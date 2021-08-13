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Снежная Королева
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Публикаций - 38, упоминаний - 48
Снежная Королева упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 1
|Apache Hadoop 339 1
|Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 115 1
|Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 1
|Спиридонов Александр 35 7
|Айвазов Армен 449 4
|Гальперин Александр 4 4
|Козырь Сергей 30 3
|Голубев Александр 13 3
|Староверов Денис 14 3
|Сологуб Денис 16 3
|Королев Максим 4 3
|Ходов Алексей 3 3
|Чернухин Алексей 3 3
|Алехин Александр 6 3
|Водяницкий Александр 5 3
|Першутов Александр 4 3
|Юдин Александр 6 3
|Стромилов Алексей 3 3
|Адмиральский Сергей 38 2
|Клепиков Алексей 77 2
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 2
|Зайцев Николай 28 2
|Спевак Сергей 12 2
|Мунерман Илья 4 1
|Емельченков Сергей 84 1
|Жуков Сергей 15 1
|Алтухов Сергей 8 1
|Ерофеева Евгения 2 1
|Евдокимова Евгения 5 1
|Чернышов Дмитрий 1 1
|Колесов Николай 19 1
|Волконский Алексей 4 1
|Лосев Дмитрий 1 1
|Бортновский Дмитрий 1 1
|Рыжонков Дмитрий 3 1
|Артемьев Валерий 3 1
|Кукоев Игорь 5 1
|Соколовская Мария 1 1
|Колчин Вячеслав 5 1
|Рабинович Борис 8 1
|Головин Леонид 25 1
|Никитинский Никита 2 1
|Новинский Виктор 6 1
|CNews Analytics 1992 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 1
|Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771594, в очереди разбора - 675276.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771594, в очереди разбора - 675276.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru