сергей 8 1
Ерофеева Евгения 2 1
Евдокимова Евгения 5 1
Чернышов Дмитрий 1 1
Колесов Николай 19 1
Волконский Алексей 4 1
Лосев Дмитрий 1 1
Бортновский Дмитрий 1 1
Рыжонков Дмитрий 3 1
Артемьев Валерий 3 1
Кукоев Игорь 5 1
Соколовская Мария 1 1
Колчин Вячеслав 5 1
Рабинович Борис 8 1
Головин Леонид 25 1
Никитинский Никита 2 1
Новинский Виктор 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 4
Восточная Европа 1698 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 2
Европа Западная 621 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 1
Европа 3798 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Россия - Сибирь 882 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 257 1
США - Нью-Йорк 1105 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1012 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
CNews Analytics 1992 2
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Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Retail’s Big Show 1 1
CNews Большие данные 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771594, в очереди разбора - 675276.
Создано именных указателей - 46354.
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