Индексная книга CNews*
Геология Вулканология Volcanology Вулкан Vulcanus
- РАН ДВО - Институт вулканологии и сейсмологии
- Камчатка вулканы (Корякский, Ключевской)
- Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо
- Yellowstone National Park
Страны с самым большим количеством действующих вулканов.
24 августа 79 года произошло извержение Везувия, унёсшее жизни тысяч жителей. Картина Карла Брюллова "Последний день Помпеи" эмоционально повествует об этой трагедии: она насыщенна сюжетами с людьми, по-разному переживающими своё горе. В правой части изображён всадник на коне, вставшим на дыбы. Жених, который пытается удержать на руках невесту. Два сына несут своего старика-отца на руках. Прямо на зрителя смотрит женщина, в глазах которой читается ужас. За ней — художник с ящиком красок на голове: это автопортрет Брюллова, он сочувствует своим персонажам. Ближе к зрителю — семейная пара с детьми, которая пытается спастись от лавы, а на первом плане женщина прижимает к себе дочерей… Рядом с ней — христианский священник, который уже вверил свою судьбу Богу и от этого спокоен. В глубине же картины мы видим языческого римского священника, который пытается спастись, унося ритуальные ценности. Здесь Брюллов намекает на падение античного мира римлян.
Публикаций - 206, упоминаний - 241
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.