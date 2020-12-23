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Крымтелеком


23.12.2020 Власти пустят «с молотка» 4G-частоты в Севастополе 2
12.11.2020 Оператор Севастополя покидает Крым перед приходом созданной «Ростелекомом» компании 6
27.10.2020 Вменяемую сотовую связь в Крыму будет строить компания, созданная «Ростелекомом» 3
14.08.2020 У конкурирующих крымских сотовых операторов может быть общий владелец 2
30.07.2020 «Крымэнерго» объяснил демонтаж линий связи «Крымтелекома» 3
05.06.2020 Жителей Крыма оставляют без связи 5
04.03.2020 Власти нашли хитрый способ безболезненного ухода МТС из Крыма 1
04.12.2019 У сотовых абонентов «Крымтелекома» девять месяцев проблемы со связью 5
29.11.2019 МТС бежит из российского региона, в котором «никогда не работала» 3
07.10.2019 «Крымтелеком» сменил владельца и оказался в залоге у Ротенбергов 9
09.08.2019 Тарифы на сотовую связь в Крыму и Севастополе заморожены 1
30.07.2019 Счетная палата: Минкомсвязи не смогло распределить многомиллиардные суммы на медицинский интернет 1
22.02.2019 ДНР и ЛНР наладили прямое телефонное сообщение с Россией 1
11.02.2019 Сотовым абонентам в Крыму возвращают деньги из-за длительного отсутствия связи 10
29.12.2018 10 знаковых сделок 2018 г., которые изменили ИКТ-отрасль России 2
25.12.2018 Экс-главком ракетных войск купил «Крымтелеком» за миллиард 5
18.12.2018 Крымских абонентов лишают сотовой связи из-за долгов перед Huawei и ZTE? Расследование 4
14.11.2018 Власти продают «Крымтелеком» 9
21.05.2018 Как Россия провела уникальную операцию по присоединению телекоммуникационного пространства Крыма 3
23.04.2018 Yota в разы снизила цены в Крыму 1
12.01.2018 В России закрылся последний CDMA-оператор 1
18.12.2017 В Чечне и Якутии пройдет аукцион 4G-частот в «деревенском диапазоне» 1
14.12.2017 «Билайн» резко снизил цены на роуминг 1
13.12.2017 Как в ДНР восстанавливали связь на конфискованном украинском оборудовании. Репортаж 1
21.06.2017 Мобильная связь ДНР в западне между украинским прошлым и российским будущим. Репортаж 1
05.10.2016 В Крыму появится 4G-оператор редкого стандарта 3
28.09.2016 Кто помогал «Билайну» наладить связь в Крыму 1
15.06.2016 В Крыму заработал четвертый сотовый оператор 2
27.05.2016 Севастополь и трасса Симферополь – Алушта полностью обеспечены покрытием 3G 1
24.03.2016 Власти обвинили первого крымского сотового оператора в злоупотреблениях 1
24.03.2016 В Крыму началось освобождение из «мобильного рабства» 1
18.03.2016 Минкомсвязи подвело итоги двух лет работы в Крыму по направлению телекоммуникаций 1
01.02.2016 В Крыму заработал второй оператор мобильной связи 1
07.10.2015 Крупный зарубежный сотовый оператор собрался работать в Крыму 1
14.05.2015 Власти Севастополя и Крыма делят активы украинских телеком-операторов 3
24.04.2015 В Крыму и Севастополе будут разные сотовые операторы 3
11.02.2015 Крым национализировал сеть «Укртелекома» после обнаружения компьютерного вируса 2
10.02.2015 «Укртелеком» отключил Крым 3
09.07.2014 Севастополь пытается изгнать «Укртелеком». ФОТО 1
04.07.2014 Правительство РФ перетелефонизирует Крым 3

