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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Крымтелеком
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 41, упоминаний - 109
Крымтелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МТС SIM-карты 35 4
|СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
|Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
|Apple - App Store 2198 1
|VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
|WhatsApp Messenger 654 1
|Alibaba Tmail 6 1
|Tele2 2G-сеть 2 1
|Зарицкий Владимир 7 6
|Никифоров Николай 1126 5
|Ройтман Евгений 34 5
|Белик Дмитрий 10 4
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 5 4
|Ротенберг Борис 5 4
|Путин Владимир 1828 3
|Громов Ростислав 7 3
|Иванов Олег 124 3
|Зырьянов Сергей 3 3
|Полонский Дмитрий 13 3
|Ротенберг Аркадий 42 2
|Рубцов Сергей 27 2
|Ахметов Ринат 52 2
|Аксенов Сергей 6 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Захарченко Александр 2 1
|Полосов Олег 1 1
|Савватеев Денис 1 1
|Малис Олег 55 1
|Хромова Оксана 1 1
|Бажаев Муса 6 1
|Морсин Владимир 1 1
|Яценко Виктор 13 1
|Новиков Евгений 39 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Белоусов Сергей 217 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Ананьев Дмитрий 53 1
|Малис Александр 111 1
|Жаров Александр 165 1
|Вермишян Геворк 61 1
|Дрозденко Владимир 1 1
|Вексельберг Виктор 97 1
|Голомолзин Анатолий 52 1
|Солдатенков Сергей 113 1
|Брюквин Юрий 196 1
|Глухов Андрей 3 1
|Гусинский Владимир 7 1
|Ткаченко Владимир 3 1
|Fortune Global 500 162 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769502, в очереди разбора - 673186.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769502, в очереди разбора - 673186.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru