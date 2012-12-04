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Геология Вулканология Volcanology Вулкан Vulcanus

Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus

Страны с самым большим количеством действующих вулканов. Страны с самым большим количеством действующих вулканов.
24 августа 79 года произошло извержение Везувия, унёсшее жизни тысяч жителей. Картина Карла Брюллова "Последний день Помпеи" эмоционально повествует об этой трагедии: она насыщенна сюжетами с людьми, по-разному переживающими своё горе. В правой части изображён всадник на коне, вставшим на дыбы. Жених, который пытается удержать на руках невесту. Два сына несут своего старика-отца на руках. Прямо на зрителя смотрит женщина, в глазах которой читается ужас. За ней — художник с ящиком красок на голове: это автопортрет Брюллова, он сочувствует своим персонажам. Ближе к зрителю — семейная пара с детьми, которая пытается спастись от лавы, а на первом плане женщина прижимает к себе дочерей… Рядом с ней — христианский священник, который уже вверил свою судьбу Богу и от этого спокоен. В глубине же картины мы видим языческого римского священника, который пытается спастись, унося ритуальные ценности. Здесь Брюллов намекает на падение античного мира римлян. 24 августа 79 года произошло извержение Везувия, унёсшее жизни тысяч жителей. Картина Карла Брюллова "Последний день Помпеи" эмоционально повествует об этой трагедии: она насыщенна сюжетами с людьми, по-разному переживающими своё горе. В правой части изображён всадник на коне, вставшим на дыбы. Жених, который пытается удержать на руках невесту. Два сына несут своего старика-отца на руках. Прямо на зрителя смотрит женщина, в глазах которой читается ужас. За ней — художник с ящиком красок на голове: это автопортрет Брюллова, он сочувствует своим персонажам. Ближе к зрителю — семейная пара с детьми, которая пытается спастись от лавы, а на первом плане женщина прижимает к себе дочерей… Рядом с ней — христианский священник, который уже вверил свою судьбу Богу и от этого спокоен. В глубине же картины мы видим языческого римского священника, который пытается спастись, унося ритуальные ценности. Здесь Брюллов намекает на падение античного мира римлян.


04.12.2012 На Венере замечены следы активных вулканов
18.06.2012 Самое мощное извержение вулкана за последние 7 тыс. лет: где и когда?
12.03.2012 ГЛОНАСС защитит США от вулканов
28.07.2011 На Луне обнаружили молодые вулканы. В чем заблуждались ученые?
22.03.2011 Жизнь выплеснулась из вулканов?
18.02.2011 Подводные вулканы расскажут о формировании Земли
15.12.2009 На Филиппинах произошло извержение вулкана Майон
19.10.2009 В кальдере Узон может завершиться карьера прокурора
28.07.2009 На Камчатке возможно извержение вулкана
24.06.2009 Извержение вулкана Пик Сарычева: вид из космоса
17.06.2009 На Курилах продолжается извержение вулкана Пик Сарычева
13.04.2009 Извержение вулкана на Галапагосских островах угрожает дикой природе
02.02.2009 Извержение вулкана накрыло Токио
26.12.2008 На Камчатке началось извержение вулкана
14.07.2008 На Аляске началось извержение вулкана
02.07.2008 На юге Чили началось извержение вулкана Льяйма
15.04.2008 В Колумбии произошло извержение вулкана
08.04.2008 Продолжаются поиски вулканов на Венере
18.01.2008 В Колумбии произошло извержение вулкана
29.11.2007 Извержения вулканов вызывают колебания уровня моря
31.10.2007 Извержения вулканов могли привести к гибели динозавров
20.08.2007 На о. Сиау в Индонезии произошло извержение вулкана
27.12.2006 Извержение вулкана на Камчатке: вид из космоса
08.09.2006 Ученые раскрывают секреты поведения вулканов
08.09.2006 Ученые раскрывают секреты поведения вулканов
01.08.2006 Обнаружен новый тип подводных вулканов
01.08.2006 Обнаружен новый тип подводных вулканов
05.06.2002 Планета вулканов раскрывает секреты
05.06.2002 Планета вулканов раскрывает секреты

Публикаций - 206, упоминаний - 241
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