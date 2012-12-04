Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus

24 августа 79 года произошло извержение Везувия, унёсшее жизни тысяч жителей. Картина Карла Брюллова "Последний день Помпеи" эмоционально повествует об этой трагедии: она насыщенна сюжетами с людьми, по-разному переживающими своё горе. В правой части изображён всадник на коне, вставшим на дыбы. Жених, который пытается удержать на руках невесту. Два сына несут своего старика-отца на руках. Прямо на зрителя смотрит женщина, в глазах которой читается ужас. За ней — художник с ящиком красок на голове: это автопортрет Брюллова, он сочувствует своим персонажам. Ближе к зрителю — семейная пара с детьми, которая пытается спастись от лавы, а на первом плане женщина прижимает к себе дочерей… Рядом с ней — христианский священник, который уже вверил свою судьбу Богу и от этого спокоен. В глубине же картины мы видим языческого римского священника, который пытается спастись, унося ритуальные ценности. Здесь Брюллов намекает на падение античного мира римлян.