Публикаций - 41, упоминаний - 109

Крымтелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 18
Укртелеком 131 15
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 14
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 14
Киевстар 261 14
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 12
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 20 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 10
КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 15 9
К-Телеком - Win Mobile 22 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 9
К Телеком 44 8
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 8
Vodafone Group 386 7
Huawei 2733 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 6
Таттелеком 106 5
ZTE Corporation 550 5
Айти-Прогресс 5 4
Миранда-Медиа 20 4
Yota - Скартел 623 3
Элемтэ-Инвест 5 3
Интертелеком - Intertelecom 31 3
Технопром Инновационная корпорация 25 3
Vivacell - МТС Армения 20 3
Ericsson 864 3
ИТ-Прогресс 4 2
Астелит 73 2
Lifecell - Лайфселл - Украинский оператор мобильной связи 18 2
Тримоб 30 2
Мотив - Екатеринбург-2000 105 2
VK - Mail.ru Group 2487 2
PEOPLEnet 18 2
Turkcell 182 2
Старт2ком 5 1
Лугаком - Lugacom 5 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Continuum Innovation 39 1
Вайнах Телеком 42 1
Бельбек - аэродром совместного базирования на северо-западе Севастополя 4 4
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 4
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 5 3
Жемчужина - Санаторий 5 3
Мисхор - клинический санаторий 3 3
Дюльбер - Санаторий 3 3
Фин-Партнер УК 3 3
Ай-Петри - Санаторий Ялта Крым 4 3
Крымэнерго ГУП РК 2 2
Мособлбанк 17 1
Парк Легенд ЖК 2 1
Стройтрансгаз 15 1
СтройГазМонтаж 12 1
eBay Inc 534 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Pandao 21 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
Евросеть 892 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
AliExpress 275 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Связной ГК 884 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 13
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 7
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Государственный совет Республики Крым 1 1
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 19 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
Администрация Президента РФ 269 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Президент Российской Федерации 1442 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 66 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Счётная палата РФ 461 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 16
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 488 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 8
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 111 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
RAN sharing - Network sharing - совместное использование инфраструктуры сетей связи операторами связи 10 1
МТС SIM-карты 35 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple - App Store 2198 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
WhatsApp Messenger 654 1
Alibaba Tmail 6 1
Tele2 2G-сеть 2 1
Зарицкий Владимир 7 6
Никифоров Николай 1126 5
Ройтман Евгений 34 5
Белик Дмитрий 10 4
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 5 4
Ротенберг Борис 5 4
Путин Владимир 1828 3
Громов Ростислав 7 3
Иванов Олег 124 3
Зырьянов Сергей 3 3
Полонский Дмитрий 13 3
Ротенберг Аркадий 42 2
Рубцов Сергей 27 2
Ахметов Ринат 52 2
Аксенов Сергей 6 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Захарченко Александр 2 1
Полосов Олег 1 1
Савватеев Денис 1 1
Малис Олег 55 1
Хромова Оксана 1 1
Бажаев Муса 6 1
Морсин Владимир 1 1
Яценко Виктор 13 1
Новиков Евгений 39 1
Щеголев Игорь 676 1
Белоусов Сергей 217 1
Осеевский Михаил 221 1
Ананьев Дмитрий 53 1
Малис Александр 111 1
Жаров Александр 165 1
Вермишян Геворк 61 1
Дрозденко Владимир 1 1
Вексельберг Виктор 97 1
Голомолзин Анатолий 52 1
Солдатенков Сергей 113 1
Брюквин Юрий 196 1
Глухов Андрей 3 1
Гусинский Владимир 7 1
Ткаченко Владимир 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 35
Украина 3398 25
Россия - Республика Крым 626 19
Россия - Севастополь 420 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 9
Россия - Краснодарский край 918 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 8
Россия - Симферополь 116 3
Армения - Республика 690 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 2
Россия - Ростовская область 864 2
Россия - Керченский полуостров - Керченский пролив 13 2
Украина - Одесса 58 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 1
НКАО - Нагорно-Карабахская автономная область - Нагорный Карабах 6 1
Абхазия - Республика 103 1
Украина - Киев 476 1
США - Бостон 100 1
Италия - Милан 47 1
Россия - Крымский полуостров 24 1
Россия - Бородино 24 1
Южная Корея - Сеул 130 1
Китай - Шанхай 246 1
Южная Осетия - Республика 81 1
Россия - Республика Ингушетия 189 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 39 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 32 1
Грузия 693 1
Россия - Краснодар 1041 1
Канада 1311 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 657 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Антитеррор 62 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 2
Комсомольская правда в Крыму 2 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 1
НТВ - Телекомпания 164 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Fortune Global 500 162 1
CNews Analytics 1991 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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